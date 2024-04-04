«Токаев: Ситуация в мире, к сожалению, не дает признаков улучшения». «Всего одним предложением Токаев уколол Россию». «Вышли две книги про Токаевых». «Ситуация действительно чрезвычайная». «Преступление и наказание: какие сроки дают в Казахстане убийцам жён?»

Сетевой Казахстан 4 апреля 2024г.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Токаев: Ситуация в мире, к сожалению, не дает признаков улучшения» — В резиденции Акорда состоялась встреча главы государства с секретарями cоветов безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

В своем выступлении лидер Казахстана сообщил, что в настоящее время ведется подготовка к Астанинскому саммиту ШОС, которому наша страна придает повышенное внимание. «За прошлый год в мире было отмечено 183 региональных и локальных конфликта, число которых выросло почти на 30 процентов. Это наивысший показатель за последние три десятилетия. Эксперты считают, что разворачивается глобальный цикл конфликтов и насильственных действий. На этом фоне усиливается угроза международного терроризма… Казахстан незамедлительно заявил о решительном осуждении теракта и выразил свою солидарность с Россией. Спецслужбы двух стран находятся в постоянном контакте по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере» – сказал Касым-Жомарт ТОКАЕВ.

KAZPRAVDA . KZ . «Паводок: осадки и интенсивное снеготаяние ожидаются в Казахстане» — В Кризисном центре МЧС прошло совещание с участием вице-премьера – заместителя руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Каната БОЗУМБАЕВА, министра по ЧС Чингиса АРИНОВА. «По состоянию на 3 апреля сохраняется сложная паводковая обстановка в стране. В 6 регионах подтопленными остаются 1 364 частных жилых дома. Продолжаются переливы на 105 участках автодорог. Ведутся работы по восстановлению поврежденного дорожного полотна в 78 местах автодорог и 4 мостах. Без транспортного сообщения остаются 64 населенных пункта, осуществляется доставка продуктов питания и медикаментов», — говорится в сообщении.

TIME . KZ . «Ситуация действительно чрезвычайная» — Западно-Казахстанская область с понедельника выживает в режиме ЧС. Ситуация в районах остается сложной, но уже стабилизирована. А эпицентром напряжения становится Уральск. Город расположен в треугольнике рек Чаган, Деркул и Урал. Все три реки являются трансграничными, их верховья расположены в России, и Западно-Казахстанская область очень зависима от того, что происходит в их верхнем течении… Мажилисмены всех партийных фракций подписали письмо премьер-министру Олжасу БЕКТЕНОВУ с предложениями по предотвращению весенних наводнений. Подобные обращения звучат в стенах парламента только в особых случаях. В последний раз все вместе депутаты выступали по поводу трагедии на шахте Костенко в прошлом году.

«Апай, я снова хочу в детдом» — Шестеро приемных детей из одной семьи в Шымкенте снова оказались в казенных стенах, а в отношении их приемного отца возбуждено уголовное дело. Синяки, ссадины, шрамы свидетельствуют о побоях, исхудавшие тела — о постоянном голоде. Условия их жизни в приемной семье вызывают много вопросов к органам опеки, странным образом закрывшим на все это глаза. Следствие еще не завершено, но шокирующий случай уже стал поводом для детального обсуждения ситуации в комитете по охране прав детей.

AZATTYQ . ORG . «Коммуникация во время наводнения: насколько уместны предупреждения от министра Балаевой?» — В Казахстане целые сёла уходят под воду, президент раздаёт выговоры, а министр информации Аида БАЛАЕВА грозит казахстанцам уголовной ответственностью за «распространение ложной информации». Этим заявлением министр вызвала волну возмущений в социальных сетях и среди журналистов.

ORDA . KZ . «Кровавые детали и шокирующие кадры — в суде по делу Бишимбаева показали видео дня убийства Салтанат Нукеновой» — Весь день с перерывом на обед в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны шёл допрос Куандыка БИШИМБАЕВА, которого обвиняют в убийстве его гражданской жены Салтанат НУКЕНОВОЙ. Сначала подсудимый рассказал свою версию событий, а потом в зале суда показали жуткие кадры с камер наблюдения в ресторане, где Бишимбаев бил Салтанат по лицу и пинал ногами…

«Преступление и наказание: какие сроки дают в Казахстане убийцам жён?» — Около 400 женщин в год погибают от домашнего насилия в Казахстане, сообщается со ссылкой на данные ООН. В этом обзоре мы собрали похожие истории о том, как мужчины расправлялись с жёнами, бывшими жёнами и сожительницами, а также о том, как их за это наказали. В октябре 2022 года Талгат НУРТАЕВ убил свою бывшую жену, юристку Айман АСАНОВУ. Двумя годами ранее супруги развелись, но продолжали спорить о совместном имуществе, включая квартиру в Алматы. Мужчина подкараулил Асанову около дома и нанёс ей 18 ножевых ранений, позже женщина скончалась в больнице. Спустя год суд признал Нуртаева виновным в убийстве экс-супруги. Ему назначили 1,5 года лишения свободы, что вызвало резонанс в обществе. По факту осуждённый должен был провести в заключении всего один год, поскольку он пробыл три месяца в СИЗО. Апелляционная инстанция отменила приговор и отправила дело Нуртаева на новое судебное разбирательство. В итоге мужчина получил 11 лет тюремного заключения…

