Казахстанские шпажисты – чемпионы Азии и 4-е в мировом рейтинге, олимпийские путёвки в легкой атлетике, неудачи футбольной «Астаны», старт «Тур де Франс» и Уимблдонского турнира

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Фехтование: ещё одна большая победа

В Кувейте прошёл чемпионат Азии. Главным его событием для нас стала победа казахстанских шпажистов-мужчин в командном первенстве.

На снимке: команда шпажистов Казахстана (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

«Золото» завоевали Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов – тот самый квартет, который великолепно провёл весь нынешний предолимпийский цикл и в числе восьми сильнейших дружин мира отобрался на летние Игры в Париж.

Наша команда была «посеяна» под 2-м номером, а 1-й достался японской, обладательнице «золота» последней Олимпиады. То есть они могли встретиться только в финале. Забегая вперёд, скажем, что так и случилось. В стартовом круге, 1/8 финала (в турнире приняли участие 17 сборных), казахстанцы разгромили катарцев – 45:15. А вот в противостоянии с кыргызами пришлось посложнее – 45:32. В полуфинале наши шпажисты взяли верх над соперниками из Гонконга (44:34), которые до этого выбили из турнирной сетки корейцев, ещё недавно считавшихся сильнейшими в Азии. Наконец, в поединке за первое место состоялась довольно уверенная победа над японцами – 40:34. Следует сказать, что последние выступали в оптимальном составе: на фехтовальную дорожку вышли три олимпийских чемпиона – Коки Кано, Масару Ямада и Казуясу Минобэ. В нашей же дружине основную нагрузку на своих плечах вынесли Алимжанов, Курбанов и Сертай.

Благодаря этому успеху казахстанская команда в новом мировом рейтинге впервые поднимется на 4-ю строчку, поменявшись местами с венгерской, которая на аналогичном континентальном первенстве (европейском) не смогла защитить очки, набранные на прошлогоднем ЧЕ, завершившемся её победой. Топ-5 теперь будет выглядеть так: Франция – 388 очков, Италия – 344, Япония – 312, Казахстан – 262, Венгрия – 256. Именно эти пять сборных вместе с венесуэльской, чешской и египетской поведут борьбу за медали командного первенства на предстоящей Олимпиаде.

Кроме того, Ерлик Сертай добился самого большого в своей карьере индивидуального достижения – он завоевал «бронзу» чемпионата Азии в личном турнире. Причём в 1/4 финала он победил гораздо более опытного товарища по команде Алимжанова. Но в полуфинале проиграл два укола Вай Хань Хо из Гонконга, который затем, одолев своего соотечественника, поднялся на верхнюю ступень пьедестала почёта. Два финалиста из Гонконга – такого никогда прежде не было. К слову, в личном первенстве приняли участие 79 шпажистов.

Нельзя не отметить выступление в командном турнире наших саблисток – Айгерим Сарыбай (недавно она завоевала путёвку на Олимпиаду), Карина Доспай и Анастасия Гулик завоевали «серебро». На пути к финалу они победили соперниц из Гонконга (45:40), а затем, что стало неожиданностью, южных кореянок, на сегодня занимающих 3-ю строчку мирового рейтинга (45:36). Последние, в свою очередь, на предыдущей стадии взяли верх над узбечками, которые в прошлом году сенсационно завоевали «золото» Азиатских игр. В поединке за 1-е место наши девушки дали бой китаянкам, но уступили с разницей в три укола – 42:45.

Казахстанские саблисты-мужчины вышли в полуфинал командного первенства, но проиграли иранцам (37:45), а затем в противостоянии за «бронзу» соперникам из Гонконга (41:45).

Теннис: с надеждой на повторение триумфа 2022-го

Сразу пять казахстанских теннисистов сумели преодолеть два раунда квалификации мужского и женского одиночного разрядов на третьем в нынешнем году турнире «Большого шлема» – Уимблдонском. Но, к сожалению, в третьем, решающем, все дружно проиграли и не попали в основную сетку. Это Михаил Кукушкин (132-й в рейтинге АТР), Денис Евсеев (163-й), Бейбит Жукаев (208-й) и Тимофей Скатов (229-й), а также долго не выступавшая Зарина Дияс (967-я в рейтинге WTA). Так что с 1 июля нашим болельщикам придётся следить только за теми, кого они привыкли видеть на турнирах столь высокого уровня.

Елена Рыбакина (4-я в текущем женском рейтинге), выигравшая Уимблдон два года назад, сыграет в первом круге с румынкой Еленой-Габриэлой Русе (152-я). В случае победы она выйдет либо на немку Лауру Зигмунд (73-я), либо на украинку Катерину Байндль (175-я). А затем возможна её встреча со знаменитой датчанкой Каролин Возняцки (112-я), которая в уже далёком 2010-м была первой ракеткой мира. Вторая наша участница Юлия Путинцева (34-я) встретится с бывшей №1 мирового рейтинга уже в стартовом круге – это немка Анжелика Кербер (221-я), шесть лет назад выигравшая Уимблдон. Победительница этого противостояния наверняка выйдет на чешку Катаржину Синякову (27-я).

В мужском одиночном разряде Александру Бублику (23-й в рейтинге АТР), стиль игры которого, как и Рыбакиной, подходит к быстрым травяным кортам Уимблдона, предстоит матч с юным чехом Якубом Меншиком (85-й). А Александру Шевченко (58-й) в первом же круге достался сильный соперник – 16-я ракетка мира француз Уго Умбер.

