«Команда президента». «Вокруг Центральной Азии началась новая «большая игра». «Сообщения о «планах России напасть на Казахстан», являются фейком». «Почему слушания по делу об убийстве Салтанат Нукеновой невозможно смотреть, и почему не смотреть их нельзя»

День за днем 147 0
Сетевой Казахстан 8 апреля 2024г.

KAZPRAVDA.KZ. «Информацию о паводковой ситуации в стране на 7 апреля дал МЧС» — В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, ЗКО остаются подтопленными 3702 частных жилых домов, 562 дворовых территорий, 1822 дачных домов и 73 зданий различного предназначения, а также 155 переливов автодорог. Спасено и эвакуировано 72 284 человек, из них 17 217 детей, в пунктах временного размещения находятся 14 430 человек, из них 7 216 детей и 68 932 сельскохозяйственных животных отогнаны на безопасное расстояние.

CHECKPOINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ – «Команда президента. Часть I» — В определенных кругах сложилось такое мнение, что у действующего президента нет своей команды, что является корнем неких проблем существующей власти. Причем, такого мнения почему-то придерживаются и некоторые политологи, которых трудно назвать оппозиционными. Но как обстоит дело на самом деле? Почему бытует мнение, что у Токаева нет никого на «скамейке запасных»? Как смотрит на кадровую ситуацию в Казахстане Запад? Попробуем разобраться, но при этом сразу оговоримся – не будем называть имен, а лишь покажем общую картину.

Данияр АШИМБАЕВNOMAD.SU. Данияр АШИМБАЕВ – «О кадрах и контроле» — Часто высказывается мнение, что «всех надо уволить». Позвольте не согласиться. Уволить легко, подобрать замену на любую должность в стране – очень сложно. Особенно с учетом того, что новые поколения управленцев эффективно работать вообще не рвутся. Нужно не увольнять, а ориентировать систему на результат, на эффективность… Я уже писал, что у Токаева своя модель воспитания госслужащих. Президент понял, что общие тезисы аппарат не понимает и стал давать очень конкретные поручения, выделять под их требуемые ресурсы и полномочия, лично контролировать выполнение и только после третьего раза применять дисциплинарные наказания – вплоть от увольнения и годичного бойкота. Но до этого Токаев проявляет бережливость к кадрам. А вот кадры это трактуют в свою пользу и лишний раз стараются не напрягаться.

«Провокаторы и союзники» — Собственно, нужно понимать, что те же силы, которые атакуют Россию сегодня, стоят за многочисленными и упорными попытками дестабилизировать ситуацию в Казахстане, спровоцировать межнациональные и межгосударственные конфликты. В то же время мы констатируем активизацию западных информационных провокаций, направленных против казахстанско-российских отношений. Украинские и проамериканские СМИ, в частности, пытались раздуть выдуманную цифру, что в Казахстане Путин якобы набрал 8% на выборах (среди граждан России). Тот факт, что реальный итог в пять раз больше, был дружно проигноирован. Теперь вот появились некие листовки с призывами казахстанцам и релокантам вступать в ряды «русского легиона» в составе ВСУ и вброс про «запущенные с территории Казахстана ударные беспилотники».

VZ.RU. «Депутат раскрыл украинский фейк о якобы планах России «напасть» на Казахстан» — Сообщения, где утверждается о «планах России напасть на Казахстан», являются фейком, созданным украинскими спецслужбами при помощи нейросетей с целью поссорить Москву и Астану, сообщил депутат Госдумы Андрей ГУРУЛЕВ. Гурулев в видео, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что все заявления от его имени о нападении на Казахстан являются явной попыткой украинских каналов раскачать ситуацию от его имени. Депутат призвал быть бдительными, потому что «нейросети подделывают все, что угодно».

Внутренние проблемы бизнеса не легче внешних Внутренние проблемы бизнеса не легче внешних
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RBC.RU. «Посольство России объяснило отсутствие в Казахстане парада в День Победы» — В Казахстане нет традиции регулярно проводить парады в День Победы 9 мая. Так посольство России в Казахстане объяснило РБК причины, по которым в Казахстане не будет парада 9 мая в 2024 году. «Практика регулярного проведения парадов Победы в Казахстане отсутствует», — сообщили в посольстве, подчеркнув, что мероприятия проходили в отдельные юбилейные даты, например к 50-летию и 70-летию Победы. В Казахстане не будут проводить и торжественные мероприятия 7 мая — это День защитника Отечества Казахстана. Однако в стране уже прозвучали предложения начать подготовку к празднованию 80-летия Победы в 2025 году.

