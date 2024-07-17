«АЭС: есть ли смысл в проведении референдума, и какими могут быть его итоги?». «В вопросе утильсбора поставлена точка». «Как нам вылечиться от синдрома Назарбаева». «Как не попасть в список Айки». «Театр абсурда тоже начинается с вешалки»

Сетевой Казахстан 17 июля 2024г.

TIME . KZ . «За газом — глаз да глаз» — Использовать сжиженный нефтяной газ в качестве автомобильного топлива — это слишком большая роскошь. И она будет становиться все менее доступной. Между тем, по информации Министерства внутренних дел, в 2023 году количество автомобилей с газовым двигателем в Казахстане составило 582 тысячи единиц по сравнению с 491 тысячей в 2022-м. То есть увеличилось на 18 процентов. Происходит это из-за низких цен на газ в Казахстане.

«Истина в первой из станций» — Для надежного и расширяемого энергоснабжения в будущем у нас в стране можно построить не одну, а три атомные электростанции, заявил министр энергетики Алмасадам САТКАЛИЕВ. Впрочем, оговорился он, пока речь идет не о планировании, а лишь о возможностях и эффективности нашей энергосистемы для покрытия будущих энергетических нагрузок. Но все же, по словам министра, альтернатив атомной энергетике тут совсем немного.

SPIK . KZ . «АЭС: есть ли смысл в проведении референдума, и какими могут быть его итоги?» — Похоже, этой осенью в длительных спорах вокруг строительства атомной электростанции в Казахстане будет, наконец, поставлена точка. Их разрешит референдум, проведение которого недавно анонсировал глава государства. О том, каким будет его исход и есть ли вообще смысл в общенациональном голосовании, рассуждают наши эксперты, изучающие данный вопрос. Сможет ли население РК, в массе своей не разбирающееся в этой теме и часто движимое эмоциями, принять верное решение? За кем вообще должно быть последнее слово – за народом или за специалистами? И почему власти Казахстана все-такие решились на референдум – может, чтобы снять с себя часть ответственности?

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «В вопросе утильсбора поставлена точка» — Государство вняло здравому смыслу и отошло от эмоций. Вопрос изначально был проблемным, но после вмешательства со стороны президента ТОКАЕВА произошло определенное наведение порядка и была выстроена достаточно понятная и адекватная схема работы. Суть ее в том, чтобы создать механизм поддержки отечественной автомобильной промышленности и — шире — машиностроения, решить экологические проблемы, связанные с утилизацией старой техники и навести порядок на автомобильном рынке страны. Введение утильсбора и меры по пресечению всевозможных «серых схем» на рынке стали, как мы видим, объектом сильнейшего противодействия и быстро были политизированы — как теневыми фигурами, стоящими за серым рынком и ждущим больше металлолома, так и всевозможными популистами, продвигающими себя в качестве «защитников простых людей».

ORDA . KZ . ««Наукой и не пахнет»: противники единого часового пояса рассказали, как обсуждают петицию за его отмену» — 16 июля прошло второе заседание рабочей группы по обсуждению петиции за отмену единого часового пояса. То самое, что планировалось ещё 28 июня. Вскоре после завершения заседания члены рабочей группы из числа противников единого пояса провели пресс-конференцию в Казахстанском пресс-клубе. O том, что, по их мнению, не так с обсуждением и как они видят ситуацию с часовыми поясами в Казахстане в будущем…

«Миллионы долларов в никуда: дело Стати – победа или поражение Казахстана?» — Казахстан достиг соглашения с бизнесменами Анатолем и Габриэлем СТАТИ о прекращении тяжбы, длившейся почти 15 лет из-за незаконной экспроприации активов. Минюст представляет это как победу Казахстана, но радоваться пока можно только самому факту окончания «арбитражной войны». С какими потерями и трофеями наша страна вышла из неё – большой вопрос…

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Как нам вылечиться от синдрома Назарбаева» — Антикор с гордостью сообщил о героическом завершении расследования многочисленных преступлений бывшего министра юстиции Марата БЕКЕТАЕВА. Скорее всего, на него возложат ответственность за многолетние судебные тяжбы с инвестором Анатолом СТАТИ… Давайте просто вспомним, кто и почему наехал на Стати и с чего началась эта история. Кто все эти люди, подписывавшие постановления о возбуждении уголовного преследования инвестора, выносившие судебные решения и заваривавшие крутую многолетнюю кашу стоимостью в сотни миллионов долларов? Понятно, что команду «фас!» отдал Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Но повесить всю ответственность на него не означает, что впредь такие истории не повторятся.

