«Президент Казахстана принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств». «Новый мировой порядок или чрезмерные амбиции?». «Совесть нации. Миссия выполнима». «Имена, как доказательство». «По доходам и налоги»

Сетевой Казахстан 9 июля 2024г.

TIME . KZ . «Президент Казахстана принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств» (Азербайджан) — В своем выступлении Касым-Жомарт ТОКАЕВ подчеркнул, что тема саммита «Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности» отвечает общим интересам всех стран.

По его словам, сегодняшняя встреча нацелена на достижение таких ключевых приоритетов, как повышение благосостояния тюркских народов, определение новых направлений развития, укрепление братских уз и обеспечение стабильности в регионе. По словам Президента, Казахстан в качестве действующего председателя Организации тюркских государств вносит свой вклад в повышение эффективности ее деятельности – Мы приложим все усилия для укрепления международного статуса Организации.

«Заход на второй круг» — В Алматы снова повышают тариф на проезд в общественном транспорте: смогут ли 20 тенге сэкономить 10 миллиардов бюджетных средств? Нынешняя история точь-в-точь повторяет прошлогоднюю. Единственное отличие — сейчас предлагают отменить возможность купить билет за наличные. А так акимат двигается по уже обкатанному сценарию. Сначала перевозчики заявили, что проезд стоит слишком дешево — реальная цена, уверяют они, выше в четыре-пять раз. Почти сразу после этого появилось предложение накинуть к тарифу еще 20 тенге…

KAZPRAVDA . KZ . Бигельды ГАБДУЛЛИН – «Астанинское многоголосие мира» — В казахстанской столице завершился 24-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. Без преувеличения, Астанинский саммит ШОС на тему «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию», прошедший под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА, стал одним из важнейших международных форумов высокого уровня за последние несколько лет. По своему размаху – это событие мирового масштаба… Попутно замечу, что на этом саммите Генеральным секретарем ШОС на период с 2025 по 2027 год назначен представитель Казахстана – Нурлан ЕРМЕКБАЕВ. В рамках встречи лидеров стран подписано более 30 межпартийных, межгосударственных, межведомственных и коммерческих документов.

NOVGAZ . COM . Аркадий ДУБНОВ, политолог (Россия) – «В рядах «шанхайцев» — новый геополитический раздражитель» — По просьбе казахстанского информационного агентства Kazinform я прокомментировал итоги саммита ШОС в Астане, результат которого — Астанинская декларация… Однако, комментируя «Казинформу» итоги состоявшегося в Астане 3-4 июля саммита ШОС, я понимал, что общаюсь с государственным информагентством Казахстана, поэтому критические оценки здесь не приветствуются. Так, к сожалению, и оказалось… Теперь в рядах ШОС появляется новый геополитический раздражитель, в ряды «шанхайцев» в Астане по ускоренной процедуре вошла Беларусь. На мой взгляд, это грозит разбалансировкой ШОС.

CHECK-POINT.KZ. Талгат МАМЫРАЙЫМОВ – «Новый мировой порядок или чрезмерные амбиции?» — Дело в том, что на саммите звучали слова о том, что ШОС может стать основой нового мирового порядка, центром многополярного мира. Более того, некоторые российские и китайские деятели, эксперты говорят, что ШОС скоро станет альтернативой ООН и НАТО. В отдельных российских СМИ писали, что «ШОС становится евразийским противовесом глобализации НАТО». Некоторые китайские эксперты полагают, что США разъединяют, раскалывают мир, сеют раздор в международных отношениях, в то время как «есть много разных голосов из развивающихся экономик, которые должны быть услышаны и представлены». Судя по всему, теперь Бейджин и Москва решили собрать вокруг себя тех игроков, которые готовы не подчиняться действующим мировым распорядкам.

Мурат ХАЛИЛОВ – «Совесть нации. Миссия выполнима» — Не секрет, что разобщенность в обществе – это проблема не только Казахстана. Более того, у нас в этом плане намного лучше, чем в других странах. Где-то миссию по наведению порядка и налаживанию единства возлагают на духовенство, где-то – на военных, а где-то и вовсе пустили все на самотек. В нашей стране сделали ставку на интеллигенции. Правильный ли это выбор? Могут ли наши представители зиялы қауым справиться с задачей единения всего общества? Как не попасть на крючок бессовестных носителей «совести нации»? Давайте рассуждать.

TENGRINEWS . KZ . «Галстуки на саммите ШОС в Астане: что такое дипломатический дресс-код» — Магистр международных отношений Акбота Алдаберді рассказала, что в дипломатии важны все детали. Она обратила внимание, что цвет галстука, размер и сам имидж говорят о многом. Эксперт объяснила, что есть лидеры, которые придают значение выбору галстуков, цвет которых также имеет свой смысл. «С определенным цветом галстука политики показывают свои интересы«, — отметила она.

DN . KZ . Махамбет АУЕЗОВ — «Имена, как доказательство» — Получаются такие интересные казусы, как, например, призывы к казахскому народу давать своим детям исключительно «казахские», а не «арабские» имена. Сюрреализм таких «инициатив» подчеркивается и собственными именами авторов таких обращений, видимо, не осознающих, что их собственные имена – Аубакир, Жумалы, Садуакас – очевидные арабизмы, если не сказать больше – «исламизмы». Глубина проникновения мусульманской религии в казахскую культуру и национальное сознание, отражающая статус религии, как одной из несущих конструкций «казахскости», очень ярко иллюстрируется тем, какие имена и как давали наши предки своим детям и современникам… К примеру, вот 10 самых популярных мужских и женских имен прошлого года: Алихан, Омар, Амир, Алдияр, Айсултан, Алан, Али, Нурислам, Мухаммад, Хамза; Медина, Айша, Айлин, Асылым, Сафия, Томирис, Раяна, Амина, Аяла, Айым.

