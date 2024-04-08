«Команда президента». «Вокруг Центральной Азии началась новая «большая игра». «Сообщения о «планах России напасть на Казахстан», являются фейком». «Почему слушания по делу об убийстве Салтанат Нукеновой невозможно смотреть, и почему не смотреть их нельзя»

Сетевой Казахстан 8 апреля 2024г.

KAZPRAVDA . KZ . «Информацию о паводковой ситуации в стране на 7 апреля дал МЧС» — В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, ЗКО остаются подтопленными 3702 частных жилых домов, 562 дворовых территорий, 1822 дачных домов и 73 зданий различного предназначения, а также 155 переливов автодорог. Спасено и эвакуировано 72 284 человек, из них 17 217 детей, в пунктах временного размещения находятся 14 430 человек, из них 7 216 детей и 68 932 сельскохозяйственных животных отогнаны на безопасное расстояние.

CHECK — POINT . KZ . Мурат ХАЛИЛОВ – «Команда президента. Часть I» — В определенных кругах сложилось такое мнение, что у действующего президента нет своей команды, что является корнем неких проблем существующей власти. Причем, такого мнения почему-то придерживаются и некоторые политологи, которых трудно назвать оппозиционными. Но как обстоит дело на самом деле? Почему бытует мнение, что у Токаева нет никого на «скамейке запасных»? Как смотрит на кадровую ситуацию в Казахстане Запад? Попробуем разобраться, но при этом сразу оговоримся – не будем называть имен, а лишь покажем общую картину.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О кадрах и контроле» — Часто высказывается мнение, что «всех надо уволить». Позвольте не согласиться. Уволить легко, подобрать замену на любую должность в стране – очень сложно. Особенно с учетом того, что новые поколения управленцев эффективно работать вообще не рвутся. Нужно не увольнять, а ориентировать систему на результат, на эффективность… Я уже писал, что у Токаева своя модель воспитания госслужащих. Президент понял, что общие тезисы аппарат не понимает и стал давать очень конкретные поручения, выделять под их требуемые ресурсы и полномочия, лично контролировать выполнение и только после третьего раза применять дисциплинарные наказания – вплоть от увольнения и годичного бойкота. Но до этого Токаев проявляет бережливость к кадрам. А вот кадры это трактуют в свою пользу и лишний раз стараются не напрягаться.

«Провокаторы и союзники» — Собственно, нужно понимать, что те же силы, которые атакуют Россию сегодня, стоят за многочисленными и упорными попытками дестабилизировать ситуацию в Казахстане, спровоцировать межнациональные и межгосударственные конфликты. В то же время мы констатируем активизацию западных информационных провокаций, направленных против казахстанско-российских отношений. Украинские и проамериканские СМИ, в частности, пытались раздуть выдуманную цифру, что в Казахстане Путин якобы набрал 8% на выборах (среди граждан России). Тот факт, что реальный итог в пять раз больше, был дружно проигноирован. Теперь вот появились некие листовки с призывами казахстанцам и релокантам вступать в ряды «русского легиона» в составе ВСУ и вброс про «запущенные с территории Казахстана ударные беспилотники».

VZ . RU . «Депутат раскрыл украинский фейк о якобы планах России «напасть» на Казахстан» — Сообщения, где утверждается о «планах России напасть на Казахстан», являются фейком, созданным украинскими спецслужбами при помощи нейросетей с целью поссорить Москву и Астану, сообщил депутат Госдумы Андрей ГУРУЛЕВ. Гурулев в видео, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что все заявления от его имени о нападении на Казахстан являются явной попыткой украинских каналов раскачать ситуацию от его имени. Депутат призвал быть бдительными, потому что «нейросети подделывают все, что угодно».

RBC . RU . «Посольство России объяснило отсутствие в Казахстане парада в День Победы» — В Казахстане нет традиции регулярно проводить парады в День Победы 9 мая. Так посольство России в Казахстане объяснило РБК причины, по которым в Казахстане не будет парада 9 мая в 2024 году. «Практика регулярного проведения парадов Победы в Казахстане отсутствует», — сообщили в посольстве, подчеркнув, что мероприятия проходили в отдельные юбилейные даты, например к 50-летию и 70-летию Победы. В Казахстане не будут проводить и торжественные мероприятия 7 мая — это День защитника Отечества Казахстана. Однако в стране уже прозвучали предложения начать подготовку к празднованию 80-летия Победы в 2025 году.

