«Герб — как символ. Изменение символа — как демонтаж старой системы» или «Оставьте в покое герб Казахстана!»

Сетевые СМИ о предложении Токаева сменить государственный герб РК

Макпал МУКАНКЫЗЫ – ««Опять кто-то распилит бюджет». После опроса 500 человек Токаев предложил изменить государственный герб. Зачем?» — В Казахстане предлагают изменить государственный герб. В Казнете критиков этого предложения больше, чем сторонников. Сколько стоит поменять государственный символ? Кто лоббирует эти изменения? И что об этом думают автор нынешнего герба и члены Геральдического совета?

15 марта на заседании Национального курултая в Атырау президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил с предложением изменить герб Казахстана.

«В отношении государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодёжи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нём присутствует эклектика и признаки советской эпохи», — сказал президент, добавив, что «в случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты».

Предложение о смене герба активно обсуждается в социальных сетях и на различных платформах. Азаттык связался с Жандарбеком МАЛИБЕКОВЫМ, одним из авторов государственного герба.

— Президент это говорит не просто так, он знает, что говорит. Поэтому я не могу выступать против президента. Созданный мною герб был одобрен парламентом и прослужил стране 30 лет. Времена меняются. Этот вопрос должен быть рассмотрен всесторонне, его должна обсудить комиссия. Решит народ, решит парламент, — сказал Азаттыку автор герба Жандарбек Малибеков.

Против предложения президента выступает член Геральдического совета, тюрколог Каржаубай САРТКОЖАУЛЫ.

— Давайте прекратим всё это. У нас и без того достаточно проблем. Мы только выходим из колонизации, и это будет безумием, если будем делать нелепости. Давайте смотреть на это с позиции здравого смысла. В этом гербе собраны все наши национальные символы, начиная с шанырака, кереге, желбау, названия страны, — здесь все наши ценности и традиции со скифской, сакской эпохи, — говорит он.

Согласно закону «О государственных символах», государственный герб в обязательном порядке размещается: на зданиях государственных органов, а также на зданиях посольств, постоянных представительств при международных организациях, торговых представительств, других официальных загранучреждений, резиденций глав загранучреждений Республики Казахстан постоянно. Изображение государственного герба в обязательном порядке размещается также на печатях и бланках документов. Если герб поменяется, то их все нужно будет заменить.

Некоторые активисты уже подсчитали финансовые затраты. К примеру, активист и политик Санжар БОКАЕВ заявил в социальных сетях, что в случае смены герба государство потратит на перестановки не менее 10 миллиардов тенге.

Председатель Гражданского Альянса Алматы Каиржан АБДЫХАЛЫКОВ – «Почему важно изменить герб и какое будущее у казахского языка» — По мнению геральдистов, в существующем гербе присутствует композиция несочетаемых стилевых элементов. К примеру, наложение металла на металл, то есть на золотую юрту наложены золотые тулпары. Также мы видим надпись «Qazaqstan» на самом гербе, что является явной отсылкой к гербам Казахской АССР и позже – Казахской ССР, на которых также упоминалось название республики. Такое написание больше свойственно советской традиции. В геральдике стараются использовать девизы как заповедь потомкам или напоминание о доблести предков. А название страны априори заложено в символы самого герба.

Помимо геральдических ошибок и повторений, стоит отметить, что визуально казахстанский герб является нагромождением разных по смыслу атрибутов, сочетанием трёх условных эпох – древнетюркских мифических крылатых коней, традиционного жилища номадов и советской символики. Если мы хотим, чтобы наша молодёжь и потомки просвещались, изучая основы и значение государственных символов, то должны с большой ответственностью подойти к вопросам изменения действующего герба, так как любой государственный символ должен раскрывать национальную идею и идеологию независимого государства.

Анатолий ВАЙСКОПФ – «Будет ли у Казахстана новый герб и при чем здесь Назарбаев?» — В Казахстане развернулись геральдические дискуссии. Их инициатором стал президент ТОКАЕВ, предложив сменить герб страны. Что говорят сторонники и противники президентской идеи?

К тому же в ходе начавшихся дискуссий с подачи депутата парламента от правящей партии «Аманат» Мурата АБЕНОВА выяснилось, что нынешний герб Казахстана отчасти имеет иностранное происхождение.

В своей хронике в социальной сети Facebook Мурат Абенов сообщил, что на самом деле нынешний герб Республики Казахстан придуман за пределами страны. «Официальная история умалчивает, что наш герб был создан группой архитекторов из Узбекистана и впервые изготовлен в Ташкенте, и авторитетные дизайнеры, жившие тогда в Казахстане, не имели к этому отношения«, — отметил депутат мажилиса от партии «Аманат».

Молодая алматинская художница Сария СУЛТАНОВА относит себя к числу сторонниц идеи Касым-Жомарта Токаева. По ее словам, она внимательно изучила принятый еще с подачи Нурсултана Назарбаева в 1992 году нынешний герб страны и согласна с мнением действующего президента — Этот герб на самом деле слишком перегружен различными смысловыми элементами и в целом воспринимается плохо. Необходимо что-то более узнаваемое, подчеркивающее его идентичность с Казахстаном.

