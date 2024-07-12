Отключения света неизбежны. Зачем прокуратуре ЗКО длинный кожаный плащ?

Обзор Telegram и Youtube каналов

После саммита ШОС в Telegram и Youtube-каналах временное затишье, хотя казахстанские новости одна другой круче.

Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона-2024. Елена сыграла против украинской теннисистки Элины Свитолиной и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:2.

Алматинский театр кукол взял гран-при в Канаде.

Фото: exclusive.kz

Государственный театр принял участие в I Международном фестивале кукольных театров в столице Оттаве. Гран-при казахстанцы получили за спектакль «Ромео и Джульетта».

В Узбекистане нашли три редкие книги, одна из которых принадлежит перу великого мыслителя и ученого Абу Насра аль-Фараби.

Фото: акимат Наманганской области

Книги содержат уникальные знания, связанные с наукой, философией и историей, пишут телеграмеры.

Авторы без устали мониторят экономические и политические процессы. 100 млрд долларов за последние 10 лет вывели из нацфонда Казахстана, сообщают они. В основном деньги уходили на пополнение дефицитного бюджета, на финансирование банков и поддержку нацкомпаний. Если бы эти деньги не использовались на текущие нужды, сейчас бы в Фонде лежало уже около 150 млрд долларов, подсчитали эксперты каналов. Сейчас там менее 60 млрд.

Между тем, в областных акиматах возвращают должность «замов по идеологии», а по всей стране продолжаются выборы акимов сельских округов и городов районного значения. В регионах экономисты-телеграмеры наблюдают бум на рынке жилья – в затопленных территориях.

Туши свет!

Всемирное шежіре — 19 319 подписчиков на этой неделе

Страна вновь может погрузиться в веерные отключения света, предупреждают эксперты Telegram-канала. А причина этому — системный энергетический кризис в Казахстане. И тут главный вопрос — почему Правительство страны нерешительно в решении этой проблемы?

Канал приводит такую арифметику: расходы домохозяйств Казахстана на жилищно-коммунальные услуги в первом квартале 2024-го составили в среднем 59,6 тыс. тенге (чуть меньше 20 тыс. тенге за месяц). Это на 10,8% больше показателей прошлого года. Наибольшие расходы понесли жители столицы: 103,7 тыс. тенге на домохозяйство. Это на 6,5 % больше, чем в первом квартале 2023 года, и на 74%— чем в среднем по стране. В тройке лидеров также домохозяйства Алматы и Карагандинской области. Меньше всего за комуслуги, содержание жилья и ремонт отдают жители Абайской (38,7 тысячи тенге), Восточно-Казахстанской (39,6 тысячи тенге) и Атырауской (42,4 тысячи тенге) областей.

Тарифы ЖКХ растут, а причина этому — системный энергетический кризис.

«Производство всё сильнее отстает от потребления – а в прошлом наша страна была энергоизбыточной. … И происходит это в стране с огромными запасами угля, нефти, газа и урана…», — возмущены авторы.

Единственной альтернативой отсутствия блэкаутов и парализации экономики будет «рост цен на электроэнергию и ее производные, включая коммуналку», подчеркивают они.

Авторы ссылаются на генерального‌ директора Союза инженеров-энергетиков Марата Дулкаирова, который в мае говорил об огромном дефиците мощностей электроэнергии. Например, на юге страны нехватка достигла уже 55% — по электроэнергетической‌ мощности.

«Если ситуация не исправится в ближайшие годы, отключения света неизбежны», — заявил спикер.

При этом, как пишут авторы ТГ, он обратил внимание на то, что «на строительство всех объектов возобновляемой энергии страна потратила в три раза больше средств, чем на гипотетическую атомную электростанцию, которая, по его мнению, является для Казахстана очевидным и выгодным решением».

Правительство страны боится решать этот вопрос национальной безопасности, убеждены эксперты ТГ.

«Постоянно откладывает его, тянет с референдумом, который должен стать аргументом для внешних игроков, позволяет высказываться по проблеме одичавшим популистам. Легче перейти на освещение при помощи плюшек с жиром. Не так страшно, как спорить с финансируемым из-за рубежа «активистом» или «журналистом»», — завершают свою реплику авторы ТГ.

Статисты всех накормили

За нами уже выехали — 70 936 подписчиков на этой неделе

Без электричества, конечно, далеко не уедешь, но потреблять больше казахстанцы стали и еду. Телеграмеры ссылаются на данные Finprom и Нацбюро статистики.

Telegram-канал сообщает, что алматинцы тратят на продукты питания по 180 тысяч тенге в месяц. Это самый большой показатель по республике по сравнению со средним показателем — аж на 38,2% больше. На втором месте после Алматы — ВКО – там тратят на еду 152,1 тыс. тенге на человека. На третьем Мангистауская область — тут в месяц уходит 146,7 тыс. тенге. Меньше всего на еду потратили в Кызылординской области — 104,6 тыс. тенге на человека, в Актюбинской — 106,4 тыс. и в Туркестанской области — 110,4 тыс. тенге.

Суммы приличные если, конечно, верить этой статистике. В месячное меню одного казахстанца смело можно включать красную икру, дорогую рыбу и морепродукты. Но статисты утверждают, что больше всего — треть всех расходов, казахстанцы тратят на мясо — 43,3 тыс. тенге на человека. Это на 6,4% больше, чем в прошлом году. И на хлеб — 20,5 тыс тенге, что больше прошлого года на 8,6%, пишут авторы ТГ.

