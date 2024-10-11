ЛГБТ курылтай – это подрыв ценностей. Почему носители гостайн «разгуливают» по всему миру. Консорциум для АЭС– обычное дело

Обзор Telegram и Youtube каналов

После референдума по АЭС и оценок экспертами его итогов, Telegram и Youtube-каналы явно ожидали новой волны – объявления главного подрядчика нашумевшего проекта. Но тему «загасили» — решение вопроса мягко отправили в будущий 2025 год. Так что новостная повестка каналов постепенно меняется, хотя накал не спадает.

У нас девальвация? Курс тенге растет, а официальных комментариев нет. Ни глава Нацбанка, ни минфина, ни минэка не объясняют, что происходит, возмущались авторы каналов. Но к СМИ вышел вице-министр нацэкономики Арман Касенов и предложил глазам своим не вверить: «оснований для девальвации казахстанской валюты нет». Мол, экспорт вырос, импорт снизился, а это укрепляет позиции тенге.

Между тем, не намерены сдавать своих профессиональных позиций журналисты. Телеграмеры сообщают, что в межрайонный суд по гражданским делам Астаны поступил коллективный иск от девяти журналистов против минкультуры и информации. Истцы оспаривают положения нового приказа о «Типовых правилах аккредитации журналистов».

Время зря не теряют и противники единого часового пояса — собираются обратиться в Конституционный суд.

Эксперты каналов прогнозируют в коридорах власти настоящую подковерную битву, а депутаты вновь поднимают вопрос ответственности бизнеса за массовое отравление 460 школьников в Мангистауской области.

Свято место пусто не бывает

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Известный политолог Пётр Своик, комментируя ТГ итоги референдума по АЭС, заметил, что они больше политические.

«Фактически это был референдум за союз с Россией или без союза с Россией», — сказал он.

По его мнению, соотношение, когда 70% «за» АЭС, а 30% «против», отражает настроения казахстанцев, пишут авторы канала. Пётр Своик также уверен, что главным подрядчиком при строительстве будет «Росатом» т.к. он предлагает наиболее надежные условия.

По сути, он поставил точки над «и» в споре: нужен ли в этом деле консорциум. В частности, эксперт объяснил ТГ, что консорциум не юридическое лицо — это договорные объединения поставщиков самых главных технологий и оборудования. И все АЭС строятся именно таким способом – через консорциум. В качестве примера спикер привел Турцию, где АЭС строит «Росатом».

Фото/eurasianmagazine.ru

«Там участниками консорциума были французы с фирмой Siemens и немцы. Но «отвалились» сначала немцы, которые не дали «добро» на поставку оборудования, а затем и французы отказались от своих обязательств. Это достаточно большая неприятность, но не крах. А подхватил другой участник консорциума – китайцы. Они взялись производить турбинное оборудование», — объяснил Своик.

Папа решает, а Вася сдает

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Пока шла подготовка к референдуму, партбоссы могли спокойно существовать по принципу «папа решает, а Вася сдает». Но как только депутаты и чиновники полностью отчитаются о проведенном референдуме, в коридорах власти начнется настоящая подковерная битва, пишут эксперты Telegram-канала.

«Конец года, который обычно страна встречает в расслабленном состоянии, может озариться не только огнями фейерверков, но и очередными залпами информационных войн», — обещают телеграмеры.

А пока, в осеннем сезоне, пишут авторы, «оптимальный для Аккорды вариант для выпуска пара — заняться акимами». И вот «первый пошел» — в области Улытау Берика Абдыгалиулы заменили на Дастана Рыспекова. А на недавнем форуме депутатов маслихатов Президент обмолвился, что «весенние паводки ярко продемонстрировали, кто на что способен», при этом вспомним и про ситуацию в теплоэнергетической отрасли прошлой зимой.

«Для властей в нынешних условиях логичный ход — начать большой «акимопад» при первых же больших скандалах в сфере ЖКХ», — предполагают телеграмеры.

Они заявляют, что и в кабмине «под ударом оказались некоторые силовики и «операторы» внутренней политики из ведомства Аиды Балаевой». Начальникам из МВД «подставила подножку» агрессивная молодежь, устроившая трагическую драку в Талгаре, где погиб 16-летний юноша. И в целом, «между аппаратными группировками в ближайшие годы будут разворачиваться «битвы за силовой блок».

