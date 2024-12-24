«Государство как хозяин и инвестор». «Кризиса нет, но вы держитесь!». «Крысиные бега»: кому из казахстанцев придется выживать в 2025 году?». «Нужно ли Казахстану выйти из сделки ОПЕК+». «Господин Фостер, имейте совесть!». «Русский царь нас убьет»

Сетевой Казахстан 24 декабря 2024г.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Государство как хозяин и инвестор» — В общем, система работает по принципу «государство — плохой хозяин» в сочетании с принципами «государство — хороший инвестор» и «государство решает, кто является хорошим собственником»… Тезис, что государство считает себя хорошим и умным инвестором, вполне понятен… Проблема в том, что государство регулярно меняет свою позицию по поводу того, кто должен иметь право получать господдержку, а кроме того очень не любит контролировать государственные же инвестиции… По факту, получается, что государство, наверное, грамотно формирует стратегию инвестиций, но не может обеспечить ее эффективную реализацию… В целом мы видим сумбур между объявленными целями, их реализацией и их результатами. Экономика тут не отличается от других сфер: «прокачивая» духовность, мы получаем рост насилия и нетерпимости…

SPIK . KZ . «Кризиса нет, но вы держитесь! К чему готовиться казахстанцам в 2025-м?» — Аналитики хором рекомендуют казахстанцам еще туже затянуть пояса, поскольку выходить из полукризисного состояния отечественная экономика в обозримом будущем не собирается. О том, почему каждый новый год для страны оказывается хуже предыдущих и как это отражается на доходах населения, мы беседуем с главным научным сотрудником Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК Вячеславом ДОДОНОВЫМ — В следующем году можно ожидать негатива и изнутри, и извне… При растущем госдолге и дефиците республиканского бюджета будет происходить сокращение Нацфонда. У государства остается все меньше возможностей для того, чтобы проводить стимулирующую политику за счет бюджетных расходов, повышать доходы населения. При этом можно ожидать сокращения поступлений в тот же Нацфонд – это уже по линии внешнего негатива… Не думаю, что сейчас правомерно говорить об экономическом кризисе — статистика это не подтверждает Но есть очень серьезные проблемы в отдельных сферах, прежде всего, в бюджетной, которые позволяют говорить о кризисе. Но пока это фрагментарные кризисные явления, а не экономический кризис в целом.

LITER . KZ . «Как Казахстану избежать кризиса в 2025 году: экспертное мнение» — На фоне растущего бюджетного дефицита и инфляционного давления Казахстану предстоит непростая задача — избежать экономического кризиса в 2025 году. В условиях, когда социальные расходы продолжают расти, а доходы остаются на прежнем уровне, стране необходимы кардинальные реформы и пересмотр приоритетов. Экономист Нурлан АЙТБАЕВ — Каждый тенге, который государство тратит, должен приносить реальный результат. Это означает, что необходимо жестко контролировать коррупцию и снижать административные издержки. В образовательной и медицинской сферах, где деньги часто уходят на “распил”, нужно усиливать внутренние проверки и увеличивать прозрачность бюджетов.

GOLOS — NARODA . KZ . «Крысиные бега»: кому из казахстанцев придется выживать в 2025 году?» — Социальная продуктовая корзина, коммуслуги, транспорт и топливо дорожают. Однако минимальный размер заработной платы (МЗП) не увеличивается в стране уже второй год… Вместе с тем казахстанцы, которые зависят от пенсий или других социальных выплат, могут столкнуться с трудностями, если государственные выплаты не будут адаптированы к инфляции или увеличению цен. Особенно это может затруднить жизнь пожилых людей, чьи пенсии не всегда соответствуют уровню цен на основные товары. Экономист Арман БЕЙСЕМБАЕВ — «У нас же это традиционные крысиные бега. Поднимается заработная плата, все продавцы, услуги и так далее начинают повышать свои цены. Это приводит к тому, что вся наценка к твоей пенсии, пособию, зарплате, стипендии, она вся съедается за очень короткий промежуток времени. В следующем году нам приходится повышать зарплаты снова, потому что инфляция нас догнала и съела весь прирост. Опять повышаем, и опять, значит, растут цены. И так каждый год».

CHECK-POINT.KZ. Владислав ЮРИЦЫН – «Ярко-серый год» — В 2024 году в Казахстан пришли темные времена, но не все так однозначно. Вспомним знаковые события и моменты уходящего ярко-серого года — таким он был в периметре границ республики… Весь год Казахстан многовекторничал и никому не дал внятного ответа с кем он. С Россией в ЕАЭС, с Китаем в «Поясе и Пути», с Турцией в Тюркском союзе, с Евросоюзом на пути в Европу или с США строит Пакс Американа (Pax Americana). Если Астана ответ на такой вопрос и даст, то не раньше 2025 года.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Нужно ли Казахстану выйти из сделки ОПЕК+» — В ноябре колумнист Bloomberg Хавьер БЛАС назвал Казахстан «внутренним врагом» ОПЕК+. Это произошло потому, что почти весь 2024 год страна превышала квоты на нефтедобычу, определяемую соглашением ОПЕК+. Однако от объемов нефтедобычи напрямую зависит республиканский бюджет, и ряд экспертов считает, что соблюдение соглашения ОПЕК+ финансово невыгодно для Казахстана… Директор аналитической компании PACE Analytics Аскар ИСМАИЛОВ считает, что членство в ОПЕК+ для Казахстана играет имиджевую роль… С этим мнением согласился и нефтегазовый аналитик Олег ЧЕРВИНСКИЙ — «Я думаю, и Казахстан не нуждается в ОПЕК+, а ОПЕК+ не нуждается в Казахстане… Нельзя исключать вариант, что Казахстан выйдет из сделки, ведь у Минэнерго РК нет никаких рычагов влияния на Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Министерство не может заставить их сдерживать нефтедобычу — ее сдерживают только ремонтные работы и аварии».

