«Парадоксы «Справедливого Казахстана»

Сетевые СМИ о статье госсоветника Ерлана Карина «Консолидация и развитие»

«Много справедливости и «красные линии» для СМИ: Ерлан Карин опубликовал программную статью» — Утром 5 июня на сайте «Казахстанской правды» вышла статья госсоветника Ерлана КАРИНА под заголовком «Консолидация и развитие». Статья очень объёмная! Чиновнику пришлось разбивать её аж на восемь частей. Но журналист Orda.kz осилил программный материал Карина и готов представить его краткий обзор.

Справедливости много не бывает

Первые две главы статьи посвящены теме Справедливого Казахстана. В них Карин пытается донести, что же такое Справедливый Казахстан. Он, конечно, не первый, но, возможно, до него никто так часто не употреблял слова «справедливость» и «справедливый». В статье Ерлана Карина они встречаются 36 раз. А вот «Новый Казахстан» встречается только один раз.

Читателя он старается убедить, что Справедливый Казахстан — это не что-то эфемерное. В частности, он пишет так: «Справедливый Казахстан — это не искусственный конструкт власти, как некоторые могут опрометчиво предположить, а идейный стержень стратегического курса президента».

Где проходит красная линия?

Следующие две главы статьи Ерлана Карина можно отнести к категории «повторение — мать учения». Он напоминает про перемены, которые произошли в Казахстане за время руководства Касым-Жомарта ТОКАЕВА — как политические, так и социальные. А потом даёт краткий пересказ мартовского выступления президента на национальном Курултае.

А вот пятая глава, озаглавленная «Redline общественных дискуссий», куда более интересна. Она, в частности, полна намёков. Например, вот тут: «Надо избегать не только каких-то, скажем, деструктивных действий, но и даже любой провокационной, конфликтной риторики. К сожалению, есть примеры, когда отдельные одиозные личности, порой даже не совсем адекватные, пытаются манипулировать общественным мнением, агрессивно навязывая большинству свою субъективную, предвзятую точку зрения».

Кого Карин имел в виду под «неадекватными личностями», каждый додумает сам.

Дальше он предлагает провести некие «красные линии» для общественных дискуссий на определённые темы.

«Все участники публичного поля, особенно общественники, СМИ, блогеры, гражданские активисты, не должны допускать какого бы то ни было раскола в обществе и нагнетания конфликтности по таким чувствительным для нашего общества темам, как: межэтнические отношения и языковой вопрос; религиозные отношения; вопросы внешней политики», — пишет Карин.

При этом чиновник утверждает, что «красные линии» — «Это не табу, не цензура и не запрет на обсуждение каких-то тем и вопросов. Это призыв к соблюдению корректности и сдержанности в политических дискуссиях».

Где именно проходят «красные линии», из статьи неясно.

Чиновники и ЧС

Ещё из статьи Карина можно узнать о повышении качества работы госслужащих за последнее время. В качестве примера он приводит недавние паводки.

«Президент вылетал в наиболее пострадавшие регионы, чтобы лично проконтролировать ситуацию на местах. Надо отметить, что глава государства все эти годы всегда в такие моменты старается быть вместе со своими согражданами, поддерживать их в трудную минуту. Самая главная задача государства — это защита и спасение жизни людей», — пишет он.

При этом госсоветник не вспоминает, что драма с паводками началась, в том числе, из-за того, что для многих чиновников и представителей экстренных служб наводнение оказалось «неожиданностью». Хотя о них предупреждали.

Но, может быть, лучше было бы до чрезвычайных ситуаций дело не доводить?

Не так много времени

Orda.kz попросила прокомментировать статью Ерлана Карина руководителя международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Карлыгаш ЖАМАНКУЛОВУ и политолога Валерия ВОЛОДИНА.

Как следует из ответов Карлыгаш Жаманкуловой, со многим из того, о чём пишет госсоветник, она согласна.

«Насколько сильно меня раздражал идеологический конструкт „Новый Казахстан“, настолько же мне импонирует доктрина „Справедливого Казахстана“. Концепция Справедливого Казахстана — то есть верховенство закона и равенство всех перед законом, плюрализм мнений, ясное разделение между ветвями власти и гражданское участие — это принципиальный выбор страны в пользу либеральной и демократической доктрины», — говорит Карлыгаш Жаманкулова

При этом она указывает на то, что система, которая складывалась в Казахстане десятилетиями, была устойчивой из-за бенефициаров, как на региональном, так и национальных уровнях. Поэтому сломать её не революционным путём, по мнению Жаманкуловой, не просто.

