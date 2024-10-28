«Глава государства принял участие в саммите «БРИКС плюс». «Рейтинг управленческой элиты». «Старые» и «новые». «Что происходит с тенге и будет ли валюта слабеть дальше?». «Для борьбы с коррупционным ОПГ можно использовать ОГПО»

Сетевой Казахстан 28 октября 2024г.

TIME . KZ . «Глава государства принял участие в саммите «БРИКС плюс»» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил с речью в Казани на пленарном заседании БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» – БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию и объединяет государства разных континентов, укрепляя солидарность и эффективно используя совместные возможности на благо всех участников. БРИКС обладает как ресурсами, так и опытом для построения будущего, основанного на принципах совместного процветания, взаимного уважения и партнерства. По мнению Президента Казахстана, многосторонние усилия БРИКС гармонично дополняют деятельность ООН, которая по-прежнему является незаменимой и универсальной структурой.

OFSTRATEGY . KZ . «Рейтинг управленческой элиты за III квартал 2024 года» — Первое место в рейтинге государственных органов, как и по итогам II квартала, занял Мажилис Парламента РК во главе с Ерланом КОШАНОВЫМ, при этом наибольший балл Мажилис набрал по параметру эффективности работы (4,67)… Вторую строчку рейтинга с 4,22 баллами занял Сенат Парламента во главе с Мауленом АШИМБАЕВЫМ… Государственный советник Ерлан КАРИН вновь расположился на 3-м месте по итогам III квартала (4,07 балла)… На четвертом месте расположился вице-премьер Канат БОЗУМБАЕВ, который поднялся на одну позицию в рейтинге, в сравнении с предыдущим кварталом, с результатом 4,06. Замыкает ТОП-5 Премьер-министр Олжас БЕКТЕНОВ с результатом в 4,02 балла и опустившись на одну позицию, в сравнении с предыдущим кварталом.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – ««Старые» и «новые»» — Ситуацию балансирует то, что прежние элиты демонстративно самоустранились с политической сцены, крупный бизнес подчеркнуто корректен, а у оппозиции нет ни ярких авторитетных лидеров, ни востребованной альтернативной повестки дня. Это позволяло государству доминировать в политической жизни страны и проводить свою повестку. Однако политический фон 10 месяцев нынешнего года продемонстрировал ряд негативных аспектов функционирования государственного аппарата, которые снижают его способность к долгосрочному лидерству и ответу на общественные, экономические, корпоративные и международные запросы. Не могу сказать, что зреет запрос на альтернативу; скорее речь идет о преодолении дефицита кадров, идей и политической воли — то есть, того, чем явно не страдала предыдущая правящая элита страны.

DIALOG . KZ . Айгуль ОМАРОВА – «О Балтеке» — 24 октября – день рождения видного государственного и общественного деятеля, политика Балташа Молдабаевича ТУРСУМБАЕВА…

Не могу не сказать о том, что тогда, в 1990-1993 гг. Нурсултан НАЗАРБАЕВ собрал вокруг себя очень толковых людей, которых смело можно назвать государственниками. И не их вина, что в стране многое сложилось не так, как они предполагали… Помнится, Балташ Молдабаевич был одним из тех, кто говорил, что нельзя решать с кондачка и убирать совхозы и колхозы. Надо их сохранить и адаптировать в соответствии с веяниями времени – так говорил он тогда на всех заседаниях. Увы, не послушали. А тогда кабинет госсоветника был открыт для всех, кто хотел что-то сказать. И не только у Балтеке толпились всегда люди, но и у Нагашыбая ШАЙКЕНОВА, Тулегена ЖУКЕЕВА… Эх, вернуть бы то время, когда полны были надежд, веры в будущее…

SPIK . KZ . «Почему в Казахстане не появляются сильные акимы и сильные регионы?» — За годы независимости в каждой из областей Казахстана успели смениться в среднем по 10-11 акимов, но мало кого из них можно назвать действительно эффективными. Как правило, им приходится разгребать завалы, оставленные предшественниками, и пытаться хоть как-то «поддерживать штаны». Да и в целом регионы лишены стимулов к здоровому развитию и увеличению своих доходов. О том, с чем это связано, мы беседуем с экспертом Института инновационной экономики, профессором КазНУ Магбатом СПАНОВЫМ — Проблема в том, что в Казахстане в принципе отсутствует реальная региональная политика. А кадровый состав руководителей регионов с каждымй годом становится все слабее и слабее.

AZATTYQ . ORG . ««Надеюсь, если стройка начнется, сюда обратно придут люди». Как умирает Улькен, где хотят строить АЭС» — Меньше месяца назад в Казахстане состоялся референдум по строительству АЭС. По его результатам было легитимизировано решение о стройке атомной электростанции. Потенциальной площадкой называют село Улькен на берегу озера Балхаш. Сегодня это умирающее место: заброшенные многоэтажки, бродячие псы, разлитая в воздухе безнадежность и уезжающая молодежь. Сможет ли АЭС «оживить» село и вернуть в него людей? И как местные жители относятся к проекту станции и связывают ли с ней свое будущее: специальный репортаж «Настоящего Времени».

