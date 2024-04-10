Война Миров. Инклюзивный капитализм

От экономики наживы и грабежа к экономике концлагеря

Час «Х» не наступит, потому что сейчас идет время «Х». Оно может растянуться на годы. Как из феодализма было три варианта выхода – английский, французский, немецкий – так и из капитализма в посткапитализм (потому что сегодня капиталистическая система переживает терминальный – финальный – кризис) будет несколько моделей перехода. Клаус Шваб и стоящие за ним ультраглобалисты предлагают сценарий «инклюзивного капитализма». Денег и прочих ресурсов у этих людей очень много, однако это не означает, что их победа предрешена.

Ключевое отличие инклюзивного капитализма от обычного в том, что на смену экономическому принуждению, когда человек продает капиталисту свою рабочую силу (или интеллектуальный труд), предлагается прямое насилие. Деньги в такой системе перестают быть деньгами в классическом понимании этого слова, зато насилие становится тотальным и всеобъемлющим, не терпящим какого-либо сопротивления, нейтральных и мертвых зон.

Идея инклюзивного капитализма выросла на почве исчерпания неолиберальной модели капитализма. Здесь требуется небольшое пояснение. Капитализм – это довольно своеобразный уклад (хотя социолог Александр Зиновьев, например, считал его не укладом а переходом), который за время своего функционирования пережил доиндустриальную, индустриальную и гипериндустриальную (другое определение – постиндустриальная) фазы.

СССР и социалистический лагерь выступали системным антикапитализмом. Когда они канули в Лету, то капитализм потерял и противовес, и конкурента. Еще у капитализма действовали собственные тормоза, сдержки и противовесы, которые ограничивали капитализм в его естественных интересах (максимизация прибыли и минимизация издержек), дабы он не съел сам себя.

Такими институтами являлись гражданское общество и набор гражданских свобод, парламентаризм, более-менее самостоятельная судебная система, профсоюзы. С ликвидацией Советского Союза пошел демонтаж всех этих институтов, одним из следствий чего стало размывание и истончение среднего слоя населения в западных странах.

В прежние времена капитализм развивался рывками, вырывая кусок территории из некапиталистической периферии и осваивая ее. После поглощения социалистического лагеря некапиталистической периферии на Земле не осталось и, как результат, новые территории брать неоткуда. При этом капитализм остается системой расширенного воспроизводства, то есть он не может как феодализм ограничиваться стабильным ареалом.

Теоретически формой продолжения капитализма мог бы стать выход в космос, колонии на Луне и Марсе, но пока здесь особого прогресса не наблюдается. А мир тем временем меняется.

По мнению историка современности Андрея Фурсова, 2023-ий год – это первый полный год после водораздела 1989/91 – 2021 годов. Закончился период, когда был уже не XX век, но еще и не XXI-ый. Прошлый исторический водораздел пришелся на 1894 – 1929 гг., а позапрошлый наблюдался в 1789 – 1815.

Внешне экономика за последний водораздел развивалась очень успешно. Население выросло на 50%, тогда как ВВП на 170%. Получается, что среднедушевой доход увеличился на 80%, но это средние данные по больнице. За этот же период фантастически выросло неравенство, из-за чего у основной массы населения планеты совершенно нет повода для радости от роста мирового ВВП.

В 1990 году США давали 20% мирового ВВП. Евросоюз 23%, Япония 8%, Китай 3%, РСФСР (будучи частью СССР) – 6,3%. Через 30 лет США и Евросоюз показывали по 15% мирового ВВП, Китай – 19%, Российская Федерация – 2,9%. Это цифры экономиста Дмитрия Голубкова (у разных ученых методики подсчета могут существенно варьироваться).

Что касается структуры мирового промышленного производства, то в 2021-ом на КНР приходилось 27% от глобальной промышленности, ЕС – 12%, США – 10%, Япония – 4%.

Если уйти в не столь давнюю историю, то в 1820-ые годы ВВП Поднебесной был в 2 раза больше, чем у Западной Европы (включая Великобританию, где промышленная революция еще полностью не развернулась).

Из приведенных выше параметров понятно, почему с 2017 года Вашингтон проводит политику сдерживания и подрыва экономического развития Пекина.

Концентрация избыточных финансовых ресурсов у класса собственников и топ-менеджеров корпораций, помимо усиления социальной напряженности и ухудшения общественного климата, имеет значительные негативные макроэкономические последствия. Низкая склонность богатых к покупке изделий массового спроса (они приобретают предметы роскоши и финансовые активы) приводит к дефициту платежеспособного спроса на товары массового сегмента.

Чтобы компенсировать недостаток потребительского спроса правительства «первого мира» еще в 80-ые годы прошлого века пошли на серьезное увеличение дефицита государственных бюджетов и кредитование домохозяйств для стимулирования этого спроса. За десятилетия такой политики сильно увеличились долги государств и домашних хозяйств.

Дальнейшее наращивание долгов проблематично. Постепенно увеличивается монетизация (эмиссия) госбюджета и госдолга. Решить данную проблему в действующей экономической модели невозможно, из-за чего проводимая политика зашла в тупик.