Иной позиции придерживаются известные в стране искусствоведы: Валерия ИБРАЕВА и Гульмира ШАЛАБАЕВА. В своих комментариях DW они заметили, что не видят какой-либо необходимости в смене герба Республики Казахстан. «Мне вообще не нравится ревизия символов. Я против сноса памятников и уничтожения культурных достижений. Это всё веление времени, наше прошлое. Что касается герба, мы к нему уже привыкли и большого раздражения он ни у кого никогда не вызывал. С точки зрения геральдики, он сделан правильно«, — заметила, например, в беседе с DW Валерия Ибраева.

Не приветствует идею по созданию нового герба и бывший директор Музея искусств имени Кастеева Гульмира Шалабаева — На мой взгляд, гербы стран и городов не всегда хорошо запоминаются. Их хорошо знают только те люди, которые специально этим интересуются. В общественном сознании гораздо чаще страны ассоциируются с их флагами, а не с гербами.

Интересно, что в социальных сетях довольно широко распространена точка зрения, что идея смены герба связана с желанием Токаева заставить близких Назарбаеву олигархов вернуть в оборот огромное количество накопленных ими наличных денег. По этой причине мало кто сомневается, что президент Казахстана откажется от своей идеи. Но экономист Арман БЕЙСЕМБАЕВ не думает, что именно в этой идее кроется смысл инициативы Токаева — Я больше вижу политические шаги, чем экономические. Герб — как символ. Изменение символа — как демонтаж старой системы. В экономике же это вряд ли даст какой-то заметный и быстрый эффект.

Вместе с тем он считает, что тему герба не стоило трогать, поскольку, чем более стабильным и предсказуемым будет политическое поле в стране, тем лучше от этого будет экономике. «Увы, но это наша исконная традиция: весь мир до основанья мы разрушим. Проходили — ничем хорошим это обычно не кончается. Только растерянность, дезориентация и деморализация«, — уверен казахстанский экономист.

Малик ДЖУРСУНБЕК – «В поисках символа: как на предложения Токаева сменить герб отреагировали в Казахстане» — По словам Райхан ЕРГАЛИЕВОЙ, доктора искусствоведения, профессора, почетного академика НАН РК, истоки образа герба выведены из традиционной символики, учтены символы, знаки, законы геральдики и особенности казахской, тюркской геральдики: от изображений тамги казахских племен и родов до печати Аблай хана, печати Чокана Валиханова, герба Казахской ССР, дореволюционных гербов Верного, Уральска, Тургая, Семиреченской, Уральской, Тургайской, Акмолинской и других областей Казахстана.

Ключевой символ Государственного герба РК – изображение шанырака, от него в виде прямых солнечных лучей исходят уыки (опоры юрты). Их обрамляют крылья мифических коней, внизу имя страны Qazaqstan (ранее – «Қазақстан»). Круг, в пространстве которого объединены многозначные символы, олицетворяет одновременно космос и единство страны. Шанырак герба РК это и очаг – символ отчего дома, круг солнца и космоса, круг бесконечного потока истории и надежды на прекрасное будущее страны.

Истоки образов крылатых коней-тулпаров герба находим в крылатых конях головного убора Золотого воина. Крылья коней словно возносят герб к свободе и процветанию, несут идею чистых помыслов и свободного полета молодой независимой страны. Путеводная пятиконечная звезда горит над всем изображением, олицетворяя небесный свет и чистые помыслы…

Признаться, после слов президента мы тщательно еще раз вгляделись в герб в надежде найти «признаки советской эпохи», которыми так обеспокоены «неравнодушные граждане и молодежь». Но не нашли. Может, изображение звезды и есть символ ушедшей формации, но, заметим, этот символ присутствует на флагах и гербах многих стран, которые ни разу не были коммунистическими или социалистическими. А вот в чем трудно не согласиться, так это в том, что в гербе достаточно много эклектики, которая размывает общую композицию множеством элементов и деталей. Правда, что там осталось от «герба Казахской ССР», непонятно.

Связавшись с культурологом, директором ОФ «Коркыт» Даной МЕИРБЕКОВОЙ, мы попросили прокомментировать тему.

— Неужели в стране нет других проблем? Помнится, идея поменять герб исходила от людей с сомнительными религиозными взглядами, не с их ли подачи возник данный вопрос? Если кому-то мешает маленькая звездочка, отковырните ее, делов-то! Все остальные символы абсолютно наши и разработаны уважаемыми людьми. Такое впечатление, что кто-то усердно пытается свернуть нас с пути построения нормального светского государства, о чем свидетельствуют бесконечные мечети, и я не удивлюсь, если на гербе вместо звезды появится полумесяц, – говорит Дана Меирбекова.

Бурное обсуждение в Фейсбуке продолжили пользователи соцсетей, причем некоторые тоже опасаются внедрения исламской символики на гербе.