FORBES . KZ . «Что происходит с тенге и будет ли валюта слабеть дальше?» — Финансовый аналитик Арман БЕЙСЕМБАЕВ поделился своими предположениями по курсу тенге и перечислил несколько «черных лебедей», которые, на его взгляд, могут прилететь в экономику Казахстана. По мнению эксперта, до конца 2024 года курс останется в «коридоре», в который уже вошел, — 480-490 тенге за доллар. «Вероятность «вылета» в ту и другую сторону сохраняется, потому что мы не знаем по-настоящему ни планы Нацбанка, ни планы правительства, ни размер траншей из Нацфонда в ноябре–декабре, и то, будут ли они вообще, — говорит Бейсембаев. — Тем не менее, сейчас мы видим, что курсу не дают выйти сильно за 495 тенге за доллар и опуститься сильно ниже 480. А значит, это тот коридор, в котором курс, судя по всему, новый год и встретит».

GOLOS — NARODA . KZ . «Быстрый заработок: могут ли казахстанцы вернуть деньги из финпирамиды» — С начала года агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование 57 уголовных дел по финпирамидам с общей суммой ущерба — 19,3 млрд тенге. Как в Казахстане борются с финансовыми пирамидами, и почему граждане до сих пор ведутся на уловки мошенников…Известный казахстанский финансист Расул РЫСМАМБЕТОВ поделился мнением, почему казахстанцы снова и снова вовлекаются в финансовые пирамиды. Главной причиной он назвал желание граждан разбогатеть просто и быстро. В качестве еще одной причины финансист приводит то, что наши соотечественники «верят в сказки»… Финансист считает, что вложенные средства вернуть через суд практически невозможно, поскольку деньги долго не «сидят» на одном месте.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Для борьбы с коррупционным ОПГ можно использовать ОГПО» — Если бы медики провели консилиум о состоянии больного с фамилией КАЗАХСТАН, наверняка они поставили диагноз «стабильно тяжелое». То есть органы работают, но не настолько эффективно, чтобы пациент даже просто мог самостоятельно передвигаться без инъекций из Национального фонда. Организм захватили паразиты, которые изменили программу работы важных его составляющих и все время отравляют больного. Многолетние наблюдения за больным показали – большая часть конфликтов в обществе случается по одной причине. Госорганы запрещают хорошее, но разрешают плохое. Иначе работать они в принципе не могут.

TOTAL . KZ . Назира ДАРИМБЕТ – «Поборы, рейдерство и диктатура: почему необходимо принудительно реформировать ДУМК» — С приходом в ДУМК нынешнего верховного муфтия Наурызбая ОТПЕНОВА положение мечетей и рядовых имамов резко ухудшилось. Политика продвижения религии Духовным управлением мусульман Казахстана (ДУМК) подчас противоречит Конституции и действующему законодательству республики, и эта ситуация способствует росту недовольства и обеспокоенности в казахстанском обществе, усугубляя имеющиеся разногласия.

Поэтому необходимо принудительное реформирование муфтията, демократизация организации в соответствии с положениями ее устава и отказ от диктаторской системы управления, заявили спикеры на пресс-конференции в Алматы…

EXCLUSIVE . KZ . «Марат Баккулов: Верю в Казахстан, но кредиты лучше брать за рубежом» — Председатель совета директоров Алматинского вентиляторного завода и председатель правления Союза обрабатывающей промышленности Марат БАККУЛОВ начал производство с гаража, а теперь экспортирует свою продукцию и открывает СП. Его называют индустриальным блогером Казахстана, он вошел рейтинг «50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана в 2023 году, а в текущем году признан лучшим руководителем предприятия — По госпрограмме я брал в прошлом году только деньги на оборотку. На оборудование брал кредиты в западных банках. Процедуры простые. Я не собирал кипы документов.

ORDA . KZ . «Казахстан рискует остаться без видеонаблюдения: кто контролирует городские камеры?» — Видеонаблюдение на улицах и дорогах Казахстана стало привычной частью городской среды. Полиция при расследовании ДТП и других правонарушений в первую очередь обращается к записям с камер, что повысило раскрываемость преступлений. Однако подход казахстанских властей к регулированию сферы видеонаблюдения может привести к её коллапсу. С учётом того, что срок реализации проекта государственно-частного партнёрства с компанией «Көркем Телеком» истёк или истекает сразу в нескольких казахстанских городах. Возникает вопрос: кто станет новым администратором системы видеонаблюдения в столице, особенно учитывая её стратегическую важность? По закону на эту роль может претендовать новый поставщик, который, хотя формально и казахстанский, может использовать иностранные разработки.

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