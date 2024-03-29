«Десять регионов тонут. Премьер-министр признал, что подготовка к паводкам была формальной». «Год работы нового созыва мажилиса: оправдал ли он ожидания казахстанцев?». «В ЦА растет вероятность приграничных конфликтов за ресурсы, в первую очередь за воду»

Сетевой Казахстан 29 марта 2024г.

AZATTYQ . ORG . «Десять регионов тонут. Премьер-министр признал, что подготовка к паводкам была формальной» — Люди на крышах затопленных домов тянут руки к вертолету, облетающему зону паводка; поток уносит лошадей и коров; трактор раскачивается в озере талой воды словно лодка. Такова ситуация в Костанайской области, где, по данным МЧС, наиболее сложная ситуация, подтоплено несколько населенных пунктов. Паводки пришли в 10 регионов Казахстана, в ряде районов объявлен режим чрезвычайной ситуации. «Один затопленный дом — это уже беда, а мы сегодня рискуем жизнью без малого полумиллиона человек», — говорится в депутатском запросе члена мажилиса Сергея ПОНОМАРЕВА. В обращении к правительству от 27 марта он раскритиковал Кабмин и акиматы за неготовность к весенним паводкам.

CENTRASIA . ORG . «Генсек ОДКБ: В Центральной Азии растет вероятность приграничных конфликтов за ресурсы, в первую очередь за воду» — Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ высказался об угрозах, с которыми могут столкнуться государства-члены в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью журналу «Национальная оборона» — Спектр угроз стремительно расширяется. Если оставить за рамками нашего разговора проблемы глобального уровня, а сосредоточиться именно на специфических региональных проблемах, то, в первую очередь следует указать на угрозу конфликтов за ресурсы. Причем в качестве ресурсов выступает и территория – это формат приграничных конфликтов, и такой ценный ресурс как вода. Последнее вызывает особую тревогу в связи с деградирующей ситуацией с водными ресурсами в Центральной Азии.

SPIK . KZ . «Год работы нового созыва мажилиса: оправдал ли он ожидания казахстанцев?» — Сегодня исполняется ровно год со дня начала работы мажилиса 8-го созыва, а это хороший повод подвести некоторые итоги его деятельности. В частности, что дало увеличение количества заседающих в нём партий, некоторое ослабление доминирования «Аманата» и появление одномандатников? С другой стороны, не привело ли всё это к росту популизма в стенах парламента? Если судить по работе мажилиса за прошедший год, то насколько оптимальной является действующая система его формирования? Может, есть смысл подумать о внесении в неё изменений? Если да, то какими они могли бы быть? Своим мнением на сей счёт делится политолог Замир КАРАЖАНОВ.

FORBES . KZ . «Дипломатический кайдзен Японии в Центральной Азии» — Политолог Досым САТПАЕВ рассказывает о японских интересах в регионе и делится своими впечатлениями об очередной своей поездке в Страну восходящего солнца — В японском бизнесе практика кайдзен предполагает непрерывное совершенствование не только процессов производства, но также всех аспектов жизни. Цель кайдзен — это производство без потерь. А вот в японской дипломатии в Центральной Азии многими кайдзен воспринимается как взаимовыгодное сотрудничество, которое должно постоянно совершенствоваться без взаимных потерь. Это отличает Японию от других государств. Не все знают, но ныне популярный формат взаимодействия стран Центральной Азии с разными геополитическими игроками в рамках формулы «C5+1» был предложен именно Японией еще в 2004 году».

VLAST . KZ . «Почему Италия не главный экспортер казахстанской нефти?» — 18 января 2024 президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ посещал Рим, чтобы встретиться с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджией Мелони. Ссылаясь на его заявления, казахстанские СМИ повторили то, что официальные лица страны говорят уже много лет: «Италия входит в тройку крупнейших стратегических торговых партнеров и является основным пунктом назначения экспорта казахстанской нефти». Но это искажает роль Италии в европейских нефтяных потоках и дает основания переоценивать казахстанско-итальянские отношения. «Через Италию», но не «в Италию».

