«Предчувствие транзита» и «модернизация сознания»

Сетевые СМИ об итогах 2017 года

Андрей КАРПОВ – «Казахстан-2017. Итоги года. Эра модернизации наступает» — Публикация в апреле 2017 года статьи Президента Казахстана «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» стала одним из главных событий уходящего года.

После апреля практически все крупные мероприятия государственного уровня проводились под брендом «модернизации сознания». Вне зависимости от того, был ли это инвестиционный форум или же конференция историков.

В отличие от традиционных для казахстанской элиты программных статей, «Взгляд в будущее» выделяется более четкими ориентирами, полемическим стилем подачи материала, бескомпромиссностью некоторых суждений. Не случайно, что уже в самом начале статьи содержится утверждение, определившее дальнейший ход дискуссии – «первое условие модернизации нового типа – это сохранение своей культуры, собственного национального кода»…

Если в экономике все сложно, то наступает неизбежная эпоха идеологической модернизации. В этом смысле Россия и Казахстан чрезвычайно близки друг другу. Полагаю, что Владимир Владимирович мог бы подписаться под словами президента РК, «модернизация требует принятия сложных решений и определенных социальных издержек. Модернизация никогда не бывает простой. Она может вызвать серьезное сопротивление». Главное в этой цитате – принятие необходимости сложных решений и социальных издержек.

Сергей РЕКЕДА – «Казахстан-2017. Итоги года. Марат Тажин. И этим все сказано» — Кадровое решение 1 — Победителем номинации становится действующий первый заместитель руководителя Администрации Президента Казахстана – Марат ТАЖИН. Его назначение состоялось меньше года назад, 12 января 2017, а многим кажется, что на своем посту он уже очень давно, настолько насыщенным по событийному ряду и содержательным инициативам получилось возвращение Марата Муханбетказиевича в АП.

Статья Нурсултана НАЗАРБАЕВА определила линию реформаторского движения, но кто-то должен был взять на себя миссию по практической реализации президентских установок. Судя по всему, именно Марат Тажин и стал ключевым исполнителем на нелегком пути «модернизации сознания».

Кадровое решение 2 — Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ посол в Москве. Прежде всего, наши поздравления! Произошло знаменательное событие. Имангали Тасмагамбетов награжден нагрудным знаком Министерства иностранных дел Российской Федерации «За вклад в международное сотрудничество.

Другой вопрос, тянет ли его в астанинские холода, в большую политику? Вероятнее всего, в нужный момент, Тасмагамбетов как и Тажин вернется в Акорду. Такие политики – штучный ресурс Елбасы. Но при нынешних раскладах, предсказывать, когда именно это произойдет – занятие безнадежное.

Андрей КАРПОВ – «Казахстан-2017: скандалы, интриги, расследования» — Скандал 1 — Алмазбек АТАМБАЕВ против всех. Приз за самый громкий скандал года получает «приглашенная звезда» – экс-президент Кыргызстана, который умудрился задеть своими заявлениями добрую половину казахстанской элиты.

Скандал 2 — «АрселорМиттал Темиртау» против шахтеров. Борьба между трудом и капиталом в Карагандинской области напомнила старожилам местной политики события конца 80-х-начала 90-х годов… Получается, что за прошедшие 30 лет изменилось не так уж и много. Доходы, безусловно, выросли, но ощущение, что люди тяжелой профессии остаются без эквивалентного возмещения за собственный труд – остается.

«Show Must Go On» — Уже можно подводить предварительные итоги и делать какие-то прогнозы. Политолог Данияр АШИМБАЕВ – «2017 год не самый худший, но и далеко не самый лучший в истории Казахстана… В идеологическом плане видно смещение приоритетов в связи со сменой руководства данным блоком и заменой, грубо говоря, социальной модернизации на духовную — без евразийства, но с латиницей.

Если рассматривать внутреннюю политику с точки зрения партийно-политического процесса, то ситуация осталась во многом прежней. С одной стороны, мы по-прежнему видим доминирование партии “Нур Отан”, которую с двух сторон подпирают КНПК и “Ак жол”, и практически окончательную деградацию мелких парторганизаций, о которых в последние годы практически ничего уже не слышно. С другой — мы видим, что “Нур Отан” пытается найти сейчас какую-то свою роль в этой системе.

Президент поставил задачу по модернизации партии, но не очень ее конкретизировал. В итоге партия для своего продвижения выбрала элементы шоу — собирает лайки от пользователей Facebook.

Что же касается реальной политики, то здесь ситуация достаточно интересная. Мы видим, что в последнее время идет усиление полномочий КНБ во главе с Каримом Масимовым, усиление полномочий и политического влияния руководителя администрации президента Адильбека ДЖАКСЫБЕКОВА, что делает две эти фигуры крайне ответственными за функционирование нынешней политической системы.

Есть масса вопросов к работе правительства, на которое в свое время возлагали большие надежды. Но текущая ситуация показывает, что правительство исправно наступает на одни и те же грабли в вопросах борьбы с инфляцией или в той же теме бензинового кризиса. Плюс провал некоторых поручений президента, в частности замораживание темы медицинского страхования, мораторий на некоторые нормы Земельного кодекса и т. д.

