Астана.12 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Все переведенные на казахский язык учебники на кириллице издадут и на латинице, сообщил руководитель общественного фонда «Национальное бюро переводов» Рауан Кенжеханулы.

«Мы готовы издавать книги и на новом алфавите, как только ученые будут готовы с правилами орфографии. В сущности это технический вопрос. Глава государства сейчас поручил нам, чтобы книги были и в бумажном виде, и в электронном виде. И на их базе готовятся электронные онлайн-курсы. Поэтому сейчас 18 учебников, которые переведены – они изданы на кириллице. Далее мы будем готовы для того чтобы издавать и на латинице, но все учебники в электронном формате будут доступны и на том, и на другом алфавите», — сообщил Р. Кенжеханулы журналистам в четверг после презентации учебников в рамках проекта «Новое гуманитарноезнание. 100 новых учебников на казахском языке».

По его словам, одним из критериев отбора учебников было наличие не менее 3 изданий. Причем они переводились не с русского языка, а с языка оригинала.

«Например, учебник «Экономикс» Н. Грегори Мэнкью, переведенный на русский язык порядка 5-6 лет назад – это второе международное издание. И автор говорит о том, что последнее издание сделано на базе рефлексии всех последних экономических и финансовых кризисов, то есть по содержанию – это уже совсем другой учебник», — отметил спикер.

Он подчеркнул, что каждый перевод – это «интерпретация».

«И невозможно этого избежать, потому что человек переводит и какое-то добавление, расширение – оно всегда присутствует. Мы это видим, когда сравниваем с версиями учебников, в том числе на русском языке. Поэтому нам было очень важно, чтобы перевод был прямой. Поскольку даже структура предложений, стилистика становится намного ближе к оригиналу», — отметил глава Национального бюро переводов.

Кроме того, он рассказал о спорах, которыми сопровождался процесс перевода учебников.

«У нас было очень много споров. Ученые во время перевода говорят о важности, научной точности в переводе. Лингвисты, филологи, которые занимаются сверкой, насколько текст соответствует нормам языка, во главу угла ставят художественную ценность текста и между этими подходами приходится искать баланс. И тут чем ближе текст к оригиналу, тем он лучше, конечно. В этой связи перевод с оригинала – это всегда хорошо», — отметил Р. Кенжеханулы.