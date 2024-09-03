Обезьянья оспа и Геи. Кто метит в кресло Президента. Почему уходят российские компании. Популярность Telegram бьет рекорды

После летнего сезона казахстанские Telegram и Youtube-каналы переходят в режим активной работы.

Помимо происшествий и коррупционных скандалов, в повестке Telegram и Youtube-каналов последней недели закрепилось несколько почти сенсационных тем. Конечно, это арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова аэропорту Франции 25 августа. За него тут же вступились Союз журналистов Казахстана и министр цифрового развития Жаслан Мадиев. Изучая этот международный скандал телеграмеры откопали немало «скелетов».

Следующая тема — публичные обсуждения по вопросу строительства АЭС. Они прошли по всей стране на хорошем уровне, отмечают эксперты каналов. Но споры в самом разгаре и консенсуса нет – все решит референдум и здравый смысл. Немало шума наделала и новость о закрытии в Казахстане русской редакции «Радио Азаттык» — но появится новое подразделение, охватывающее всю Центральную Азию. Авторы каналов не упустили случая подковырнуть – на самом-то деле это попытка отмыть ресурс от скандалов, преследовавших «Азаттык» в странах ЦА.

Телеграмеры также обсуждают как посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм одевшись в рубаху с национальной вышивкой, устроил фотосессию с украинским флагом — прямо на лужайке у здания дипмиссии.

Авторы также активно пишут о продолжении судебных тяжб по делу Куандыка Бишимбаева и спорят о том, является смерть топ-менеджера «БТА Банка» Ержана Татишева трагической случайностью? Ну и классика жанра — кто метит в кресло Президента Казахстана? Тема временами тестируется в каналах.

Кто на новенького?

Данияр Ашимбаев — 10 505 подписчиков на этой неделе

Политолог увидел в соцсетях дискуссию о возможных преемниках Касым-Жомарта Токаева и решил присоединиться. Закидывая тему для рассуждений, он заметил, что глава государства избрался в 2022 году на 7-летний срок и до новых президентских выборов еще целых четыре года.

Эксперт пишет: «по логике, кандидат от «партии власти» должен быть достаточно опытным политиком, желательно с опытом работы и акимом, и министром. И быть достаточно известным и уважаемым в обществе, в меру харизматичным и не замешанным в скандалах».

Всего-то ничего! Где-кандидатов-то таких взять? Политолог сразу признает – «с этой точки зрения список становится достаточно коротким». Но, оказывается, кандидаты такие, по его мнению, у нас есть.

«Таким критериям на сегодня отвечают Ерлан Кошанов, Канат Бозумбаев и все тот же Имангали Тасмагамбетов. Первые двое входят в команду Токаеву и будут в целом продолжать его курс», — заявил политолог.

Но у действующего Президента ещё много времени в запасе, заметил эксперт.

Разбор полетов над Парижем

Выход к правде – 43 816 подписчиков на этой неделе

Канал комментирует новость о том, что Токаев уволил министра туризма Ермека Маржикпаева. Телеграмеры сообщают, что на прошлой неделе Маржикпаев провел коллегию по итогам Олимпиады, на которой сам грозил увольнениями главам спортивных федераций и управлений спорта в регионах. А в пятницу отметил свое 55-летие.

Токаев раскритиковал положение спорта в Казахстане и заявил о необходимости отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов, отметил канал.

Чрезвычайно и секретно

Elmedia – 3 526 подписчиков на этой неделе

Популярность Telegram бьет рекорды из-за ареста Павла Дурова, пишет оппозиционный ТГ.

«Люди окончательно поверили в анонимность и надежность этого канала переписки. В США сразу после задержания Дурова мессенджер стал вторым лидером по числу скачиваемых приложений социальных сетей в App Store. Во Франции Telegram и вовсе возглавил чарт App Store и стал третьем по популярности приложением по всей стране», — сообщают авторы.

Максимальный срок лишения свободы, грозящий Дурову по отдельным статьям, составляет 10 лет. Телеграмеры насобирали немало «скелетов» нашумевшего дела. По данным AFP и France Info, помимо перечисленных прокуратурой деяний французские следователи открыли дело о насилии над его сыном, родившимся в 2017 году. Мать троих детей миллиардера Ирина Болгар в Швейцарии подала иск к бизнесмену, обвинив в насилии по отношению к ребенку. Болгар еще заявила, что он перестал выплачивать ей 150 тысяч евро алиментов. Свое расследование ведут и власти Евросоюза, которые считают, что Telegram мог занижать число пользователей в ЕС, чтобы не соблюдать нормы для крупных IT-компаний, сообщает Financial Times.

Брат Павла Дурова находится в розыске еще с конца марта, пишет ТГ. Прокуратура отказалась комментировать ордера против обоих братьев Дуровых, поскольку расследование является секретным. Они заявили, что «различные правонарушения, совершенные через Telegram, которые послужили основанием для начала расследования отделом по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры, включают и правонарушения, связанные с детской порнографией».

Под давлением США

Sputnik Казахстан – 48 695 подписчиков на этой неделе

Что будет с Telegram без Дурова? На самый популярный сегодня вопрос телеграмеры попросили ответить ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина. «Дуров — фронтмен Telegram. Если его долго не будет в медипространстве, уйдут инвесторы. Без вложений упадет качество техмощностей площадки, что приведет к оттоку пользователей. Или же команда введет больше платных фишек», — цитирует эксперта ТГ.

