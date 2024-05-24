Власти Кызылорды обещают явить чудо. Воруйте на здоровье: за контрабанду строго не накажут. Адвоката нефтяников лишили лицензии

Обзор Telegram и Youtube каналов

Telegram и Youtube-каналы пишут о визите Касым-Жомарта Токаева в Сингапур. Интерес к этой поездке вызван, видимо, тем, что в 1970-е годы Президент работал там дипломатом. Сегодня инвестиции Сингапура в Казахстан составляет $1,7 млрд.

Фото/x.com/Ordakazakhstan

Сам Сингапур интересуется в Казахстане проектами в сферах энергетики, переработки сырья, логистики, и сельского хозяйства.

Авторы также объясняют суть закона «О противодействии торговле людьми в РК», который мажилис принял во втором чтении. Согласно поправкам, криминализируются преступления, связанные с торговлей людьми, вводится уголовная ответственность за организацию сексуальных услуг через Интернет.

А на медийную сцену вновь входит олигарх Кайрат Боранбаев. Телеграмеры пишут, что против него расследуют уголовное дело еще по двум статьям — по подозрению в «отмывании» бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов.

Депутат Пономарёв вступился за арестованного журналиста Адилбекова. Третий месяц Адилбеков находится под стражей, ему инкриминируют ложный донос. ТГ сообщает, что мажилисмен считает, что это преступление не настолько серьёзно, чтобы изолировать человека.

От 100 тысяч до двух миллионов — за такую цену продают новорождённых в Казахстане. Каналы ссылаются на информацию вице-министра внутренних дел Марата Кожаева. В прошлом году зарегистрировали 19 фактов торговли людьми. В этом году три. Большая часть уголовных дел завершена.

На прошедшей неделе на первый план также вышла тема экологии и сохранения редких животных. Краснокнижную степную антилопу убивают из-за дорогостоящих рогов, которые используют в китайской медицине.

Фото/polisia.kz

Восемь мешков с рогами сайгаков нашли у браконьеров в Алматинской области – они пытались продать более тысячи штук. А в Казталовском районе ЗКО обнаружили 226 рогов сайги. Их нашли в гараже у сельчанина.

Телеграмеры сообщают, что на территории Мангистауской и Атырауской областей в акватории Каспийского моря, наконец-то создадут природный резерват для сохранения каспийского тюленя. Его площадь составит 109 558 гектаров.

Пристально следят каналы за послепаводковой ситуацией. Единовременную выплату уже получили более 26 тысяч пострадавших семей. Более 93 млн тенге выплатят за погибший скот жителям Кульсары. А вот 29 казахстанцев привлечены к ответственности за распространение ложной информации во время паводков. Ситуация с протестами казахстанцев, чье имущество разрушено после наводнений, постепенно стабилизируется.

А сразу нельзя было?

ORDA — 156 650 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал сообщает, что митинг пострадавших от паводка в городе Кульсары Атырауской области, завершился в связи «с достижением конструктивного консенсуса». Люди с площади ушли. Авторы ссылаются на заявление вице-министра внутренних дел Марата Кожаева.

Фото/orda.kz

Жители города Кульсары в Атырауской вышли на повторный митинг перед зданием акимата 15 мая. Участники требовали выплаты в размере 400 тыс. тенге за каждый кв.м аварийного дома. Как пишут телеграмеры, работы по оценке пострадавшего имущества в городе Кульсары планируют завершить до конца этой недели. Результаты экспертизы по 1200 домам уже готовы, и первым 109 жителям уже перечислили средства на личные счета. Ещё 357 пострадавших подписали соглашение на получение компенсации.

Telegram-каналы также сообщают со ссылкой на опер штаб по ЧС Атырауской области, что в городе работают двадцать мобильных групп. А Фонд «Халык» совместно с Halyk Bank начали выплату адресной финансовой помощи пострадавшим от наводнения. На эти цели основатель фонда Тимур Кулибаев направил 31,4 млрд тенге.

Хорошо, что горожане заставили власти шевелиться активнее, хотя и переполошили власть имущих ночной осадой акимата. Плохо, что людям приходится пробивать бюрократические стены именно такими методами.