«Единственный момент, на трансформацию у нас остается не так уж и много времени — до следующего электорального цикла. Нам важно завершить, как обществу, эти процессы так, чтобы кто бы ни стал третьим президентом страны, установленные правила игры поменять уже не удалось», — говорит спикер.

Пустые щи и мелкий жемчуг

В свою очередь, Валерий Володин оценивает статью Карина куда более скептически.

«В целом статья Ерлана Тынымбаевича интересная, проблемная и визионерская. Но не даёт ответов, как достигнуть того самого „Справедливого Казахстана“. Справедливость — это культурологическое понятие, негомогенное, не поддающееся чётким дефинициям. Очевидно, что многодетная мать из маленького аула и проворовавшийся министр понимают справедливость по-разному. У кого-то щи пустые, а у кого-то жемчуг мелкий», — говорит Валерий Володин

Эксперт предполагает, что видение Справедливого Казахстана, с точки зрения Ерлана Карина, кроется во фразе «сильный президент — влиятельный парламент — подотчётное правительство».

Государство и чиновников он оценивает как «пожарников», которые скорее тушат общественное недовольства, но не купируют его в зародыше.

«А «красные линии», которые, дескать, противоречат общенациональным интересам страны, на деле должны оправдать суды над неугодными, прессинг журналистов и общественников. Дискуссиям теперь место исключительно в кругу специалистов и экспертов — и, как говорил один одиозный северный политик: «Парламент — не место для дискуссий», — высказался Володин по поводу, пожалуй, самого неоднозначного момента статьи Карина.

Editorials — «Парадоксы «Справедливого Казахстана»» — Госсоветник и главный по идеологии в окружении президента ТОКАЕВА, разродился большим материалом «о концептуальных основах политического курса», из которого граждане страны по идее должны были понять, как и куда будет двигаться наша страна. К сожалению, понятнее, что такое «Справедливый Казахстан», после прочтения его опуса не стало, но осталось ощущение, что сверху наша страна выглядит совсем иначе, чем снизу. Причем, как в прямом, так и в переносном смысле.

Даже нам, журналистам, после прочтения статьи Ерлана КАРИНА стало еще менее понятна государственная политика, например, почему это государственный советник решил, что граждане не должны обсуждать внешнюю политику страны, которую он почему-то включил в список тем, за «красной чертой», которую не стоит переступать ни простым гражданам, ни медиа.

Возможный ответ приходится читать между строк: «…многовекторная политика, которую проводит Казахстан, сопряжена с колоссальными усилиями и невероятно трудна».

Как уже говорилось выше, госсекретарь призывает еще больше ограничить пространство плюрализма, потому что им, видите ли, итак тяжело. Такие вот парадоксы у «Справедливого Казахстана», апологеты которого не устают призывать «сплотиться» вокруг власти, вместо того, чтобы последовательно разрывать связи со «Старым Казахстаном» и пересмотреть всю практику «внутренней политики», в рамках которой заявленные в Конституции права и свободы на деле просто «растворяются» на уровне законов, приказов и инструкций.

Далее, разъясняя терминологию, г-н Карин указывает, что «справедливость – это совсем не всеобщая уравниловка», но, «прежде всего, равное распределение прав и ответственности». «Именно такая интерпретация и осмысление понятия «справедливость» являются сквозной темой всех направлений реформ», — отмечает чиновник.

Но парадокс тут в том, что через несколько абзацев, Ерлан Карин устанавливает «красные линии» для общественных дискуссий.

«Сегодня в нашем обществе есть приверженцы разных политических взглядов: либералы, социалисты, консерваторы, правые, левые, центристы. Все они исповедуют разные политические идеалы и ценности. Поэтому важно, наряду с развитием плюрализма, нам всем ориентироваться в первую очередь на единые общенациональные интересы.

В общественных дискуссиях должна быть обозначена так называемая «красная линия» — redline, выход за которую несет риски для общественной стабильности и противоречит общенациональным интересам страны. Красные линии — это не табу, не цензура и не запрет на обсуждение каких-то тем и вопросов. Это призыв к соблюдению корректности и сдержанности в политических дискуссиях».

