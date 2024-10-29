Deep state Казахстана: казахская надстройка на иностранном фундаменте

Политика 180 0
О самоопределении нашей страны – Казахстана, казахов и казахстанцев в быстро меняющемся мире

Поговорим о самом важном: самоопределении нашей страны – Казахстана, казахов и казахстанцев в быстро меняющемся мире.

А оттолкнемся от нашумевшего отказа подавать заявку на вступление в БРИКС, при том, что президент Токаев в Казань прилетел и участие принял. Вообще казанский саммит, не случайно прошедший незадолго до ожидаемых всем миром судьбоносно-переломных президентских выборов в США, готовился и ожидался тоже как не менее переломный и судьбоносный. Таким он и оказался, сполна оправдав все ожидания, заодно с почти полным их не оправданием.

Оправдания оправдались – не оправдались

Ожидалось, что явка будет самой представительной, такой и оказалась. Фактически все, кто хотел бы разговаривать с Путиным и имел на это право – прилетели и поговорили.

Ожидались два конкретных прорывных решения: о создании общего недолларового расчетного механизма и выдвижение мирного плана по Украине.

«Токаев сменил участок, Назарбаев пожелал удачи: как прошёл референдум в Астане». «Эффект Манделы: кто мечтает сместить президента». «Перевод казахского языка на латиницу: между политикой и прагматизмом» «Токаев сменил участок, Назарбаев пожелал удачи: как прошёл референдум в Астане». «Эффект Манделы: кто мечтает сместить президента». «Перевод казахского языка на латиницу: между политикой и прагматизмом»
3634

Расчетный механизм был декларирован, но не объявлен, это тактический и где-то даже стратегический неуспех России, поскольку именно она (не считая Ирана) почти уже выпихнута из долларовых расчетов и наиболее нуждается в альтернативе.

Мирный план в Бразильско-Китайском формате, то есть прекращение военных действий и начало дипломатических переговоров тоже не оказался в итоговой декларации, заменившись общими словами, что есть несомненный успех российской дипломатии.

Прекращение бомбардировок и начало дипломатического процесса – это как раз то, на что уже согласны Украина, США и Европа, как признание невозможности одержать военную победу над Россией и свалить ее санкциями. Согласие на начало мирных переговоров означает согласие противной стороны на утрату территорий, а предметом переговоров в таком случае остается надежда выторговать приход Евросоюза и НАТО, хотя бы в перспективе, на оставшуюся часть Украины.

Тогда как для России предметом переговоров с США-Евросоюзом являются две позиции. Первое, это согласие на то, что на Украине будут проведены демократические, по классическим западным канонам, выборы. Результатом которых станет ровно тоже, что сейчас происходит на выборах в Молдове и Грузии: Запад их теряет. Выборы – это отказ от курса на присоединение к НАТО и вообще от прозападной ориентации. Второе – это собственно судьба НАТО в свете предваряющего начало СВО меморандума Рябкова-Путина. А в таком формате у НАТО действительно не будет вариантов, кроме как соглашаться на возврат в границы 1997, читай – 1949 годов. С учетом же ухода США из Европы, скорее всего, придется возвращаться в 1945 год и проводить новую Ялтинскую конференцию о послевоенном переустройстве Европы.

Просто время для таких переговоров еще не пришло, Украина и Запад еще не созрели и братоубийственная война, к сожалению, продлевается на 2025 год.

Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже
26877

Китайско-Бразильский мирный план был попыткой форсировать достижение мира в пользу Запада, и России, если бы партнеры по БРИКС настаивали, пришлось бы согласиться. Однако президент Бразилии не прилетел вовсе и фактически саммит БРИКС дал Москве мандат: додавливайте ситуацию до конца.

Зато Китай, прямо заинтересованный если не в сохранении однополярного мира уже под своим началом (план КПК до 2029 года: сообщество единой судьбы человечества), то хотя бы не форсировать отказ от долларовой системы, добился своего.

