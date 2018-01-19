Совбез поддержал инициативу Назарбаева о достижении к столетию ООН мира, свободного от насильственных конфликтов

Астана. 19 января. КазТАГ – Совет безопасности ООН поддержал инициативу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о достижении к столетию организации мира, свободного от насильственных конфликтов, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«По итогам прошедшего 18 января в Нью-Йорке под руководством Н. Назарбаева тематического брифинга Совета безопасности ООН «Нераспространение оружия массового уничтожения (ОМУ): меры доверия», был принят исторический документ — заявление председателя Совбеза по предотвращению конфликтов и превентивной дипломатии в региональном контексте», — говорится в сообщении МИДа, опубликованном в пятницу.

Как отмечается, ранее подобные документы совета «никогда не имели направленности на широкое разрешение локальной проблематики по всему миру в рамках общей модели». «Это первый политически обязывающий международный акт Совбеза, разработанный и принятый при лидерстве Казахстана. Он затрагивает актуальную конфликтологическую тематику современных международных отношений, предлагая практические решения и рекомендации», — подчеркивается в сообщении.

«В Совбезе удалось договориться, что во всеобъемлющую стратегию предотвращения конфликтов, по предложению Астаны, впервые будет включено и нераспространение — в качестве одного из ее компонентов. Это является практическим вкладом в реализацию приоритета 1 Политобращения к СБ, включающего в качестве стержневого элемента нераспространение оружия массового уничтожения», — поясняется в информации.

«Не менее важными для нашей страны стали положения документа о приверженности и уважении членами Совбеза политической независимости, суверенного равенства и территориальной целостности всех государств. Также в его рамках удалось отметить необходимость соблюдения государствами своих обязательств по международному праву, что коррелирует с инициативой главы государства о необходимости переподтверждения его базовых принципов», — отмечается в тексте.

Также в МИДе обращают внимание, что принятие заявления стало очередным шагом в реализации манифеста «Мир. XXI век», который содержит алгоритм совместных действий по прекращению конфликтов и насилия. «Оно идет в унисон с реализацией приоритета 2 Политобращения к СБ — устранение угрозы глобальной войны и урегулирования локальных конфликтов. Впервые в рамках своего мандата на поддержание международного мира и безопасности Совбез отметил важность достижения к столетию ООН мира, свободного от насильственных конфликтов, как это было предложено президентом Н. Назарбаевым в 2015 году на юбилейной 70-й сессии ГА ООН», — указано в сообщении.

«Приложены усилия и для реализации нашего приоритета 5 Политобращения к СБ по последовательному построению мира и безопасности в Африке. Для претворения этой задачи в жизнь делегация Казахстана включила в документ пункт о необходимости повышения и укрепления роли Специальной рабочей группы СБ ООН по предотвращению и разрешению конфликтов на данном континенте», — перечисляется в информации.

«В рамках приоритета 6, отмечающего необходимость увязки вопросов безопасности и развития, получила «зеленый свет» предложенная Казахстаном триединая стратегия по профилактике конфликтов и предупреждению их корневых причин, применимая, по мнению Астаны, и в различных частях планеты и имеющая основания стать модельной. В ее основе — создание потенциала для тщательного исследования взаимосвязи безопасности и развития; использование инновационного регионального подхода; а также укрепление координации в рамках ООН для повышения эффективности оказываемой на местах помощи и обеспечения большей прозрачности», — сообщили в МИДе.

«В рамках приоритета 7 по адаптации всей системы ООН к угрозам и вызовам для человечества в XXI веке и повышению ее роли в мировых делах, в заявление включен призыв в поддержку новой повестки дня и реформ генсека. Как известно, они ставят целью трансформацию ООН в более последовательную, интегрированную и эффективную структуру, нацеленную на профилактику конфликтов и кризисов, а не на их адресацию постфактум. ООН при этом, согласно мандату, будет переориентирована на более эффективное использование инструментов предотвращения конфликтов и превентивной дипломатии», — заключается в сообщении.