Да, вам наверняка очень трудно. Но вы же добровольно взялись за это дело, правда? И теперь ставите всем нам высокую планку «Нового Казахстана», которой хотите, чтобы мы все придерживались. Так что и вы справляйтесь, пожалуйста, господа, а если это так совсем уж сложно – ну, освобождайте места для тех, кто готов включать принципиальность не только для внутренней аудитории, но и следовать собственным принципам во всем.

Сауле ИСАБАЕВА – «Межэтника, язык, религия: кто и как должен обсуждать эти темы в Казахстане?» — Межэтнические отношения, языковой вопрос и религиозная жизнь – едва ли не самые чувствительные темы в нашей стране. Они то и дело становятся предметами ожесточенных дискуссий в обществе. Снизить градус напряженности не удается, как минимум, по двум причинам: слишком много накопилось противоречий и слишком много развелось желающих «похайповать» на них.

Эту проблему в своей недавней статье «Консолидация и развитие» поднял госсоветник РК Ерлан КАРИН, который призвал всех, кто выходит в публичное поле, не допускать нагнетания конфликтности в обществе. Однако далее последовали тезисы, которые вызывают серьезные вопросы и к автору, и к власти в целом. А именно: что «дискуссии по этим темам возможны только профессионального характера, исключительно в кругу профильных специалистов и экспертов» и что «государство будет жестко пресекать любые поползновения, направленные на раскачивание и раскол нашего общества, действуя при этом строго в правовом поле».

Можно ли расценивать эти заявления как сигнал обществу, что государство берет курс на «закручивание гаек» и ограничивание участия граждан в обсуждении столь важных вопросов? А где же тогда принципы демократии, свобода слова, призывы к повышению гражданской и общественной активности, необходимость учитывать при принятии ключевых решений мнение народа? Выходит, люди должны молча наблюдать за тем, что за них решат эксперты и власть? За ответами мы обратились к экспертам.

Ольга СИМАКОВА, координатор проектов Общественного фонда «ЦСПИ «Стратегия»:— На мой взгляд, такая постановка вопроса выглядит как вырванная из контекста. В статье несколько раз идет отсылка к теме силы общественного мнения (оно «стало весомым элементом политической жизни», нужно «разговаривать с людьми», поддерживать «постоянный диалог», «прямую коммуникацию со всеми социальными группами и субъектами гражданского сектора» и т.д.). Я бы даже сказала, что принцип «слышащего государства» является дискурсным в этой статье. Читателю навязчиво, буквально через абзац, доказывается необходимость его практической реализации.

Что касается непосредственно самой цитаты, которая легла в основу вашего вопроса, то для меня очевидна ее адресность. Это не указание на запрет или ограничение участия граждан в обсуждении столь важных тем, это обращение к лидерам общественного мнения, чтобы они несли ответственность за распространяемую информацию. Подозреваю, что автор выделил эти три сферы, потому как они — «ахиллесовы пяты» нашего общества сегодня. На них люди «ведутся» очень быстро, не утруждая себя попытками докопаться до сути. Уровень стереотипности и стигматизации по данным темам среди населения, к сожалению, высокий…

В споре рождается истина — этот принцип тоже никто не отменял. Проблемы должны дискутироваться. Опасно, когда представлено только одно мнение и не выслушаны тезисы оппонента. Как вы правильно заметили, и межэтнические отношения, и языковой вопрос, и религиозная жизнь – это важные темы, которые касаются всех казахстанцев и вызывают серьезные дискуссии в обществе. Но это еще и сложные темы, имеющие философские, политические корни, и потому их надо обсуждать с холодной головой, а не на эмоциях. Они не терпят дилетантства, которое с высокой долей вероятности может привести к мракобесию и конфликту…

И не надо паниковать, полагая, будто гражданам придется молча наблюдать за тем, что за них решают эксперты и власть, — из текста этого точно не следует. Да и потом, молчать или говорить – все-таки личный выбор каждого. Общественная активность растет – это факт. К примеру, сегодня мы видим, что начал использоваться и такой инструмент, как петиции. Теперь бы еще всем нам, как бы пафосно это ни прозвучало, научиться нести ответственность за свои слова и действия, не гнаться за рейтингами и не творить «добро» во вред самим себе.

Серик БЕЙСЕМБАЕВ, социолог, директор исследовательского центра PaperLab: — Процитированная вами выдержка из статьи Ерлана Карина демонстрирует довольно распространенный среди казахстанской бюрократии подход к общественному дискурсу, который сводится к идее максимального контроля над публичными высказываниями, особенно по чувствительным темам. Еще со времен так называемого «старого Казахстана» было принято расставлять «красные флажки» для журналистов и публичных фигур. Казалось, с уходом Назарбаева эти флажки тоже уйдут в прошлое. Но, как видим, этого не произошло.