Искать альтернативу сейчас точно не нужно, убежден он.

«Telegram — это юрлицо и подчиняется законам страны, в которой работает. …Не совсем понятно, что можно предъявить конкретно Дурову. Под такие обвинения, пока устные, может попасть любой мессенджер или соцсеть», — заявил аналитик, добавив, что история с Павлом Дуровым инициирована под давлением США.

Следи за «базаром»

KazTAG — 43 270 подписчиков на этой неделе

Блогер Антон Бударов проиграл апелляцию брату погибшей Салтанат Нукеновой Айтбеку Амангельды, передает ТГ. Суд признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство погибшей Салтанат Нукеновой сведения, распространенные Бударовым на его странице в Instagram. Суд обязал ответчика опровергнуть их путем публичного объявления на его аккаунте.

Бударов подал апелляционную жалобу и опять проиграл, сообщает ТГ.

«Лингвистический анализ показал, что высказывания, изложенные в его публикациях, представляет собой попытку донести негативную информацию, связанную с личностью Нукеновой и ее семьи», — цитируют авторы заключение экспертов.

Но двери открыты

ORDA — 154 303 подписчика на этой неделе

Telegram-канал задался вопросом: почему российские компании уходят из Казахстана.

В стране впервые с 2022 года зафиксировано снижение числа компаний с российским участием, сообщают телеграмеры.

«Эксперты связывают это как с экономическими, так и с политическими причинами», — цитируют они журналистов портала DW.

Казахстанский экономист Арман Бейсембаев, слова которого также приводит ТГ, считает, что в Казахстане есть несколько факторов, которые затрудняют ведение бизнеса не только для российских предпринимателей, но и для компаний из других стран.

«Одной из причин ухода компаний является токсичная институциональная среда, усложняющая ведение бизнеса. Казахстан, к сожалению, перестает быть привлекательным для инвестиций из-за ухудшения деловой среды», — цитируют авторы эксперта.

Приперли к «стенке»

AsiaToday — 120 200 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал цитирует вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина. В интервью Bloomberg он заявил, что Астана не станет слепо соблюдать введенные против России санкционные ограничения, особенно если это противоречит ее интересам.

«По словам Жумангарина, антироссийские санкции нанесли Казахстану существенный ущерб. Например, после запрета на поставки в Россию некоторых видов руды горнодобывающая компания Eurasian Resources Group, 40% которой принадлежит РК, начала терпеть огромные убытки. При этом Россия спокойно нашла новых поставщиков на своем внутреннем рынке. При отсутствии ограничений прибыль оставалась бы в Казахстане. А теперь она достается тем, против кого вы ввели санкции», – цитируют министра телеграмеры.

ТГ канал также отмечает, что вице-премьер заявил: Казахстан точно не присоединится к запрету на продажу шарикоподшипников двойного назначения, т.к. они производятся конкретно для стран Восточной Европы и бывшего СССР.

«Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю», – еще одна цитата вице-премьера.

Авторы напомнили, что ранее Серик Жумангарин заявлял, что Казахстан не поддерживает санкционную политику США и Европейского союза в отношении России и других стран, но вынужден ее соблюдать, поскольку экономика нашей республики не выдержит давления вторичных санкций.

Вред неоценим

PRESS.KZ – 55 43 подписчика на этой неделе

Брат убитой Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды подал новый иск против Куандыка Бишимбаева, сообщает Telegram-канал. Межрайонный суд Астаны уже рассматривает гражданский иск. Он требует, чтобы за убийство его сестры экс-министр экономики Куандык Бишимбаев возместил материальный ущерб и выплатил компенсацию морального вреда.

«Сумма иска пока неизвестна. Основная причина подачи иска о моральном и материальном ущербе — без его выплаты Бишимбаев не сможет выйти на свободу досрочно», — предполагают телеграмеры.

Боятся оспу или нет?

Казахский чуваш — 14 976 подписчиков на этой неделе

«Главный санврач подписал Постановление, и все засуетились. А ведь, инфекции более всего подвержены геи», — заявил автор канала журналист Кирилл Павлов об угрозе обезьяньей оспы.

Телеграмер считает, что санврачи накаляют градус по обезьяньей оспе, вводят новые меры и «готовятся к первому пациенту».

«При этом медики упорно молчат, что основная масса заболевших в мире, цитирую: «мужчины, имевшие сексуальный контакт с другими мужчинами». Всемирные организации пишут это открыто и не пытаются выдумывать, что оспа обезьян передается через полотенце или по воздуху. Скоро мы узнаем интересную статистику по стране», — пишет журналист.

Тянет всех берег турецкий

Выход к морю – 12 151 подписчик на этой неделе

​​Бывший зять Масимова — Азамат Капенов, на днях объявленный в международный розыск антикоррупционной службой Казахстана, мог найти убежище на территории Объединённых Арабских Эмиратов, заявляет Telegram-канал инсайдерской информации.

«Об этом свидетельствуют утекшие в сеть данные российской системы «Магистраль», которая фиксирует передвижения пассажиров общественного транспорта внутри страны и пересечение ими госграницы РФ», — пишет ТГ.

В распоряжении телеграмеров есть материалы, что Капенов вылетел из Москвы в Дубай 22 июля 2023 года. Обратно не вернулся. Уголовное дело по статье «Мошенничество» на Азамата завели и в России, где он укрылся после опалы своего тестя. В РФ, как и в Казахстане не раскрывают деталей этого уголовного дела, сообщает ТГ.

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