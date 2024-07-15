«Обсуждали с коллегами существование лоббистских групп в Казахстане». «КТЖ: банкрот или в «шоколаде»?». «Вывод российских ценных бумаг из Казахстана: что это значит для экономики». «Проверкой обнаружено». «Мешать не вредно?»

Сетевой Казахстан 15 июля 2024г.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О лоббизме» — Обсуждали с коллегами существование лоббистских групп в Казахстане. Получается, что есть нефтяное, строительное, банковское, металлургическое, электроэнергетическое, зерновое, торговое, медицинское и фармацевтическое, мясное и молочное, букмекерское, киношное, алкогольное, майнерское, табачное лобби, которые причем зачастую не монополитные, а делятся на разные холдинги (банки), региональные компоненты со своей спецификой и даже страновые группы (нефтянка).

FORBES . KZ . «Достиг ли курс доллара потолка? Эксперты дают прогнозы» — Если посмотреть на динамику пары «тенге — доллар» с начала 2024 года, то можно увидеть, что самым сильным тенге был в мае: тогда официальный курс в течение нескольких дней держался на уровне 439,4-439,43 тенге за доллар. Но затем тенге начал падать и 10 июля «пощупал» отметку 480: Нацбанк установил значение 480,77 тенге за доллар. В следующие два дня «казахстанец» укрепился, но ненамного: курс приблизился к 474 тенге за доллар. В обменных пунктах Алматы утром 11 июля доллар продавали по 479+ тенге, к вечеру — по 474+. К вечеру 12 июля «американец» стоил в обменниках 475-475,5 тенге. Почему тенге падает и где «дно» у пары «тенге — доллар».

NP . KZ . «КТЖ: банкрот или в «шоколаде»?» — Железная дорога всегда была неким государством в государстве. И речь не только о собственной территории, но также и мощнейшей инфраструктуре со своим жильем, детскими садами, базами отдыха, иерархией, законами. Это означает, что данная отрасль всегда должна быть в прибыли. Но оказалось, не так все однозначно. Финансовую завесу приоткрыл Министр транспорта РК. По информации Марата КАРАБАЕВА, прибыль национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее — КТЖ) начала приносить с 2020 года. До этого были убытки.

CARAVAN . KZ . «Вывод российских ценных бумаг из Казахстана: что это значит для экономики» — Казахстанский центральный депозитарий ценных бумаг (KCSD) порекомендовал брокерам и управляющим компаниям вывести российские ценные бумаги, находящиеся на хранении в депозитарии. Данная рекомендация связана с введением США блокирующих санкций в отношении российского Национального расчетного депозитария (НРД). KCSD уточнил, что речь идет о ценных бумагах с международными идентификационными кодами (ISIN) «RU», учет которых ведется в НРД, который признает только KCSD в качестве номинального держателя. В письме клиентам. Брокерам дали срок до 10 августа для вывода российских бумаг из номинального держания казахстанского депозитария, поскольку генеральная лицензия Минфина США на операции с НРД действует до 13 августа. KCSD подчеркнул, что клиентам было предоставлено на три дня меньше, чтобы у депозитария было время на прием и обработку инструкций.

SPIK . KZ . «Расширение Северного Арала: на что потрачен грант от Всемирного банка?» — Неделю назад была опубликована статья «Северное Аральское море: каким ему быть – одноуровневым или двухуровневым?», в которой рассказывалось о различных вариантах расширения водоёма, имеющего важное социально-экономическое и экологическое значение для десятков тысяч жителей проблемного региона. В продолжение этой темы мы решили поговорить с ветераном водной отрасли, бывшим членом исполкома Международного фонда спасения Арала, кандидатом техническим наук Даулетьяром БАЯЛИМОВЫМ.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Катастрофическое истощение земель: к чему приведет деградация почвы на западе Казахстана?» — Абсолютно каждый казахстанец знает, что наша страна занимает 9 место в мире по площади. Но далеко не все в курсе, что Казахстан также находится на 6 строчке по площади сельхозугодий. Однако несмотря на такую территорию и постоянные вливания денег в сельское хозяйство, отечественный АПК все еще пребывает на коленях. В особенности в аутсайдерах – фермеры западных регионов, где в последние годы произошла серьезная деградация почвы и снизилась растительность. Добивает эту и без того невеселую картину климат – здесь ожидается сильнейшая засуха. По словам экологов, ситуация обрела угрожающие масштабы не только для сельского хозяйства, но и всей экономики и продбезопасности страны.

