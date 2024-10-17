Что волнует душу казаха в середине октября

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Акыны вне игры» — Что такое айтыс, в Казахстане знают в принципе практически все. Это древняя забава (а кто-то утверждает, что это целый общественно-культурный институт) кочевников бескрайних просторов Евразии и их нынешних потомков. Которая представляет собой состязания двух соперников в сочинении песен-импровизаций в форме диалога. Они при этом подыгрывают себе на двухструнном инструменте — домбре. Люди, показавшие себя в такого рода изустных состязаниях, заслуживают звания «акын». Кстати, в более расширенном смысле литератора-поэта, выпускающего сборники своих стихотворений, сегодня тоже называют акыном. Допустим писатель — жазушы, поэт — акын.

Известный YouTube-канал «Уақыт Көрсетеді» на днях обратился к теме айтыса. В гости к ведущему Нурсеиту Жылкышбаю пришел известный айтыскер Айтбек Турсынбай. Уже из заголовка передачи понятно, что будет суровая критика этого популярного народного жанра: «АЙТЫС, ЦИРККЕ АЙНАЛДЫ МА?» | УАҚЫТ КӨРСЕТЕДІ… | АЙТБЕК ТҰРСЫНБАЙ» — «Айтыс превратилcя в цирк? /Время покажет/АЙТБЕК ТҰРСЫНБАЙ». На промо-фото самого ролика — надпись в стиле «контрольный выстрел»: «В чью частную собственность перешел айтыс?».

Айтбек Турсынбай довольно стройно и убедительно разъяснил аудитории, что нынешний айтыс республиканского масштаба стал придатком партии Amanat. А многие его прежние звезды стали парламентариями, как Аманжол Альтаев или Ринат Заитов. Сейчас айтысы проходят следующим образом — участников турнира, поэтов-импровизаторов (!) заранее просят убрать определенные темы, допускать минимум критики. Допустим, акын хочет едко рассказать о состоянии дорог в регионе, а его «по-доброму упрашивают» не поднимать эту проблему, дескать, уже акимат нашел ее решение. Таким образом, выхолащивается сама суть состязания акынов, и все больше их остается как бы не у дел. Таких фамилий было указано с десяток. Ведущий периодически просил исполнить некоторые вещи, «заготовки» акына Айтбека, которые он пропел в публицистическом-критикующем духе.

Вернуть в отечественную экономику теневые накопления

Известный журналист, депутат, телевизионный ведущий, обладатель своего канала в YouTube Нартай Аралбайулы собрал в студии экономического аналитика Максата Халыка и мажилисмена Мурата Ергембаева, возглавляющего комитет по финансам и бюджету. «Мемлекет жұмыссыздардың санын неге жасырып отыр? | Байлыққа салық өседі | Тағы не қымбаттайды?» — «Почему государство прячет безработных? /Будет расти налог на богатых/Что еще подорожает?».

За 30 с небольшим минут состоялся живой обмен мнениями. Так, по мнению финансового аналитика Максата Халыка, следует ожидать уменьшения процентов по кредитам для малого и среднего бизнеса, в том числе за счет уменьшения «коротких» межбанковских операций, когда обе стороны зарабатывают легкие деньги за счет процентных ставок, тех самых, которые высоки для некрупного бизнеса…

Мурат Ергембаев заметил, что Казахстан пока так и не определился с самой банковской системой: иными словами, нам нужно много банков (возможно, некрупных), как в развитых странах Европы, или считанное количество крупных (всего в стране свыше 20 банков, пять из которых крупные)? Почему у нас, в принципе, мало филиалов иностранных банков? Их не надо бояться, считает депутат. Так же он высказал интересную мысль в части инвестиций тех средств, которые имеют теневую историю происхождения. Оказывается, у нас в стране есть люди, которые попросту сидят на деньгах, и таким надо дать возможность вкладывать в экономику страны после соответствующих процедур. Которые, в свою очередь, не должны быть карательными — ведь такие финансы надо реабилитировать и вернуть их в легальную экономику.

Айдын ОЛЖАЕВ – «Начинаются «голодные годы» для казахов» — Журналист Шыңғыс МҰҚАН — пишет – «Доллар опять пошёл вверх. Иногда так хочется жить в стране со стабильной валютой. И вот почему:

1) Качество твоей жизни будет прямо зависеть не от доллара, а от производительности твоего труда.

а) если раньше за 100 тысяч тенге покупал три предмета одежды, то теперь купишь только два;

ә) вместо четырёх штук лекарств, теперь купишь три;

2) На глазах дешевеет твоя зарплата:

а) если раньше зарплаты в размере 250 тысяч тенге кое-как хватало, чтобы продержатся подольше, то теперь точно не хватит. Твоя зарплата не уменьшилась, а вещи и услуги стали дороже;

ә) дорожают даже те продукты, которые растут в Казахстане. От техники для уборки пшеницы до оборудования для производства макарон – всё импортное и приходит за доллары.

