Страсти по ШОС

Сетевые СМИ о саммите Шанхайской организации сотрудничества, прошедшем в Астане

Тогжан ГАНИ – «ШОС в помощь» — Лидеры стран, в которых проживает почти половина населения планеты, собрались в Астане обсудить судьбы мира.

Первым на Астанинский саммит ШОС прибыл председатель КНР Си ЦЗИНЬПИН, совместив это событие с госвизитом в нашу страну. Китайский лидер прилетел по приглашению Касым-Жомарта ТОКАЕВА в столицу Казахстана.

Так тепло Акорда давно никого не встречала. Обычно торжественные церемонии приема иностранных делегаций проходят однообразно. Но в этот раз всего было чуть больше, чем требует дипломатический протокол. Это говорит о том, что между нашими странами и их лидерами сложились особые отношения. Поэтому Токаев лично встретил кортеж Си на улице и вместе с ним поднялся по лестнице к главному входу Акорды. Потом оба остановились на крыльце Акорды с одинаковыми черными зонтами для протокольной фотосъемки.

— Дождь — хороший знак, — с улыбкой отметил Токаев…

— Китай для нас добрый сосед, стратегический партнер и никогда не делал плохого для казахского народа. Есть пословица: “Нет лучше богатства, чем дружба”, — высказался Касым-Жомарт Токаев, процитировав пословицу на китайском языке…

— Я благодарю моего старого друга президента Токаева и всех казахстанских друзей за оказанное нам гостеприимство и радушный прием. Мы будем вместе защищать общие интересы наших стран и всего развивающегося мира, — отметил Си Цзиньпин.

В работе Астанинского саммита ШОС принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС. Кроме того, в саммите также участвуют Генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и Исламская организация по продовольственной безопасности.

Досым САТПАЕВ – «ШОС — часть геополитического конструктора Китая» — Казахстан не в первый раз принимает у себя саммит ШОС. Хотя особенностью нынешнего мероприятия является то, что оно проходило в новой геополитической реальности, после начала войны в Украине, которая серьезным образом повлияла на расклад геополитических сил.

Главным выгодополучателем от этого нового расклада является Китай, так как санкционное давление на Россию постепенно превращает её в экономического «младшего брата» для Пекина, по сути сведя ЕАЭС к роли канала для серого импорта из Поднебесной. А внутренние проблемы ОДКБ ещё больше расчищают место для ШОС как для единственного провайдера безопасности в ЦА. По крайней мере до тех пор, пока не появится еще один такой провайдер в лице военного альянса тюркоязычных стран.

В течение долгого времени Россия рассматривала и ЕАЭС, и ОДКБ не только в качестве своего геополитического инструмента «собирания земель», но и как некий негласный противовес геополитической и геоэкономической активности Китая на постсоветском пространстве. Но, судя по всему, дело идёт к тому, что Китай со временем, как удав, проглотит и переварит и ЕАЭС, и ОДКБ — по мере того как Россия все больше будет усиливать свою военно-политическую и экономическую зависимость от Поднебесной.

Кстати, вступление Беларуси в ШОС можно рассматривать как часть этого процесса медленного «заглатывания», так как в ШОС уже входят практически все члены ЕАЭС и ОДКБ.

В результате ШОС надо воспринимать как часть геополитического конструктора, который Китай собирает уже долгие годы, чтобы формировать глобальную повестку дня. Поэтому неудивительно, что на саммите ШОС также была предложена инициатива «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», которая должна была эту повестку обозначить…

Что касается Казахстана и других стран ЦА, то наша внешняя политика должна быть проактивной, превентивной и динамичной, работающей на опережение для успешной адаптации к быстроменяющейся геополитической реальности на основе анализа, социальной инженерии, мягкой силы и нейтрализации потенциальных рисков, которые будут угрожать национальным интересам либо которые можно трансформировать в новые возможности. Казахстану и другим центральноазиатским странам необходима внешнеполитическая визионерская стратегия с разными игроками, чтобы не только оценивать потенциальные риски и возможности, но и формировать собственную повестку дня исходя из национальных интересов наших стран.

«Лидеры Китая и России в Астане. Саммит ШОС как площадка для продвижения антизападных нарративов?» — Расширение ШОС — часть стремления Пекина и Москвы использовать блок региональной безопасности в качестве противовеса для продвижения альтернативы западным институтам.

Саммит ШОС в Астане также предоставляет президенту России Владимиру ПУТИНУ возможность продемонстрировать, что он не изолирован в международном масштабе. На Западе Путин — нерукопожатный лидер после вторжения российских войск в Украину, которая третий год отражает военную агрессию Москвы.