ABNEWS . RU . ««Токаев уколол Россию»: в Китае оценили реакцию Москвы на провокацию Казахстана» — Об этом сообщает издание NetEase. АБН24 представляет эксклюзивный пересказ статьи. «Всего одним предложением Токаев уколол Россию», — рассказали авторы китайского издания. Речь идет о ситуации, когда Токаев в ходе одного из своих публичных выступлений заявил, что Казахстан является прямым наследником Золотой Орды. Якобы именно его государство должно восприниматься как потомок великой степной империи. Авторы NetEase отметили, что это заявление стало тем самым случаем, когда «один камень поднял тысячу волн». Высказывание Токаева вызвало негодование и непонимание в России. Ее представители констатировали, что казахский президент пытается выдать желаемое за действительное. В РФ некоторые официальные лица и общественники напомнили, что наследником Золотой орды является Монголия, а не Казахстан.

KZ . MEDIA . Данияр МОЛДАБЕКОВ – «В издательстве «Молодая гвардия» вышли две книги про Токаевых. Новый культ личности?» — Книга «Касым-Жомарт Токаев» в серии «Жизнь замечательных людей: Биография продолжается» все же вышла.

Ее выпустило московское издательство «Молодая гвардия». Там же вышла биография Кемеля ТОКАЕВА, подтвердил мне пресс-секретарь издательства Сергей Коростелев. «Обе книги («Кемель Токаев» и «Касым-Жомарт Токаев») изданы «Молодой гвардией». Первая — в серии «ЖЗЛ», вторая — в серии «ЖЗЛ: Биография продолжается…». Инициатива — совместная, это — плодотворный творческий процесс, который идет у нас уже давно. Казахстанскую тему мы поднимаем далеко не в первый раз. Ранее у нас выходили книги «Каныш Сатпаев», «Валиханов», «Кенесары», «Назир Тюрякулов», «Мухтар Ауэзов», «Евней Букетов», «Абай», «Бекмаханов», «Шакарим», «Нурсултан Назарбаев», «Таир Мансуров», «Олжас Сулейменов», — сообщил Коростелев.

EXCLUSIVE . KZ . Канат ДУЙСЕМБИЕВ — «Судебная система жалуется на репрессии» — На протяжении более трех десятилетий Казахстан не смог обеспечить независимость своей судебной системы, значит, верховенство права остается негарантированным, а права человека незащищенными. Международные стандарты в области независимости судебной системы подчеркивают важность не только гарантии защиты от давления извне, но и, что не менее важно, внутренние процессуальные гарантии защиты. Но, на мой взгляд, самым изощрённым рычагом давления на судей является созданная в 2019 году так называемая Комиссия по качеству правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан.

SPIK . KZ . «Филиалы зарубежных вузов в Казахстане: будет ли от них толк?» — Всего за три года (2021-2023) в Казахстане было открыто 12 филиалов зарубежных вузов, в основном инженерно-технического профиля, и это вроде бы позитивная тенденция. Но тот факт, что их создают на базе наших университетов, а не как отдельные учебные заведения (по типу узбекских «дочек» российских вузов со своими зданиями и штатами), порождает вопросы. Не получится ли так, что под видом зарубежного образования наша молодёжь будет получать обычное казахстанское? Ведь чтобы готовить «технарей» такого же уровня, как и в головных вузах, необходимы соответствующая материально-техническая база, высококвалифицированный научно-педагогический состав и еще много чего. А есть ли у нас такие условия?

TENGRINEWS . KZ . «В тени Туркестана. Почему мужчины покидают «райский» город на юге Казахстана» — «Работы как не было, так и нет. Зато в Туркестане стройка не останавливается ни на день. Так и живем в тени областного центра«, — рассказывает жительница Кентау. По ее словам, жизнь в когда-то цветущем моногороде становится все сложнее. Корреспонденты вновь прогулялись по улицам города, который когда-то сам Мухтар АУЕЗОВ назвал «настоящим раем». 6 лет назад корреспонденты запечатлели Кентау еще до того момента, когда в Казахстане появилась Туркестанская область.

GOLOS — NARODA . KZ . «60 млрд потратят на квартиры для малоимущих в Алматы» — Наболевший жилищный вопрос у малоимущих граждан алматинские чиновники планируют решить кардинально – для социально-незащищенных слоев закупят квартиры в самом крупном и перенаселенном мегаполисе страны – Алматы. Планы чиновников – грандиозные, суммы – впечатляющие. Редакция решила выяснить на какую недвижимость решили потратить более 60 млрд бюджетных тенге. Согласно приложенной документации, в 6 лотах приобрести планируют однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры по цене 30 709 000 каждая в новостройках мегаполиса. Всего 2 тысячи квартир в новостройках.

NP . KZ . «Где можно похоронить друга? Альтернатива кладбищу домашних животных» — Тема захоронения домашних животных вновь возникла в связи с поправками к Закону «Об ответственном обращении с животными». Речь идет о штрафе в сумме до 92 000 тенге. По Закону «О ветеринарии» трупы животных являются биоотходами и должны быть утилизированы. Ответственность за эти действия лежит на владельце. Правда, запрет о самовольном захоронении четвероногих членов семьи не дает гражданам иной альтернативы, кроме как сдать умершее животное в ветклинику, где его отправят на утилизацию. Для многих это звучит кощунственно.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.