RITMEURASIA.RU. Марат НУРГОЖАЕВ – «Казахстан: расшаркивания с американцами и угрозы энергетической безопасности» — Хотя к концу подошел только март, можно констатировать, что коллективный Запад уже проиграл с разгромным счетом свой весенний раунд в незатейливой русофобской игре под названием «Страви Акорду с Кремлем». Так, 26 марта с. г. в ходе встречи с членом американского сената oт республиканской партии штата Монтана Стивом ДЭЙНСОМ президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ, соблюдая необходимый политес и мимоходом отметив некую динамику казахско-американского сотрудничества, ключевое внимание уделил тесному сотрудничеству с Россией и другими дружественными странами, имеющими с Астаной военно-политические, экономические, культурные и прочие отношения.

Досым САТПАЕВFORBES.KZ. Досым САТПАЕВ — «Вокруг Центральной Азии началась новая «большая игра»» — Если не брать в расчет «Большую игру» за регион в XIX и начале XX веков, а вести отсчет с развала Советского Союза, то после начала войны в Украине в 2022 году вокруг Центральной Азии началась новая, уже третья «большая игра» с участием России, Китая, США, ЕС, Турции, Индии, Афганистана и арабских стран. Первая «большая игра» началась сразу после исчезновения СССР и шла все 1990-е годы. Вторая «большая игра» берет отсчет в 2001 году с момента входа международной коалиции в Афганистан после терактов 11 сентября и длится до 2021-го — года ухода американских военных из этой страны и прихода к власти движения «Талибан». Но начало войны в Украине в 2022 году снова сделало Центральную Азию важным регионом с геополитической и геоэкономической точки зрения. Регион стал напоминать невесту, вокруг которой собралось несколько женихов.

AZATTYQ.ORG. «Есть ли будущее у Евразийского союза? Россия хочет ударить по западным нефтяным компаниям в Казахстане?» — Что ждет Евразийский экономический союз? Кто стоит за неподтвержденными сообщениями о «разливе нефти» близ месторождения Кашаган на Каспии? И почему суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым, обвиняемым в убийстве жены, станет проверкой обещания президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА построить «справедливое общество»? Об этом и не только на неделе писали в зарубежных СМИ.

SPIK.KZ. «Почему казахи в массе своей живут беднее, чем представители других этносов РК?» — «Оян, қазақ!» – это воззвание, прозвучавшее более ста лет назад в стихотворении Миржакыпа ДУЛАТОВА, сегодня понимается многими, главным образом, в модном ныне антиколониальном дискурсе. Но ветеран труда, житель Жамбылской области Галым БАЙМЫРЗАЕВ, приславший письмо в редакцию «Spik.kz», считает, что сейчас его надо воспринимать как настойчивый призыв к современным казахам пробудиться, посмотреть вокруг себя широко открытыми глазами и серьёзно задуматься: в правильно ли мы живём?

Война Миров. Выборы Путина и выбор президента Война Миров. Выборы Путина и выбор президента
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LITER.KZ. «Qarmet = Арселор? Казахстанский собственник, как и Миттал, не желает отдавать долги» — Новому руководству Магнитки постановления Верховного суда тоже не указ. Уже несколько лет идет борьба за свои права между казахстанскими подрядчиками и владельцами металлургического гиганта. С декабря 2023 года правопреемником “АрселорМиттал Темиртау” стало казахстанское предприятие Qarmet. Здесь важно понимать, что правопреемство – это переход прав и обязанностей от одного субъекта правоотношений к другому. При этом правопреемник становится на место своего предшественника во всех правоотношениях, к которым применяется правопреемство.

NP.KZ. «Энергонезависимость — вопрос национальной безопасности. Еще раз о необходимости строительства АЭС в Казахстане» — Для казахстанцев 2024 год должен ознаменоваться народным референдумом о строительстве атомной электростанции. Действительно, на фоне энергетического дефицита, который, к примеру, алматинцы и жители южных регионов страны чувствуют особенно остро, строительство АЭС выглядит вполне обоснованным решением. Однако у инициативы есть не только сторонники, особенно среди серьезных ученых, энергетиков и экономистов, но и противники, чей голос слышен особенно громко.