RITMEURASIA . RU . Марат НУРГОЖАЕВ – «Казахстан: расшаркивания с американцами и угрозы энергетической безопасности» — Хотя к концу подошел только март, можно констатировать, что коллективный Запад уже проиграл с разгромным счетом свой весенний раунд в незатейливой русофобской игре под названием «Страви Акорду с Кремлем». Так, 26 марта с. г. в ходе встречи с членом американского сената oт республиканской партии штата Монтана Стивом ДЭЙНСОМ президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ, соблюдая необходимый политес и мимоходом отметив некую динамику казахско-американского сотрудничества, ключевое внимание уделил тесному сотрудничеству с Россией и другими дружественными странами, имеющими с Астаной военно-политические, экономические, культурные и прочие отношения.

FORBES . KZ . Досым САТПАЕВ — «Вокруг Центральной Азии началась новая «большая игра»» — Если не брать в расчет «Большую игру» за регион в XIX и начале XX веков, а вести отсчет с развала Советского Союза, то после начала войны в Украине в 2022 году вокруг Центральной Азии началась новая, уже третья «большая игра» с участием России, Китая, США, ЕС, Турции, Индии, Афганистана и арабских стран. Первая «большая игра» началась сразу после исчезновения СССР и шла все 1990-е годы. Вторая «большая игра» берет отсчет в 2001 году с момента входа международной коалиции в Афганистан после терактов 11 сентября и длится до 2021-го — года ухода американских военных из этой страны и прихода к власти движения «Талибан». Но начало войны в Украине в 2022 году снова сделало Центральную Азию важным регионом с геополитической и геоэкономической точки зрения. Регион стал напоминать невесту, вокруг которой собралось несколько женихов.

AZATTYQ . ORG . «Есть ли будущее у Евразийского союза? Россия хочет ударить по западным нефтяным компаниям в Казахстане?» — Что ждет Евразийский экономический союз? Кто стоит за неподтвержденными сообщениями о «разливе нефти» близ месторождения Кашаган на Каспии? И почему суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым, обвиняемым в убийстве жены, станет проверкой обещания президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА построить «справедливое общество»? Об этом и не только на неделе писали в зарубежных СМИ.

SPIK . KZ . «Почему казахи в массе своей живут беднее, чем представители других этносов РК?» — «Оян, қазақ!» – это воззвание, прозвучавшее более ста лет назад в стихотворении Миржакыпа ДУЛАТОВА, сегодня понимается многими, главным образом, в модном ныне антиколониальном дискурсе. Но ветеран труда, житель Жамбылской области Галым БАЙМЫРЗАЕВ, приславший письмо в редакцию «Spik.kz», считает, что сейчас его надо воспринимать как настойчивый призыв к современным казахам пробудиться, посмотреть вокруг себя широко открытыми глазами и серьёзно задуматься: в правильно ли мы живём?

LITER . KZ . «Qarmet = Арселор? Казахстанский собственник, как и Миттал, не желает отдавать долги» — Новому руководству Магнитки постановления Верховного суда тоже не указ. Уже несколько лет идет борьба за свои права между казахстанскими подрядчиками и владельцами металлургического гиганта. С декабря 2023 года правопреемником “АрселорМиттал Темиртау” стало казахстанское предприятие Qarmet. Здесь важно понимать, что правопреемство – это переход прав и обязанностей от одного субъекта правоотношений к другому. При этом правопреемник становится на место своего предшественника во всех правоотношениях, к которым применяется правопреемство.

