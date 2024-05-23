Что волнует душу казаха во второй декаде мая

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «Почему от Сагинтаева нет толку в ЕАЭС, а казахский «дешевле» русского?» — Бакытжан Сагинтаев, возглавляющий коллегию Евразийской экономической комиссии с начала 2024 года, не спешит продвигать вопрос таможенных пошлин, пишет telegram-канал DalaInside.

Он не оправдал надежд казахстанской власти и от него нет пользы Казахстану, считает источник канала.

«В начале года была надежда, что Сагинтаев поднимет этот вопрос и поможет увеличить долю Казахстана во внешнеторговом обороте со странами ЕАЭС. Наступил май, но никаких подвижек нет», — говорит источник.

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Сколько граждан России и Украины приехали в Казахстан с начала войны и чем они занимаются, выяснили на портале HalyqUni.kz

По данным МВД РК, с 24 февраля 2022 года в Казахстан прибыли 6 843 592 россиян, из них выехало — 6 773 103 человека. Также прибыли 52 884 украинца, и из них уехали обратно — 52 294.

За два года 257 986 граждан России получили разрешения на временное проживание в Казахстане, а 7794 граждан Украины получили визы. Разрешения на постоянное проживание получили 31131 россиянин и 955 украинцев, гражданство РК получили 5073 россиян и 79 украинцев.

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Теория некоего семейного коуча о том, что «только женщины распространяют инфекции, если имеют несколько партнеров», вызвала оживленную дискуссию в Сети, пишет Massaget.kz.

«Если мужчина вступает в половые связи с несколькими женщинами или со своими несколькими женами, он никогда не распространит инфекцию, а если у женщины несколько партнеров, то она обязательно распространит инфекцию. Это доказано наукой», — заявил семейно-религиозный коуч Жанадил Райымбеков в эфире одного из подкастов.

Он также поясняет, почему после развода женщина может выйти замуж только через четыре месяца.

Отрывок из видео был опубликован в Instagram. Пост, набравший больше 6500 лайков и 3500 комментариев, вызвал бурю возмущения пользователей.

Издание, в свою очередь, приводит мнения профессиональных медиков, которые говорят о том, что «инфекция не выбирает пол».

«Каждый должен заниматься своим делом. Если инфекция есть у женщины, она передается мужчине, также, если она имеется у мужчины, он заражает женщин», — сказал уролог Ернур Айниев.

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Dialog.kz. Перестановки в Мангистау: Ногаев под давлением? — «Перестановки в Мангистау: Ногаев под давлением?«,- пишет газета Abai.kz. Кадровые изменения произошли в Мангистауской области. Издание пишет, что сменился глава «КазМунайГаза» и задается вопросом: а почему уволили Мырзагалиева? Неизвестно куда пойдет 45-летний Магзум Мырзыгалиев. Он был министром энергетики РК, помощником президента РК, министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана. Издание ссылаясь на определенные источники сообщает, что «отставка Магзума связана с его неспособностью выполнять поставленные задачи«.

«Причин увольнения Мырзыгалиева несколько. Первая причина заключается в том, что «КазМунайГаз» терпит убытки. Дочерние предприятия компании существуют на государственных дотациях. Компании теряют деньги и зарабатывают миллиарды долларов на субсидиях»,- говорится в материале издания.

Этот материал опубликовали до отставки Нурлана Ногаева с поста акима Мангистауской области. Поэтому в материале прогнозировали отставку Ногаева. Эксперты говорят, что причин таких перемен в Мангистау может быть несколько. Один из них – «смена руководства «КМГ». Другая основная причина заключается в том, что около 500 рабочих нефтяного месторождения Жетыбай в Мангистау бастуют уже несколько месяцев с начала декабря.

Стоит напомнить, что 16 мая указом президента страны Нурлан Ногаев все же был освобожден с занимаемой дожности. На должность акима Мангистауской области был назначен Нурдаулет Килыбай.

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За время, когда Сагинтаев руководил городом Алматы, земельные участки на общую сумму в 3 миллиарда тенге были переданы в частные руки, пишет издание Dalanews.kz. По данным этого издания, прокуратура Медеуского района Алматы выявила незаконно предоставленные земельные участки в природном парке «Медеу».

Сотрудники надзорного органа выяснили, что в годы правления городом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым, частные лица зарегистрировали права собственности на 10 земельных участков площадью 35 га на территории природного парка.

«Земли, занимающие особо охраняемые природные территории, не могут находиться в частной собственности. Однако в 2020 году выяснилось, что частные лица зарегистрировали права собственности на 10 земельных участков площадью 35 га на территории природного парка», — сообщает издание.

В связи с этим прокуроры города обратились в суд. И, решением суда, в природный парк «Медеу» возвращен земельный участок кадастровой стоимостью 3 млрд тенге.

Бакытжан Сагинтаев занимал должность акима Алматы с 28 июня 2019 года по 31 января 2022 года.

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Нет выхода? По итогам 2023 года АО «Евразийский банк» оказался очень прибыльным и получил чистый доход в размере 96,9 млрд тенге. Но владельцы банка, евразийская тройка олигархов во главе с Машкевичем, не могут получить от него ни копейки дивидендов, пишет интернет-издание Nege.kz. Итак, почему Евразийская группа во главе с Александром Машкевичем не могут получить дивиденды? По данным издания, для того, чтобы радоваться прибыли банка Евразийская группа должна вернуть государственный долг в размере 150 миллиардов тенге, которые они получили от государства в 2017 году в качестве помощи для обеспечения финансовой стабильности. В 2017 году АО «Евразийский банк» в рамках программы стабилизации финансового рынка разместило 15-летние облигации с годовой доходностью 4 процента, которые были приобретены Казахстанским фондом стабильности Национального банка.