Таков БРИКС: связка самых главных участников продолжающейся трансформации однополярного мира в многополярный, объединенных своим участием в процессе, но очень даже не единых в понимании того, каким должен быть новый мир и каково их место в нем.

Ты заявляешь, тебя заявляют

Так вот, о неподанной заявке Казахстана: что было бы, подай мы такую заявку?

Война Миров. Выборы Путина и выбор президента Война Миров. Выборы Путина и выбор президента
12498

Было бы ровно тоже: на саммите в Казани никого не приняли, зато сформировали группу государств-партнеров, в которую вошел и Казахстан, с заявкой или без.

Надо понимать, что первооснователи БРИКС, это претенденты на роль новых геополитических центров, а податели заявок, это страны, претендующие на участие в мировом переделе и считающие себя достойными этой роли. Механизм же принятия, — консенсусом членов БРИКС, работает на то же, но обратным ходом: каждый член подыскивает себе необходимых ему и ориентированных на него партнеров и рекомендует к вступлению (как в свое время к анкете для вступления в КПСС прикладывались две рекомендации действующих членов партии). И уже все участники, оглядываясь друг на друга и понимая, кто – чей, определяют, кого включать напрямую, а кого определить в статусе «кандидатов в члены Политбюро».

В этом смысле список государств-партнеров из числа постсоветских чрезвычайно красноречив: Беларусь, Узбекистан, Казахстан. Кстати сказать, незадолго до саммита о желании присоединиться заявил и Азербайджан.

Не менее красноречиво принятие в БРИКС Ирана, причем именно в Казани подписан договор о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» с Россией, — название говорит само за себя. Особенно в свете нарастания противостояния с Израилем и вообще эскалации на Ближнем Востоке. Столь же красноречив прилет в Казань президента Турции, — контуры формирование Большой Евразии вполне-таки налицо.

Самобытное государство-цивилизация

Сохранить президента Токаева Сохранить президента Токаева
4166

Про саммит пока все, посмотрим на ситуацию вот с какой стороны: в прошлом 2023 году, в самый разгар Украинской войны, очень неслучайно была принята «Концепция внешней политики Российской Федерации», определившая Россию, как самобытное государство-цивилизацию, обширную евразийскую и евро-тихоокеанскую державу, сплотившую русский народ и другие народы, составляющие культурно-цивилизационную общность Русского мира. Там же сказано, что Россия проводит самостоятельный и многовекторный внешнеполитический курс, продиктованный ее национальными интересами и осознанием особой ответственности за поддержание мира и безопасности на глобальном и региональном уровнях. Отношение России к другим государствам и межгосударственным объединениям определяется конструктивным, нейтральным или недружественным характером их политики в отношении Российской Федерации.

Несомненно, что все формулировки тщательно отрабатывались, и если в результате мы имеем очевидное раздвоение смыслов, то в нем тоже заложен свой смысл.

С одной стороны, здесь четко определены пределы того, что названо российской цивилизаций – в границах государства российского. Читай — с Крымом и четырьмя уже включенными в Конституцию бывшими украинскими областями, но и не более того. Даже союзная с Белоруссией государственность никак не упомянута, не говоря уже о Евразийском экономическом союзе или СНГ.

С другой стороны, мы имеем совершенно конкретную заявку на реализацию российских интересов за пределами государственных границ – на глобальном и региональном уровнях. Понятие «региональный» здесь тоже подчеркнуто не конкретизировано: в регион может входить и, например, Сирия с Суданом, или Куба с Венесуэлой.

Где кончается русский мир и куда тянется многовекторность

Народ выбрал свет Народ выбрал свет
2559

Но если мы попытаемся определить, какие географические и демографические пространства подпадают под совокупность русских и других народов, составляющих культурно-цивилизационную общность русского мира, неизбежно придем к единственному выводу: это пространство бывшего СССР. Включая даже категорически отделившиеся государства Балтии: пытаясь стать частью Европы, они стали лишь ее периферией и, отчаянно пытаясь выскочить из русского мира, надежно остаются и на его периферии.