DN . KZ . «Театр абсурда тоже начинается с вешалки» — Запретительный зуд продолжает терзать казахстанских законодателей. Еще до парламентских каникул, в июне, один из мажилисменов, Ермурат БАПИ, анонсировал инициированный им законопроект о запрете ношения религиозной одежды в общественных местах. На прошлой неделе он же подогрел общественный раскол вокруг этой инициативы, предложив тем, кто желает продолжать носить мусульманский хиджаб (то есть, фактически, всем практикующим мусульманкам), покинуть страну. Свои действия депутат оправдывает необходимостью защиты национальных традиций, в число которых, как ни странно, историки относят и ношение хиджаба в форме кимешека.

CHECK-POINT.KZ. «Как не попасть в список Айки» — На днях стало известно, что осужденная за сводничество и хранение наркотиков блогер Айка собирается обжаловать приговор. Шесть с половиной лет — срок немалый. Если его отсидеть от звонка до звонка, то услуги бандерши, если так можно назвать Айку, могут не понадобиться после выхода на свободу. Девушки будут иными, и их трудно станет заманивать в сети картинками «красивой жизни». Да и клиенты побоятся связываться, не то, не ровен час, вновь попадешь под обстрел соцсетей. Вот последнее обстоятельство — самое главное, когда речь идет о таком явлении, как сводничество. Только огласка может предостеречь юных девиц от вербовки разного рода Айками, а потенциального клиента привести к пониманию того, что в одночасье можно лишиться всего, чего имеешь.

KAZPRAVDA . KZ . Бигельды ГАБДУЛЛИН, лауреат премии Международного ПЕН-клуба – «Такова наша жизнь» — Проза Куандыка ТУМЕНБАЕВА – настоящий барометр состояния нашего общества. Куандыка Туменбаева я знаю давно. Нам посчастливилось вместе учиться на Высших литературных курсах Литературного института им.М.Горького в Москве. Уже тогда коллеги и московские критики отмечали его яркий талант, терпкую самобытность и своеволие стиля… У него своя самобытная манера: Туменбаев не примыкает ни к каким литературным группам, ни к политическим партиям, ни к поколениям. Он сам по себе. И тем интересен, тем сохраняет за собой честное имя Художника.

INFORMBURO . KZ . «Около 70% казахстанских призывников непригодны к службе в армии – заслуженный тренер РК» — Кандидат педагогических наук, профессор и заслуженный тренер Республики Казахстан Самат НУРЖАНОВ убеждён, что поднимать спорт республики необходимо с закладки фундамента – детского спорта — Детский и юношеский спорт в республике находится в плачевном состоянии. Согласно данным Комитета по спорту, четверть общеобразовательных школ в Казахстане не имеют спортивных залов. Девять тысяч спортивных сооружений, принадлежащих образовательным организациям, построены до 1991 года… Эти данные о здоровье наших детей должны вызывать серьёзную тревогу. Мы говорим о будущих защитниках нашей страны, которые физически не подготовлены исключительно из-за отсутствия возможностей занятия спортом.

LITER . KZ . «Отсутствие подписи в паспорте ребенка может создать проблемы при пересечении границы» — Сотрудники ЦОНов об этих нюансах просто могут не знать. В аккаунте TikTok одного из туристических агентств размещена рекомендация, чтобы при оформлении паспорта ребенку обязательно стояла его подпись в будущем документе. Об этом надо сообщить заранее сотрудникам ЦОНа. Если ребенок не может сам расписаться, то родитель может это сделать за него, например, написать его фамилию в разделе подпись. По информации турагентства, при перелетах в дальние страны во время проверки документов могут остановить тех, у кого графа с подписью пустая.

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