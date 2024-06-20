«Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О масс-медиа». «Где ж наша долюшка государственная?». «Евросоюз предъявил Астане и кнут, и пряник». «О чуждых влияниях». «Лже-батыры казахстанской политики»

Сетевой Казахстан 20 июня 2024г.

KAZPRAVDA . KZ . «Президент одобрил три закона о масс-медиа – основной и сопутствующие поправки» — Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал Закон Республики Казахстан «О масс-медиа». Закон разработан во исполнение поручения главы государства, данного в рамках Послания народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», о пересмотре закона о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы. В новый закон вошли основные положения законов «О средствах массовой информации» и «О телерадиовещании», которые признаются утратившими силу. В законе предусмотрен ряд новых положений. Так, введено новое, более широкое понятие «масс-медиа», которое включает в себя не только средства массовой информации, но и интернет-ресурсы.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Где ж наша долюшка государственная?» — Подписанный в мае указ президента “О мерах по либерализации экономики” родился не на пустом месте. Его можно считать вынужденным обращением главы государства к той задаче, которая была поставлена перед правительством еще три с половиной года назад. В самом начале указа так и сказано: в целях высвобождения экономического пространства и полноценной реализации потенциала частного предпринимательства провести масштабное и ускоренное сокращение доли государственного сектора в экономике путем завершения процесса приватизации… В публично доступном массиве статотчетности мы с вами не найдем ни доли государства в собственности, ни доли квазигоссектора в производстве товаров и услуг. Не отслеживается такой показатель, во всяком случае, для нашего с вами — общественного — внимания. А если совсем уже правду-матку, то и термина такого “доля государства” в статистическом обороте не находится.

«Игра в рулетку» — Покупателям возводимых высоток надо сто раз подумать, прежде чем поставить подпись под договором. Покупка квартиры в строящемся ЖК стала квестом: повезет не повезет. Люди вкладывают деньги в строительство, а потом объект могут заморозить на годы, а позже по решению суда снести. Как же акимат и профильные госорганы допускают строительство “неправильных” ЖК? Что делать дольщикам, которые вложили последнее в будущее жилье?

RATEL . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Нужна ли Казахстану ипотека без первоначального взноса» — Предложение выдавать ипотеку без первоначального взноса несет в себе серьезные риски для экономики, планов правительства и Нацбанка. Но в первую очередь — угрозу для простых граждан и 100% населения страны. Как вы может слышали, оказывается, запустили петицию выдавать ипотеку без первоначального взноса. Это приведет к двум вещам: цены на квартиры вырастут в два раза минимум в самых простых категориях; в гонке за рыночным моментом качество жилья упадет ниже даже нынешнего уровня.

NG . RU . Виктория ПАНФИЛОВА – «Евросоюз предъявил Астане и кнут, и пряник» — Европейский союз и США выражают удовлетворение уровнем сотрудничества с Казахстаном, но обеспокоены ростом импорта в страну. Специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’САЛЛИВАН, посетивший накануне Астану, рассказал, какие риски существуют для Казахстана на фоне антироссийских санкций. Несколькими днями ранее с торговым представителем США Кэтрин ТАЙ обсуждался вопрос об отмене действия поправки Джексона–Вэника в отношении Казахстана… Из Казахстана может идти реэкспорт санкционных товаров в Россию. «На это указывает значительный рост импорта в Казахстан», – сказал еврочиновник.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О чуждых влияниях» — Интересно, что «постколониальный синдром» западная пропаганда пропихивает только на территории бывшего СССР, направляя его сугубо против современной России и одновременно против советских ценностей (куда, кстати, входят интернационализм, комплексное социальное развитие и борьба с эксплуататорами). Этот «рецепт» невозможно впихнуть ни в Африке, ни в Азии, ни в Латинской Америке — по той простой причине, что экономическое развитие Западной Европы было основано не на частной собственности, правах человека и демократических процедурах, как это любят втирать западные интеллектуалы и консультанты, а на колониальной эксплуатации населения и природных ресурсов английских, немецких, испанских, итальянских, французских, португальских, бельгийских, голландских колоний. Причем с элементами системного геноцида местного населения.

