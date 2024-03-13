Третий этап всеобщего декларирования: что нужно знать жителям Алматы

Основной задачей является снижение уровня коррупции и теневой экономики. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций заявил руководитель управления непроизводственных платежей Департамента государственных доходов по городу Алматы Канагат Кулембаев.

С 1 января 2021 года в Казахстане введено поэтапное всеобщее декларирование.

Спикер РСК напомнил, что с 1 января 2021 года «входную» декларацию представили госслужащие и приравненные к ним лица, а также их супруги.

На втором этапе, в 2023 году, представили работники госучреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги.

На третьем этапе, с 1 января 2024 года, декларацию представят руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

На четвертом этапе, с 1 января 2025 года — представят остальные категории граждан (например, работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие).

“Декларация об активах и обязательствах (форма 250.00) представляется один раз и отражает сведения по состоянию на 31 декабря”, — сказал К.Кулембаев.

С 1 января 2024 года декларацию должны представить:

— индивидуальные предприниматели и их супруги;

— руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги.

Это требование распространяется также на бездействующих и приостановивших деятельность лиц.

Руководители филиалов и представительств не обязаны представлять декларацию об активах и обязательствах в 2024 году, так как они, согласно гражданскому законодательству (ст. 43 ГК РК) не являются юридическими лицами.

Не представляют декларацию в рамках всеобщего декларирования в 2024 году лица, занимающиеся частной практикой, то есть нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители и профессиональные медиаторы.

Самостоятельно проверить являетесь ли Вы индивидуальным предпринимателем либо руководителем юридического лица, приостановившим деятельность или находитесь в списке неблагонадежных налогоплательщиков, можно по ссылкам на электронные сервисы интернет-ресурса Комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz.

Декларация об активах и обязательствах предназначена для отражения информации о наличии в РК и за ее пределами:

— недвижимость и транспорт за рубежом;

— деньги в иностранном банке свыше 3,5 млн тенге (1000 МРП);

— доля участия в иностранной компании;

— ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и др.);

— договор долевого участия (доля в жилом здании);

— инвестиционное золото (золото в слитках);

— объекты интеллектуальной собственности и авторского права;

— наличные деньги в пределах 34,5 млн тенге (10 000 МРП);

— нотариально заверенные договора займов с другими лицами.

— другое имущество (по желанию), стоимостью свыше 3,5 млн тенге (культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные и др.) – оценку нужно сделать до срока сдачи декларации (не позднее 15 сентября 2024 года) по состоянию на 31.12.2023г.

Декларацию необходимо представить до 15 сентября 2024 года по месту своего жительства. Декларацию можно представить через веб-порталы «Кабинет налогоплательщика», «Электронного правительства», мобильные приложения «e-salyqАzamat», Halyk, Bank Centercredit. Также граждане вправе представить декларацию на бумажном носителе по почте либо в явочном порядке.

Спикер также добавил, что за непредставление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение, за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 55 380 тенге (15 МРП).

За представление неполных, недостоверных сведений в декларации:

— впервые в течение года — предупреждение.

— за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 11 076 тенге (3 МРП).

За сокрытие объектов налогообложения:

— впервые в течение года – штраф 200% от суммы неуплаченных налогов.

— за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 300% от суммы неуплаченных налогов.

На сайте Комитета государственных доходов МФ РК в разделе «всеобщее декларирование» размещена вся информация, в том числе пошаговая инструкция по заполнению декларации, видеоинструкция по проверке своих активов в РК.

С 1 января 2024 года сократился перечень информации для отражения в Декларации о доходах и имуществе (форма 270.00).

“Исключена необходимость отражения доходов, облагаемых у источника выплаты (заработная плата, вознаграждения по депозитам, пенсионные выплаты и др.) и информации о приобретении или отчуждении, либо получении безвозмездно имущества, зарегистрированного в Казахстане”, — пояснил К.Кулембаев.

Кроме того, обязанность по отражению в Декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) сведений об источниках покрытия расходов на приобретение имущества возложена только на физических лиц, которые указаны в Законе Республики Казахстан «О противодействии коррупции», а именно:

— лиц, занимающих ответственную государственную должность, и их супругов;

— лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, и их супругов;

— должностных лиц и их супругов;

— лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругов.

В настоящее время вносятся изменения в Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) и правила ее составления, после утверждения форма 270.00 будет реализована в информационных системах Комитета государственных доходов.

По его словам, в связи с наступлением срока представления Декларации о доходах и имуществе, вы вправе исполнить обязательство по действующей форме 270.00.

“Важно знать, если в 2024 году представлена действующая форма Декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) со статусом «принята» и «разнесена», то повторно пересдавать декларацию формы 270.00 не нужно”, — отметил спикер.

Также напомнил, что Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) в 2024 году представят все физические лица, представившие Декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) в период с 2021 по 2023 года.

Срок представления – не позднее 15 сентября 2024 года.