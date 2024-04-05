«Это стихийное бедствие». «Аида Балаева: Не надо терпеть. Разводиться не стыдно». «Джохар Утебеков: Тактика Бишимбаева имеет шансы на успех». «Зарина Ахматова: Это такой махровый газлайтинг, от которого можно сойти с ума». «Кто сегодня серый кардинал Казахстана»

Сетевой Казахстан 5 апреля 2024г.

TIME . KZ . «Президент провел заседание оперативного штаба в связи с паводковой ситуацией в ЗКО» — Под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА состоялось заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации – В настоящее время все соответствующие структуры активно работают. Несколько областей сильно пострадали от наводнения. В ряде регионов повышается уровень паводковых вод. Это стихийное бедствие. Предстоит большая работа. Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией. Другого пути нет. Предпринимаются конкретные меры по ликвидации последствий паводков. Ведется профилактическая работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций. По моему поручению акимы областей предпринимают активные действия. Проводится большая работа.

«Аида Балаева: Не надо терпеть. Разводиться не стыдно» — Министр культуры и информации о выводах, которые должно вынести наше общество из жестокого убийства Салтанат НУКЕНОВОЙ — Суд проходит в открытом формате – это было требование сторон. Сотни тысяч людей смотрят заседание в прямом эфире. Я уверена, что суд вынесет справедливое решение… Я хочу обратиться ко всем девушкам, ко всем женщинам. Не стоит питать иллюзий, что человек, однажды поднявший на вас руку, изменится. Не изменится! Если он способен ударить женщину, унижать ее, он в принципе лишен моральных устоев и человечности. Не нужно терпеть, придумывать оправдания себе и ему, что вы его любите, что он вас любит, что нужно терпеть ради детей. Разводиться не стыдно. Поверьте, побои будут только учащаться и усиливаться. Безнаказанность всегда порождает беспредел.

RATEL . KZ . Зарина АХМАТОВА – «О чём Бишимбаев проговаривается в суде» — Я очень тяжело, как и многие, думаю, переношу то, что мы слышим и видим на этих заседаниях но, как и многие, не могу делать вид, что этого нет. Теперь все, кто оппонирует Бишимбаеву и его дьявольской риторике — коллективная Салтанат. И чем больше он пытается очернить ее, тем более понятно, кто он есть. И дело тут даже не в морали (в отсутствии её у него), а в том что он неубедителен. Очевидно, как сейчас он пытается убедить коллективную Салтанат — ее родственников, гособвинителей, суд, адвокатов потерпевшей стороны (отдельный им респект!), нас всех — в том, что она ненормальная, также он пытался убедить ее саму в том, что она неадекватна/неправа и поэтому они не могут жить хорошо. Невозможно согласиться с этой людоедской линией защиты — я ее убил (случайно), а теперь расскажу, почему… Это такой махровый газлайтинг, от которого можно сойти с ума. Самый яркий пример, когда он монотонно рассказывает, как бил ее ногами, уверенный, что бьет аккуратно. Надо же, какой заботливый.

FORBES . KZ . «Джохар Утебеков: Тактика Бишимбаева имеет шансы на успех» — Джохар, объясните, почему БИШИМБАЕВ и его адвокаты решили требовать суда присяжных?

— Это его законное право как гражданина. И Бишимбаев отлично понимает, что это дает ему хороший шанс на то, чтобы попытаться убедить присяжных заседателей на переквалификацию уголовной статьи на менее тяжкую – например, на «причинение смерти по неосторожности». Переквалификация позволит Бишимбаеву получить меньший срок. В случае если бы он пошел на обычный процесс, где вердикт зависел бы только от судьи, у него были бы минимальные шансы на это, ему запросто «светил» бы пожизненный срок. Все потому, что в Казахстане сложилась такая практика, и это констатация факта, что судьи у нас зачастую идут в тандеме с прокуратурой, по сути выступают одной командой, у которой задача – обвинительный приговор.

SPIK . KZ . Женис БАЙХОЖА — «Паводки: что делать с министрами и акимами, для которых слово «долг» – пустой звук?» — Почему даже в маловодных регионах Казахстана стали возможными разрушительные паводки? Кто в этом виноват? Кто и какую ответственность должен понести за огромный ущерб, нанесённый тысячам наших соотечественников и государству в целом? На эти вопросы мы попросили ответить ветерана водной отрасли, инженера-гидротехника, кандидата технических наук Даулетьяра БАЯЛИМОВА — Теперь что касается ответственности. У многих министров, акимов это чувство, видимо, атрофировалось. Среди них не нашлось ни одного, кто бы сказал: я виноват, я не справился с возложенными на меня обязанностями, поэтому прошу прощения у пострадавших, готов вернуть зарплату, полученную за время пребывания на этой должности, в счёт компенсации понесённого ими ущерба, и уйти. То есть для этих людей слова «честь», «достоинство», «чувство долга» почти ничего не значат.