Так вот: а на что, в смысле национального самоопределения, претендует государство Казахстан: тоже отдельная самобытная цивилизация, или часть какой-то другой, и тогда какой и в каком – системообразующем или придаточном качестве?

Здесь ответ искать не надо: его нам официально диктует сама «Ак Орда»: мы – многовекторное государство.

Ну что же, многовекторная политика, как продвижение экономических, политических, военных, или ценностных интересов во внешний мир есть неотъемлемая часть странового образа и конкретных действий любого претендующего на суверенность государства. США, например, выстроены на транслировании «мягкой силы» на весь мир, и до сих пор пытаются это декларировать и осуществлять. Россия, как видим, тоже декларирует и осуществляет многовекторною политику в отношении нейтральных, конструктивных и недружественных государств на историческом постсоветском пространстве, а также и за его пределами.

Но только Казахстан, ставящий многовекторность во главу своей политики, мыслит и реализует этот базовый для себя постулат подчеркнуто без претензий на внешнюю трансляцию и с безусловным согласием на реализацию на своей территории экономических, финансовых и ценностных интересов сразу по всем возможным направлениям извне.

6 октября близко! 6 октября близко!
6907

Вкупе с другой нашей базовой ценностью – независимостью, понимаемой также обратным образом: независимость от участия в принятии решений другими государствами, касающимися интересов самого Казахстана.

Так, мы, несомненно, входим в систему государственности Евросоюза, в экономическую систему Евросоюза-США и в общую ценностную систему Запада. Но только в качестве поставщиков нефтяного и металлургического сырья, с реализацией его за пределами национальной юрисдикции, и как послушные реализаторы политики «плавающего» курса национальной валюты, иностранного инвестирования и кредитования.

Примерно в том же экономическом и инвестиционном придаточном направлении, за исключением взаимного нежелания превращаться в часть китайской цивилизации, вектор Казахстана со стороны Поднебесной.

Российский вектор в нашу сторону: мы «независимый» партнер, сбытовая и инвестиционная провинция России в экономическом смысле. В информационном и культурном смысле – тем более, Казахстан, казахи и казахстанцы – неотъемлемая часть русского мира. По факту от обратного: мир казахского языка, культуры и информатики – внутри русского мира, иных мостиков к другим цивилизационным мирам нет. А бытование самой казахской государственности – оно русскоязычное.

В политическом же смысле мы — вообще-то конструктивный партнер, но … с присутствием нефтедобытчиков из явно «недружественных» государств на ключевых месторождениях Тенгиза, Карачаганака и Кашагана. Равно как в металлургии и в добыче уранового сырья. Поэтому сразу по окончанию СВО, — в полном соответствии с Концепцией внешней политики РФ, стоит ждать СЭО – специальной экономической операции у нас. По замене присутствия недружественных компаний дружественными. Благо, все три нефтяных «кита» качают продукцию через трубопровод КТК до порта Новороссийск, и за эту ниточку легко потянуть.

Соль в ноль Соль в ноль
35748

Глубинное государство: есть ли такое в Казахстане

Но это – то, что нам стоит ожидать по воздействию внешних векторов на нас. А сами мы – по какому вектору собираемся двигаться?

Всякая доказавшая историческое право на существование государственность имеет deep state – глубинные элиты, формирующие экономику и гуманитарную сферу данной страны, формирующие, сохраняющие и обновляющие культурные и мировоззренческие смыслы, в целом лицо нации.

Так современное Российское государство-цивилизация и русский мир в целом есть пронесенный сквозь века синтез Ордынского военно-деспотического начала, переплетенного с заимствованной у Европы политической и экономической традицией, Византийского православия и Ислама, тоже переплетенного со степным тенгрианством. Конкретные же российские элиты, воплощающие в себе историческое прошлое и настоящее, в этническом смысле есть имперское переплетение славяно-тюркских корней, с вплетением туда же множества других евразийских народов.

