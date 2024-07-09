«Президент Казахстана принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств». «Новый мировой порядок или чрезмерные амбиции?». «Совесть нации. Миссия выполнима». «Имена, как доказательство». «По доходам и налоги»

День за днем 344 0
Сетевой Казахстан 9 июля 2024г.

TIME.KZ. «Президент Казахстана принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств» (Азербайджан) — В своем выступлении Касым-Жомарт ТОКАЕВ подчеркнул, что тема саммита «Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности» отвечает общим интересам всех стран.

 

саммит Организации тюркских государств

 

По его словам, сегодняшняя встреча нацелена на достижение таких ключевых приоритетов, как повышение благосостояния тюркских народов, определение новых направлений развития, укрепление братских уз и обеспечение стабильности в регионе. По словам Президента, Казахстан в качестве действующего председателя Организации тюркских государств вносит свой вклад в повышение эффективности ее деятельности – Мы приложим все усилия для укрепления международного статуса Организации.

«Заход на второй круг» — В Алматы снова повышают тариф на проезд в общественном транспорте: смогут ли 20 тенге сэкономить 10 миллиардов бюджетных средств? Нынешняя история точь-в-точь повторяет прошлогоднюю. Единственное отличие — сейчас предлагают отменить возможность купить билет за наличные. А так акимат двигается по уже обкатанному сценарию. Сначала перевозчики заявили, что проезд стоит слишком дешево — реальная цена, уверяют они, выше в четыре-пять раз. Почти сразу после этого появилось предложение накинуть к тарифу еще 20 тенге…

KAZPRAVDA.KZ. Бигельды ГАБДУЛЛИН – «Астанинское многоголосие мира» — В казахстанской столице завершился 24-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. Без преувеличения, Астанинский саммит ШОС на тему «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию», прошедший под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА, стал одним из важнейших международных форумов высокого уровня за последние несколько лет. По своему размаху – это событие мирового масштаба… Попутно замечу, что на этом саммите Генеральным секретарем ШОС на период с 2025 по 2027 год назначен представитель Казахстана – Нурлан ЕРМЕКБАЕВ. В рамках встречи лидеров стран подписано более 30 межпартийных, межгосударственных, межведомственных и коммерческих документов.

Война Миров. Отставка Клауса Шваба Война Миров. Отставка Клауса Шваба
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NOVGAZ.COM. Аркадий ДУБНОВ, политолог (Россия) – «В рядах «шанхайцев» — новый геополитический раздражитель» — По просьбе казахстанского информационного агентства Kazinform я прокомментировал итоги саммита ШОС в Астане, результат которого — Астанинская декларация… Однако, комментируя «Казинформу» итоги состоявшегося в Астане 3-4 июля саммита ШОС, я понимал, что общаюсь с государственным информагентством Казахстана, поэтому критические оценки здесь не приветствуются. Так, к сожалению, и оказалось… Теперь в рядах ШОС появляется новый геополитический раздражитель, в ряды «шанхайцев» в Астане по ускоренной процедуре вошла Беларусь. На мой взгляд, это грозит разбалансировкой ШОС.

CHECK-POINT.KZ. Талгат МАМЫРАЙЫМОВ – «Новый мировой порядок или чрезмерные амбиции?» — Дело в том, что на саммите звучали слова о том, что ШОС может стать основой нового мирового порядка, центром многополярного мира. Более того, некоторые российские и китайские деятели, эксперты говорят, что ШОС скоро станет альтернативой ООН и НАТО. В отдельных российских СМИ писали, что «ШОС становится евразийским противовесом глобализации НАТО». Некоторые китайские эксперты полагают, что США разъединяют, раскалывают мир, сеют раздор в международных отношениях, в то время как «есть много разных голосов из развивающихся экономик, которые должны быть услышаны и представлены». Судя по всему, теперь Бейджин и Москва решили собрать вокруг себя тех игроков, которые готовы не подчиняться действующим мировым распорядкам.