На саммите, кроме вступления Беларуси в ряды ШОС, будут обсуждаться вопросы улучшения координации для борьбы с терроризмом в регионе. Проблема остается важной после нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» в апреле. Лидеры также поговорят о ситуации с безопасностью в Афганистане и о новом механизме инвестиционного фонда, предложенном Казахстаном.

Темур УМАРОВ, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, отмечает в комментарии Азаттыку, что ШОС наращивает международную известность и геополитический вес, но по-прежнему остается организацией, в которой много символики, но мало содержания.

«ШОС все еще пытается понять, что что она представляет собой сейчас и чем она может быть, — объясняет Умаров. — В конце концов, его главным преимуществом является только размер и коллективный ВВП, но существенных результатов по-прежнему почти нет».

Шанхайская организация сотрудничества в отсутствие четкого мандата в основном служит дипломатическим форумом для региональных лидеров, которые могут на саммитах, подобных проходящему в Астане, получить желанную встречу с Си Цзиньпином и Путиным.

Руслан ИБРАГИМ – «Консервативный интернационал: зачем нужна ШОС» — В Астане завершился очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором приняли участие более 10 государств, а также члены иностранных правительств. Это первое международное мероприятие такого масштаба в Казахстане за время президентства ТОКАЕВА. Но оправдывает ли размах реальную ценность саммита? Есть ли смысл в принятой Астанинской декларации? И как так получилось, что самые жесткие авторитарные режимы стали призывать к миру?

Пафос всего этого собрания – продемонстрировать символическое единство Евразии в стремлении строить «новый мировой порядок». Концепцию этого порядка горе-идеологи формулируют каждый на свой лад. Си Цзиньпин придумал «Сообщество единой судьбы человечества». Токаев предложил совместно разработать Инициативу ШОС «О мировом единстве за справедливый мир и согласие». Путин бесконечно повторяет словосочетание «многополярный мир». Всех их объединяет оппозиция Западу как главному гегемону современного статус-кво в пользу «справедливого сотрудничества» разных государств.

Эти же громкие и возвышенные фразы содержатся в итоговом документе саммита – Астанинской декларации…

Таким образом, «многополярный мир» предполагает раздел сфер влияния между региональными гегемонами и обретение более слабыми государствами своих «патронов». Идеологи такого подхода считают (чаще всего на словах), что это якобы сделает мир более стабильным.

Паоло СОРБЕЛЛО, Дмитрий МАЗОРЕНКО – «Усиливает ли международные позиции Казахстана расширение ШОС?» — На ежегодном саммите организации, состоявшемся в этом году в Астане, лидеры Китая, Казахстана, Кыргызстана, Ирана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана встретились, чтобы выразить поддержку идее многополярного мирового порядка.

Саммит этого года стал для президента Китая Си Цзиньпина ключевой возможностью противостоять тому, что он назвал «угрозой менталитета холодной войны».

«Члены ШОС должны консолидироваться и вместе противостоять внешнему влиянию перед лицом реальных угроз вмешательства и разделения стран-участниц», — цитирует его агентство Синьхуа.

Президент России Владимир Путин также призвал блок сосредоточиться на формировании нового порядка: «Новая архитектура сотрудничества, неделимой безопасности и развития необходима Евразии, чтобы заменить устаревшие евроцентричную и евроатлантическую модели, которые давали преимущества только отдельным государствам».

По словам Джулии ШИОРАТИ, научной сотрудницы департамента международных отношений Лондонской школы экономики, изучающей отношения Китая и Центральной Азии, партнерство Китая и Казахстана становится все крепче.

«Для Китая помощь Казахстану в его становлении авторитетным международным игроком может укрепить региональную стабильность. Не следует забывать, что во время первого визита Си Цзиньпина после пандемии он подчеркнул роль Китая в сохранении территориальной целостности Казахстана», — заявила она.

Во время переговоров с Токаевым Си Цзиньпин заявил, что Китай поддержит вступление Казахстана в БРИКС — еще одну платформу, которую незападные страны используют для координации политики.

Бигельды ГАБДУЛЛИН, публицист – «Астанинское многоголосие мира» — В казахстанской столице завершился 24-й саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Без преувеличения, Астанинский саммит ШОС на тему «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию», прошедший под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА, стал одним из важнейших международных форумов высокого уровня за последние несколько лет. По своему размаху – это событие мирового масштаба.

Казахстан выступил в качестве радушного и опытного хозяина – медиатора мероприятия, который дипломатично сглаживал имеющиеся острые углы в отношениях между некоторыми участниками организации. Работа саммита привлекла широкое внимание мирового сообщества: ее освещали 900 журналистов. О масштабности мероприятия говорит и такой показатель – на саммит прибыли около 10 тыс. зарубежных делегатов…

Саммит ШОС и многочисленные двусторонние переговоры завершены. Гости разъехались. Будем надеяться, что решения, принятые в верхах, благотворно скажутся на международном климате. И мир станет лучше, чище и безопаснее.