Соответственно, власти любого состоявшегося государства, формируемые, в соответствие с исторической традицией электоральным, династийным или каким-либо корпоративным, — на основе партийной, религиозной или родоплеменной корпоративности, способом опираются на deep state и проводят политику, прежде всего, в его интересах.

Матч-реванш для Дональда Трампа Матч-реванш для Дональда Трампа
24943

Стабильность глубинных элит означает и стабильность властвующей надстройки, раскол же внутри «глубинного государства», как это происходит в США, означает переход строго организованного электорального шоу, подобного регулярным хоккейным или баскетбольным чемпионатам, в смертельную межпартийную схватку, разрастающуюся до гражданской войны.

Казахский народ, как совокупность примерно семи исторических степных народов и нескольких крупных родов, получил свою первичную консолидацию в составе народа-войска империи Чингисхана и приобрел свою первичную государственность в составе Золотой орды. Поскольку же именно казахи дольше всех оставались в составе теряющей одно ханство за другим Большой орды (пока от нее не осталось государство кочевых узбеков, а затем Казахское ханство), и именно они пронесли вплоть до XIX века признание право властвования над собой султанами-чингизидами, именно казахи по праву могут считать Чингисхана своим прародителем, а Золотую орду – своим государством. Соответственно, первичный генезис казахского народа – сугубо имперский.

Далее, Московское царство, поднявшееся как улус Золотой орды, отвоевывая назад Казанское, Астраханское, Сибирское, Крымские ханства, и уже в статусе Империи присоединившее к себе казахскую степь, Бухарское, Хивинское и Кокандское ханства, фактически восстанавливали исходную монгольскую имперскость. (Монголы – не этнический, а политический термин: казахи именуют себя Мангилик ел, имея в виду не монгольский, а вечный народ). Создание СССР и союз с Мао по результатам Второй мировой войны воспроизвели, на новом витке исторической спирали, империю Чингисхана.

И если Золотая орда дала первичный генезис казахскому народу и казахской государственности, то именно СССР сформировал казахскую нацию и казахскую государственность в их современном виде, — как неотъемлемую часть общесоюзной государственности, экономики и культуры.

Ключевые для обще-казахской идентичности представители политической (Кунаев), научной (Сатпаев), военной (Момыш-улы) и культурной (Ауэзов, Серкебаев, Рымбаева) элиты – все имеют советское происхождение и обрели особое значение для казахов именно через всесоюзное признание. Ныне фигур такого масштаба просто нет, а поднимаемые на пьедесталы герои отражают, скорее, трайбалистские мотивы.

Разочаровывающая политическая осень Разочаровывающая политическая осень
4741

В период перестройки и суверенизации роль консолидирующей фигуры, признаваемой в таком качестве казахами, казахстанцами и внешним миром, играл Нурсултан Назарбаев — Елбасы. Ныне благополучно здравствующий, но – вычеркнутый из Конституции. Той самой Конституции, которую он в свое время и создал.

Казахстан, казахстанцы и казахи отчаянно нуждаются в новых национальных героях, доказывающих состоятельность национальной государственности, национальной экономики, национальной культуры, национальной независимости. Однако именно с deep state в государственности Казахстана наибольшие проблемы: казахская властвующая надстройка базируется на … иностранном фундаменте.

Национальная надстройка, не национальный базис

Финансовые элиты Казахстана, да, имеются: они в подавляющем большинстве казахи, возглавляют государственные и частные финансовые институты, можно назвать ряд вполне успешных, в чем-то даже символических деятелей. Однако финансовый фундамент экономики Казахстана — принципиально внешний: инвестиции и займы – иностранные, национальная валюта тенге собственной инвестиционной и производственно-кредитной потенции лишена целенаправленно. Успех официальных лиц, частных структур на финансовом рынке обусловлен участием в схеме не только экспортно-сырьевой, но и монетарной эксплуатации экономики и населения Казахстана «на вывоз».

