Как соотносятся стоимость коммунальных услуг и величина заработных плат в Казахстане и соседних странах?

Расходы на коммунальные услуги в РК, несмотря на повышение тарифов в текущем году, остаются весьма небольшими в сравнении с другими странами постсоветского пространства, а главное — их давление на семейный бюджет также остаётся достаточно мягким.

Так, к примеру, по свежим данным аналитиков Numbeo, средняя месячная стоимость коммунальных услуг, которая включает стоимость услуг электроснабжения, отопления, кондиционирования, водоснабжения и вывоза мусора для квартиры площадью в 85 кв. м, в Казахстане в 2024 году составила всего 57,1 долл. США (или около 27 тыс. тг). Для сравнения: месячная стоимость коммунальных услуг для подобного жилья в России составила уже 90,5 долл. США, в Армении — 130,4 долл. США, в Молдове — 218,5 долл. США, не говоря уже о странах Балтии (в Литве — 218 долл. США, в Эстонии — 303,5 долл. США, в Латвии — 313,8 долл. США) и, тем более, о ведущих государствах ЕС (в Великобритании — 328,4 долл. США, в Германии — 336,9 долл. США, в Австрии — 390,5 долл. США). То есть «коммуналка» казахстанцам обходится в разы дешевле, чем многим соседям по СНГ и, тем более, жителям стран Европы.

Ещё один важный момент: Numbeo — европейский портал, он рассчитывает данные для реалий Европы. У нас же жилье площадью в 85 кв. м — это или достаточно большая трёхкомнатная, или и вовсе четырёхкомнатная квартира, то есть далеко не самый распространённый и популярный вариант. Если же пересчитать на более приближенные к средним площади в казахстанских реалиях, то оплата коммунальных услуг для однокомнатной квартиры площадью в 30–35 кв. м составит в среднем около 9–11 тыс. тг в месяц, для «двушки» в 50–55 кв. м — 16-17 тыс. тг. Это достаточно близко к нашей реальности, так что данные аналитиков Numbeo весьма похожи на правду.

Но самое главное — не стоимость коммунальных услуг сама по себе, а соотношение затрат на них с заработными платами. Вот этими расчётами мы и занялись. Для Казахстана средняя заработная плата нетто, то есть после уплаты всех налогов, согласно данным Numbeo, составила 586,2 долл. США, или около 283 тыс. тг. Заметим: это почти совпадает с данными Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК о медианной заработной плате (278 тыс. тг во втором квартале текущего года), так что и тут европейские аналитики близки к истине.

Таким образом, доля стоимости коммунальных услуг от «чистой» зарплаты в РК составила всего 9,7%. Это самый низкий показатель среди всех стран постсоветского пространства, наряду с аналогичным показателем у соседнего Узбекистана. В тройку лидеров также попала Беларусь, где стоимость коммунальных услуг составила 10,6% от средней зарплаты нетто.

Конечно, если считать стоимость коммунальных услуг для более реалистичной площади (хотя бы в 55 кв. м, а не все 85), то доля от зарплаты составит всего 6,3%, а если учесть, что работают обычно хотя бы два члена семьи, то из расчёта двух зарплат показатель для семьи будет и того меньше: лишь 3,2%. Но даже без таких уточнений очевидно, что коммунальные услуги в РК на общем фоне стран СНГ и прочих постсоветских государств всё ещё очень недороги и не оказывают серьёзного давления на кошельки граждан.

А как дела в других странах? В Азербайджане стоимость коммунальных услуг для большой квартиры в 85 кв. м составили 12,9% от средней зарплаты нетто, в России — 16,5%, в Армении — уже 21,7%, в Молдове — и вовсе 36%. Более детальные данные приведены в инфографике выше.

Показатели Казахстана близки к показателям таких достаточно продвинутых развивающихся и развитых стран, как Венесуэла (9,7%), Боливия (также 9,7%), Великобритания (10,1%) и Германия (10,6%). А вот, например, в Румынии показатель достигает уже 16,4%, в Чехии — 18,5%, в Сербии (стране, откуда родом основатель Numbeo Младен Адамович) — 22%. И это не говоря уже об антилидерах — Пакистане (здесь оплата коммунальных услуг «съедает» сразу 55% средней зарплаты) и Кубе (и вовсе 98,4%).

С данными независимых международных аналитиков всё понятно. А что говорит казахстанская статистика? Что-то весьма похожее. Так, по данным БНС, за второй квартал текущего года денежные расходы домохозяйств на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт составили 46,9 тыс. тг, то есть около 15,6 тыс. тг в месяц. Подчеркнём: в эту сумму, помимо непосредственно коммунальных услуг, входят также ремонт и содержание жилья, то есть оплата услуг ОСИ/КСК/ЖСК и прочих подобных управляющих компаний.

Более того, доля этих затрат в общем объёме расходов казахстанцев составила лишь 5% — всего на 0,1 п. п. больше, чем годом ранее.

Таким образом, как внутренняя статистика РК, так и внешние аналитики говорят о том, что коммунальные услуги в стране не оказывают избыточного давления на семейный бюджет. Конечно, всегда остаются актуальными проблемы малоимущих семей, для которых и относительно небольшие суммы — неподъёмный груз, но на этот случай в Казахстане работает система жилищной помощи, о которой мы уже писали и ещё напишем отдельно.

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Информация предоставлена Еnergyprom.kz

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