NP . KZ . «По доходам и налоги» — Изменения в Налоговый Кодекс активно обсуждают в Казахстане. Глава государства указал на необходимость перейти к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики. Эта актуальная тема волнует казахстанцев, потому что система налогообложения касается практически всех. Как сообщил на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК вице-министр национальной экономики Азамат АМРИН по итогам изучения нововведений в Налоговый кодекс РК, предлагается дифференциация ставки корпоративного подоходного налога и не только.

FORBES . KZ . «Чем занимается первая казахстанка в штате ОЭСР» — «Я работаю советником по налоговой политике (Tax Policy Advisor) в Глобальном форуме по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения ОЭСР, — по-деловому начинает разговор Куралай БАЙСАЛБАЕВА. — Моя работа заключается в оценке эффективного внедрения международных стандартов для обмена налоговой информацией между странами — участницами Глобального форума». Куралай поступила на работу в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в октябре 2021 года — За всю историю ОЭСР я — первая казахстанка, которая работает в организации.

SPIK . KZ . Куат АКИЖАНОВ, PhD – «Точки роста, или как нам удвоить, утроить, …удесятерить ВВП? Часть 2-я» — Частное предпринимательство и поддержка МСБ, конечно же, важны. Но в Казахстане они никогда не выступят в качестве локомотива удвоения ВВП и, к сожалению, структурных изменений в экономике. Не потому, что наши предприниматели недостаточно талантливы и предприимчивы, а потому, что им это просто не по силам. И ни в какой другой стране ре/индустриализация не проходила на условиях бизнеса/капитала. На одних парикмахерских и закусочных далеко не уедешь… Стране нужен разворот на 180 градусов. По крайней мере, в экономической политике. Вот над чем должны ломать головы наши экономисты, технократы и эксперты из смежных дисциплин: какие отрасли (кроме нефтегазового и финансового) должны быть выбраны в качестве «национальных локомотивов» ускорения роста и увеличения казахстанского ВВП. Например, почему бы не сделать Казахстан медицинским и/или образовательным хабом мирового уровня? Призываю не пугаться и не ухмыляться цинично, а провести экспертный анализ и принять политическое решение.

EXCLUSIVE . KZ . «Отцы-основатели пенсионной реформы пытаются спасти пенсионеров» — Елена БАХМУТОВА, Болат ЖАМИШЕВ, Ораз ЖАНДОСОВ, Кадыржан ДАМИТОВ, Григорий МАРЧЕНКО и Анвар САЙДЕНОВ отозвались на призыв ТОКАЕВА о реформировании пенсионной системы. Это особенно интригует, поскольку почти все они, так или иначе, считаются ее отцами-основателями. Но правительству все это не очень нравится.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Запретить нельзя оставить: почему казахстанцев возмущает пропаганда ЛГБТ» — Тема однополых отношений в казахстанском обществе поднимается не так часто. Однако в последнее время из-за участившихся выходок представителей ЛГБТ-сообщества она снова стала на слуху. И даже более того, возросшее осуждение и недовольство их действиями вылилось в петицию, призывающую законодательно запретить пропаганду нетрадиционных отношений. Документ набрал необходимые 50 тысяч подписей казахстанцев, в минкультуры и информации уже приступили к его рассмотрению. Чего же именно добиваются активисты, что можно трактовать под пропагандой, каков психологический взгляд на ситуацию и влияние движения на подростков и детей, вместе с экспертами разобрал корреспондент…

AZATTYQ . ORG . «Покушения на журналистов и гибель при странных обстоятельствах: мрачные страницы новейшей истории Казахстана» — На прошлой неделе в Украине простились с оппозиционным журналистом из Казахстана Айдосом САДЫКОВЫМ. Автор youtube-канала «Бәсе» умер 2 июля, через 13 дней после выстрела в него в Киеве, где он жил с семьёй последние 10 лет. Гибель Садыкова — не единственная насильственная смерть журналиста в новейшей истории Казахстана. Азаттык вспомнил, кто погибал при туманных обстоятельствах и на чью жизнь покушались из-за профессиональной деятельности… В июле 2004 года в Алматы погиб журналист интернет-газеты «Навигатор» Асхат ШАРИПЖАНОВ. Как рассказали в редакции издания, накануне журналист записал интервью с оппозиционными политическими деятелями Заманбеком НУРКАДИЛОВЫМ и Алтынбеком САРСЕНБАЕВЫМ. «Он мне позвонил и сказал, что это потрясающие интервью. К выходу из отпуска это будут сенсации», — вспоминал разговор с коллегой главный редактор «Навигатора» Юрий МИЗИНОВ.

ORDA . KZ . «Кумовство в спорте: тренер национальной сборной по велотреку отправляет в Париж исключительно «своих»» — Велотрекист Сергей Пономарёв оказался на пьедестале национального чемпионата, который проходил с 3 по 7 июля 2024 года в Астане. И именно он должен был представлять Казахстан на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже. Но, вопреки ожиданиям, на Олимпиаду поедет не он, а его менее успешный соперник Андрей Чугай, земляк главного тренера национальной сборной Ивана Сиваша.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Потоп в Жанатасе. Акимат создал спецкомиссию, которая оценивает ущерб» — Сотрудники ДЧС продолжают откачивать воду в городе Жанатас Жамбылской области, где из-за сильного ливня затопило сотни дворов и десятки домов. Власти региона создали комиссию, которая определяет масштабы ущерба, сообщает акимат. Сотрудники ДЧС откачивают воду в Жанатасе, где вечером 7 июля ливень подтопил дома, дворы и школу.

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