За рамки такой констатации можно вывести только один банк, осуществляющий действительно успешный и полезный международный и национальный проект, и то лишь потому, что это проект не банковский, а коммуникационно-платежный.

Витрина Синьцзяна в Алматы Витрина Синьцзяна в Алматы
23766

Промышленные элиты Казахстана – здесь подчеркнуто иностранное наполнение. Лучше даже без комментариев.

Научно-технические, культурные и гуманитарные элиты: здесь фактическая катастрофа, даже большая, чем катастрофа деиндустриализации. Если на месте заводов и фабрик воздвигнуты хотя бы оптовки и торгово-развлекательные центры, то на месте Академии наук, Союза писателей и Союза журналистов, Союза архитекторов и Союза художников, Союза композиторов и Союза кинематографистов … либо вообще ничего, либо замкнутые на себя группы, не оказывающие серьезного влияния на политические, экономические и идеологические процессы в стране.

Системный неоколониализм: если правительство и Национальный банк обслуживают укорененный в Казахстане иностранный финансовый и сырьевой интерес, в который встроена и правящая компрадорская верхушка, то представители национальной интеллигенции, отрабатывающие антисоветский, анти-интеграционный и русофобски-прозападный нарратив, образуют идеологическую оболочку той же «вывозной» экономики.

Результатом является ослабление смыслообразующей потенции казахского дискурса в целом. Если в экономике это неспособность составления исполняемых государственных программ, то в гуманитарной сфере это, например, одновременная неспособность официальных государственных органов и зиялы кауым как осуществить переход на латиницу, так и отказаться от этой демонстративной попытки откочевки из «русского мира».

Фундамент для самого deep state — народ

Внутренние проблемы бизнеса не легче внешних Внутренние проблемы бизнеса не легче внешних
28212

Определяющим качеством deep state любой претендующей на устойчивость государственности является способность предложить не только сменяющейся властной надстройке, но и абсолютному большинству подданных привлекательный для них образ страны и образ жизни. Почему граждане предпочитают жить именно в таком своем государстве, видеть свою собственную перспективу и перспективу своей семьи, веровать в национальные смыслы-ценности и в тех, кто ими правит, защищать, если придется, такой свой образ жизни, такую свою власть и государственность от внешнего или внутреннего посягательства.

СВО, столь неудачно начатая Россией и столь трудно ей дающаяся, несомненно заканчивается победой, и именно потому, что подавляющее большинство россиян консолидированы в этом смысле с верховной властью. При том, что внутри самого российского «глубинного государства» далеко еще не закончился катализированный войной процесс внутреннего размежевания и самоопределения.

У нас в Казахстане мы имеем обещание строительства Нового Справедливого Казахстана, пока зависшее в неисполнении и неопределенности. Мы имеем откровенное зависание между, с одной стороны, концептом «многовекторности» и «независимости», с другой между уже идущим восстановлением Союза, — пока в части энергетической, газотранспортной и транспортной инфраструктуры.

Предлагает ли властная система Казахстана своим гражданам образ будущего, который был бы для них привлекательным, и осуществимости которого они были бы уверены?

Обеспечивает ли нынешний deep state Казахстана приемлемый для большинства населения уровень жизни, дает ли твердые гарантии, что жизнь будет улучшаться, а не обрушится в беспорядки?

Устраивает ли казахскую глубинку и казахские массы политика сплошь казахских по составу властей, ведущая к сельской депрессии и городской неустроенности?

Устраивают ли «русскоязычных» политика только одного государственного языка, с уверениями казахских же властей и казахских идеологов насчет того, насколько такая политика удобна и не дискриминационна по отношению к ним – русскоязычным?

Официальные власти, да и гражданское сообщество в массе своей, казахский и казахстанский дискурс могут, конечно, и дальше аккуратно уклоняться от подобных вопросов, делать вид, что их не существует.

Но они – существуют, они уже стоят в полный рост, а потому в ближайшие же годы начнут находить свои решения. И если выбор места Казахстана в новом мире не сделаем мы сами, его сделают за нас.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

 