«Будет ли РФ давить на Казахстан, чтобы он стал более пророссийским?». «Астана сидит на своем стуле»: почему Казахстан не боится критики за нейтралитет». «Кому принадлежат земля и недра Казахстана: народу или государству?»

Сетевой Казахстан 30 мая 2024г.

SPIK . KZ . «Будет ли РФ давить на Казахстан, чтобы он стал более пророссийским?» — То обстоятельство, что первые после своей инаугурации зарубежные визиты Владимир Путин совершил в Китай, Беларусь и Узбекистан, тем самым как бы продемонстрировав приоритеты во внешней политике РФ, для некоторых «пикейных жилетов» стало еще одним доказательством серьезного охлаждения отношений между Москвой и Астаной. Но так ли это на самом деле? И каковы прогнозы на обозримую перспективу? Своими размышлениями на сей счёт делится политолог Замир КАРАЖАНОВ — Дыма без огня не бывает – так и «токсичные» разговоры, касающиеся российско-казахстанских отношений, рождаются не на пустом месте. Чаще они возникают не в руководстве страны, хотя и там тоже, а в тех кругах общества, которые стремятся оказать на него влияние. Тем самым они укрепляют свои позиции во властной вертикали и получают возможность использовать государство в своих интересах. Для этого у них имеются финансовые возможности и медийные ресурсы.

CARAVAN . KZ . ««Астана сидит на своем стуле»: почему Казахстан не боится критики за нейтралитет» — «Вообще-то Казахстан не придерживается и не декларировал нейтральный статус. Скорее всего, речь идет не о нейтралитете, а о равноудаленной и беспристрастной позиции Казахстана на внешней арене. Астана не занимает чью-либо сторону, но при этом сотрудничает со странами, между которыми имеются разногласия и противоречия», — считает политолог Замир КАРАЖАНОВ. Критика многовекторной политики Казахстана, действительно, звучит, продолжил спикер, в том числе про «два стула», на которых хочет усидеть Астана — Казахстан сидит на своем стуле и ничье место не занимает. Астана не получала многомиллиардные кредиты от других стран, которые нам списывали в обмен на лояльность. Принципы внешней политики Казахстана прозрачны и хорошо известны партнерам. Поэтому позиция Астаны предсказуема и не является для них сюрпризом».

CHECK-POINT.KZ. Жан АБИШЕВ – «Мировой паралич: Токаев рассказал о выходе из глобального тупика» — Статья президента Республики Казахстан, опубликованная Euronews, находится в центре внимания отечественных СМИ. То обстоятельство, что Касым-Жомарт ТОКАЕВ является дипломатом по образованию и призванию, сказывается в его повседневной деятельности. Напомню, что Казахстан входит в составы ООН, ОБСЕ, ШОС, ОПК, СНГ и ОДКБ. И в большинстве случае именно действующий глава государства стоял вместе с первым президентом страны Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ при подписании договоров о членстве и сотрудничестве. Курс, взятый в самом начале суверенитета, оказался соответствующим вызовам времени и наиболее подходящим для Казахстана из-за нашего географического и геополитического расположения. В то же время в силу новых вызовов приходит время действовать еще более гибко. Вот об этом и сказал в публикации на Euronews наш президент.

KZ . KURSIV . MEDIA . «В KAZENERGY прокомментировали возможность влияния нового указа Путина на работу КТК» — Майский указ президента РФ Владимира ПУТИНА, по которому российские компании могут подавать в суды РФ заявления о компенсации изъятых на Западе активов из принадлежащего западным компаниям российского имущества, не повлияет на работу «Каспийского Трубопроводного Консорциума» (КТК), считает генеральный директор ассоциации KAZENERGY Алибек КУАНТЫРОВ, возглавлявший до апреля Министерство национальной экономики РК — «Я не думаю, что для КТК это будет проблемой. В таком санкционном режиме регион и отдельные страны живут уже 2,5 года, и КТК это не затронуло. КТК вне санкций. В принципе, статус-кво здесь будет сохраняться. Если какие-то и будут риски, я думаю, это все будет обсуждаемо. Потому что непосредственно акционерами КТК является ряд компаний, и это интересы и Казахстана, и России, Европы и США. Я думаю, этот вопрос не будет сильно влиять на работу КТК», – сказал он «Курсиву».

EXCLUSIVE . KZ . Эдуард МУХАМЕДЖАНОВ, доктор юридических наук, профессор — «Кому принадлежат земля и недра Казахстана: народу или государству?» — Конституционная реформа 2022 года заложила серьезные правовые противоречия между народом и властью. Согласно п.3 ст.6 Конституции РК, земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы стали принадлежать народу. При этом в этой же норме было отмечено, что от имени народа право собственности осуществляет государство, а также то, что земля может находиться в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом.

«Археология знака – новое АЗиЯ Олжаса Сулейменова» — На V Международной научной конференции «Археология цифр: Шумер и происхождение арифметики» состоялась презентация сенсационной работы Олжаса СУЛЕЙМЕНОВА «Археология знака». Это итог 60-ти лет целенаправленного изучения языковых, графических, звуковых взаимосвязей народов мира, включая казахский язык. Исследование образного письменного знака – иероглифа и его названия – позволяет открыть для международного научного сообщества историю цифр и историческую взаимозависимость народов и культур, а также даёт возможность понять истоки самых первых письменностей.