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О комиссии по выборам ректоров» — Ситуация вокруг последнего заседания республиканской комиссии по избранию ректоров вузов приняла весьма скандальный характер. «Пострадавший» Г. Байтук в социальных сетях в весьма оскорбительных выражениях набросился на тех членов комиссии, которые отклонили его кандидатуру (Т. Дуйсенова, Р. Алшанов, Ж. Кулекеев). Я вежливо попросил его убрать оскорбительные оценки в адрес моего отца, однако Г. Байтук категорически отказался. Придется немного пояснить суть дела. На комиссии рассматривался в частности вопрос о выборах ректора Рудненского индустриального университета. Среди трех кандидатов был вышеуказанный блогер, являющийся с января с.г. председателем совета директоров НАО «СКУ».

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Перед молодежью открыты все двери»: как Президентский кадровый резерв изменит страну» — В Казахстане больше нет единого социального лифта как в советское время, говорит юрист Жибек БАЛАБЕКОВА, прошедшая в Президентский молодежный кадровый резерв. Сейчас вне зависимости от статуса и достатка у молодых людей есть масса возможностей проявить себя. И кадровый резерв – один из таких шансов, когда талантливая молодежь может занять высокие позиции в госструктурах. Однако оказаться в этих рядах далеко не просто – прежде чем попасть в список кандидаты проходят жесткий отбор. В конце прошлого года из 60 тысяч претендентов отобрали всего 50 человек. Какие этапы им пришлось пройти, чего ждут от резервистов и какие изменения они смогут привнести, Жибек Балабекова рассказала в интервью…

EXCLUSIVE . KZ . «Почему большинство казахов – «неосознанные» тенгрианцы?» — Первый курултай казахских шаманов-тенгрианцев собрал в Алматы исследователей, ученых и служителей культа со всего мира. Тенгрианство — это часть богатого культурного наследия Казахстана, которое продолжает оказывать влияние на современное общество. Старейшая религиозная система, которая процветала среди народов Центральной Азии и Сибири, учила людей жить в гармонии с природой и друг другом.

KZ . MEDIA . ««Измышлизмы, не имеющие подтверждения». Так назвал Бишимбаев обвинения в свой адрес» — В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны начались основные слушания по делу бывшего министра национальной экономики 43-летнего Куандыка БИШИМБАЕВА, обвиняемого в убийстве супруги Салтанат НУКЕНОВОЙ. Судебный процесс проходит с участием 12 присяжных заседателей. В то же время для всех желающих теперь ведется трансляция на ютуб-канале Верховного суда РК. Куандыка Бишимбаева обвиняют по п. 1, ч. 2 статьи 110 УК РК (Истязание), п. 5, ч. 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления). Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок. Его брата Бахытжана БАЙЖАНОВА обвиняют по статье 432 УК РК (Укрывательство преступления) и статье 434 УК РК (Недонесение о преступлении).

KZ . KURSIV . MEDIA . «Ставки аренды жилья в Алматы сравнимы с курортами Европы и ОАЭ» — Рынок аренды Алматы охлаждается после бурного роста ставок на фоне релокации россиян. Если с октября 2022 по март 2023 года стоимость аренды в центре Алматы, по данным numbeo.com, взлетела на 53%, то с апреля до сентября 2023-го – лишь на 6,1%. А за следующие полгода (октябрь 2023 / март 2024) съемные квартиры и вовсе прибавили в цене всего 2,9% в долларовом эквиваленте. Но арендовать жилье в Алматы по-прежнему дороже, чем, к примеру, на итальянском курорте Римини, турецких курортах Анталья и Аланья, на греческих островах или в арабском эмирате Фуджейра на берегу Индийского океана.

TENGRINEWS . KZ . «Асфальт снова «растаял» вместе со снегом? Улицы Астаны сейчас» — С приходом весны и началом таяния снега астанчане заметили, что за зиму местами куда-то пропали брусчатка с тротуаров и асфальт с дорог. Обратил на это внимание и аким главного города страны Женис КАСЫМБЕК, который прямо заявил, что с потеплением «всплыли» некачественно отремонтированные дороги. Происходит это не в первый раз и не только в столице.

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