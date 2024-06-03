Атака на кабмин и коалиция против премьера Бектенова. Как алматинцы заставили работать акиматы. Нужна ли в школах полиция нравов? Самая высокая инфляция в ЕАЭС – в Казахстане

Обзор Telegram и Youtube каналов

Telegram и Youtube— каналы заполнены комментариями о поездке Касым-Жомарта Токаева в Алматы. Программные тезисы президента вдохновляют телеграмеров и экспертов на реплики и комплименты. Как говорится, наболело.

Президент системно взялся за исправление ситуации с казахстанской наукой. Его встреча с молодыми учёными страны, по мнению экспертов, первая, в своём роде — за годы независимости, на таком уровне никогда не проводили целенаправленных встреч с молодыми учеными.

Или вот очень болезненная для общества тема: Токаев официально заявил, что главная и «тяжелейшая причина ситуации с качеством дорог в Казахстане – это коррупция».

Симпатии телеграмеров вызвало также личное поздравление Президентом Анар Бурашевой, покорившую Эверест — ее достижение вдохновило молодежь заниматься спортом.

Фото/ORDA.kz

До восхождения на Эверест девушка успела покорить Монблан и Килиманджаро, сообщают каналы.



Между тем, минэнерго Казахстана подумывает о строительстве нового НПЗ. Этот проект будет определен до 2030 года. Также планируется расширение мощностей нефтепереработки с 17 до 27 млн тонн в год, пишут авторы.

А Комиссия по возврату незаконных активов обещает обратить в доход государства ещё 235 млрд тенге, пишут телеграмеры со ссылкой на кабмин. Это 230 млрд тенге в денежном выражении, плюс акции предприятий недропользования, земельные участки и здание в Алматы.

С казахстанских перевозчиков сняли все ограничения на полёты в страны ЕС. Такое решение принял Комитет по безопасности полётов Европейской комиссии, куда входят представители авиационных властей 27 стран. «Эксперты ЕС отмечают существенные улучшения в вопросе …контроля и надзора в области лётной эксплуатации…».

А казахстанцы все еще учатся ходить по «граблям». Они потеряли 140 млрд тенге в 2023 году по данным прокуратуры — от рук мошенников пострадали 44 тысячи человек.

Хорошая новость: Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 14,5% годовых. Значит подешевеют кредиты и бизнес немного выдохнет? – авторы каналов делают разные прогнозы последствий этого решения.

Но самая обсуждаемая тема сейчас – школа, выпускники и коррупция в сфере образования.

«Болашак» — это «цветочки»

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Только лето наступило, а Telegram–канал уже делает прогнозы на осень. И она будет жаркой, заверяют телеграмеры.

«Не исключено, что осенью нас ждет большая атака на кабмин и формирование большой коалиции против Олжаса Бектенова», — пишет ТГ.

А все началось со скандала в «Болашаке» — тема может повлиять на актуальную повестку осени. Интернет, на фоне истории экс-стипендиатки «Болашак» Валерии Гавриленко, которая обучившись за госсчет в Британии, тихо вывела свои квартиры из-под залога, вновь взорвался спорами — нужна ли нам вообще такая программа?

««…замахнулись на самое святое, что у нас есть» — на программу «Болашак». В верхах напомнил о себе быстро забытый экс-премьер, а ныне главный аудитор Алихан Смаилов, чьи подопечные провели резонансные проверки нескольких областей», — пишут авторы.

В общественном мнении эта программа прочно ассоциируется с агашками, причем, самыми привилегированными, рассуждают телеграмеры. Но Президент еще в январе 2022 года обещал «Болашак» «переориентировать» и даже вместо той же романтичной Британии отправлять ее стипендиатов, «в том числе и в Россию, а может быть, и в первую очередь в Россию». В общем, пока в отношении известной программы сделаны скорее «выстрелы в воздух», пишут авторы.

«Но, если верхам покажется, что одежды «нового Казахстана» поистрепались и публика уже совсем не видит его отличия от Казахстана «старого» — возможно, «Болашак» возьмут «на прицел» уже по-настоящему», — считают телеграмеры.

Одновременно Алихан Смаилов неожиданно напомнил о себе и в Высшей аудиторской палате проверками областей. Причем в формате довольно острых заголовков — вроде, «готовые жилые дома в Жетісу простаивают более 1,5 лет» или «60 бюджетных инвестпроектов не реализованы в области Абай», отмечает ТГ.