«С учетом того, что в прошлом году «Евразийский банк» вернул задолженность в размере 15 млрд тенге, аудированная финансовая отчетность банка за 2023 год показывает, что теперь банк должен государству 64,6 млрд тенге. По правилам, банки не могут выплачивать дивиденды своим акционерам до выхода из программы финансовой стабильности, а бонусы топ-менеджеров урезаются», — говорится в материале.

По данным этого издания, сегодня в стране пять банков, получивих государственную поддержку. Это Евразийский банк, Банк ЦентрКредит, Нурбанк, Банк РБК, Жусан Банк. «Народный банк», занимающий шестое место в списке, в этом году вернул все государственные деньги. Теперь его основные акционеры — Тимур и Динара Кулибаевы могут беспрепятственно получать дивиденды.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Песня Кайрата Нуртаса стоит 1 млн, хит Шамши Калдаякова ― 22 тысячи тенге» — Невестка Шәмші Қалдаяқова Ботагоз заявила, что семье композитора платят маленькие суммы за его песни. Как пишет Skifnews.kz, эта информация была озвучена на брифинге в Службе центральных коммуникаций на тему интеллектуальной собственности.

Невестка Шәмші Қалдаяқова рассказала, что до 2019 года она получала некоторые выплаты за его песни. Она отметила, что является директором Фонда Қалдаяқова, который организует множество мероприятий, и на них нужно постоянно искать средства.

Женщина поделилась своими обидами. Она отметила, что как директор фонда устала просить спонсоров о поддержке. В качестве примера она привела выплаты Кайрату Нуртасу, как автору песен. Ботагоз отметила, что автор, написавший текст песни, получает за свои стихи по 1 миллиону тенге. Женщина считает, что все знаменитые авторы должны получать такую же солидную сумму.

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На портале Abai.kz опубликовали материал с высказыванием члена Союза журналистов Казахстана Бейсенғазы Ұлықбека о том, почему Казахстан не стоит называть многонациональным государством.

«Недавно я услышал от одного чиновника высказывание, что «Казахстан ― многонациональное государство». По этим словам можно понять, что этот человек политически неграмотен. Я не понимаю, как люди с таким низким образованием, скудными политическими познаниями, опасными для будущего нации, могут быть назначены на высокие должности», ― пишет автор.

Он подчеркнул, что уже сейчас казахский народ является государствообразующим. Бейсенғазы Ұлықбек считает, что по сей день говорить, что в Казахстане проживает 130 наций, идеологически неправильно.

«Я считаю, что при назначении акимов каждой области и мегаполиса необходимо обращать внимание не только на способности и знания кандидата, но и на то, насколько он близок к казахской культуре, искусству и литературе. В противном случае он полностью исключит из этой территории казахскую культуру и искусство, литературу и всю казахскую идентичность. Кроме того, государственный язык может выйти из обихода», ― заключил Бейсенғазы Ұлықбек.

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Айдын ОЛЖАЕВ – «Думающие казахи по тоям не ходят» — В Казахстане в последнее время стали звучать инициативы по поводу запрета или введения ограничений на пышные казахские тои. «Но это есть прямая попытка погубить душу самих казахов«, — говорит на YouTube-канале Qazaq AIRAN абаевед и бизнес-коуч, известный своими эксцентричными высказываниями Омар ЖАЛЕЛ.

На вопросы про казахский той он высказался так:

— В Казахстане тои проходят во все дни недели, хоть в понедельник, хоть во вторник, хоть в среду. Ходить на той казахов заставляют родственные связи и то самое чувство – уят. Тои в стране не регламентированы ничем и никак. Опять же, умные люди в Казахстане по тоям не ходят. Например, видный казахский учёный, академик Каныш САТПАЕВ в своё время никогда не ходил на тои. Потому что с научного взгляда всё слишком очевидно: той это бесполезная трата времени, сопряженное с риском нежелательного переедания жирной еды. Той нарушает режим, вредит научной деятельности.

Изначально у казахов проведение тоя было уделом богатых, которые могли накормить много гостей. Той был для них некой формой, позволяющей поделиться своим богатством с народом. А сейчас той обрёл уже мутированную форму, он превратился в банальный сбор пожертвований, — высказался спикер.

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«За женитьбу по шариату пора наказывать» — Появилась петиция против бракосочетания по шариату. Ее автор, председатель общественного объединения «Демос» Турарбек КУСАИНОВ, предлагает на законодательном уровне запретить всем имамам ДУМКа заключать мусульманский брак и требует в петиции принять специальный правовой акт, позволяющий преследовать по закону нарушителей данного запрета.

По его словам, шариатский брак противоречит кодексу Казахстана «О браке и семье», а полномочия имамов по проведению церемониального брака – незаконны, и именно эта религиозная традиция породила практику многоженства.

«Несмотря на то, что в уставе ДУМКа указано, что оно следует законодательству, регулирующему семейные отношения, и признаёт семейные ценности, его имамы ведут незаконную деятельность, регистрируя шариатские браки граждан. Из-за таких неофициальных религиозных браков семейные ценности попираются, права женщин и детей постоянно ущемляются. Такие браки быстро распадаются, примером служит резонансное дело БИШИМБАЕВА. В главной республиканской мечети в Астане, которой руководит имам Канат КЫДЫРМИН (тот самый имам, который дважды сочетал брак по шариату между Куандыком Бишимбаевым и покойной Салтанат НУКЕНОВОЙ), за последние четыре месяца 2023 года было заключено пять тысяч «религиозных браков». Это только в одной мечети, сколько таких браков благословили в мечетях по всей республике, известно одному Богу. Несмотря на трагический случай, верховный муфтий Наурызбай УТПИНОВ не применил к Кыдырмину строгое наказание», — заявляет автор петиции.

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