CARAVAN . KZ . «Насколько справедливо говорить, что Казахстан кормят лишь Астана и Алматы?» — Казахстанский экономист Расул РЫСМАМБЕТОВ поднимает важный вопрос о перераспределении налогов и роли регионов в формировании государственного бюджета страны. Сегодня принято считать, что лишь три региона — Астана, Алматы и Атырауская область — являются донорами бюджета, в то время как остальные регионы зависят от дотаций. Однако такой взгляд на ситуацию не учитывает ключевой момент: налоги начисляются по месту регистрации компаний, а не по месту их фактической деятельности. Это создает иллюзию, что именно указанные три региона формируют основную часть доходов бюджета. Например, в Алматы сосредоточены банки, штаб-квартиры крупных корпораций и нефтяных компаний, в Атырауской области доходы обеспечиваются нефтяным сектором, а в Астане значительную долю поступлений дают квазигосударственные компании вроде холдинга «Самрук-Казына». На практике же другие регионы также вносят существенный вклад в экономику, но этот вклад остается скрытым из-за централизованной системы учета.

TIME . KZ . «Господин Фостер, имейте совесть!» — Депутаты мажилиса накинулись на главу авиакомпании Air Astana Питера ФОСТЕРА за его пренебрежительное отношение к парламенту и в целом к народу Казахстана, за высокие цены на авиабилеты, многочасовые задержки и отмены рейсов без извинений и возврата денег. Свое негодование парламентарии обрушили на авиа-топ-менеджера в ходе правительственного часа, посвященного проблемам развития транспортно-логистического потенциала страны.

«Стране не нужны здоровые люди?» — Минздрав объявил, что с 2027 года услуги поликлиник будут доступны только застрахованным гражданам. “Это противоречит принципу, гарантирующему всеобщий охват населения услугами здравоохранения, и в конечном итоге вредит самой системе”, — считает эксперт в сфере организации здравоохранения Лейла ИШБАЕВА.

EXCLUSIVE . KZ . ««Русский царь нас убьет»: почему в Казахстане плохая транспортная связность» — На недавнем заседании правительства глава КТЖ заявил, что Казахстан состоялся как транспортный хаб. С этим утверждением готов поспорить экс-министр транспорта и коммуникации, экс-глава ряда национальных компаний Серик БУРКИТБАЕВ – Например, мы давно должны были перейти на узкую железнодорожную колею, потому что ее используют все наши основные партнеры – Китай, Европа, Турция, Иран. А нам от Советского Союза досталась широкая колея. Прошло уже больше 30 лет с обретения независимости, а этот вопрос мы до сих пор не решили и оказались в итоге в тупике… Как раньше, так и сейчас на первых лиц нашего государства очень влияет Россия. В 2006 или в 2007 году я как помощник президента летел в Новосибирск на встречу Назарбаева с Путиным. Пока летели, я подготовил пару заметок. Прихожу в салон к президенту и предложил, как надо сделать узкоколейку. Мы с коллегами разработали переходный вариант – положить третий рельс, и у нас будут два стандарта. Мы будем ездить по широкой колее, как и прежде, а новые китайские, турецкие, европейские или иранские составы будут идти по узкой колее. Есть техническое решение, мы его сделали. Он мне сказал примерно следующее: «Ты прав. Но сначала русский царь убьет тебя, а потом меня. Забудь тему».

NOVGAZ . COM . Мурат УАЛИ – «Казахские сталкеры» — В романе братьев Стругацких «Пикник на обочине» представители инопланетной цивилизации, остановившись на пикник возле вымышленного земного городка Хармонт, оставили после себя таинственную «Зону Посещения». Местные сорвиголовы ради обогащения выносили из этой Зоны с риском для жизни множество таинственных предметов-сюрпризов, оставшихся от пикника. Авторы назвали их сталкерами. Вполне земная цивилизация советского Военно-промышленного комплекса (ВПК) оставила после своего «пикника» на территории Казахстана «Зоны отчуждения», вполне таинственные и опасные для местных жителей, и казахские башибузуки – сталкеры ради обогащения, а порой и с риском для жизни выносили из этих зон брошенное. На ликвидированных секретных объектах Сарышагана и Семея случились «кирпичная», «палладиевая» и «медная» лихорадки; чуть не случилась «плутониевая».

ORDA . KZ . «Наркокурьерам смягчат наказание: как это скажется на работе полицейских и приговорах суда» — 19 декабря 2024 года депутаты сената одобрили на пленарном заседании поправки в законодательство по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Отныне наказание для рядовых курьеров и организаторов наркобизнеса будет дифференцироваться: первым оно будет смягчено, а вторым ужесточено. Напомним, до недавнего времени не было чёткого разделения игроков наркорынка: суды давали одинаковые сроки как закладчикам, пойманным с поличным при сбыте малых доз дури, так и их кураторам-вербовщикам и хозяевам нарколабораторий, гнавших тот же мефедрон или экстази крупными партиями.

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