EXCLUSIVE.KZ. «Почему казахстанцам не понравилась предложенная олимпийская форма?» — Министерство спорта РК предложило казахстанцам самим выбрать форму для наших спортсменов на Олимпийские игры в Париже. 29 марта на gov.kz были выложены шесть образцов дизайна (отобранных специальной комиссией, куда вошли Елдос Сметов, Серик Сапиев, Жамиля Бакбергенова и другие): из них нужно было выбрать лучший и проголосовать. Правда, казахстанцы сразу стали голосовать «против» – но, поскольку на сайте такая возможность не предусмотрена, разбор художественных особенностей формы начался в социальных сетях.

CARAVAN.KZ. Ахмет ТАЛАПУЛЫ — «Как казахстанское общество может отреагировать на оправдание Бишимбаева» — Судебный процесс по делу экс-министра Куандыка БИШИМБАЕВА, пожалуй, является самой обсуждаемой темой в Казахстане за последние недели. История вызывает неподдельный интерес, сопереживание и другие эмоции у казахстанцев – за прямыми трансляциями заседаний пристально следят тысячи людей. В целом же эту историю уже уверенно можно назвать беспрецедентной, отчасти определяющей и даже поучительной для нашего общества, учитывая огромный общественный резонанс, факт открытого суда с участием присяжных – что стало первым подобным случаем на столь значимом уровне – и ожидания, которые возлагают казахстанцы на исход и вердикт суда. Также необходимо осмыслить, как исход этого знакового и трагического дела может повлиять на уровень доверия граждан к системе правосудия и законодательству страны.

VLAST.KZ. Майя АКИШЕВА — «Почему слушания по делу об убийстве Салтанат Нукеновой невозможно смотреть, и почему не смотреть их нельзя» — Сейчас по итогам суда (и в этом его историческое значение) мы поймем гораздо больше, чем просто – понесет ли отдельно взятый убийца справедливое наказание. Мы поймем, какой диагноз у всего нашего общества. Как оно судит насилие в отношении женщины – безоговорочно и беспощадно, – или оглядываясь на «обстоятельства»? Считает ли наше общество, или даже просто его часть, что жизнь и физическую неприкосновенность женщина должна «заслужить», соответствуя некоему набору требований о скромности и беспрекословном послушании? Победит ли тезис «сама виновата» или все же победа будет за «насилие недопустимо и не имеет оправдания»?

СЫРОЕЖКИНORDA.KZ. «Китаевед Сыроежкин вышел на свободу. За что он сидел и как с этим связан Масимов?» — Дело СЫРОЕЖКИНА стало одним из самых загадочных. До сих пор неизвестно, за что именно его судили. О странностях этого дела поговорили с директором казахстанского международного бюро по правам человека Евгением ЖОВТИСОМ — Я считаю, что по его судьбе прокатилась политика, а не право. А какие были интересы? Как известно, это дело под него «копал» КНБ под руководством Масимова. Видимо, Константин Львович оказался заложником каких-то внутриэлитных процессов. Срок учёный отбывал в статусе гражданина РК. Как уточняет Евгений Жовтис, об этом говорит и статья, по которой сидел Сыроежкин — «Если бы его лишили гражданства, то ему инкриминировали бы шпионаж. А за измену родине могут судить только граждан», — объяснил директор КМБПЧ.

GOLOSNARODA.KZ. ««Казахстан теряет качественный человеческий капитал» – эксперт об избиении детей в детсадах» — Скандальные видеоролики с избиениями малышей в детских садах страны периодически становятся достоянием общественности. Шокирующие публикации в соцсетях вызывают резонанс, резкую критику пользователей и обсуждения на высоком уровне, тем не менее число подобных инцидентов меньше не становится. И если ранее дети чаще подвергались насилию со стороны взрослых, то не так давно жестокое избиение ребенка устроили сами дошколята. Кто несет ответственность за подобные инциденты, в чем причины агрессии малолетних детей по отношению к сверстникам, и почему подобные истории происходят в стенах дошкольных заведений…

Витрина Синьцзяна в Алматы Витрина Синьцзяна в Алматы
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