Мир испытывает тягу к потенциально защищенным активам, отсюда рост интереса к криптовалютам вроде биткоина. Внимание на криптовалюты означает, что с обычными валютами все «не весело». Весь прошлый год в цене росло золото и в 2024-ом тренд продолжается. Скупка золота центробанками многих стран фиксирует их неверие в свои валюты. Данный момент постоянно акцентирует экономист Александр Лежава. Потому что золото сохраняет все пять функций денег, а бумажные купюры только одну. Вдобавок центробанки безудержной эмиссией обесценивают свои валюты (инфляция в Турции за 2023-ий год 70%).

В связи с переходом от капитализма к посткапитализму значительная часть мировой верхушки уйдет – ее отсоединят от будущего. Отсюда такая острота нынешних противоречий: кого пустят в новый мир, а кого нет? По мнению Андрея Фурсова, кто переживет и выиграет 20-ые годы, тот будет жить дальше. Это не значит, что он победит, но он сможет играть дальше. А кто нет – тот нет.

На последнем Давосе запланировано подготовить 1200 новых политических лидеров-биороботов вроде Риши Сунака, Эмманюэля Макрона и Анналены Бербок. Еще там не хватило элитных эскортниц, а прилетевшие не на своих самолетах участники форума требовали невакцинированных пилотов, поскольку среди вакцинированных идет падеж людей.

Забавный момент. Идеологи Давоса в своей «зеленой повестке» постоянно выступают против мяса, молока и яиц, а в последнее время еще и взъелись на кофе (его производство поглощает слишком много ресурсов, по их мнению). При этом на Давосе вегетарианцев не было (судя по отсутствию в меню участников вегетарианских блюд). А это даже не главные хозяева жизни, просто высокопоставленные клерки. У них от потребления «неправильного» мяса только одна проблема: когда много едят, то за ушками потрескивает.

Антропологический переход – это одна из ключевых целей инклюзивного капитализма. Он состоит в том, чтобы в многоэтажном человечестве люди отличались друг от друга как разные биологические виды. Главный водораздел будет проходить между долго живущими (мясо, молоко, сыр, яйца, кофе, передовая медицина, чистая вода, просторное жилье, экологически благоприятные территории) и коротко живущими (без выше перечисленного).

Три последних табу Запада: секс с детьми, инцест и каннибализм. Педофилию постепенно пытаются легализовать. На последнем Давосе мягко проталкивалась идея о том, что у педофилов тоже есть права.

В США 50-ых годов XX века гомосексуализм был уголовно наказуемым преступлением. Теперь ЛГБТ-сообщество само способно уголовно преследовать практически всех, кто сомневается в его социальных прерогативах. Политолог Сергей Кургинян уверен, что органически с точки зрения развития социума такая скорость процессов невозможна. Должна быть группа, которая осуществляет это как форсированный наступательный процесс.

Сумасшедшая скорость социальной и антропологической трансформации. С такой же скоростью идет финансовая трансформация. Банковская система Запада 1994 года и 30 лет спустя – это две разные банковские системы. Сегодня владелец финансовых активов перед банком бессилен, а финансовый институт может делать с формально не принадлежащими ему деньгами что захочет. Цифровая валюта на смену обычной, о чем активно говорят в Базеле (Банк международных расчетов) – это вообще не деньги, а средство социального контроля.

Все больше людей критикуют ультраглобалистов и не верят им. Те через Шваба определили своих врагов: сторонники теории заговора и распространители дезинформации (в толковании ультраглобалистов). По их выражению, такие люди хуже террористов и имеют ментальные проблемы.

Во Франции принят закон, по которому если человек ведет агитацию против «модных» болезней и вакцинации, то на первый раз ему дают штраф в 15 тысяч евро и год тюрьмы, а в случае рецидива 3 года тюрьмы. В Германии если критикуешь фармакологических гигантов и вакцинацию, то получаешь клеймо «правого радикала». А на основе обвинения в праворадикализме в ФРГ можно судить и отправлять в тюрьму.

В России тем временем распоряжением Михаила Мишустина приостановлен МКБ-11 (международный классификатор болезней). Сейчас Москва руководствуется МКБ-10. В МКБ-11 можно производить свободную смену пола или отказ от пола и фактически легализуется педофилия. Еще в России ЛГБТ признано экстремистским движением.

В Европе слабым звеном ультраглобалистов выступает Италия. В этой стране на центральных телеканалах критикуют идеи инклюзивного капитализма (особенно в плане продовольствия и смены пола). Поэтому сегодня много сил и ресурсов ультраглобалистами направлено на решение «итальянского вопроса».

Ультраглобалисты хотят количественно и качественно упростить мир. То есть сократить население, упростить социальные структуры, убрать семью. Это делается для решения вопросов управления со стороны ультраглобалистской верхушки. Потому что 1-ый закон кибернетики гласит: управляющая система должна быть сложнее и мощнее управляемой. 2-ой закон: управляющая система должна быть более продвинутой, чем управляемая; способной прогнозировать свое развитие и развитие управляемой системы. 3-ий закон: развитие управляющей системы может достигаться за счет упрощения и подавления разнообразия управляемой системы.

Сегодня «инклюзивщики» сосредоточены на вопросах подавления и упрощения. Для этого они системно работают над уничтожением в обществе способности отличать добро от зла. В этом один из залогов успешности обмана и манипуляций.

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