NP . KZ . «Энергонезависимость — вопрос национальной безопасности. Еще раз о необходимости строительства АЭС в Казахстане» — Для казахстанцев 2024 год должен ознаменоваться народным референдумом о строительстве атомной электростанции. Действительно, на фоне энергетического дефицита, который, к примеру, алматинцы и жители южных регионов страны чувствуют особенно остро, строительство АЭС выглядит вполне обоснованным решением. Однако у инициативы есть не только сторонники, особенно среди серьезных ученых, энергетиков и экономистов, но и противники, чей голос слышен особенно громко.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему казахстанцам не понравилась предложенная олимпийская форма?» — Министерство спорта РК предложило казахстанцам самим выбрать форму для наших спортсменов на Олимпийские игры в Париже. 29 марта на gov.kz были выложены шесть образцов дизайна (отобранных специальной комиссией, куда вошли Елдос Сметов, Серик Сапиев, Жамиля Бакбергенова и другие): из них нужно было выбрать лучший и проголосовать. Правда, казахстанцы сразу стали голосовать «против» – но, поскольку на сайте такая возможность не предусмотрена, разбор художественных особенностей формы начался в социальных сетях.

CARAVAN . KZ . Ахмет ТАЛАПУЛЫ — «Как казахстанское общество может отреагировать на оправдание Бишимбаева» — Судебный процесс по делу экс-министра Куандыка БИШИМБАЕВА, пожалуй, является самой обсуждаемой темой в Казахстане за последние недели. История вызывает неподдельный интерес, сопереживание и другие эмоции у казахстанцев – за прямыми трансляциями заседаний пристально следят тысячи людей. В целом же эту историю уже уверенно можно назвать беспрецедентной, отчасти определяющей и даже поучительной для нашего общества, учитывая огромный общественный резонанс, факт открытого суда с участием присяжных – что стало первым подобным случаем на столь значимом уровне – и ожидания, которые возлагают казахстанцы на исход и вердикт суда. Также необходимо осмыслить, как исход этого знакового и трагического дела может повлиять на уровень доверия граждан к системе правосудия и законодательству страны.

VLAST . KZ . Майя АКИШЕВА — «Почему слушания по делу об убийстве Салтанат Нукеновой невозможно смотреть, и почему не смотреть их нельзя» — Сейчас по итогам суда (и в этом его историческое значение) мы поймем гораздо больше, чем просто – понесет ли отдельно взятый убийца справедливое наказание. Мы поймем, какой диагноз у всего нашего общества. Как оно судит насилие в отношении женщины – безоговорочно и беспощадно, – или оглядываясь на «обстоятельства»? Считает ли наше общество, или даже просто его часть, что жизнь и физическую неприкосновенность женщина должна «заслужить», соответствуя некоему набору требований о скромности и беспрекословном послушании? Победит ли тезис «сама виновата» или все же победа будет за «насилие недопустимо и не имеет оправдания»?

ORDA . KZ . «Китаевед Сыроежкин вышел на свободу. За что он сидел и как с этим связан Масимов?» — Дело СЫРОЕЖКИНА стало одним из самых загадочных. До сих пор неизвестно, за что именно его судили. О странностях этого дела поговорили с директором казахстанского международного бюро по правам человека Евгением ЖОВТИСОМ — Я считаю, что по его судьбе прокатилась политика, а не право. А какие были интересы? Как известно, это дело под него «копал» КНБ под руководством Масимова. Видимо, Константин Львович оказался заложником каких-то внутриэлитных процессов. Срок учёный отбывал в статусе гражданина РК. Как уточняет Евгений Жовтис, об этом говорит и статья, по которой сидел Сыроежкин — «Если бы его лишили гражданства, то ему инкриминировали бы шпионаж. А за измену родине могут судить только граждан», — объяснил директор КМБПЧ.

GOLOS — NARODA . KZ . ««Казахстан теряет качественный человеческий капитал» – эксперт об избиении детей в детсадах» — Скандальные видеоролики с избиениями малышей в детских садах страны периодически становятся достоянием общественности. Шокирующие публикации в соцсетях вызывают резонанс, резкую критику пользователей и обсуждения на высоком уровне, тем не менее число подобных инцидентов меньше не становится. И если ранее дети чаще подвергались насилию со стороны взрослых, то не так давно жестокое избиение ребенка устроили сами дошколята. Кто несет ответственность за подобные инциденты, в чем причины агрессии малолетних детей по отношению к сверстникам, и почему подобные истории происходят в стенах дошкольных заведений…

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