Мурат ХАЛИЛОВ – «Совесть нации. Миссия выполнима» — Не секрет, что разобщенность в обществе – это проблема не только Казахстана. Более того, у нас в этом плане намного лучше, чем в других странах. Где-то миссию по наведению порядка и налаживанию единства возлагают на духовенство, где-то – на военных, а где-то и вовсе пустили все на самотек. В нашей стране сделали ставку на интеллигенции. Правильный ли это выбор? Могут ли наши представители зиялы қауым справиться с задачей единения всего общества? Как не попасть на крючок бессовестных носителей «совести нации»? Давайте рассуждать.

TENGRINEWS.KZ. «Галстуки на саммите ШОС в Астане: что такое дипломатический дресс-код» — Магистр международных отношений Акбота Алдаберді рассказала, что в дипломатии важны все детали. Она обратила внимание, что цвет галстука, размер и сам имидж говорят о многом. Эксперт объяснила, что есть лидеры, которые придают значение выбору галстуков, цвет которых также имеет свой смысл. «С определенным цветом галстука политики показывают свои интересы«, — отметила она.

DN.KZ. Махамбет АУЕЗОВ — «Имена, как доказательство» — Получаются такие интересные казусы, как, например, призывы к казахскому народу давать своим детям исключительно «казахские», а не «арабские» имена. Сюрреализм таких «инициатив» подчеркивается и собственными именами авторов таких обращений, видимо, не осознающих, что их собственные имена – Аубакир, Жумалы, Садуакас – очевидные арабизмы, если не сказать больше – «исламизмы». Глубина проникновения мусульманской религии в казахскую культуру и национальное сознание, отражающая статус религии, как одной из несущих конструкций «казахскости», очень ярко иллюстрируется тем, какие имена и как давали наши предки своим детям и современникам… К примеру, вот 10 самых популярных мужских и женских имен прошлого года: Алихан, Омар, Амир, Алдияр, Айсултан, Алан, Али, Нурислам, Мухаммад, Хамза; Медина, Айша, Айлин, Асылым, Сафия, Томирис, Раяна, Амина, Аяла, Айым.

Что Казахстану и Евросоюзу нужно друг от друга? Что Казахстану и Евросоюзу нужно друг от друга?
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NP.KZ. «По доходам и налоги» — Изменения в Налоговый Кодекс активно обсуждают в Казахстане. Глава государства указал на необходимость перейти к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики. Эта актуальная тема волнует казахстанцев, потому что система налогообложения касается практически всех. Как сообщил на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК вице-министр национальной экономики Азамат АМРИН по итогам изучения нововведений в Налоговый кодекс РК, предлагается дифференциация ставки корпоративного подоходного налога и не только.

FORBES.KZ. «Чем занимается первая казахстанка в штате ОЭСР» — «Я работаю советником по налоговой политике (Tax Policy Advisor) в Глобальном форуме по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения ОЭСР, — по-деловому начинает разговор Куралай БАЙСАЛБАЕВА. — Моя работа заключается в оценке эффективного внедрения международных стандартов для обмена налоговой информацией между странами — участницами Глобального форума». Куралай поступила на работу в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в октябре 2021 года — За всю историю ОЭСР я — первая казахстанка, которая работает в организации.

Куат АКИЖАНОВSPIK.KZ. Куат АКИЖАНОВ, PhD – «Точки роста, или как нам удвоить, утроить, …удесятерить ВВП? Часть 2-я» — Частное предпринимательство и поддержка МСБ, конечно же, важны. Но в Казахстане они никогда не выступят в качестве локомотива удвоения ВВП и, к сожалению, структурных изменений в экономике. Не потому, что наши предприниматели недостаточно талантливы и предприимчивы, а потому, что им это просто не по силам. И ни в какой другой стране ре/индустриализация не проходила на условиях бизнеса/капитала. На одних парикмахерских и закусочных далеко не уедешь… Стране нужен разворот на 180 градусов. По крайней мере, в экономической политике. Вот над чем должны ломать головы наши экономисты, технократы и эксперты из смежных дисциплин: какие отрасли (кроме нефтегазового и финансового) должны быть выбраны в качестве «национальных локомотивов» ускорения роста и увеличения казахстанского ВВП. Например, почему бы не сделать Казахстан медицинским и/или образовательным хабом мирового уровня? Призываю не пугаться и не ухмыляться цинично, а провести экспертный анализ и принять политическое решение.

