«Владимир Зеленский, президент Украины: «Никто не выдержит полномасштабной войны с Россией в одиночку». «Казахстан — не Украина». «Борцы с режимом». «Научное обоснование необходимости оппозиции в Казахстане». «Есть ли управа на инфокиллеров в Казахстане?»

Сетевой Казахстан 27 мая 2024г.

365 INFO . KZ . «Засилье импорта в Казахстане: не пора ли разобраться в ситуации?» — На днях сенатор Сагындык ЛУКПАНОВ поднял на парламентских слушаниях наболевший вопрос защиты рынка от импортных товаров. Проблема представляется более глубокой, чем обязательства РК в рамках ЕАЭС. На фоне нарастающей глобальной нестабильности Казахстану, действительно, давно пора бы озаботиться вопросами внутренней продовольственной безопасности. Дешёвый импорт вкупе с дополнительно стимулирующей его политикой торговых сетей попросту уничтожает отечественный АПК.

ORDA . KZ . «Неуловимая нефть: сможет ли Казахстан отсудить 150 млрд долларов у инвесторов Кашагана?» — Слово «Кашаган» с казахского можно перевести как «неуловимый». И в каком-то смысле название месторождения предсказало историю его разработки: в проект вложили рекордные инвестиции, экономическая отдача от которых оставляет желать лучшего. Orda.kz рассказывает, почему разработка Кашагана привела к затяжной тяжбе между властями РК и иностранными инвесторами — и есть ли у Казахстана шансы выиграть это разбирательство.

««У нас самый неадекватный враг, которого можно было представить за 100 лет»: Зеленский дал интервью главреду «Орды» и ещё пяти журналистам из ЦА» — Главный редактор и основатель Orda.kz Гульнар БАЖКЕНОВА стала одним из шести журналистов всей Центральной Азии, кого пригласили взять интервью у президента Украины Владимира ЗЕЛЕНСКОГО. По какому принципу приглашали? Позвали только независимые СМИ.

VLAST . KZ . Тамара ВААЛЬ – «Владимир Зеленский, президент Украины: «Никто не выдержит полномасштабной войны с Россией в одиночку»» — Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ответил на вопросы центральноазиатских СМИ о том, почему впервые решил поговорить с ними, о саммите мира и решениях, которые могут быть там приняты, о приглашенных лидерах государств, о легитимности своего второго срока и многом другом.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Казахстан — не Украина» — В последние недели наблюдается резкое увеличение активности со стороны «либеральной» медиа-сети, направленное на втягивание Казахстана в глобальный конфликт со стороны Запада. Вновь пошли публикации о том, что Казахстану нужно прервать все формы сотрудничества с Россией, Китаем, а заодно и Узбекистаном. Используется всевозможная «либеральная», национал-популистская, «демократическая» и «антиколониальная риторика». Последнее вызывает весьма двойственное ощущение, поскольку данная идеология финансируется различными западными организациями и направлена на максимальное подчинение казахстанской политики и экономики интересам Вашингтона и/или Лондона.

«Борцы с режимом» — Забавно, но проблема казахстанской оппозиции – и системной, и несистемной – всегда была в том, что в нее регулярно стекались фигуры с сомнительной для общества репутацией – бывшие чиновники и бизнесмены, проигравшие в аппаратной борьбе или замешанные в коррупционных скандалах. Они искренне считают себя «жертвами», не понимая, что население, конечно, им сочувствует, но голосовать за «реваншизм» не будет и за аутсайдерами вряд ли пойдет. К тому же такие «монстры» оппозиционного крыла как Кажегельдин и Аблязов давно зарекомендовали себя не как «радетели за народ», а проводники интересов внешних игроков.

EXCLUSIVE . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Научное обоснование необходимости оппозиции в Казахстане» — О повышении качества государственного управления у нас в стране говорят регулярно, предлагаются различные принципы, вроде меритократии, формируется кадровый резерв, а особых перемен, как мы можем судить по окружающей нас действительности, не происходит.

