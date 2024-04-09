«Токаев извинился за ситуацию с паводками. Это в духе сильных лидеров». «Режим ЧС сегодня в 10 областях республики». «Трансферты из Нацфонда достигли критической отметки». «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» разрушает экономику Казахстана»

Сетевой Казахстан 9 апреля 2024г.

INFORMBURO . KZ . Бекнур КИСИКОВ, политолог, общественный деятель — «Токаев извинился за ситуацию с паводками. Это в духе сильных лидеров» — Я считаю, что извинения Касым-Жомарта ТОКАЕВА – это слова мудрого и зрелого руководителя, который понимает, что это ошибка не только правительства. Частично ошибку сделали все мы, и в том числе президент, где-то он недосмотрел. Нельзя скидывать все промахи на одного человека или одно ведомство. Здесь нужна комплексная работа. Это в духе современных и сильных лидеров, которые признают ошибки. По-моему, среди стран СНГ наш президент первым ввёл такую традицию. На постсоветском пространстве вообще не принято извиняться, потому что руководитель считается априори правым. Но президент привнёс в это либерально-демократические ценности. Мне лично это импонирует, и населению, как мне кажется, тоже.

TIME . KZ . «С бедой бороться сообща» — Режим ЧС сегодня в 10 областях республики. Глава государства назвал нынешние паводки самым крупным по своим масштабам бедствием за последние 80 лет. Притоки воды в водохранилища — крупнейшие с 1980-х годов. И прогнозы метеорологов неутешительны: в ряде регионов в связи с обильными осадками и потеплением ожидается повышение уровня воды в реках до критических отметок. Спасатели, медики и волонтеры работают круглосуточно, чтобы не допустить человеческих жертв и оказать пострадавшим от паводков всю необходимую помощь. Президент заявил, что все спасательные работы на местах он контролирует лично и ситуация будет исправлена. Несмотря на всю сложность ситуации, он призвал граждан не отчаиваться. Никто из пострадавших не останется без внимания государства, заверил президент.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Кто отвечает за паводки?» — «Аманат» буквально в марте проводил заседание Комитета партийного контроля по вопросам подготовки к паводкам, поднял много острых вопросов и внес рекомендации, которые для госорганов обязательными не являются… Иными словами, проблема наводнений в законодательстве есть, но в функционале госорганов она отсутствует. А сейчас есть проблемы лесных пожаров, высокой сейсмичности, засухи, промышленности безопасности, износа энергетической и коммунальной инфраструктуры (которую только тарифами решить невозможно). Было бы неплохо обсудить эти вопросы на Совете безопасности и на парламентских слушаниях, создать на уровне СБ структуру по природным и техногенным рискам, пересмотреть полномочия и ответственность правительства, министерств, акиматов и прокуратуры, выработать механизм управления и предотвращения рисков, а заодно и завести систему государственного контроля.

NG . RU . Виктория ПАНФИЛОВА – «Казахстан и Узбекистан согласовали позицию к саммиту «ЕС – Центральная Азия»» — В Ташкенте во второй половине апреля состоится первый формальный саммит «Евросоюз – Центральная Азия», в котором примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель и президенты стран региона. ЕС готовится предложить Центральной Азии вывести партнерство на новый уровень и инвестировать 10 млрд евро в соединяющий Европу и Центральную Азию Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). В преддверии мероприятия в Хиве состоялась рабочая встреча глав Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарта ТОКАЕВА и Шавката МИРЗИЁЕВА, в ходе которой упор был сделан на обсуждение международной и региональной повестки.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Мы в ответе за тех, кому позволили себя обворовать» — В Казахстане растет дефицит бюджета, а трансферты из Нацфонда достигли критической отметки. В то же время правительство нуждается в колоссальных средствах для модернизации инфраструктуры с одной стороны, и выполнении своих огромных социальных обязательств с другой. Стране критически нужны деньги, и они есть. Вопрос в том, чтобы создать не репрессивный, а добровольный механизм их возвращения в экономику. Пока же бегство капитала из страны продолжается.

«Герб Казахстана: от советской символики к тюркской» — На мартовском Национальном курултае в Атырау президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ предложил изменить герб из-за «слишком сложного восприятия». Кроме того, в нем присутствуют элементы «эклектики и признаков советской эпохи». После того, как началось стихийное обсуждение этой инициативы, дошедшее до взаимных оскорблений оппонентов, депутат парламента, доктор исторических наук Еркин АБИЛЬ предложил перевести дискуссию в цивилизованное русло и обратился с депутатским запросом в правительство, чтобы там подсчитали стоимость будущих изменений в одном из основных символов страны.

