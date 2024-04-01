Очередная медаль лучшей дзюдоистки страны, успехи сразу двух наших теннисисток на крупном турнире, серьёзный недобор Казахстаном путёвок на Олимпиаду и сенсации футбольного первенства РК

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Теннис: в Майами едва не случился казахстанский полуфинал

Елена Рыбакина второй год подряд пробилась в финал турнира серии WTA-1000 (второй по статусу после «Большого шлема») в Майами, но снова не смогла завоевать титул. Если в 2023-м она проиграла в решающем матче чешке Петре Квитовой, то теперь уступила американке Даниэль Коллинз.

На снимке: Елена Рыбакина и Даниэль Коллинз (фото с сайта WTA)

В Майами приехали девять теннисисток из топ-10. То есть, по составу участниц турнир был максимально конкурентным. Рыбакина начала с 1/32 финала, где не без труда выиграла у молодой и малоизвестной датчанки Клары Таусон (92-я в рейтинге WTA) – 3:6, 7:5, 6:4. Затем была не менее сложная победа над американкой Тэйлор Таунсенд (72-я) – 6:3, 6:7, 6:4. А вот поединок с ещё одной представительницей США Мэдисон Кэйс (18-я) дался полегче – 6:3, 7:5. В четвертьфинале Елене противостояла очень сильная гречанка Мария Саккари (9-я). Напряжённый матч длился почти три часа, и, в конце концов, в третьем сете Рыбакиной удалось склонить чашу весов в свою пользу – 7:5, 6:7, 6:4.

Параллельным курсом продвигалась к полуфиналу, где могло состояться своего рода казахстанское дерби, Юлия Путинцева (68-я). Она начала ещё с 1/64 финала и в своей части турнирной сетки поочередно выиграла у испанки Кристины Букша (74-я), россиянки Людмилы Самсоновой (15-я), бельгийки Грит Миннен (79-я) и украинки Ангелины Калининой (36-я). Причём лишь в игре с последней нашей теннисистке для победы оказалась достаточно двух партий. Всех остальных соперниц она одолела в трёхсетовых матчах. На пути к противостоянию с Рыбакиной ей оставалось выиграть у белоруски Виктории Азаренко (32-я), но, как говорится, нашла коса на камень. Юлия отдала бывшей первой ракетке мира стартовый сет на тай-брейке, довольно уверенно взяла второй, однако на концовку её не хватило – 6:7, 6:1, 3:6. К слову, другая очень известная представительница Беларуси, ныне 2-я в рейтинге Арина Соболенко ещё в 1/16 финала проиграла той самой Калининой, которую затем остановила Путинцева. Чуть позже выбыла из борьбы и первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

Начало полуфинального матча Рыбакиной и Азаренко получилось равным, но ближе к концу первого сета Елена сумела сделать решающий брейк. Вторая партия у неё не задалась: она не смогла взять ни одного гейма. Впрочем, это не надломило казахстанскую теннисистку. В заключительном сете она на тай-брейке дожала-таки титулованную соперницу – 6:4, 0:6, 7:6. А вот финальный поединок с американкой Даниэль Коллинз, которая два года назад входила в топ-10, но потом откатилась вниз (на момент противостояния с Рыбакиной была 53-й), для Едены сложился неудачно – 5:7, 3:6. Тем не менее, турнир в Майами и она, и особенно Путинцева могут занести себе в актив.

В обновлённом рейтинге WTA Рыбакина осталась 4-й. Выше неё располагаются Свёнтек, Соболенко и американка Коко Гауфф. C 68-й строчки на 52-ю переместилась Путинцева. А Коллинз благодаря успеху в Майами поднялась сразу на 31 позицию и теперь занимает 22-ю.

Дзюдо: единственная медаль и неудачи претендентов на участие в Олимпиаде

Очередной турнир «Большого шлема» принимала турецкая Анталья. От нашей страны в нём приняло участие большинство тех, кто способен завоевать путёвки на Олимпийские игры: ведь до завершения отборочной кампании остаётся всё меньше времени, и нужно успеть заработать необходимое количество рейтинговых очков. А вот Нурканата Серикбаева (категория до 60 кг), выигравшего предыдущий турнир и заработавшего сразу 1000 баллов, в последний момент решили оставить дома – видимо, тренерский штаб посчитал, что у него достаточный запас очков.

К сожалению, Гусман Кыргызбаев (до 66 кг), Данияр Шамшаев (до 73 кг) и Абылайхан Жубаназар (до 81 кг), которые являются первыми номерами национальной сборной в своих весах и по состоянию на сегодня входят в «лицензионную зону», но ещё далеко не гарантировали себе поездку на ОИ, в Анталье не показали ничего особенно. Никто из них не дошёл даже до четвертьфинала, а Жубаназар выбыл из борьбы после поражения в первой же схватке. Вчера, в заключительный день турнира, упустили возможность приблизиться к той самой «лицензионной зоне», от которой они находятся недалеко, оба наших супертяжа Ерасыл Кажыбаев и Галымжан Крыкбаев (свыше 100 кг).

В женском дзюдо из семи весовых категорий лишь две могут принести Казахстану лицензии. Это самая лёгкая (до 48 кг) и самая тяжёлая (свыше 78 кг). Причём в первой из них благодаря стараниям Абибы Абужакыновой, занимающей 5-е место в рейтинге, олимпийская путёвка нашей стране практически обеспечена.

