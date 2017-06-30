«Трайбализм и агашизм – как гиря, прикованная к ногам». «Треть трудоспособного населения Казахстана относится к категории самозанятых». «Почему проходит эра «я от Баке». «Не делай добро»: побочные эффекты благотворительности»

Сетевой Казахстан. 30 июня 2017г.

CAMONITOR . COM . «Нужен ли Казахстану модератор «протестных отношений»?» — Совсем недавно Общественная палата России взяла на себя роль посредника между протестными слоями общества и властью. Нужно ли нам последовать этому примеру? Какая организация в Казахстане могла бы выступить в этом качестве? Изучает ли у нас кто-то настроения в гражданском обществе и ситуацию с соблюдением прав человека? Если да, то каким образом можно донести суть этих исследований до власти? Как создать реально действующую площадку для обсуждения острых проблем и тем самым вывести взаимоотношения между властью и обществом на новый уровень? Попытаемся разобраться.

«Чем чреват межпоколенческий разрыв в Казахстане?» — Проблема «отцов и детей» существует с незапамятных времен. Но то, что случилось с нашим обществом в 90-е годы прошлого века, когда произошел страшный разрыв между поколениями на ментальном уровне, может считаться явлением беспрецедентного характера. И хотя это был бескровный процесс, вряд ли кто возьмется предсказать, насколько долго его последствия будут сказываться на морально-нравственном состоянии общества. Мы попросили высказать свое мнение по этому поводу известного эксперта, профессора Юрия БУЛУКТАЕВА.

«Сами по себе: нужно ли выводить самозанятых из «тени»?» — Почти треть трудоспособного населения Казахстана относится к категории самозанятых. Они сами по себе. Норма это или аномалия? Одни считают самозанятых основой зарождающегося среднего класса, другие – серьезной проблемой, выпавшей из поля зрения государства. Нередко эксперты называют такое количество граждан, существующих вне рамок официального поля, бомбой замедленного действия. Но так ли страшен черт, как его малюют? Нужно ли выводить самозанятых из «тени» и как это можно сделать? Должен ли существовать порядок получения статуса самозанятых? Должны ли они платить налоги? Какие меры необходимо предпринять властям, чтобы не получить в ближайшей перспективе социальный взрыв?

RADIOTOCHKA . KZ . «В казахских школах учат хуже, чем в русских?» — На протяжении всего периода нашей суверенной истории, пожалуй, ни один другой сегмент казахстанской общественно-политической действительности не был объектом такого пристального интереса, как система образования вообще и школьного в частности. С одной стороны, это объясняется тем, что к ней так или иначе причастны практически все граждане, а с другой, тем, что она всегда была субъектом перманентного реформирования, результаты которого никогда не вызывали большого оптимизма.

FORBES . KZ . «Нурлан Смагулов стал новым дилером Jaguar Land Rover» — Нурлан СМАГУЛОВ, президент «Астана Моторс» — Стагнация в автомобильной отрасли продолжается, в первую очередь, она связана с невысокой покупательской способностью населения. Но при этом есть и позитивные моменты: рынок не падает, и мы уже сейчас видим небольшую положительную динамику, а в перспективе ждем хороший рост рынка.

«Почему в Казахстане проходит эра «я от Баке»» — Эксперты из финансового сектора страны сходятся во мнении, что эра условного «я от Баке» прошла – акционеры банков, компаний стали считать деньги, и требуют результата от топ-менеджмента. В Казахстане формируется прослойка кризисных менеджеров, которые со временем придут на смену традиционной номенклатуре. Чаще всего эксперты назвали председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдата МУСИНА, генерального директора Первого кредитного бюро Руслана ОМАРОВА и главного управляющего директора АО ДБ «Альфа-Банк» Андрея ТИМЧЕНКО.

EXCLUSIVE . KZ . «Миф о превосходстве Казахстана над Кыргызстаном и Таджикистаном развенчан» — Казахстан, конечно, не может сравнивать себя с развитыми странами. Зато мы привыкли тешить свое самолюбие тем, что, по крайней мере живем лучше, чем киргизы и таджики. У Давосского экономического форума для нас плохие новости – это не так.

IA — CENTR . RU . «Эксперты: Отправка казахстанских военных в Сирию: медийная накачка преобладает над реальным содержанием» — Пока Астана готовится к проведению пятого раунда переговоров по сирийскому мирному урегулированию, который состоится в столице Казахстана 4-5 июля, сирийская повестка – а точнее информация о переговорах об отправке в Сирию казахстанских и кыргызских военных – оказалась в центре скандала, в котором, впрочем, «медийная накачка» преобладала над реальным содержанием.

365 INFO . KZ . «Вопросы веры: что ждет религию в Казахстане?» — Эксперты сходятся во мнении, что государство должно следить за работой конфессий на своей территории. Но некоторые считают, что на практике им всем просто начнут мешать работать.

««Не делай добро»: побочные эффекты благотворительности в Казахстане» — Люди, занимающиеся благотворительностью, порой оказываются обманутыми. Показателен недавний случай — мать девочки, нуждающейся в пересадке почки, ввела всех в заблуждение и собрала 10 млн тенге. Как получается, что иногда желание помочь оборачивается против благодетелей?

«5 вариантов бизнеса в сфере услуг, которые быстро растут в Казахстане» — Сфера услуг в Казахстане развивается слабо: ее объем по итогам первого квартала 2017 года вырос лишь на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Но и в таких условиях есть пять направлений, выросших минимум на треть. Они способны стать драйверами роста, но только если будут учитывать специфику казахстанского общества: то, что набирает популярность в республике в целом, оказывается полностью ненужным в сельской местности.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Шпекбаев рассказал, как Казахстан может избавиться от коррупции» — В интервью заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик ШПЕКБАЕВ рассказал о новых мерах по борьбе с коррупцией, "островках" в стране, где ее нет вообще — Мы отошли от борьбы с последствиями коррупции, и обращаем особое внимание на выявление и устранение причин, условий коррупционных проявлений. Карательные меры применяются исключительно в тех случаях, когда уже не действуют антикоррупционное просвещение и профилактика.

«Скандалы и "перуашки": чем еще запомнилась Казнету парламентская сессия» — В пятницу, 30 июня, казахстанские депутаты примут участие в совместном заседании палат, которое станет завершающим для этой парламентской сессии. И хотя в мажилисе и сенате уже успели подвести итоги работы (в частности, всего было принято более 80 законов), Sputnik Казахстан предлагает вспомнить, чем же еще запомнился прошедший парламентский год для пользователей Казнета.

YVISION . KZ . Канат АСЫЛЖАНОВ — «Трайбализм и агашизм – как гиря, прикованная к ногам. Что мешает Казахстану успешно развиваться» — Говоря о тридцатке самых конкурентоспособных стран, до которой нам вроде бы уже совсем недалеко осталось, о европейских ценностях, о развитом гражданском обществе и других красивых картинках из светлого будущего, многие наши ораторы лицемерно умалчивают (или романтично забывают) про то, что тормозит и тянет Казахстан назад.

AZATTYQ . ORG . «Похищение ребенка обернулось лишением свободы» — В Темиртау завершился судебный процесс по делу о похищении малолетнего ребенка. Суд приговорил местную жительницу Айнур АЙДАРБЕК к семи годам лишения свободы.

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