AZATTYQ . ORG . «Найдёт ли Астана альтернативу нефтепроводу, который Москва превратила в «инструмент давления»?» — Российское вторжение в Украину, унёсшее десятки тысяч жизней, не только изменило геополитическую ситуацию на континенте и в мире, но и вынудило многие страны пересматривать традиционные логистические цепочки. Казахстан, который больше двух десятилетий полагался на проходящий через Россию Каспийский трубопровод как на основной маршрут транспортировки своей нефти в Европу, ищет альтернативные пути. Насколько успешно идут поиски и удастся ли Астане снизить зависимость от трубопровода, идущего по российской территории?

SPIK . KZ . «Открытие казахских школ в России и русских в Казахстане: зачем это нужно?» — Открыть три русские школы на юге Казахстана и столько же казахских в российских городах – такая договоренность была достигнута на заседании комиссии по вопросам сотрудничества между Мажилисом и Государственной Думой. В этом решении важен даже не столько практический (образовательный) аспект, сколько политический: оно должно угомонить как тех деятелей в РФ, которые утверждают, что в Казахстане взят курс на выдавливание русского языка, так и казахских национал-популистов в нашей стране.

CHECK-POINT.KZ. Виктор МАЙЛИН – «Лже-батыры казахстанской политики» — В современном мире информационная гигиена имеет важное значения. Вместе со стремительным развитием социальных медиа появилось множество «говорящих голов», транслирующих зачастую недостоверную информацию. Если одни занимаются этим из-за чувства невостребованности, другие преследуют вполне меркантильные интересы. В обоих случаях не помешает критический взгляд на их мотивы и прошлое… Процесс выявления незаконных активов требует скрупулезного изучения всех обстоятельств. Камеральный контроль, юридическое обоснование и переговоры не делаются за один день. Тем более, что первые весомые результаты работы комиссии были представлены общественности. Так чего жаждут подстрекатели: реального возврата незаконного капитала или сведения личных счетов?

EXCLUSIVE . KZ . «Реформа МВД: фасад покрасили, а здание осталось прежним» — 23 июня – День казахстанской полиции и это повод еще раз осмыслить роль этой структуры в нашем обществе. «Каждый народ имеет ту полицию, которую заслуживает», – считает полицейский с 25-летнми стажем, подполковник полиции в отставке Алибек ШАПЕНОВ. В свое время, он, вопреки приказу начальства, зарегистрировал заявление о насильственном удерживании Рахатом АЛИЕВЫМ и его подручными топ-менеджеров АО «Нурбанк» Жолдаса ТИМРАЛИЕВА и Айбара ХАСЕНОВА. А после убийства фигуриста Дениса ТЕНА стал одним из инициаторов перехода полиции от карательной к сервисной модели — Однако события января 2022 года показали, что реформы были больше фасадными, чем настоящими, так как полиция в отдельных регионах Казахстана по-прежнему служит не народу Казахстана, а своему начальству, отдающему преступные приказы. Когда в январе 2022 года сотрудников полиции Алматинской области распустили по домам, я не поверил своим ушам! Как так?!