По сути, исполнительная власть, если брать каждого вице-премьера, акима или министра по отдельности, производит неплохое впечатление, но в целом правительство на текущий момент показывает себя как неэффективный орган управления. Ему явно не хватает прагматичности. Достаточно вспомнить недавние скандалы, сотрясавшие здравоохранение, культуру, социальное обеспечение, систему распределения бюджетных средств. Да и ситуация на финансовом рынке достаточно удручающая. Причем аффилированность крупных чиновников с финансовыми институтами с каждым днем становится все более очевидной, и это препятствует принятию здравых решений».

«Аскар Нурша: Важно проводить ревизию пройденного пути» — Комментарий Аскара НУРШИ, руководителя алматинского офиса Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы – «Во внутренней политике с идеологической точки зрения удачным был запуск “Рухани жаңғыру”. Успешно провели ЭКСПО. Резонансным было решение о перераспределении полномочий между ветвями государственной власти. До логического конца с принятием соответствующего указа было доведено решение о переходе алфавита казахского языка на латиницу.

Правда, впереди не менее сложный процесс усовершенствования нового алфавита и его апробационный период. Не менее интересные тренды для казахстанской политики – инициатива о модернизации правящей партии “Нур Отан” и поручение правительству проследить за возвращением в страну денег.

Если говорить о минусах и рисках, то много вопросов сохраняется у общества, например, к сфере образования. Профильным министерством делается немало, но выйти сухим из череды скандалов все же в восприятии общества ему не удалось. Сложная ситуация в банковско-финансовой сфере, которая оставалась предметом пристального внимания руководства страны на протяжении всего года. Из года в год наступаем на те же грабли в нефтегазовой отрасли. Повышение цен на бензин осенью текущего года пошатнуло доверие населения к профильным госведомствам».

Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Казахстан-2017: политические итоги года – покой всем только снится» — Предчувствие транзита – так, пожалуй, в двух словах можно охарактеризовать политический мейнстрим 2017 года в Казахстане. Смена политического руководства Узбекистана, произошедшая в 2016 году, неизбежно вызвала проекции на Казахстан и заставила и общество, и экспертов, и, наверняка, элиты заглянуть за рамки привычной и устоявшейся политической действительности, гарантом стабильности и предсказуемости которой служит фигура Елбасы – главного драйвера общественно-политических и экономических процессов в стране и арбитра межэлитного взаимодействия.

Хотя в казахстанском политическом дискурсе слово «преемник» относится к табуированной лексике, так или иначе, все политические процессы 2017 года – и громкие аресты и посадки, и кадровые перестановки, и конституционная реформа – интерпретировались сквозь призму предстоящего транзита власти и устранения вероятных конкурентов в борьбе за статус преемника.

«Казахстанцы равнодушны к своей стране?» — Судя по анализу рейтинга самых популярных запросов казахстанских пользователей Google за 2017 год, им практически не интересны события и люди своей страны.

Самым популярным поисковым запросом Google уходящего года в Казахстане стал «Игра престолов 7 сезон», также в первой десятке сразу три комедийных сериала – «Ольга», «Физрук» и «Отель Элеон».

«Местное содержание» составили только Димаш Кудайбергенов, Электронный дневник — Кунделик и 28-ая Всемирная зимняя Универсиада, проходившая в феврале этого года в Алматы.

«Персоной года» стал Димаш Кудайбергенов, покоривший сердца казахстанцев и любителей музыки во всем мире удивительным диапазоном голоса. На второй строчке — Диана Шурыгина. В десятку «Персона года» также вошли Геннадий Головкин и певица Ерке Есмахан. Из фильмов отечественного производства в Топ-10 вошла комедия «Бизнес по-казахски».

Примечательно, что казахстанцы искали информацию об ушедших в этом году Михаиле Задорнове, Вере Глаголевой, Честере Беннингтоне, Олеге Яковлеве, Дмитрии Марьянове и Илоне Новоселовой. Таким образом, мы все еще в фарватере российского культурно-информационного пространства. Конкурентоспособность отечественного контента чрезвычайно низка. Казахстанцы предпочитают уходить от реальности в развлекательный контент.

«Что интересовало казахстанцев в 2017» — Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы и выяснили, какие события, люди и вещи вызывали в этом году повышенный интерес казахстанцев.

События в Казахстане, которые искали активнее всего:

Статья Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»

Премьера фильма Кайрата Нуртаса «Когда ангелы спят»

Изменения в Налоговом кодексе Республики Казахстан

Переход на латиницу

Индексация пенсий в Казахстане в 2018 году

Международные события:

Выход 7 сезона «Игры престолов»

Игра «Синий кит»

Геноцид мусульман в Мьянме

Выход iPhone X

Теракт в Санкт-Петербурге

Мужчины:

Димаш Кудайбергенов

Кайрат Нуртас

Канат Ислам

Геннадий Головкин

Дмитрий Марьянов

Женщины:

Диана Шурыгина

Вера Глаголева

Мария Максакова

Стелла Барановская

Илона Новоселова