В контексте Казахстана важным фактором является также маргинализация определенных этнических и религиозных групп, их исключение из публичного поля. У этих групп зачастую нет возможности донести свои проблемы до центров принятия решений, соответственно они вынуждены использовать другие методы привлечения внимания, в том числе радикальные. Поэтому вместо того, чтобы бороться с «крайними мнениями», лучше создавать условия для конструктивного диалога между разными группами. Только так можно в итоге прийти к общественному консенсусу.

Виктор ДОЛГОВ – «Казахстанская власть в плену мифологических конструкций» — Отсутствие реальных достижений в социально-экономической плоскости власть пытается замаскировать потоком новых информационно-пропагандистских мифологем. На прошлой неделе в игру вступил признанный идеологический «тяжеловес» – госсоветник Ерлан КАРИН. В статье, претендующей на программный характер, он попытался прочертить для общества набор «красных линий», которые власть рекомендует политически активной части населения не пересекать.

Работа власти в идеологической сфере еще со времен «старого Казахстана» сводится к удобной и убогой формуле: «не раскачивайте лодку, а то чиновников уже тошнит от морской болезни». Встречное предложение бюрократам, с горем пополам курирующим идеологический блок: а вы перестаньте генерировать абсолютно абстрактные мифологемы, которые не имеют отношения к реальности, и займитесь наконец-то настоящей работой…

Ведь что послужило причиной появления подобных «красных линий»? Нам эзоповым языком сказано следующее: «Мы (власть) не успеваем реагировать на быстро меняющуюся внешнюю и внутреннюю ситуацию, а потому просим других участников политического процесса не интерпретировать эти изменения до озвучивания нашей официальной версии/позиции». Но ведь это напоминает поведение трехлетнего ребенка, который, играя в прятки, просто закрыл ладонями глаза и искренне думает, что он уже спрятался…

Тот же «Справедливый Казахстан» так и остался очередной мифологемой в головах чиновников. И, скорее всего, тоже благополучно умрет в потоке официоза. В новейшей политической истории страны было уже много подобных пустых концептов: «Стратегия 2030», «Общество всеобщего труда», «Стратегия 2050», «Мангилик Ел», «Вторая Республика» и не пойми что еще. Все эти мифологические конструкции объединяет одна общая черта – краткий период существования. К формированию реального общественного сознания они не имеют никакого отношения…

Данияр АШИМБАЕВ – «О внешней политике» — Сразу с нескольких сторон возникло недовольство заявлением госсоветника Ерлана КАРИНА о том, что государство закрывает дискуссии по внешней политике. Одни очень хотят, чтобы Казахстан разорвал связи хотя бы с Россией, а в идеале — и с Китаем, а еще лучше начал бы войну с северным соседом на стороне Украины (и коллективного Запада). Понятно, что внутренней почвы для подобного запроса нет, но прокачивается он достаточно активно — в первую очередь, со стороны западных грантодателей. Пользы для Казахстана ни в войне с Россией или Китаем, ни в разрыве отношений никаких нет, но кампания активно идет. Тут и требования выйти из ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, которые вообще представляют собой системы экономической интеграции и региональной военно-политической безопасности, которые Казахстану как раз-таки очень нужны. Но разве логика является уделом провокаторов?

Есть и обратное мнение о том, что Казахстану нужно пойти на открытый конфликт с Западом, который этих самых провокаторов активно засылает. Тут другая проблема — во-первых, казахстанская экономика санкций не выдержит, поскольку завязана на экспорт сырья и импорт всего остального. А во-вторых, как бы соблюдая санкционный режим Казахстан является экспортно-импортным хабом для своих партнеров по ЕАЭС и хорошенько так увеличил внешнеторговый оборот, что приносит пользу и Астане, и Москве, и Минску, и Пекину, и Тегерану.

Другое дело, что провокационный контент Астане уже сильно надоел и началось тихое, но уверенное закручивание гаек. А в плане торговли и привлечения инвестиций, то ворота открыты для всех…

О чем все это?

А о том, что международные вопросы требуют не эмоций, ложной солидарности или попытки внешних игроков навязать свои правила.

Отсюда и вытекает вполне здравый посыл о том, что внешняя политика не может идти на поводу у провокаторов и чужих пропагандистов.

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