365 INFO . KZ . «Забастовки в Казахстане: кто виноват и кто дирижёр? О «синдроме Жанаозена» и не только» — С начала года на казахстанских предприятиях произошло уже 13 крупных забастовок. Особой «политики» в этих акциях вроде бы не было – требования сугубо экономические и трудовые. Но не всё так просто.

FORBES . KZ . «Сколько потратили на перенос исторического здания аэропорта Алматы» — Историческое здание терминала аэропорта Алматы полностью перемещено на новую площадку, на 470 метров южнее прежнего места. Его воссоздание обошлось TAV Airports порядка $4,5 млн. В компании уверяют, что им удалось сохранить декоративные элементы первоначального строения. Это подтвердил и президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой в разговоре с журналистом Forbes.kz.

«Петиция за рост доходов населения набирает обороты» — Свыше 16 тысяч человек уже подписали петицию «За рост доходов народа! За развитие промышленности!». В защиту и поддержку отечественного бизнеса выступили трудовые коллективы восьми крупных предприятий — это рабочие и сотрудники «СемАЗа», «Имсталькона», «Daewoo Bus Kazakhstan», BI Group (завод MODEX), группы компаний «Казахмыс» (KLMZ), «QazTehna», «КАМАЗ-Инжиниринг» и Kazrost. Рабочие обращаются с призывом не создавать трудности, а оказывать поддержку развитию казахстанской промышленности.

TENGRINEWS . KZ . «Какая недвижимость в Казахстане принадлежит иностранцам» — В целом объем недвижимости, принадлежащей иностранцам, неизменно растет. По данным «Правительства для граждан», на конец 2021 года за иностранными юридическими лицами в нашей стране было зарегистрировано 124 204 имущественных права, на конец 2022 года — 131 371, на конец прошлого года — 132 521. При этом доля иностранцев от общего количества зарегистрированных прав на недвижимое имущество в Казахстане составляет лишь 2,8 процента. Иностранные граждане, приобретающие недвижимость в Казахстане, также должны соблюдать законы нашей страны и уплачивать соответствующие налоги и сборы, связанные с приобретением и владением недвижимостью.

TIME . KZ . «Шанс выйти из игры» — Депутатам, министрам и акимам запретят делать ставки. Нашумевший законопроект, который направлен на борьбу с игроманией, дополнен новыми впечатляющими нормами. Их вот-вот представят в мажилисе во время второго чтения. О них газете в эксклюзивном интервью поведал мажилисмен и руководитель рабочей группы по этому законопроекту Елнур БЕЙСЕНБАЕВ. Он также рассказал о методах, которыми не брезгуют отраслевые лоббистские группы в попытке бойкотировать документ.

«Зачем вообще огород городили?» — КСК, ради отмены которых и начали реформу ЖКХ, теперь уже точно остаются в законе о жилищных отношениях. На утрату, скорее всего, пойдут простые товарищества (ПТ), придуманные как альтернатива ОСИ, понадобившаяся для позитивной статистики правительству, скрывающему, что реформа коммунальной сферы погрязла в непролазном болоте. Это все было предсказуемо, потому что реформу для людей, живущих в хрущевках, придумывали люди, живущие в коттеджах и элитных ЖК.

NOVGAZ . COM . «Панки как люди» — Одному из самых известных панков не только в Казахстане, но и во всей русскоязычной музыке — Ермену Анти (ЕРЖАНОВУ) — в этом году исполняется 50 лет. Встречает свой юбилей он на малой родине, в Актобе, где плотно обосновался после начала войны в Украине. В 2014 году лидер «Адаптации» — «одной из лучших музыкальных групп на постсоветском пространстве» (по мнению музыкального критика Артемия Троицкого) — увёз свой коллектив в Санкт-Петербург, чтобы развивать свою музыку там… Специально для «Новой газеты — Казахстан» и «Актобе Таймс», проживший 30 лет в Актобе, журналист Вячеслав Половинко встретился с Ерменом в перерыве между его гастролями. Разговор получился долгим, но всё равно крутился вокруг мирного Актобе и воюющего мира. И общего в этих двух темах оказалось несколько больше, чем ожидалось.

LITER . KZ . «Испытание воспитанием: патронатные мамы поделились наболевшим» — Они предложили разработать Закон “О статусе приемной семьи”. Патронатные мамочки Павлодара напрямую рассказали обо всех трудностях, с которыми им приходится сталкиваться при воспитании приемных детей. Но вряд ли в ближайшей перспективе им суждено быть услышанными. Хотя бы потому, что вопрос финансовой поддержки патронатных детей – прерогатива профильного министерства, и решить ее на местном уровне не получится даже при самом большом желании. Хотя ситуация с поддержкой детей, когда они находятся в Доме ребенка и когда оказываются в кругу патронатной семьи, сама по себе странная. В первом случае государство на их содержание выделяет 4 000 МРП в месяц, а во втором – всего 10. Это 37 тысяч тенге, если округлить.

ZAKON . KZ . «Всевидящее око: сколько камер видеонаблюдения в Алматы и кому они принадлежат» — По официальным данным, сейчас в Казахстане функционирует более 1 миллиона 300 тысяч камер, в Алматы, в частности, их более 155 тыс. При этом плотность наблюдения – примерно 65 устройств на 1000 жителей, что в два раза меньше, чем в Китае, США и России. Вместе с тем в южной столице была создана единая система видеомониторинга (ЕСВМ) на базе платформы TargetEYE, которая охватила все районы мегаполиса.

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