CARAVAN . KZ . «Что будет с тенге к лету 2024 года» — По мнению казахстанского эксперта по международной экономике Ануара БАХИТХАНОВА, курс доллара к началу лета 2024 года ожидается на уровне 447,0-447,5 тенге — «Улучшение профицита торгового баланса во многом может быть обусловлено резким ростом добычи нефти в стране. Прогнозируется, что к 2025 году объем добычи вырастет до 103,3 млн тонн, по сравнению с 90 млн тоннами в 2023 году. Это может оказать давление на укрепление национальной валюты», — отметил эксперт.

SPIK . KZ . «Преступление без наказания. Есть ли управа на инфокиллеров в Казахстане?» — Мы продолжаем дискуссию с участием медиаэкспертов и юристов о природе инфокиллерства в Казахстане и способах борьбы с ним. Сегодня «эстафету» принимает ассоциированный профессор Каспийского университета, главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации РК, кандидат юридических наук Елена НЕСТЕРОВА.

GOLOS — NARODA . KZ . «На что готовы пойти иностранцы ради казахстанского гражданства?» — Не так давно в Закон «О гражданстве Республики Казахстан» введены поправки. Совсем скоро получить казахстанское гражданство станет сложнее из-за обязательного тестирования на знание государственного языка на элементарном уровне и истории Казахстана. Корреспондент разбиралась, сложно ли будет пройти тестирования и есть ли на сегодня трудности с получением голубого паспорта.

RATEL . KZ . «Незамеченный юбилей нашего всемирного наследия» — Недавно в истории международного позиционирования Казахстана был серьезный юбилей – тридцать лет с момента подписания страной Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия. В сфере деятельности ЮНЕСКО этот документ – в числе важнейших и присоединение к нему для молодой в 1994 году страны было очень значимым событием. В Казахстане традиционно работе с международными организациями, участием в громких инициативах, придается огромное значение. Почему же круглая дата присоединения к такому авторитетному институту прошла практически незамеченной? Потому, что с этим у нас много проблем, считает Сергей КУРАТОВ, возглавляющий алматинскую экологическую организацию «Зеленое спасение».

TIME . KZ . «Сладкая горькая правда» — В мажилисе настаивают на повышении налога на сахаросодержащие напитки, чтобы этой мерой в комплексе с другими остановить стремительный рост количества больных сахарным диабетом. В Казахстане в 2000 году сахарным диабетом болело 10 742 человека, а по состоянию на 1 апреля этого года — 496 210 человек, то есть рост в 45 раз!

«Состояние передельного напряжения» — В правительстве уверяют, что дело уже к этому идет, однако, по мнению парламента, идет оно очень медленно. На слушаниях в сенате обсудили развитие обрабатывающего сектора экономики, хотя точнее было бы сказать — его проблемы. Когда Казахстан из своего собственного сырья начнет производить все что душе угодно?

TENGRINEWS . KZ . «Классика и массаж для коров. Казахстанец бросил офис и ушел в фермеры» — В начале года Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил новому кабинету министров увеличить число желающих заниматься сельским хозяйством. Корреспондент решила узнать у фермера Данияра БАГДАУЛЕТОВА о том, с чем сталкиваются он и его коллеги в Казахстане, почему он сбежал из корпоративного мира и как популяризировать животноводство в нашей стране.

AZATTYQ . ORG . «Что ждет «Шанхай»? В Майкаине, где в воронку упал автобус, не теряют надежду на переселение» — Жители района «Шанхай», окраины поселка Майкаин в Павлодарской области, требуют переселения. Они опасаются, что их дома могут уйти под землю так же, как и автобус со спасателями, погибшими в начале января. Однозначного ответа на свои просьбы люди пока не получили.

ZAKON . KZ . ««До свидания, школа!» – для казахстанских выпускников прозвенел последний звонок» — 25 мая во всех школах Казахстана состоялись линейки. В Министерстве просвещения РК рассказали, что по стране 186 тыс. одиннадцатиклассников покинули стены родного учебного заведения.

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