— Оставьте в покое герб Казахстана! Нет никаких убедительных аргументов для его смены. Кроме жалкого намека на слово звезда. Но ее не большевики придумали! Эта пятиконечная звезда широко распространенная во всём мире идеограмма и является важным религиозно-мистическим и идеологическим символом. Широко используется также в геральдических знаках, в том числе в составе государственных и военных символов. В нашем случае это путеводная Полярная звезда – Темир Қазық, указывавшая путь кочевникам – нашим предкам на нашем бесконечном голубом небе. Там столько смыслов и национальных казахских особенностей, не надо трогать наш герб!

— Если честно, то побаиваешься, что придумают новый герб с полумесяцем и другой символикой, не типичной для нашего, истинно казахского менталитета «адал-азамат»: с чистой душой и помыслами (не задетыми чуждыми религиозными убеждениями), а также свободного, смелого, прямого и с честью человека, любящего свою природу, землю, Космос, почитающего аруахов, знающего, что такое Мәңгілік Тәңір, «тотем» и живущего в демократичной, развивающейся стране. Думаю, что прежде чем делать такие заявления, надо хотя бы сказать, что хотят увидеть и что должен выражать новый герб (узнать бы, с какой стороны ветер дует)…

— Недавно же меняли Қазақстан на Qazaqstan на гербе. Мозги им надо поменять.

— Герб у нас отличный! Нечего его менять! Жизнь народа надо улучшать, для этого менять мышление олигархов, банкиров и прочих «пильщиков» бюджета!

Но, как всегда бывает в любом обществе, есть и сторонники предложенной президентской инициативы.

— Пафосно! Нагромождение непонятных символов! Очень напоминает лепнину времён «евроремонта»! Согласен, надо менять!

— Нужно. Обязательно! Этот герб напоминает мне торжество назарбаевского творчества. Надо еще гимн Калдаякова вернуть.

Идею президента о новом гербе мы также попросили прокомментировать профессионального художника и дизайнера, автора книги «Казахские орнаменты как пиктограммы тенгрианской культуры и комбинаторика их модулей в современном дизайне» Ерлана КОЖАБАЕВА.

Кожабаев не только занимается исторической и художественной концепцией построения, но и рассматривает с выявленных им позиций возможности возникновения других новых элементов, раскрывая тем самым родовой принцип развития орнаментальной системы.

— Для создания госсимволов, думаю, вначале нужно создать группу из ученых-историков, художников, разработать твердую концепцию, чтобы в ней просматривалась история народа и основные символы, а потом уже объявлять конкурс. Я давно предлагал, что герб РК должен в графическом виде быть доработан, я имею в виду графику изображения, так как нынешний герб не подлежит уменьшению, а в черно-белом варианте деформируется и изменяется; так же не проработан двухцветный вариант и у него нет модульной сетки, плановости а при уменьшении превращается в кашу, например, на банкнотах невозможно разобрать, что изображено.

Изменение герба в Казахстане, который был в употреблении более 30 лет, может быть обусловлено различными причинами. Процесс изменения герба может быть связан, например, с желанием обновить символику страны, отразить новые ценности или события, либо показать изменения в политическом или культурном курсе.

Плюсы изменения герба могут включать возможность создания более современной, репрезентативной и актуальной символики для страны, которая может укрепить национальную идентичность и привлечь внимание культурных и туристических интересов. Также это может усилить международное восприятие страны.

Однако, минусы изменения герба могут включать возможное недовольство и реакцию со стороны граждан, особенно у тех, кто привык к действующей символике. Также процесс изменения герба может требовать значительных затрат и усилий для обновления соответствующих материалов и документов. Заметим, в случае принятия нового герба предстоят расходы, помимо прочих, и по замене денег, особенно монет, на реверсе которых присутствует пока еще старый герб.

Возможное изменение герба может также отправлять определённое политическое или культурное послание, например, о переходе к новой эпохе или ценностям, как продолжение объявленного Нового Казахстана.

Обновление символики может стимулировать чувство патриотизма у граждан и создать новую энергию в обществе.

Ну и, коль мы, возможно, будем расставаться с символами «Старого Казахстана», не пора ли параллельно вновь приглядеться к гимну РК, особенно к одному из его «авторов»? Чтобы это не выглядело потом мелкими обидами вдогонку.

Кто-то заметил на просторах интернета: Соавторство Назарбаева было воспринято писателями Казахстана неоднозначно. Один из писателей [кто?] сказал: «Назарбаев оскорбил память Шамши Калдаякова и Жумекена Нажимеденова. Как он мог приписать соавторство к гимну Казахстана? Какой он поэт? В жизни не писал стихов. Пару слов добавил, пару слов изменил, и на этом все. И тут же – соавтор, поэт. Я тоже могу в любое произведение Ауэзова, Достоевского привнести свои незначительные изменения. Так что, я должен претендовать на соавторство? Любой корректор этим ежедневно занимается.

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