CARAVAN . KZ . Сергей ТУНИК — ««Всего 700 тысяч тенге»: в «Самрук-Казына» жалуются на «низкие» зарплаты» — «АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» разрушает экономику Казахстана» — такой вывод сделали эксперты «НИИ аудиторской деятельности и финансовой отчетности». Авторы исследования утверждают, что управление активами ФНБ крайне неэффективно. А в целом руководство квазигосударственного сектора «либо некомпетентные менеджеры, либо участники коррупционных схем». Независимые эксперты проанализировали финансовую отчетность 143 компаний, которые входят в фонд, за 2020-2022 годы. В ужас не пришли, но директор НИИ Айнура МЕНЛИБАЕВА отметила, что «компании «Самрук-Казына» свободно манипулируют доходами и расходами, пренебрегая международными стандартами финансовой отчетности»… Жаль, что глава Высшей аудиторской палаты РК Наталья ГОДУНОВА покинула свой пост. Она бы точно разобралась, кто именно в этом заинтересован.

CHECK — POINT . KZ . Айгуль ОМАРОВА – «Абьюзерами не рождаются. Ими становятся» — Власти страны пошли на беспрецедентный шаг, разрешив онлайн-трансляцию этого судебного процесса. Очень правильно с точки зрения того, что ранее кто-то даже пытался оправдать бывшего министра, заявляя о том, что далеко не всё однозначно. Между тем, всё однозначно: абьюзер убил женщину. Всё. И никаких толкований быть не может. Тысячи людей в эти дни смогли увидеть, насколько изворотлив бывший министр, как продуманно он действует. Нарочитое спокойствие, тихий голос и при этом страшные картины, которые он сам разворачивает перед потрясёнными зрителями. Показ этого видео не может оставлять сомнений в том, что Куандык БИШИМБАЕВ не просто абьюзер, а убийца, прекрасно понимавший, что он делает. О его хладнокровии говорит и тот факт, что он предпринял усилия, чтобы скрыть убийство, отдавая команды своему брату и включая звонок ясновидящей. От того, каким будет наказание, во многом зависит будущее страны.

SPIK . KZ . ««Дело Бишимбаева»: нельзя, чтобы эмоции и общественное мнение повлияли на приговор» — Судебный процесс по «делу Бишимбаева» вскрыл множество изъянов не только казахстанской судебной системы, но и самого общества, для немалой части которого собственные эмоции, похоже, выше, чем нормы закона. И от того, какой приговор вынесет суд, а главное – от того, чем он при этом будет руководствоваться, зависит, произойдут ли долгожданные сдвиги в правовом сознании граждан и в отечественной системе правосудия. Так считает наш гость – известный юрист Сергей УТКИН.

TENGRINEWS . KZ . ««10 лет сексуального рабства у отца». Невыдуманные истории из кризисного центра в Шымкенте» — «Приемный отец насиловал и избивал дочь каждый день. Сексуальное рабство продолжалось 10 лет. Он даже продавал ее своим знакомым«, — рассказывает директор кризисного центра в Шымкенте Малика ЖУСУПОВА. С такими историями, как эта, социальные работники центра «Көмек» сталкиваются ежедневно, как и со случаями семейно-бытового насилия. В поисках помощи и защиты сюда приезжают сотни женщин, девушек и даже девочек со всей Туркестанской области. Корреспонденты побывали в кризисном центре и записали невыдуманные истории — Самой молодой жертве изнасилования всего 7 лет. Был случай, когда в стенах нашего центра находилась 4-летняя девочка, которую пытались изнасиловать, и она прошла оральный секс. Была ситуация, когда к нам поместили девочку, которая, забеременев в 12 лет, родила ребенка. Таких пострадавших мы содержим отдельно, никому не показываем и не даем данные, кроме полиции — отметила руководитель центра Малика Жусупова.

AZATTYQ . ORG . ««Репрессиями не добиться положительных результатов». Светские школы, белые платки и девочка Анель» — Анель — тринадцать. С папой, мамой, тремя младшими братьями и сестрами она живет в Караганде. По всем параметрам Анель — образцовая и одаренная ученица: любит точные науки, участвует в школьных олимпиадах, получает одни «пятерки». 21 сентября прошлого года Анель отчислили из школы, поступить в которую было ее мечтой. Она каждый день приходила на занятия, но до класса не добиралась — ее не пускали. Отчислению предшествовали дисциплинарные взыскания: замечания и выговоры. Непреодолимым препятствием для Анель стал белый платок, которым она покрывает голову, следуя предписаниям религии своей семьи. В школе считают, что он противоречит приказу министерства образования 2016 года.

ZAK О N . KZ . «Земля и воздух: сколько домов в пригороде мешают работать аэропорту Алматы» — Люди, живущие рядом с аэропортом, взволнованы после того, как Министерство транспорта РК предупредило об обязательном сносе домов ради безопасности полетов. Корреспондент посетил поселок Гульдала, который стоит буквально вплотную к аэродрому. Аэропорт Алматы расположен в 12 километрах от центра города.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.