KAZPRAVDA . KZ . «Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции» — Председатель Сената Маулен АШИМБАЕВ с группой депутатов с рабочим визитом посетил Ватикан и Итальянскую Республику. В рамках визита состоялась аудиенция у Папы Римского Франциска, а также прошло заседание круглого стола, организованного Дикастерией по межрелигиозному диалогу Ватикана и Секретариатом Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Кроме того, сенаторы обсудили перспективы укрепления межпарламентского сотрудничества с депутатами Сената Парламента Итальянской Республики.

EXCLUSIVE . KZ . Мадия ТОРЕБАЕВА – «Кто сегодня серый кардинал Казахстана» — В то время, пока в бизнес-среде Казахстана бушует тайфун, его самый центр стабилен. Это империя, которую долгое время возглавляет Юрий ЦХАЙ, скромный и обаятельный бизнесмен и активный общественный деятель, который, тем не менее, избегает особой публичности. Когда-то тихий, незаметный на первый взгляд человек – Владимир Васильевич НИ, как никто знал все слабости первого президента, но тот ценил его за то, что пользовался он этим чрезвычайно умно и деликатно. И конечно же, «дедушка Ни» был главным агашкой корейцев Казахстана… Но очевидно главное – империя, заложенная дедушкой Ни не только жива, не только процветает, но и сохраняет за собой статус одной из самых влиятельных в Казахстане. Даже несмотря на некоторые внутренние противоречия и конкуренцию.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ — «Об украинских провокациях» — В сети бурно обсуждается якобы казахстанский след при атаке украинского беспилотника в Татарстане. Коллеги провели расследование и выявили, что изначальный вброс информации был сделан украинским телеграм-каналом «Легитимный», откуда «информация» была подхвачена различными «военными специалистами». В итоге некоторые российские патриотические каналы начали «наезжать» на Казахстан. В свою очередь казахстанцы начали обвинять Москву в распространении фейков. Тут — откуда не возьмись — появляется вброс, что в Казахстане якобы открыто вербуют россиян-релокантов в украинские вооруженные силы. Можно констатировать рост провокаций со стороны украинских (и шире — западных) спецслужб и информационных ресурсов, нацеленных на создание конфликтов между Казахстаном и Россией, а также рост межнациональной напряженности в нашей стране.

INFORMBURO . KZ . Газиз АБИШЕВ, политолог – «О дронах, «залетевших в Россию с территории Казахстана»» — Тема украинских дронов, залетевших в Татарстан якобы с территории Казахстана, продолжают обсуждать. Всем мало-мальски разумным людям понятно, что это фейк. Но целый ряд авторов и даже политиков, не говоря уже о сетевых анонимах, продолжают её мусолить. На самом деле эти люди наносят вред самой России… Не исключено, что есть в России те, кто находится на пересечении всех трёх групп. Будучи ярыми казахофобами, они под маской турбопатриотов качают антиказахстанскую повестку в интересах зарубежных спонсоров против самой же России. Иначе трактовать их действия сложно.

GOLOS — NARODA . KZ . «Официальный сайт для подачи петиций запустили в Казахстане» — Напомним, 2 октября 2023 года президент Казахстана подписал закон «Об общественном контроле», предусматривающий рассмотрение петиций граждан страны. С 4 апреля 2024 года каждый казахстанец может подать или подписать онлайн-петицию на специальном сайте epetition.kz. Петицию можно подать как с мобильного телефона, так и через компьютер. На сайте будут отображаться только имя и первая буква фамилии подписавшего. Петиция – коллективные сообщения, отклик или предложение, направленные в государственный орган, местный представительный и исполнительный орган в форме электронного документа и рассматриваемые в порядке, установленном в административном процедурно-процессуальном кодексе Республики Казахстан.

AZATTYQ . ORG . «Трещины в стенах, плесень и неисправная электропроводка. Почему переезжающим на север дают некачественное жильё?» — Многие переезжающие на север Казахстана по государственной программе жалуются на качество жилья, которое предоставляют местные власти. Акиматы на местах проблему признают. Эксперт отмечает, госпрограммы в стране реализуются непрозрачно: государственные органы сами выделяют и осваивают средства и сами же проверяют свою работу.

ZAKON . KZ . «Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести» — В этом году священная ночь предопределения – Қадір түні – выпадает на 27-й день Рамазана, а именно в ночь с 5 на 6 апреля. Это одна из благословенных ночей в календаре мусульман, поэтому ее принято встречать с молитвами… По словам наиб имама Центральной мечети города Алматы Тимура АЛИЕВА — «В хадисах от Бухари и Муслима сказано: «Тому, кто проводит Ляйлятуль-Кадр в поклонении Аллаху, будут прощены все прошлые грехи». В ночь Ляйлятуль кадр в Книге судеб (Лаухул Махфуз) также определяется все хорошее и плохое, продолжительность жизни, пропитание и все, что случится с человеком в грядущий год».

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