EXCLUSIVE.KZ. «Отцы-основатели пенсионной реформы пытаются спасти пенсионеров» — Елена БАХМУТОВА, Болат ЖАМИШЕВ, Ораз ЖАНДОСОВ, Кадыржан ДАМИТОВ, Григорий МАРЧЕНКО и Анвар САЙДЕНОВ отозвались на призыв ТОКАЕВА о реформировании пенсионной системы. Это особенно интригует, поскольку почти все они, так или иначе, считаются ее отцами-основателями. Но правительству все это не очень нравится.

AZATTYQRUHY.KZ. «Запретить нельзя оставить: почему казахстанцев возмущает пропаганда ЛГБТ» — Тема однополых отношений в казахстанском обществе поднимается не так часто. Однако в последнее время из-за участившихся выходок представителей ЛГБТ-сообщества она снова стала на слуху. И даже более того, возросшее осуждение и недовольство их действиями вылилось в петицию, призывающую законодательно запретить пропаганду нетрадиционных отношений. Документ набрал необходимые 50 тысяч подписей казахстанцев, в минкультуры и информации уже приступили к его рассмотрению. Чего же именно добиваются активисты, что можно трактовать под пропагандой, каков психологический взгляд на ситуацию и влияние движения на подростков и детей, вместе с экспертами разобрал корреспондент…

ШОС: рывок в Европу ШОС: рывок в Европу
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AZATTYQ.ORG. «Покушения на журналистов и гибель при странных обстоятельствах: мрачные страницы новейшей истории Казахстана» — На прошлой неделе в Украине простились с оппозиционным журналистом из Казахстана Айдосом САДЫКОВЫМ. Автор youtube-канала «Бәсе» умер 2 июля, через 13 дней после выстрела в него в Киеве, где он жил с семьёй последние 10 лет. Гибель Садыкова — не единственная насильственная смерть журналиста в новейшей истории Казахстана. Азаттык вспомнил, кто погибал при туманных обстоятельствах и на чью жизнь покушались из-за профессиональной деятельности… В июле 2004 года в Алматы погиб журналист интернет-газеты «Навигатор» Асхат ШАРИПЖАНОВ. Как рассказали в редакции издания, накануне журналист записал интервью с оппозиционными политическими деятелями Заманбеком НУРКАДИЛОВЫМ и Алтынбеком САРСЕНБАЕВЫМ. «Он мне позвонил и сказал, что это потрясающие интервью. К выходу из отпуска это будут сенсации», — вспоминал разговор с коллегой главный редактор «Навигатора» Юрий МИЗИНОВ.

ORDA.KZ. «Кумовство в спорте: тренер национальной сборной по велотреку отправляет в Париж исключительно «своих»» — Велотрекист Сергей Пономарёв оказался на пьедестале национального чемпионата, который проходил с 3 по 7 июля 2024 года в Астане. И именно он должен был представлять Казахстан на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже. Но, вопреки ожиданиям, на Олимпиаду поедет не он, а его менее успешный соперник Андрей Чугай, земляк главного тренера национальной сборной Ивана Сиваша.

KZ.KURSIV.MEDIA. «Потоп в Жанатасе. Акимат создал спецкомиссию, которая оценивает ущерб» — Сотрудники ДЧС продолжают откачивать воду в городе Жанатас Жамбылской области, где из-за сильного ливня затопило сотни дворов и десятки домов. Власти региона создали комиссию, которая определяет масштабы ущерба, сообщает акимат. Сотрудники ДЧС откачивают воду в Жанатасе, где вечером 7 июля ливень подтопил дома, дворы и школу.

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