Из 20 регионов страны только в двух местах есть стали меньше – в Актюбинской и Алматинской областях.

Из каких показателей статисты вывели эти оптимистичнее цифры, история умалчивает.

Ну, за «здоровый» бюджет!

Данияр Ашимбаев – 10 360 подписчиков на этой неделе

Тема потребления на этой неделе вышла на первое место. Вот и политолог Ашимбаев сказал свое экспертное слово о потреблении сигарет и спиртных напитков.

«В госбюджете совсем плохо и ситуацию решили опять подправить за счет курильщиков», — пишет автор.

Приказом министра финансов с 15 июля минимальная розничная цена пачки сигарет повышена до 820 тенге. С января 2025 г. это будет уже 870 тенге, сообщает автор.

Цены, напомнил он, стали повышаться с марта 2022 года — до 550 тенге.

Никакого отношения к «защите здоровья населения» эти меры не имеют, заявил политолог.

«Как показывают исследования, количество курильщиков в стране не меняется и составляет около трети взрослого населения. При этом меры по борьбе с курением неплохо монетизированы — Правительство регулярно использует повышение цен для пополнения казны», — пишет автор канала, добавляя, что и борьбы с алкоголем, «который наносит на несколько порядков больше вреда здоровья и общественной безопасности, особа не видна – ни по линии минфина, ни по линии минздрава, ни по линии МВД».

Но это и понятно, отмечает автор ТГ – «алкогольное лобби в стране намного сильнее…».

Главное, натуральное все

EGOV.PRESS — 48 376 подписчиков на этой неделе

С сайта госзакупок можно фельетоны и сценарии для комедий писать. В Западно-Казахстанской области новости из мира моды — у прокуроров кожаные плащи в моде. Как сообщает ТГ, на goszakup.gov.kz появился необычный лот от прокуратуры области. Надзорный орган заказал пошив кожаного плаща для представителя высшего офицерского состава и готов за него заплатить 800 тыс. тенге.

«Поставщик должен пошить плащ из натуральной кожи черного цвета, подстёжка должна быть из меха черного цвета, воротник из натурального каракуля. Поставщик должен обеспечить высокое качество всех материалов, указанных в технической спецификации», — цитируют текст из лота телеграмеры.

Конечно, журналисты тут же позвонили в прокуратуру и поинтересовались – зачем вам это? В пресс-службе прокуратуры ЗКО признались – мол, действительно, 6 июня была объявлен закуп такой услуги. А понадобился плащ, «в связи со служебной необходимостью».

Теперь все гадают – зачем прокуратуре нужен один стильный и дорогой кожаный плащ?

Темные леса

Фонд-бюро расследования коррупции — 22 150 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал рассказывает о задержании в области Абай руководителя филиала государственного лесного природного резервата «Семей орманы». Под стражей, вместе с ним, оказались 20 человек. Всех подозревают в хищении леса.

«Проведены обыски, изъяты десятки кубометров похищенного делового леса, деревообрабатывающие станки, денежные средства и документация филиала. Директор филиала и его подельники водворены в ИВС», – сообщает ТГ со ссылкой на представителя департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандыка Алпыса.

Подозреваемых проверяют и на причастность к фактам злоупотребления должностными полномочиями, получения взяток, растраты имущества и подделки документов, пишут телеграмеры.

Все помнят трагический пожар в июне прошлого года, в результате которого погибли 14 сотрудников лесного природного резервата «Семей Орманы». Огонь уничтожил больше 63-х тысяч гектаров уникального реликтового бора. Ущерб превысил 160 млрд тенге.

Телеграмеры сообщают, что МВД и КНБ наблюдали за членами группировки больше года.

Напомним, общая площадь государственного лесного природного резервата «Семей орманы» составляет более 654 тысяч гектаров. Согласно официальным данным, основными лесообразующими породами там являются сосна, береза и осина.

Дефолт де-факто

ИноСМИ -143 032 подписчика на этой неделе

Telegram-канал цитирует статью «Экономической правды», где автор утверждает, что Украина находится на грани дефолта.

«Правительство Шмыгаля два года не платило по долгам, но 1 августа срок «кредитных каникул» истекает. И тут Киеву придется либо заключать новое соглашение с кредиторами, либо погашать долги в ущерб закупкам оружия, либо объявлять дефолт», — цитирует авторы ТГ.

По данным издания, Украина должна выплатить 200 млрд гривен, а на оружие необходимо 500 млрд.

«Дефолт де-факто наступил — его просто не объявили официально», — пишет автор статьи.

Киев стоит перед выбором, цитирует далее ТГ американского подполковника в отставке Дэниеля Дэвиса в статье The National Interest.

«Украина может проиграть на поле боя или закончить конфликт немедленным перемирием. По словам военного, в обозримом будущем у Украины нет шансов нанести России военное поражение: все козыри — на руках Путина», — цитируют источник авторы канала.

Саудовская Аравия сделала неожиданное заявление, предупредив страны G7 — что продаст часть европейских облигаций в ответ на конфискацию российских активов, цитируют телеграмеры издание La Nouvelle Tribune.

«По словам автора статьи, мотивы крупнейшего города Саудовской Аравии Эр-Рияда до конца не ясны. Однако сама ситуация «иллюстрирует вызовы современной дипломатии», пишут авторы ТГ.

Потенциальный эффект от продажи облигаций был бы значительным, цитируют телеграмеры автора материала. По его словам, «решение Саудовской Аравии могло бы повлиять на финансовые рынки и потенциально затронуть курс евро».

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