За что лишили?

ВЫХОД К ПРАВДЕ — 39 452 подписчиков на этой неделе

Почти скандальную новость публикует ТГ. Популярного казахстанского адвоката известного своей принципиальной позицией — Гульнару Жуаспаеву, суд Алматы лишил лицензии.

Как сообщают авторы канала, она выступала адвокатом потерпевших в деле о пытках во время Кантара.

Коллаж Ulysmedia

«Турксибский районный суд Алматы вынес частное постановление о лишении лицензии адвоката Гульнары Жуаспаевой, защищающей потерпевших по делу о пытках во время Кантара», — цитирует ТГ официальное заявление.

Радикальное решение суда Жуаспаева прокомментировала журналистам ТГ так: «фактически это запрет на профессию».

«Я занимаюсь адвокатской практикой более 30 лет и никогда другим не занималась. Вчера началась апелляция по этому делу. Суд объявили закрытым и запретили публиковать сведения по этому делу. В этом году мне будет 60 лет. На следующий год мне уже на пенсию. Никогда не думала, что перед пенсией меня лишат адвокатской лицензии за защиту потерпевших по кантарским делам, за работу по политическим делам и за мою прямоту в выражении своего мнения в судах», – цитируют ее авторы.

Добавим, что широко известна Жуаспаева стала после громких «жанаозенских процессов», на которых успешно защищала права нефтяников — их обвиняли в организации забастовочного движения. Многомесячная забастовка, напомним, закончилась трагическим расстрелом рабочих полицейскими в 2011 году. Адвокат также обучалась и имеет право на участие в международных судебных процессах. В портфеле правозащитницы самые сложные и резонансные судебные тяжбы, на которых она, как правило, выступает на стороне простых людей.

Еще одно поле чудес

Krivosheev.live — 4 978 подписчиков на этой неделе

Телеграмер рассказывает, как в Жанакорганском районе Кызылординской области высадили «золотые» яблоневые сады – их стоимость 1,6 млрд тенге. Цифра, согласитесь, серьезная. Под сады огородили 120 гектаров земли. Но самое удивительное, что уже в этом году власти ожидают урожай 50 тонн с гектара!

«Я даже стесняюсь спросить, что за волшебные саженцы такие, что в первый же год плодоносят, да еще в таком сумасшедшем объеме?», — пишет журналист.

Автор ТГ приводит данные областного акимата, который отчитался, что в саду выкопаны две скважины глубиной 60 и 30 метров. 50 кубометров воды в час заполняют бассейном, оборудованным биомембраной, размером 100х100, глубиной 4,5 метра и подают капельным путем к яблоням.

«Честно, я не спец в таких тонкостях, но даже при наличии скважин и капельного орошения никто не отменял особенность кызылординского климата. Он резко континентальный, с малым количеством осадков (особенно летом) и большим количеством солнечных дней…», — взывает к здравому смыслу телеграмер.

Он пишет, что лето там длительное и жаркое, а зима довольно морозная и с сильными ветрами. Большинство почвенно-растительного покрова в Кызылординской области может быть классифицировано как пустыня.

«А может и вправду местные власти превратят пустыню в сады и плантации. Это ли не чудо!», — восклицает автор ТГ.

Остается только в это поверить.

Кому выгодно?

SAYASAT.KZ – 4 203 подписчика на этой неделе

В «телегах» разгорается спор: недоумение экспертов вызвали поправки в законодательстве. ТГ сообщает, что из Уголовного кодекса РК исключат статьи «за экономические правонарушения, не представляющие общественной опасности». С такой инициативой выступили мажилисмены. А за безобидной формулировкой стоят сложные экономические проблемы.

«Мажилис одобрил в первом чтении законопроект по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём», — пишут авторы ТГ.

Полной декриминализации подвергаются статьи «Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита» и «Нарушение законодательства о бухгалтерском учёте и финансовой отчётности». Также частично смягчаются наказания за экономическую контрабанду и неуплату таможенных пошлин, сборов и налогов.

Авторы поправок — мажилисмены, утверждают, что это улучшит бизнес-климат и защитит права предпринимателей.