ZAKON . KZ . «Никто ничего не стал прятать: более 4 млн казахстанцев указали имущество за рубежом» — Вице-министр финансов Ержан БИРЖАНОВ в кулуарах Мажилиса 19 июня 2024 года прокомментировал первые итоги всеобщего декларирования — «Это не только чиновники – там госслужащие, сотрудники госучреждений и квазигоссектора, где большие нацкомпании «Самрук-Казына», «КазМунайГаз» и Kazatomprom. Это огромное количество, более четырех млн человек указали свое имущество. То, что они это отразили, наверное, хорошо – никто ничего не стал прятать, потому что сейчас бесполезно скрывать имущество и деньги«, – сообщил он.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Мажилисмен обвинил Рахата Алиева и Кайрата Сатыбалды в рейдерском захвате бизнеса» — В мажилисе вспомнили родственников экс-президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА Рахата АЛИЕВА и Кайрата САТЫБАЛДЫ. Депутат Ерлан САИРОВ считает, что они причастны к рейдерскому захвату бизнеса и Генпрокуратуре нужно вернуть пострадавшим бизнесменам отобранное имущество. В 2000-е представители Старого Казахстана, пользуясь безнаказанностью, поставили на поток рейдерский захват бизнеса, заявил депутат на заседании мажилиса. «Такую систему сформировал Рахат Алиев (бывший зять Назарбаева – прим.) и его сторонники», — сказал Ерлан Саиров.

NOVGAZ . COM . Вадим БОРЕЙКО – «Ностальгический беспредел» — Аким Алматы Ерболат ДОСАЕВ на высоких госдолжностях давно, с 1998 года, когда он стал советником премьера БАЛГИМБАЕВА. И наверняка лично и хорошо знает Тимура КУЛИБАЕВА. Наверное, в прошлом или позапрошлом году они встретились и решили вместе и дружно забить болт на запрет что-нибудь строить в сквере Алии МОЛДАГУЛОВОЙ и Маншук МАМЕТОВОЙ. Я думаю, жители напрасно обращаются к ТОКАЕВУ. Это же он объявил про возврат активов. А у Кулибаева не только старые активы не забрали, он еще и новые возводит где хочет. Не по зубам пока Тимур Аскарович Касым-Жомарту Кемелевичу. 28 мая на официальной платформе epetition.kz была размещена петиция под названием «Запрет строительства в сквере кафе «Акку»». До конца ноября нужно собрать 22 тысячи 285 подписей.

ORDA . KZ . ««Она могла многое терпеть ради семьи». Что говорят друзья об убитой в Германии Айгуль Сайлыбаевой» — Новость об убийстве Айгуль САЙЛЫБАЕВОЙ в Германии стала шоком для казахстанцев. Обстоятельства её смерти всё ещё выясняются. Но родной брат уже заявил, что девушка подвергалась домашнему насилию со стороны мужа и свекрови, которая пропала в один день с Айгуль. Пока в деле больше вопросов, чем ответов. Для многих непонятно, как бывшая судья, выпускница программы «Болашак» могла оказаться беззащитной в чужой стране. Но слова друзей об Айгуль проливают свет на её личность. Они рассказали, что девушка старалась многое терпеть ради семьи и никогда не жаловалась. Воспоминания друзей об Айгуль Сайлыбаевой — в нашем материале.

FORBES . KZ . «Владимир Джуманбаев больше не в международном розыске» — Уголовное преследование по факту финансирования ОПГ, причастной к международной преступной группировке «Братский круг», со стороны казахстанского бизнесмена Владимира ДЖУМАБАЕВА прекращено. Об этом в четверг, 20 июня, сообщил Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана. Forbes Kazakhstan поставил Владимира Джуманбаева на 25-е место в рейтинге «75 богатейших бизнесменов Казахстана — 2024». Его состояние оценивается в $365 млн. Бизнесмен владеет 20% АК «Алтыналмас» совместно с Дияром Канашевым, а также 20% АО «Каражыра». Кроме того, у него 30% АО «Горнорудная компания «Бенкала», ТОО «Ronson-2000» и ТОО «Vertex».

TENGRINEWS . KZ . «Вейпы под запретом. Как будет работать новый закон в Казахстане» — Сегодня в Казахстане вступает в силу закон, запрещающий продажу, реализацию и ввоз в страну вейпов. Популярные среди казахстанцев вейпы или «одноразки» теперь под запретом. За курение вас не накажут, однако за их продажу, распространение и ввоз предусмотрена уголовная ответственность.

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