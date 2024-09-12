Что волнует душу казаха в первой декаде сентября

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «Когда у Нигматулиных отберут активы и зачем школьникам гадалка» — Отношение властей к Нурлану и Ерлану Нигматулиным скоро может резко измениться, и им придется расстаться со своими активами, пишет Nege.kz cо ссылкой на свой источник.

В своем Послании президент дал ясный сигнал некоторым представителям «старого» Казахстана, которые вошли в реестр по возврату незаконно полученных активов, и Нигматулины — среди них, говорится в публикации.

«Как известно, Ерлан Нигматулин ограничился перечислением 200 млн тенге в фонд «Қазақстан халқына». Завод ферросплавов, в котором брат бывшего спикера мажилиса через компанию «YDD Corporation» имеет долю, перечислил в фонд всего 300 млн тенге. Но это не личные средства Нигматулиных. К тому же не стоит забывать, что предприятие в свое время получило у государства льготный кредит в сумме 40 млрд тенге», — говорит источник издания.

Между тем, в Дубае были обнаружены около 50 единиц недвижимости, зарегистрированных на Венеру Баймырзаеву, жену Нурлана Нигматулина, напоминается в публикации.

Семейный бизнес Нигматулиных напрямую связан с финансово-промышленными группами «Қазақмыс»/KAZ Minerals» и «Ордабасы». Можно сказать, что Ким, Новачук и Динмухамед Идрисов — бизнес-партнеры Нигматулиных. Жены бизнесмена Динмухамеда Идрисова и Нурлана Нигматулина вместе занимаются инвестициями, ходят в самые дорогие рестораны и владеют имуществом в Дубае.

Сгущаются тучи, по мнению источника, и над сыновьями Нурлана Нигматулина. В адрес завода «Казфосфат» в Жамбылской области, которым владеют Нуржан и Нурхан, в последнее время раздается немало критики. К примеру, говорится о том, что на заводе не обеспечены меры безопасности. Если на заводе случится еще одно такое ЧП, как в 2022 году, возможен тот же сценарий, как с Митталом.

Олигархи «Старого» Казахстана, которые в свое время пользовались близостью к экс-президенту Назарбаеву и разворовывали госресурсы, делятся на две группы. Первая – вернула часть активов, активно занимается благотворительностью, строит школы, вторая – сидит тихо и всячески увиливает.

«Нигматулины относятся ко второй группе. И действия против них могут начаться уже в конце сентября. Об этом дал понять Токаев в своем Послании», — считает источник.

В корпусе акимов ожидается ротация?

После Послания Токаева акимы регионов могут поменяться, так как президент возложил на правительство новые обязанности для социально-экономического развития страны, пишет t-канал Dala Inside.

«Есть регионы, где не справились с задачами, поставленными в прошлогоднем Послании. По меньшей мере ожидается, что с поста уйдут два акима области, и один будет отправлен в другой регион. Называются фамилии Абдыгалиулы, Шапкенова и Шахарова», — говорит источник канала в правительстве.

По сравнению с акимами «старого» Казахстана, занимавшими посты по 7-9 лет (к примеру, Даниал Ахметов, Ахметжан Есимов, Бердибек Сапарбаев), срок нынешних акимов очень короткий. Из старых кадров, кстати, сейчас в обойме остались двое — аким Алматы Ерболат Досаев и аким Астаны Женис Касымбек.

По информации источника канала, неофициальная аттестация в корпусе акимов продлится до октября.

Сколько в Казахстане смешанных школ

Сколько школ в стране ведут обучение на казахском, русском и смешанных языках, и изменились ли эти цифры по сравнению с прошлым годом, выясняли журналисты Massaget.kz.

В новом 2024-2025 учебном году в школу в Казахстане пошли более 3,9 млн детей, и из них 352 тысячи — первоклассники.

По данным Министерства образования РК, сегодня в Казахстане насчитывается 7941 школа. Из них около 4,2 тысячи дают образование на казахском языке, более 2,6 тысяч — смешанные школы (казахский, русский, английский) и 1,1 тысяч — русские. Кроме того, в пяти школах обучают на уйгурском языке и в шести — на английском, отмечается в материале.

Если в 2023 учебном году работало 6909 госшкол, в том числе 3743 — на казахском языке, 1055 — на русском, 2106 — смешанных, 5 — на уйгурском, то к началу нового учебного года в 2024 году открылись 1032 школы. Среди них 500 с обучением на казахском языке и 45 с обучением на русском языке.

Кроме того, 1 сентября были открыты 178 школ, прошедших капитальный ремонт. Около 1000 сельских школ также были модернизированы.

Айдын ОЛЖАЕВ – «Популярный алматинский имам оказался домашним тираном» — Духовный наставник Центральной мечети Алматы Баубек БЕКТУРГАНОВ уличён в систематическом избиении собственной жены, пишут в казпрессе.

— Четыре года назад моя дочь вышла замуж за работающего имамом в Центральной мечети Алматы Бектурганова Баубека. У них есть 3-летний сын и годовалая дочь. Но последние два года имам без причины поднимает руку на мою дочь. Бьёт руками и ногами, тащит за волосы, бьёт, обернув кулаки скрученным полотенцем. Всё это видели свёкор и свекровь, но они не стали помогать моей дочери. Вместо этого свекровь дала такой совет: «В твоём возрасте меня точно так же бил муж, так что терпи, пока вырастут дети». 29 апреля дочь написала мне в полчетвёртого ночи с просьбой забрать её. В 5 утра я прочитала сообщение и в 7 часов пришла к ним домой. Он избил мою дочь за то, что его дети плакали и не давали ему спать. Всё это было доказано, и 30 апреля его посадили на 15 суток за избиение жены. За четыре года он ни разу не покупал одежду своим детям, с 30 апреля я сама присматриваю за своей дочерью и внуками, — говорит мать девушки.