И какой тогда смысл тратить свою жизнь в бесполезной гонке за выживание, не лучше ли вместо этого жить и работать в стране со стабильной валютой? Но такой опции в реальности для нашего народа нет. Народ по-прежнему не знает, что делать и куда бежать от своей безысходной действительности».

«Бумажный город Алатау: как городские педагоги живут в ауле» — «В январе 2024 года между городами Алматы и Конаев появился новый город Алатау! Конечно, власти ничего нового там не построили: давно существующий посёлок Жетыген объединили с соседствующими 12 населёнными пунктами и просто объявили всё это городом Алатау«, — пишет Қуаныш ҚАППАС в газете «Жас Алаш».

«Несмотря на все грандиозные планы властей, статус города в Жетыгене пока остаётся лишь статусом на бумаге, который на деле ещё и сильно навредил местным жителям.

Оказалось, что по законодательству Казахстана сотрудникам бюджетных сфер, работающим в сельской местности, выплачивается определённая надбавка. После того как Жетыген получил статус города, все алатауские учителя лишились надбавки к зарплате в размере 25%. О такой неприятной стороне статуса горожанина педагоги узнали, когда получили зарплату за сентябрь.

Учителя 17 школ так называемого города Алатау обратились к самому президенту с просьбой решить эту проблему. По их словам, в Жетыгене и не пахнет городом. Как жили в ауле, так и живут. Здесь не поменялось вообще ничего…

Самое интересное: после коллективного видеообращения учителей к президенту надбавки учителям вернули, но не в качестве надбавок, а под видом премий. И попросили их впредь молчать и больше не общаться с журналистами. Теперь учителя убегают, куда глаза глядят, если слышат о журналистах«, — говорится в материале.

Назира ДАРИМБЕТ – «Про той чемпиона, борьбу депутата с феминистками и фото с медалями супруги министра обороны» — Чемпион Парижской олимпиады дзюдоист Елдос Сметов с размахом провел новый той в Таразе, однако пользователи критикуют спортсмена за расточительство, пишет Skifnews.kz.

Семейное торжество Сметова было посвящено его победе на Олимпиаде, а также обряду обрезания (сүндет той) сына и «тілашар» в честь первокласницы-дочери. На тое присутствовали спортсмены, родственники и друзья.

Гостям накрыли шикарный дастархан и подарили имбирные печенья с логотипом Олимпиады в Париже. Поздравить чемпиона и его семью пришли звезды казахстанской эстрады, спортсмены, актеры и бизнесмены, в числе которых были Мейрамбек Беспаев, Сакен Майгазиев, Торегали Тореали, Ермахан Ибраимов, Гусман Кыргызбаев и другие.

Видео с тоя было опубликовано также в «сторис» на страничке Елдоса Сметова в социальной сети Instagram.

Многие пользователи, лицезревшие танцы и пляски гостей и самого хозяина тоя, неодобрительно отозвались о происходящем. «Вроде отмечать тои для них харам (грех), он же верующий как бы», «Собрались те, кому плевать на вопрос по АЭС», «Люди, которые вроде должны болеть за страну, пляшут на тоях», — написали они в комментариях.

Депутат требует объявить феминисток «экстремистами»

Депутат мажилиса Ринат Заитов приравнял ЛГБТ-сообщество к экстремистам и в своем депутатском запросе к премьер-министру, генпрокурору и председателю КНБ потребовал запретить организацию, пишет HalyqUni.kz.

«Cегодняшний запрос — это глас терпения, дошедшего до предела. После независимости к нам стали вхожи и друзья и враги. Один из врагов это «Феминита» и ЛГБТ-сообщество, которые хотят развратить казахскую молодежь и уничтожить наши корни», — заявил Ринат Заитов на пленарном заседании мажилиса в среду.

Откуда у супруги министра обороны столько медалей?

Министерство обороны разъяснило происхождение семейной фотографии главы ведомства в мундирах и медалях, пишет портал Adyrna.kz.

Как пояснил представитель Минобороны РК, фотография Руслана Жаксылыкова была опубликована на странице одной из фотостудии Астаны в августе этого года с разрешения чиновника.

«Семейная фотография министра обороны не имеет отношения к его официальной должности. Что касается медалей, то его супруга тоже военнослужащая. Ее медали — это награды Нацгвардии и юбилейные медали», — сказал в кулуарах парламента пресс-секретарь Минобороны РК Руслан Жангулин.

Многие пользователи обратили внимание, что жена 58-летнего министра обороны гораздо младше его по возрасту. Выяснилось, она — певица и танцовщица ансамбля Национальной гвардии и тоже имеет воинское звание.