На снимке: Абиба Абужакынова пытается провести приём в схватке за «бронзу» (фото с сайта Международной федерации дзюдо)

В Анталье она снова добралась до пьедестала почёта, завоевав единственную для Казахстана на этом турнире медаль. Победив первых трёх соперниц, Абиба вышла в полуфинал, где ей противостояла Нацуми Цунода, трёхкратная чемпионка мира из Японии. Ожидаемо уступив ей, наша соотечественница затем в поединке за «бронзу» одолела россиянку Сабину Гилязову.

Тяжелая атлетика: есть большой риск остаться вне летних Игр

Вчера в Пхукете (Таиланд) начался олимпийский квалификационный турнир – заключительный из тех, чьи результаты пойдут в зачёт рейтинга, согласно которому будет осуществляться отбор на предстоящие летние Игры. По состоянию на сегодня ни один из казахстанцев не входит в «лицензионную зону».

Череда допинговых скандалов, сотрясавших мировую тяжёлую атлетику на протяжении последних десятилетий, привела к тому, что МОК сократил количество олимпийских квот для этого вида спорта. Если в ОИ-2016 приняли участие 260 штангистов, то в ОИ-2020 – 196, а летом нынешнего года в Париже за медали будут бороться лишь 120. До десяти (пяти у мужчин и пяти у женщин) уменьшилось количество весовых категорий, в которых разыгрываются награды Олимпиады, а количество квот в каждой из них сократилось до 12.

В течение трёх предыдущих лет за нарушение антидопинговых правил были либо дисквалифицированы, либо отстранены от участия в соревнованиях едва ли не все сильнейшие казахстанские тяжелоатлеты. И в нашей национальной сборной, по сути, не осталось по-настоящему конкурентоспособных спортсменов. Выше других в текущем олимпийском рейтинге располагается Сергей Петрович (до 89 кг), который занимает в своей весовой категории 15-е место. Лучший результат, показанный им в нынешнем отборочном цикле, – 363 кг в сумме двух упражнений. Чтобы завоевать олимпийскую путёвку, ему в Пхукете, скорее всего, надо выйти на уровень не меньше 375-377 кг.

Кроме него, на предстоящих соревнованиях от Казахстана выступят ещё двое парней – Ерназ Алпысов (до 55 кг) и Султан Мейрам (до 109 кг). В женской части турнира нашу страну будут представлять Айнур Абдукалыкова (до 49 кг), Дарья Балабюк (до 59 кг) и Айсамал Сансызбаева (свыше 87 кг).

Олимпизм: идём на исторический антирекорд…

В целом по состоянию на сегодня право поехать на летние Игры в Париж завоевали 28 казахстанских спортсменов. Среди них 7 боксёров (шесть мужчин и одна женщина), 5 мастеров пулевой стрельбы, 3 стрелка из лука, 3 фехтовальщика (мужская шпага), 2 таэквондиста, 2 пятиборца, 2 борца (по одному в вольной и греко-римской борьбе), 2 велогонщика на шоссе, 1 гимнаст и 1 батутный акробат.

Недавно заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев сообщил, что, по прогнозам ведомства, в Париж смогут отобраться около 80 казахстанских атлетов – это меньше, чем когда бы то ни было. Прежние худшие показатели – 98 перед дебютной для нас Олимпиадой-1996 и 95 перед последними ОИ-2020 (рекордная же цифра составляет 132). Но даже столь пессимистичный прогноз вице-министра выглядит завышенным. Анализ положения дел в тех видах спорта и дисциплинах, где казахстанцы ещё продолжают борьбу за олимпийские путёвки, показывает, что количественное представительство нашей страны на предстоящих Играх может составить, в лучшем случае, от 73-х до 77 атлетов.

Футбол: лидеры потеряли первые очки

После перерыва, связанного с участием национальной сборной РК в матче с командой Греции, возобновился чемпионат страны. Поединки 3-го тура состоялись в субботу и в воскресенье.

До этого лишь три клуба набрали максимально возможное количество очков. И два из них вчера понесли первые потери. Костанайский «Тобол», играя в Петропавловске с местным «Кызылжаром», не смог забить ни одного мяча, но, впрочем, и сам не пропустил – 0:0. А «Астана», многократный чемпион Казахстана, и вовсе потерпела сенсационное поражение от вернувшегося в высший дивизион после очень долгого перерыва семипалатинского «Елимая» – 0:1. Единственный гол на счету бывшего нападающего «Астаны» и национальной сборной РК Романа Муртазаева.

Единственным участником первенства, выигравшим во всех матчах, остаётся «Актобе». Правда, победный для него поединок со столичным «Женисом» (3:0), был лишь вторым в нынешнем сезоне. А худший старт выдал карагандинский «Шахтёр», для которого домашнее поражение от туркестанского «Турана» (0:2) стало уже третьим. Еще в одном матче «Атырау» проиграл на своём поле талдыкорганскому «Жетысу» (0:1).

Тур должен был закончиться встречей победителя прошлогоднего первенства шымкентского «Ордабасы» с алматинским «Кайратом».

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.