«… в ведомстве даже «скучного» Смаилова решили напомнить о себе, значит, в элитах считают, что нынешний расклад сил в верхах неустойчив. И очень может быть, потренировавшись «на региональных кошках», ВАП предложит свою шпагу кому-то в более серьезных аппаратных битвах. Не исключено, что осенью нас ждет большая атака на кабмин и формирование большой коалиции против Олжаса Бектенова», — пишет ТГ

При этом, авторы считают, что первые медиа-«выстрелы», скорее всего, «прозвучат не в его сторону, а в адрес каких-нибудь более уязвимых фигур его окружения».

За школьников замолвите слово!

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«После введения СОЧей и СОРов в средних школах следует добавить еще рейды полиции нравов из педагогов по выпускным. Будет отличное образование — на уровне 13-го, а то и 14-го веков», — пишет ТГ.

Так не повышают качество образования в школах, считают авторы, комментируя новость из Мангистауской области. Там (оцените масштабы) 845 работников образования, включая 145 директоров школ, 180 замов по воспитательной работе, 495 классных руководителей, ушли в рейд по «злачным» местам и выявили тайные празднования последнего звонка выпускниками в коттеджах. При этом ТГ напоминает, что еще в апреле минпросвещения объявило, что «выпускникам 9-11 классов не разрешаются сборы денег, пышные торжественные мероприятия, банкеты и выезды на автомобилях».

Последний звонок тоже отменили, заменив его единым классным часом в связи с паводковой ситуацией в ряде регионов.

«Но надзирать и наказывать педагоги начали не вчера. Бороться с праздниками и сборищами система образования взялась еще в ковидном 2020-м. …С тех пор у школьников исчезли полноценные линейки 1 сентября, утренники по случаю госпраздников, концерты и новогодние елки. Каждый раз этому находят уважительную причину — то пандемия еще не закончилась, то эпидемия кори и коклюша началась, то паводки, то небезопасно», — обращают внимания авторы канала.

И вот в 2024-м новое основание — чтобы дети качественно подготовились к экзаменам, в нерабочее время почти 1000 работников бюджетной сферы только одной Мангистауской области пошли в рейды, не предусмотренные должностными инструкциями.

«Комиссионный покоттеджный обход — это вообще, что? Летучий отряд полиции нравов? Проблем в образовании хватает. Взять хотя бы умелого адвоката Жангельды Сулейманова. В 2023 году он и 11 родителей даже судились с минобразованием за продление учебного года на две недели. В итоге последний звонок 25 мая чиновники в страну вернули, а остальные пункты претензий родителей так и не устранили», — возмущены телеграмеры.

А претензии такие: переполненные классы, чрезмерное количество домашних заданий, отсутствие удобств в школьных туалетах, преподавание лишних предметов, тяжелые рюкзаки, и гигантское количество контрольных работ. В 2024-м министерство пошло еще дальше, пишут авторы ТГ, — оно ввело обязательную сдачу экзамена по госязыку для всех школьников, начиная с пятого класса. Министр просвещения Гани Бейсембаев, правда, предупредил, что экзамен проводится для повышения качества преподавания государственного языка в школах и его результаты не должны ухудшать положение учеников.

«Изучение госязыка — дело благое, но мы-то думали, что для повышения качества преподавания надо более качественно преподавать, а экзамены нужны, чтобы проверять знания по итогам занятий. Может, больше часов ввести? Методики пересмотреть?», — завершает реплику ТГ, отмечая, что сфера образования скатывается все ниже.

Золотой сухостой

Фонд-бюро расследования коррупции — 21 623 подписчика на этой неделе

О хорошем примере гражданской активности пишет Telegram-канал – 51 миллион тенге потребовали алматинцы за поврежденные деревьями автомашины.

«Суд Медеуского района Алматы с 2023 года рассмотрел 32 иска, связанные с падением деревьев на автомобили. По данным пресс-службы ведомства, граждане потребовали возместить в целом 51,3 млн тенге», — сообщает ТГ.

Фото/inbusiness.kz

Правда, из бюджета пока взыскали только 31,2 млн тенге. Но и это уже победа в борьбе общества за качество работы исполнительной власти. ТГ также приводит пример из Караганды, где акимат района им. Казыбек би Караганды суд обязал заплатить за ремонт двух машин, на которые упало старое дерево.