«Скандал в Туркестанской области: пожертвования уходят на оплату штрафов главного имама» — Главный имам Туркестанской области Ержан Толепов совершал многочисленные нарушения правил дорожного движения (ПДД) будучи за рулем автомобиля, принадлежащего центральной областной мечети, но платить штрафы не намерен, пишет журналист Ораз Алимбеков.

«Этот автомобиль — служебная машина, на ней ездили Ержан Толепов и заведующий его делами Алимхан. Они постоянно превышали скорость, за что и попадали на видеокамеры, и получали штрафы. Однако денежные взыскания за нарушения будут платить не они из своего кармана, а покроют за счет мечети, так как автомобиль зарегистрирован на нее. А как известно, деньги на мечеть не падают с неба, это пожертвования прихожан, которые иногда отдают мечети последнее. А главный имам вот так распоряжается народными деньгами, нарушая направо-налево правила дорожного движения», — написал Ораз Алимбеков на своей странице в Facebook.

Казахи раскупают дубайский шоколад

Шоколадные фабрики в Дубае работают на полную мощность, потому что их пачками раскупают казахстанцы, пишут авторы Telegram-канала Dala Inside.

Авторы канала отмечают, что ставший популярным в Казахстане дубайский шоколад стоит около 20 тысяч тенге, хотя его реальная цена не составляет и половины этой суммы.

Дубайский шоколад стал для казахстанцев неким атрибутом социального статуса, отмечается в посте.

«И неважно, соответствует ли его вкус этим 20 тысячам тенге. Главное, что он является показателем вашего статуса в соцсетях. Это такой психотип людей, для которых не имеет значения, финансовая стабильность или накопление денег. Они зависимы от общественного мнения. Если среди их знакомых стало трендом везти из Дубая шоколад, то и они не хотят отставать от этого. Это классический пример мнения «у казахов есть деньги, но они не знают, как их тратить». Распространение этого тренда говорит о том, что культура потребления идет в неправильном направлении», — подчеркивается в публикации.

«Сын должен платить за проживание»

В сети бурно обсуждается мнение женщины, которая потребовала плату у родного сына за проживание в ее доме, пишет Stan.kz.

Пользовательница Сана Исламова призвала казахстанцев не жить вместе со взрослыми сыновьями. По ее словам, ее 21-летний сын попросился жить с ней четыре дня, но она в ответ на просьбу выставила ряд требований.

«Он сказал, что отдал свою машину на ремонт и попросился на четыре дня ко мне. Я ему сказала, что не намерена все эти дни готовить ему и содержать его. Пусть отремонтирует мою стиральную машинку, купит продукты. Это равноценный обмен. Почему я должна обслуживать взрослого 21-летнего сына? Да, он возмутился: мол, почему вы, мама, так говорите. Извините, но он будущий глава семьи. Если он сейчас не поможет матери, завтра его будущая супруга будет недовольна», — говорит женщина на видео.

Это видео вызвало возмущение казахстанцев и женщину назвали жестокой.

Томирис ТЛЕУБЕКОВА – «Почему казахстанский молочный продукт в России дешевле, чем у нас» — В социальных сетях разразился спор после того, как пользователи заметили, что молочный коктейль «Dep» в Санкт-Петербурге продается за 55 рублей (около 275 тенге), в то время как в Казахстане его цена составляет примерно 400 тенге. Об этом сообщает Stan.kz.

Такое несоответствие вызвало недоумение среди казахстанцев, которые задаются вопросом, почему отечественный продукт за рубежом стоит дешевле, чем на родине.

«Тұсаукесер коту»: видео в соцсетях с пародией на казахский обряд возмутило казахстанцев

Журналист Тельман Бейсен разместил на своей странице в социальных сетях видео, на котором две девушки перерезают путы на лапах кота, пародируя традиционный обряд «тұсаукесер», сообщает Azattyq Rýhy.

По словам журналиста, этот поступок является насмешкой над национальными обычаями, и он призвал к введению строгого закона для защиты традиций.

Женщина назвала девушек «бесстыжими» за отказ уступить место

В TikTok стало вирусным видео, где разразился конфликт в алматинском автобусе, сообщает Skifnews.kz.

Инцидент произошел, когда женщина попросила девушек уступить место пожилому мужчине, но вскоре перешла на крик и назвала их «бесстыжими». Она обвинила молодежь в отсутствии уважения к старшим и раскритиковала их воспитание, заявив, что её дочь никогда бы не поступила так…

Девушки возразили, что уступать место — это не обязанность, а личный выбор каждого. По их словам, такие ситуации зависят от сознательности и желания каждого человека.

Видео вызвало активное обсуждение в комментариях. Большинство пользователей встали на сторону девушек, отметив, что женщина перешла границы и могла быть привлечена к ответственности за оскорбления.

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