«В конце 2024 — начале 2025 года мы можем наблюдать большую подковерную драку между чиновниками, которые рассчитывают на главные роли перед очередными или внеочередными выборами в Мажилис», — заключает ТГ.

А у нас нет секретов!

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Telegram-канал цитирует депутата Мажилиса Марата Башимова, который обратил внимание на серьезные нарушения этики госслужащих. Мажилисмен поинтересовался у Генерального прокурора и главы Комитета национальной безопасности, «почему носители гостайн «разгуливают» по всему миру?

«… Насколько защищены государственные секреты Казахстана, учитывая, что некоторые секретоносители «разгуливают» по всему миру, встречаются с руководителями зарубежных государств, иностранных структур? Как осуществляется контроль за ними?», — приводят слова депутата авторы канала.

Между тем у всех складывается впечатление, «что они не несут никакой ответственности и не принимаются никакие меры по контролю за распространением госсекретов», считает спикер.

«Сегодня доступ к государственным секретам имеют не только госслужащие, но и многие представители олигополий, адвокаты, служащие квазигосударственного сектора и другие частные лица. Они взяли на себя письменные обязательства и если нарушат их, то могут сесть на срок до восьми лет», — напомнил Башимов.

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Telegram-канал сообщает: шесть депутатов фракции «Ак жол» обратились к заму премьер-министра Серику Жумангарину с требованием усилить ответственность бизнеса за массовое отравление 460 школьников в Мангистауской области. Этот факт не единичный, отмечают депутаты. Цифры, которые они приводят, заслуживают серьёзного внимания.

«Только по официальным данным Комитета санэпидконтроля минздрава за первое полугодие 2024 года, в Казахстане зарегистрировано 10 случаев массовых пищевых отравлений. Пострадали 215 человек, из которых 103 – дети. Из общего числа отравлений 60% приходятся на объекты общественного питания, 20 – на объекты образования и оставшиеся 20 – на объекты торговли», — говорится в заявлении.

Речь также идет о поправках, которые предлагала фракция.

«В рамках обсуждения законопроекта о защите прав потребителей, нашей фракцией вносились предложения в КоАП (ст.415), предусматривающие принудительный отзыв несоответствующей качеству продукции, а в случае невыполнения — изъятие из обращения и утилизация», — пишут депутаты.

Но Правительство не поддержало эти предложения. Между тем, как говорится в заявлении, недобросовестные импортёры беспрепятственно ввозят продукцию, угрожающую здоровью и жизни казахстанцев. Но в случае выявления, их ожидает только штраф без изъятия товара.

«При многомиллионных оборотах такое «наказание» вызывает только насмешку: один из импортёров в Восточном Казахстане подвергался подобным штрафам более 130 раз и продолжал годами ввозить ядовитые детские игрушки…», — еще цитата из депутатского запроса.

Мажилисмены настаивают на своих предложениях и требуют от Правительства «внедрить действующий механизм изъятия с рынка товаров, не соответствующих требованиям качества и безопасности».

«Мы считаем, что массовое отравление школьников — это прямой результат отсутствия такого механизма. Ответственность за это лежит на чиновниках, которые выступают против таких предложений», — заявили депутаты.

Потеря стыда

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Неделю возмущенно шумят каналы о лесбийском «курылтае». Его организаторов могут объявить вне закона, пишет автор канала — мажилисмен Ринат Заитов потребовал запретить организацию Feminita. Его возмутило, что они использовали для обозначения слёта лесбиянок сакральный для Казахстана термин «курылтай».

Фото: Феминита/ulysmedia.kz

«В таком контексте — это оскорбление традиционных ценностей казахов», — цитирует возмущенного депутата телеграмер.

Мажилисмен также обвинил Feminita в пропаганде ЛГБТ среди молодежи.

«Наши враги хотят отравить нас изнутри. ЛГБТ сообщество «Феминита» хочет уничтожить нашу молодёжь. Почему государство не останавливает этих развратителей, которые подрывают важность и значение Национального Курултая, организованного Президентом…?», — еще цитаты из выступления Заитова.

Автор канала солидарна с депутатом: «ЛГБТ — это не только игрушки извращенцев, и способ развращения молодёжи или уничтожения традиционных ценностей…».

«Это движение создано, чтобы стать политической силой и прийти к власти», — пишет телеграмер.

Кстати, одна и лидеров Feminita — Жанар Секербаева, ответила на заявление мажилисмена — пригрозила подать судебный иск.

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