Лёгкая атлетика: антирекорд по количеству лицензий

Вчера, 30 июня, завершился период, отпущенный представителям «королевы спорта» на то, чтобы они либо выполнили квалификационные нормативы, либо набрали необходимое количество рейтинговых очков для получения права поехать на летние Игры в Париж.

Только двум легкоатлеткам из Казахстана удалось справиться с нормативами – чемпионке мира 2022-го Норе Джеруто в беге на 3000 метров с барьерами (стипль-чез) и Жанне Мамажановой в женском марафоне. Фамилии тех, кто прошёл по рейтингу, международная федерация этого вида спорта пока не назвала, но есть неофициальная информация, что в список попали спринтер Ольга Сафронова на 200-метровке, Дэйзи Джепкемей в стипль-чезе, а также прыгуньи в высоту Надежда Дубовицкая и Елизавета Матвеева.

На снимке: Ольга Сафронова (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Высока вероятность получения одной из путёвок Давидом Ефремовым. В его дисциплине – беге на 110 метров с барьерами – квалификационные нормативы выполнили лишь 24 спортсмена, а квот выделено 40. И одна из 16 оставшихся вполне может достаться казахстанцу, поскольку за вычетом «сверхлимитных» (каждая страна может рассчитывать не больше чем на три места в любом из видов олимпийской программы, а только из США в топ-40 мирового рейтинга входят больше десятка бегунов) он занимает позицию в районе 30-й.

Итак, скорее всего, в Париж поедут семь наших легкоатлетов, в том числе две натурализованные кенийки. Здесь стоит напомнить, что на Олимпиадах, проходивших в период с 1996-го по 2016-й, Казахстан в этом виде спорта представляли от 18 до 25 участников, причём все они были доморощенными. На ОИ-2020 удалось завоевать лишь 10 путёвок, а теперь их стало ещё меньше.

На минувшей неделе состоялось и другое важное событие: Международный арбитражный суд полностью оправдал Нору Джеруто, сняв с неё все подозрения в использовании допинга. Так что теперь она может спокойно готовиться к Олимпиаде. Эта кенийская бегунья – единственная в нашей сборной, кто реально претендует на медаль в Париже. Правда, пока непонятно, удастся ли ей вернуться на тот уровень физической формы, который позволил ей два года назад выиграть мировое первенство.

Велогонки: что ждёт «Астану» на «Тур де Франс»?

Позавчера взяла старт самая престижная веломногодневка «Тур де Франс», которая проводится уже в 111-й раз. В ней принимают участие 176 велогонщиков, представляющих 22 команды. Им предстоят три недели борьбы, которые включают в себя 21 гонку.

В состав «Астаны» включены казахстанцы Алексей Луценко и Евгений Фёдоров, итальянцы Давиде Баллерини и Микеле Гадзоли, британец Марк Кэвендиш, датчанин Микаэль Мёркёв, голландец Кейс Бол и колумбиец Харольд Техада. Впрочем, уже после первого этапа наша команда понесла потерю: упал на трассе и выбыл из тура Гадзоли.

Скорее всего, в «Астане» главная ставка будет сделана на то, чтобы попытаться взять какие-то отдельные этапы (например, на спринтерских за высокие места может побороться Кэвендиш). В общем же зачёте особых шансов нет. А главными фаворитами все называют словенца Тадея Погачара из «UAE Team Emirates» и датчанина Йонаса Вингегора из «Visma–Lease a Bike», которые выиграли четыре предыдущих «Тур де Франс»: один из них, скорее всего, и станет трёхкратным победителем этой супермногодневки. Бросить им вызов могут разве что бельгиец Ремко Эвенепул из «Soudal Quick-Step» и Примож Роглич из «Bora–Hansgrohe»

Футбол: столичный клуб выпадает из чемпионской гонки?

Национальный чемпионат остался в тени проходящего сейчас первенства Европы, где теперь начались решающие матчи. Но в казахстанской премьер-лиге тоже кипят свои страсти.

Столичная «Астана», которая по итогам предыдущих десяти сезонов семь раз становилась чемпионом, дважды завоёвывала «серебро» и однажды «бронзу» (то есть всегда была в первой тройке), сейчас занимает лишь 8-е место, отставая от лидирующего «Ордабасы» на 10 очков. Вот и в минувшем 13-м туре она потерпела поражение, уже пятое в нынешнем первенстве. На сей раз от алматинского «Кайрата». Матч проходил на стадионе «Хан-Тенгри» в южной столице, поле которого команда из главного города страны выбрала в качестве домашнего («Астана-Арена» закрыта на реконструкцию). Футболисты с севера первыми забили гол, при счёте 1:1 не реализовали пенальти, а потом пропустили два мяча – 1:3.

Тем временем шымкентский «Ордабасы», в прошлом году впервые ставший чемпионом страны, дома одержал волевую победу над кызылординским «Кайсаром», который неудачно начал нынешний сезон, но потом прибавил и поднялся в середину турнирной таблицы. Гости забили ранний гол, но во втором тайме хозяева ответили двумя – 2:1. Благодаря этому шымкентский клуб с 25 очками стал единоличным лидером первенства. Но вчера его мог догнать «Актобе» – в случае домашней победы над костанайским «Тоболом». Третье место занимает «Кайрат», набравший 21 очко.

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