«Баубек Бердіғалиұлы покинул работу по собственному желанию, сейчас он не работает в Центральной мечети», — ответили stan.kz из Центральной мечети.

Бектурганов Баубек Бердіғалиұлы – чтец Корана, выпускник Египетского университета исламской культуры Нур-Мубарак, расположенного в Алматы.

Был наставником в Центральной мечети Алматы, активно ведёт свою страницу в социальной сети Instagram.

«Соглашение с «Росатомом» сулит рабство на сто лет» — Партнёрство с «Росатомом» и кредит от России – это зависимость в течение следующих 100 лет от ядерного топлива, технологий и, соответственно, инженеров «Росатома».

Такое мнение известного энергетика Владимира СЛИВЯКА, который открыто осуждает агрессию Кремля, появилось в казахской прессе.

По его словам, беда начнётся тогда, когда придётся останавливать АЭС. Без «Росатома» это будет невозможно. Таким образом, зависимость от России возрастёт и в долгосрочных процессах, таких как закрытие станции и переработка радиоактивных отходов.

Ранее ТОКАЕВ и ПУТИН выразили свои мнения относительно строительства атомной электростанции в Казахстане. Путин заявил, что «Росатом» готов помочь с этим проектом. Токаев же отметил, что пока окончательное решение не принято и что этот вопрос будет зависеть от результатов общенационального референдума.

«Россия проявляет большой интерес к этому проекту. Судя по последним заявлениям двух президентов, если строительство АЭС будет одобрено, её будут строить россияне. Интерес «Росатома» к Казахстану существует давно, ещё при НАЗАРБАЕВЕ они были близки к заключению контракта. Насколько мне известно, соглашение было уже готово, оставалось только подписать его. Однако события января 2022 года отложили эти планы. Если бы не январские события, это соглашение уже давно вступило бы в силу — говорит эксперт.

Томирис ТЛЕУБЕКОВА – «Димаш Кудайберген тайно помогает людям? «Человек в маске» рассказал о своей личности» — Активист, помогающий нуждающимся, представитель фонда «Человек в маске» дал интервью корреспонденту Halyq Uni.

Мужчина в черной маске ответил на вопросы, которые часто задают ему люди, и рассказал, что побудило его заняться благотворительностью.

По его словам, идея помогать нуждающимся, надевая черную маску и очки, пришла к нему четыре года назад. В 2020 году у его отца случился инсульт, что стало серьезным поворотным моментом в жизни.

«Я люблю истории о героях из народа. В детстве смотрел фильмы и мультфильмы о героях и всегда хотел быть похожим на них. В 2020 году у моего отца случился инсульт, и врачи сказали, что его состояние будет ухудшаться. В тот момент я чувствовал себя беспомощным и начал просить помощи у Всевышнего. Так я пришел к благотворительности, это стало переломным моментом для меня. Со временем состояние отца улучшилось. Мы начали все с нуля — заново учились ходить, говорить, писать. За пять лет я искал себя, работал в разных сферах. Однажды я задал себе вопрос: чем бы я занимался, если бы у меня была возможность? Ответом стали спорт и благотворительность», — рассказал он.

Многие считают, что человек в маске может быть певцом Димашем Кудайбергеном, часто упоминая схожесть его голоса и внешности с популярным артистом. На этот вопрос активист ответил: «Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что я Димаш», — оставив этот момент без конкретного ответа.

Пользователи в восторге от казахской речи дикторов на китайском ТВ

В Сети появилось видео с казахскими дикторами, произносящими скороговорки на китайском телевидении. Пользователи сети тепло отозвались о ведущих, сообщает информационный портал Skifnews.kz.

Видео было опубликовано на странице maulenqazaq в Instagram. На кадрах пятеро дикторов без ошибок произносят различные казахские скороговорки. Пользователи выразили восхищение чистотой казахской речи и оставили множество положительных комментариев.

«Чистая казахская речь», «Действительно, отличные ведущие», «Какие замечательные дикторы, их голоса просто огонь», «Настоящие казахи», «Внешность ведущих тоже очень приятная», — написали комментаторы.

Высказывания блогера о женских правах вызвали возмущение в Сети

Блогер Жанадил Райымбеков заявил, что женщина не может распоряжаться своими доходами без разрешения мужа, вызвав волну негодования, сообщает Azattyq Rýhy.

В своем аккаунте в Instagram блогер раскритиковал поведение женщин, которые действуют без согласия мужа, утверждая, что мужчина должен контролировать не только внешний вид, но и перемещения супруги.

«Женщина даже не может тратить свои заработанные деньги без согласия мужа», — заявил он, ссылаясь на религиозные нормы.

Эти высказывания вызвали широкий общественный резонанс, и пользователи в комментариях резко осудили блогера.

Напомним, ранее Райымбеков подвергся критике за утверждение, что половые инфекции распространяются исключительно через женщин.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.