EXCLUSIVE . KZ . «Наука в Казахстане есть, и она коммерциализируется, если работает на бизнес» — К качеству строительства зданий и дорог в Казахстане возникает все больше вопросов. На то, что научные исследования не соответствуют потребностям реальной экономики жалуются давно и много. Инжиниринговый центр по оказанию полного цикла аккредитованных услуг дорожно-строительному сектору ЕНУ намерен решить эту давнюю проблему. Директор департамента развития инноваций Асель ДЖЕКСЕМБАЕВА рассказала о том, как и за счет чего это удалось сделать.

TIME . KZ . «Проверкой обнаружено» — На что тратят миллиарды, выделенные из бюджета на детей для занятий спортом и творчеством. В Алматы члены мониторинговой группы обходят кружки и спортивные секции, в которых бесплатно занимаются ребята по программе DamuBala. И очень удивляются, когда видят пустующие классы и спортзалы. А ведь на эти цели из городского бюджета выделили огромные деньги — 16 миллиардов. А в целом по Казахстану — 93 миллиарда тенге.

«Мешать не вредно?» — Больше всего развитию конкуренции в Казахстане препятствует государство. Примечательно, что такой вывод сделала государственная же структура. Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) опубликовало отчет за 2023 год, охватывающий состояние конкуренции на различных товарных рынках и реализованные меры против монополистической деятельности. В нем отмечается, что, по данным Всемирного банка, в нашей стране можно констатировать замедление экономической активности. То есть в целом-то долговое бремя Казахстана сокращается, но снижается приток прямых иностранных инвестиций.

AZATTYQ . ORG . ««Задумайтесь, эта станция зайдёт в каждый дом». Как в Караганде обсуждали АЭС» — Вопрос возможного строительства в Казахстане первой атомной электростанции мало кого оставляет равнодушным. В высоких кабинетах Астаны заявляют, что окончательное слово будет за населением — оно сможет сказать свое «да» или «нет» АЭС на референдуме этой осенью. Другой информации пока нет: дата не объявлена, как и вопросы, которые вынесут на голосование. Между тем в разных частях страны проводят публичные обсуждения — это обязательный этап перед референдумом. Как показывает практика, дискуссии часто проходят по схожему сценарию: приглашённые эксперты, вооружённые пауэрпоинт-презентациями, рассказывают, почему АЭС — это важно и нужно, аргументы против в основном звучат из уст тех, кто сидит в зале.

GOLOS — NARODA . KZ . «Коррупция и низкие зарплаты: почему военнослужащие бегут от работы в казахстанской армии?» — Суициды, закредитованность и игромания – выступают одними из частых проблем в казахстанской армии. Подобные прецеденты случаются из-за неправильного отбора военнослужащих в учебные заведения. Так считает президент РОО «Академия военных наук» Мухтар СЕРКПАЕВ. Журналисту редакции он рассказал, что многие беды в казармах случаются из-за того, что такие «специалисты» сидят не на своих местах. Мухтар Серкпаев отмечает, что для воспитания солдат на службе отбирают людей без патриотизма. По его словам, они не знают, как психологически работать в армии с молодежью.

ORDA . KZ . «Акимат Алматы хочет снести дома в хорошем районе, а людям взамен предлагает копейки» — Акимат Алматы начал «процедуру принудительного отчуждения» земель у жителей частных домов в районе улиц Жандосова, Сулейменова, Тунтубаева и Талды-Курганская. Осенью прошлого года людям сообщили, что району очень нужна большая школа, которую город намерен построить на месте их жилья. Чиновники пообещали: государство компенсирует собственникам стоимость их имущества по рыночной цене. Но оценщики от акимата назначили такие суммы, за которые люди если и смогут приобрести жильё, то абсолютно неравнозначное нынешнему, и уж точно не в черте города. Возмущённые собственники собрались, чтобы понять, как отстаивать свои права на справедливые выплаты.

TENGRINEWS . KZ . «Исчезающая Алма-Ата: зачем снесли старинное здание стадиона «Медик»» — В Алматы снесли старинное строение стадиона «Медик». Величественное здание с колоннами снесли еще в мае текущего года. До этого оно пустовало и было заброшенным в течение почти 20 лет. Почему старинное здание оказалось никому не нужным? Что с ним случилось? И что теперь будет на его месте?

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