Талгат МАМЫРАЙЫМОВ – «Новый мировой порядок или чрезмерные амбиции?» — Прошедший 3–4 июля саммит ШОС в Астане в некотором смысле стал вызовом для Запада. Дело в том, что на саммите звучали слова о том, что ШОС может стать основой нового мирового порядка, центром многополярного мира. Более того, некоторые российские и китайские деятели, эксперты говорят, что ШОС скоро станет альтернативой ООН и НАТО. В отдельных российских СМИ писали, что «ШОС становится евразийским противовесом глобализации НАТО». Некоторые китайские эксперты полагают, что США разъединяют, раскалывают мир, сеют раздор в международных отношениях, в то время как «есть много разных голосов из развивающихся экономик, которые должны быть услышаны и представлены». Судя по всему, теперь Бейджин (Пекин) и Москва решили собрать вокруг себя тех игроков, которые готовы не подчиняться действующим мировым распорядкам.

Важно отметить: на Западе уже понимают, что Бейджин и Москва нацелились на передел мирового порядка. На взгляд западных экспертов, в настоящее время ШОС для Бейджина и Москвы — это противовес западной мощи. Скорее всего, такая трактовка ШОС может не совпадать с интересами Индии — другого члена Шанхайской организации сотрудничества. Неслучайно сам Си Цзиньпин отметил, что ШОС, состоящая из десяти членов, должна мирно улаживать внутренние разногласия, искать точки соприкосновения и преодолевать трудности в сотрудничестве. Иными словами, он сам признает наличие разных мнений внутри организации, которую Бейджин хочет контролировать. Есть мнение, что Нарендра МОДИ не приехал на саммит, потому что не хотел быть частью мероприятия, на котором будут озвучивать антизападные лозунги.

Петр СВОИК – «Астана: столица ШОС и… ОБСЕ» — С полным основанием можно поздравить Казахстан и лично президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА с саммитом ШОС в Астане: это было даже не знаковое, а эпохальное событие. “ОБСЕ умерла, да здравствует ОБСЕ” — вот что это было!

Родилась ОБСЕ в результате Хельсинкского процесса середины 70-х годов прошлого века, в основе которого был, во-первых, взаимный испуг ядерного уничтожения в результате Карибского кризиса и, во-вторых, состоявшаяся к тому времени надежная подсадка СССР на поставки нефти и газа в Европу по только что построенным трубо­проводам. И встречная подсадка Европы на дешевые энергоресурсы из СССР.

А когда ОБСЕ… нет, пока не умерла, но была введена в искусственную политическую кому? Совсем не случайно это произошло ровно накануне Астанинского саммита ШОС через единогласное голосование в Совете Федерации и Государственной думе России о при­остановке членства в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

С совершенно прозрачным намеком, и как раз со стороны ШОС из Астаны, на возможность реанимации в некоем следующем геополитическом раскладе. Раскладе на таком новом, повторяющем разрядку напряженности 1975 года витке исторической спирали, когда Западу ввиду угрозы взаимного уничтожения опять придется договариваться на равных с не меньшей, чем он сам, силой. А упустит момент — так и с силой, диктующей свои правила.

Но почему именно со стороны ШОС и как раз из Астаны прозвучал посыл об организации нового мирового сотрудничества и безопасности?

Давайте вспомним, как родилась Шанхайская организация сотрудничества: она стала плодом распада СССР и, в частности, превращения советско-китайской границы в казахстанско-китайскую, российско-китайскую, киргизско-китайскую и таджикско-китайскую. Ее участниками стали именно эти приграничные государства, а конкретным предметом — делимитация общих границ.

И уже по факту урегулирования всех территориальных споров и снятия всех разногласий, удивительно быстрому, ШОС получила вторую и следующие жизни, расширяя и состав участников, и их общую проблематику.

Что же представляет из себя ШОС сегодня со всей проявившейся именно в Астане очевидностью? При желании мы можем смело переименовывать ШОС в ОБСЕ — Организацию по безопасности и сотрудничеству в… Евразии. Со всеми тремя “корзинами”, повторяющими Хельсинкский процесс: экономическое сотрудничество, военная безопасность и гуманитарное измерение…

В завершение, не сбавляя градуса победного рапорта, выскажу уверенность: если ШОС — это не столкновение цивилизаций, а их естественная совокупность на общем историко-географическом пространстве, то со своей собственной цивилизационной принадлежностью мы определимся сами, а не кто-то за нас. И при этом не ошибемся.

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