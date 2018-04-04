Не уходит ли Казахстан от России вслед за Украиной?! Часть 2

В контексте подталкивания Казахстана к слиянию со Средним и Ближним Востоком, а также англо-американского отношения к казахам можно выявить такие факторы, которые для русских людей, скорее всего, попросту ничего значат, а вот казахским сознанием наверняка будут восприняты как мощнейшие раздражители резко негативного порядка

Часть 1

Сейчас так же, как тогда в Японии, из-за неспособности аграрного сектора экономики большинства стран Ближнего и Среднего Востока обеспечить работой избыточное население резко возрастает тенденция к урбанизации и, далее, к миграции за пределы региона главным образом – в развитые страны Запада. Те нуждаются в свежем притоке людей извне. Будущее развитие той же Европы, переживающей демографический кризис, без мигрантов не представляется возможным. Но она так же, как Северная Америка и Австралия, принимать всех желающих переселиться к ним не может и, что самое главное, вовсе не собирается. Запад будет стараться отбирать из их числа к въезду наиболее образованных и дееспособных мигрантов. А как же быть со всеми остальными? На этот вопрос уже дан ответ. 16 сентября 2015 года лорд Десаи (полное имя Мегнад Джагдишчандра Десаи, кстати, он уроженец Индии, где в 2008 году поднимался вопрос о переселении миллионов малоземельных и безземельных крестьян в Казахстан) выступил в парламенте Великобритании с предложением на этот счет. Он заявил, что Брюсселю следует в сотрудничестве с ООН разработать и профинансировать план по расселению выходцев из Сирии и других ближневосточных стран в Казахстане и соседних с ним по региону республиках. В его предложении речь шла «о перемещении как можно большего числа (sic!!!) мигрантов и беженцев для расселения в этих государствах».

Такова другая сторона медали под названием отход Казахстана от «русскоязычной культурной сферы» и его «разворот в сторону Запада». Вещи надо называть своими именами. И ведь не сказать, что США и их европейские союзники тщательно скрывают то, для чего им в действительности нужно, чтобы Казахстан повернулся спиной к России и лицом к Среднему и Ближнему Востоку. Тут никакого секрета нет. Нам, в отличие от случая с украинцами, безвизовый режим на вьезд в шенгеновскую зону и интеграцию в Европу не обещают. Нашу республику до сих пор Америка и единая Европа по давней безмятежно-колониалистской привычке приспосабливали к своим интересам, а также к нуждам дружественных и саттелитных им стран на периферийных окраинах Запада. Теперь же они явно намерены сделать уже, так сказать, ход конем и разом «уйти» нас от России.

Так они добьются для себя реализации двух ключевых задач. В-первых, это – придвижение границ бурлящего Среднего и Ближнего Востока к российскому Поволжью, Приуралью и Сибири, а также китайскому Синьцзяну. Во-вторых – открытие на другом конце глобальной дуги нестабильности клапана сброса нарастающего миграционного давления на Европейский Союз.

Пока Казахстан находится в орбите Москвы, достижение таких целей остается нереальным. Можно любит Россию и Иран или не любит их, но одного у них не отнять. Именно их неподатливость американскому «сеянию ветра перемен» мешает вовлечению постсоветской Центральной Азии в дугу нестабильности. Иран не дает соединить нестабильный арабский Ближний Восток с еще более нестабильным Афганистаном и Пакистаном. А Россия не позволяет афганской нестабильности перекинуться на постсоветскую Центральную Азию. И они так ведут себя, исходя из своего понимания задач обеспечения собственной безопасности. Другими словами, их интересы в данном случае смыкаются с интересами постсоветских центрально-азиатских стран в целом и Казахстана в частности.