«Прокуроры установили, что меры по содержанию зеленых насаждений принимались ненадлежащие. Не в полном объеме проводилась комплексная инвентаризация, лесопатологическое обследование и работа по внесению сведений в соответствующую базу», — пишут авторы, со ссылкой на пресс-службу суда.

Есть и наказанные — директора ТОО «Eco Almaty» (фамилии нет) — организации, которая отвечает за этот порядок, привлекли к дисциплинарной ответственности. После таких бюджетных потерь, в городе теперь очень тщательно проводят работу по выявлению аварийных деревьев, сообщает канал.

Сюда бы добавить еще и иски граждан к акиматам за пофигизм во время зимних гололедиц и, как следствие, за поломанные ноги и руки у сотен пешеходов.

Риелторы просят порядка

Atameken Business – 69 256 подписчиков на этой неделе

Рынок риелтерских услуг в Казахстане нужно брать под контроль и вводить госрегулирование, пишет ТГ.

«На рынке арендного жилья вместе и риелтерских услуг в Казахстане нужно вводить госрегулирование. Но государство, не делает больших шагов в этом направлении», — цитирует канал вице-президента Ассоциации риелторов Казахстана Елену Грива, со ссылкой на inbusiness.kz.

Телеграмеры напоминают, что говорить о том, что в Казахстане намерены взять под контроль рынок арендного жилья начали еще с 2022 года. Но до сих пор, никто не может точно сказать, каков сегодня в стране объем теневого рынка арендного жилья — официальной статистики таких данных никто не ведет.

«Много поступает жалоб от арендаторов, которых обманывают арендодатели и информационные агентства. Информационное агентство подает объявление о том, что сдается квартира. Человек обращается в него, и агентство продает обратившемуся список квартир, которые сдаются в аренду. В среднем за покупку этого списка обращающийся платит 20 тысяч тенге. Но начиная его позванивать, выясняет, что этих квартир либо нет в аренде, либо они сданы или не соответствуют тому, что написано в списке. После введения госрегулирования такого не будет», – считает спикер Елена Грива.

К этому можно добавить, что арендное жилье еще и большая головная боль правоохранительных органов. Как известно, оно, зачастую, становится площадками для экстремистов, организаторов борделей и нарколабораторий.

Жизнь все дороже

Чёрный лебедь, рак и щука – 4 297 подписчиков на этой неделе

В Казахстане вновь самая высокая инфляция в ЕАЭС, заявляет Telegram-канал.

«Годовая инфляция в апреле в странах, входящих в Евразийский экономический союз, составила 7,6%, но Казахстан, по традиции, опережает союзников – средний рост цен в республике составил 8,7%», — пишут авторы ТГ, со ссылкой на экспертов Евразийской экономической комиссии.

Канал дает такие данные: в России, находящейся под санкциями, инфляция немного меньше по сравнению с казахстанской – 7,8%. В Беларусь и Кыргызстан традиционно показывают схожие результаты: 5,6% и 5,2% соответственно. Выбивается только Армения — там снижение цен на 0,7%.

Смотрим какие продукты, по версии ТГ и аналитиков ЕЭК, стали самыми подорожавшими за год в Казахстане. Рыба и морепродукты стали дороже на 11,7% (1 424 тг/кг), яйца – на 14,4% (560 тг/десяток), яблоки на 19% (677 тг/кг), морковь – на 20% (183 тг/кг), капуста белокочанная – 25,3% (158 тг/кг).

Телеграмеры отмечают, что цены растут не только в Казахстане. Десяток яиц, например, в России за год прибавил почти половину цены, а яблоки в Кыргызстане стали дороже на 62%. Морковь в Беларуси подорожала на 20%. И есть продовольственные товары, которые напротив потеряли в цене за год. Примерно на четверть стали дешевле растительное и подсолнечное масла и гречка, более чем на 50% подешевел лук.

Подсчитали и комуслуги — по данным ТГ, в среднем за год они стали дороже на более чем 13%:

Коммунальные платежи – на 25,2%.

Водоснабжение и канализация – на 36,9%.

Отопление – на 33,5%.

Электроэнергия – на 29%.

«Черный лебедь, рак и щука» также отмечает, что «ни одна услуга за год в Казахстане не стала дешевле в отличие от Кыргызстана, где на 10% снизились цены на воздушный транспорт. Или Армении, где потребители стали экономить почти 25% при пользовании сжиженным газом».

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