Однако Telegram-каналы тут же ответили мнением возмущенных экспертов. Очевидно, что законопроект продвигается в чьих интересах, считают экономисты и политологи. Иначе как понять, что послабления касаются таможенной сферы, которая является в Казахстане одной из самых коррумпированных? Или взять банковскую сферу – поправки практически открывают для работников банков лазейки для незаконного кредитования, говорят эксперты.

Фермеры в стрессе

Atameken Business — Новости Казахстана – 69 156 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал сообщает, что фермеры возмущены отменой субсидий на импортную технику, аналоги которой производятся в стране. Такая мера приведет к не лучшим последствиям для агросектора, убеждены они.

Как пишут авторы ТГ, решение было принято для поддержки местных производителей. Экономисты его поддержали – они полагают, что это необходимая мера, которая «позволит пополнить бюджет и снизить логистические расходы, что положительно скажется на ценах и скорости доставки техники». Однако эксперты советуют анализировать и контролировать процесс, чтобы избежать негативных последствий для фермеров и потребителей.

«Министерству сельского хозяйства и другим заинтересованным министерствам необходимо следить, чтобы отечественная техника не оказалась дороже и менее качественной, чем зарубежная. В противном случае это может привести к росту стоимости сельхозпродукции и дополнительным расходам на ремонт и обслуживание», — цитирует ТГ экономиста, финансового советника «R-FINANSE» Армана Байганова.

Да и сами фермеры не видят положительных сторон в отмене субсидий на зарубежную технику, пишут авторы ТГ. Предприниматели считают, что «это приведет к снижению конкуренции и усложнит обновление парка техники». Фермеры опасаются, что их интересы не будут учитываться, что негативно скажется на сельскохозяйственном производстве страны.

«…Мы уверены, что ситуация только ухудшится. Этой мерой мы не казахстанского сельхозпроизводителя поддерживаем, а увеличиваем маржинальность машиностроительной отрасли. …У меня большие сомнения, что у нас есть достаточно высокий уровень локализации сельхозтехники и что такими методами мы увеличим этот уровень локализации», — телеграмеры предлагают мнение еще одного эксперта — генерального директора AITAS AGRO Талгата Алдажарова.

О проблемах технического оснащения фермерских хозяйств Казахстана, не знает только ленивый — тут и про качество, и про дороговизну сельхозтехники, и о закредитованности.

Получается хроническую «болезнь» сельского бизнеса не вылечили, а усугубили?

А нет у нас «особого пути»

PROTENGE – 28 860 подписчиков на этой неделе

Свою очередную реплику ТГ начинает, казалось бы, с банального вопроса: что порождает коррупцию в Казахстане? «Спойлер: не менталитет и не «особый путь»».

Всё дело в устройстве самой экономики Казахстана, пишут телеграмеры, отсылая к мнению эксперта, автор telegram-канала Monetarity Владислава Туркина.

«Сырьевой экспорт и его распределение – основной и достаточно узкий канал поступления значительных доходов в экономику, распределение которых завязано на узкий круг лиц и компаний», — указывает на первый момент Туркин.

При этом чем больше экономика ориентируется на продажу сырья, тем сильнее рост коррупции.

«Мы сами сравнили бы это с узким бутылочным горлышком, через которое в страну заходят нефтедоллары. Все хотят прильнуть к этому горлышку, чтобы сполна напитаться богатством. Поэтому борьба за место у горлышка идет очень активно и включает в себя нечестные методы», — добавляют авторы ТГ.

Второй фактор, который порождает коррупцию – государство, как основной игрок в экономическом поле.

«Большая часть экономических отношений, так или иначе завязана [на государстве] или контролируется государством», — цитируют далее авторы Туркина.

Он имеет ввиду огромные квазигосударственные компании, различные программы субсидирования, госзакупки, на которых выстроено огромное число непрозрачного и зависимого бизнеса.

«У нас государство устроено так, что бОльшая часть общества исключена из процесса принятия политических решений, распределения доходов и контроля экономических благ.

В результате доступ к распределению становится иным: взятка, родственные связи, быть чиновником и др. Но ни разу не менталитет или «особый путь», — опровергают прижившуюся аксиому авторы канала.

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