В Астане все это, надо полагать, прекрасно понимают. Но Казахстан – это небольшая по численности населения развивающаяся страна, властям которой необходимо сохранение инвестиционной привлекательности в глазах западного бизнеса для поддержания сложившегося в обществе баланса доходов и потребления и, соответственно, хотя бы относительного социально-экономического равновесия. А правительства и корпорации Запада, выступая единым фронтом в третьем мире, вкладывают свои инвестиции в пакете с такими условиями, которые вяжут местные власти по рукам и ногам, постепенно лишая их возможности самостоятельно принимать решения в сфере международных отношений и медленно и верно атрофируя их волю в плане сопротивления давлению извне. Мы говорим о миллиардных прямых иностранных инвестициях, вложенных в экономику нашей республики такими западными странами, как США, Нидерланды, Великобритания, Италия, Франция и Швейцария. При этом игнорируем то, что казахстанская внешняя политика в плане проявления солидарности с ближайшим военно-политическим союзником Россией, подвергающейся нарастающему давлению со стороны Запада, делается все менее и менее внятной.

Сама Москва также, на наш взгляд, ведет себя в этой ситуации несколько странно. Она в Казахстане повторяет, как нам кажется, ту же ошибку, которая была совершена ею на Украине. Имеется в виду то, что россияне, все еще располагая значительными ресурсами и возможностями в плане оказания воздействия на общественное мнение нашей республики, практически никакой контрпропаганды в отношении предпринимаемых Западом усилий по ее переориентированию в направлении Среднего Востока (Афганистана и Пакистана) и Ближнего Востока (арабских стран) не ведут. Москва работает главным образом с официальной Астаной. А вот ориентированной на сознание казахского Казахстана или казахов Казахстана работы у нее совершенно не видно. Тогда как Вашингтон и Брюссель уже давно развернули масштабную пропагандистскую деятельность, направленную на дискредитацию политики Кремля и популяризацию курса на воссоединение казахской нации с нациями Среднего Востока (Афганистаном и Пакистаном) и Ближнего Востока (арабскими странами) в пику существующей ориентированности на Российскую Федерацию. Для этого ими опосредованным образом используются самые различные ресурсы и каналы информации.

Нельзя сказать, что Россия не ведет пропагандистскую борьбу, так сказать, за умы и сердца казахстанских людей. Ведет, но при этом не делает никакого акцента на особенностях восприятия событий и явлений казахским населением. Ведет, но по старинке, по оставшимся от советских времен лекалам, уповая на логику и надеясь на объективность.

А Америка и Запад в целом — ее соперники по этой борьбе – свою аналогичную пропагандистскую деятельность осуществляют с учетом, прежде всего, особенностей казахской исторической памяти, а также восприятия событий и явлений казахским населением. Вашингтон и Брюссель к настоящему времени определенно переигрывают Москву в этом деле, искусно играя на казахских эмоциональных струнах. И сейчас предпринимают меры по закреплению своего успеха на пропагандистском фронте уже практическими делами в плане подталкивания Казахстана к братанию со Средним и Ближним Востоком. Они действительно добились очень многого в казахстанском направлении. Это надо признать. Поэтому вполне объяснимым представляется озвучивание на Западе заявлений типа «Путин потерял не только Украину, но и Казахстан».

И вот что примечательно. Навязываемые Западом казахскому общественному сознанию и расчитанные, прежде всего, на казахское эмоциональное восприятие аргументы на поверку оказываются пустыми, если не сказать большего. Но этого некому доказывать и показывать. Занятие таким вопросом было бы в интересах России. Но там на это пока не обращают внимания.

В контексте темы подталкивания Казахстана к слиянию со Средним и Ближним Востоком, а также англо-американского и в целом западного отношения к казахам можно выявить такие факторы, которые для русских людей, скорее всего, попросту ничего значат, а вот казахским сознанием наверняка будут восприняты как мощнейшие раздражители резко негативного порядка. И они могли бы быть эффективно использованы Москвой в пропагандистской борьбе за умы и сердца коренного населения Казахстана. К сожалению, пока что их включение в российский идеологический инструментарий остается благим пожеланием.

Недавно информационные каналы распространили сообщение о том, что президент РФ Владимир Путин принял в Кремле нового посла России в Казахстане Алексея Бородавкина. Уже один этот факт свидетельствует о резко возросшем значении Астаны в глазах Москвы. Но политические жесты надо подкреплять конкретными прорывными идеологическими делами.

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