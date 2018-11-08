Не спровоцирует ли эмбарго против Ирана скачок цен на ГСМ в России и Казахстане?

Мировой энергетический рынок напрягся в ожидании плохих новостей

Алматы. 7 ноября. КазТАГ — Кемар Машанло . Уже незадолго до начала текущей недели, ознаменовавшейся объявлением второй волны санкций США против Ирана, мировой энергетический рынок напрягся в ожидании плохих новостей. Точнее, в опасениях того, что анонсированное Америкой на 5 ноября введение нефтяного антииранского эмбарго может подтолкнуть цены на нефть к $100 за барр., спровоцировав тем самым и подорожание нефтепродуктов.

«Нежелание 25 стран-производителей объявить о своем намерении наращивать добычу в попытке заместить иранскую нефть внезапно привело к очень жесткому балансу спроса и предложения в IV квартале этого года», — отметил старший аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга в аналитической записке, опубликованной накануне вступления в силу санкций.

«В результате сейчас обсуждается возможность того, что цены на нефть марки Brent достигнут $100 за барр. в этом году», — добавил он.

Ему вторит американский телеканал бизнес-новостей CNBC: «Стремление президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении нефтяного сектора Ирана может вызвать дефицит предложения нефти на мировом рынке, что спровоцирует скачок цен».

Впрочем, чтобы почувствовать драматичность ситуации, возникшей незадолго до вступления в силу второго пакета антииранских санкций, не стоило и за океан ходить.

Никак не назовешь случайным совпадением тот факт, что буквально за неделю до «черного понедельника» премьер РФ Дмитрий Медведев пригрозил отечественным производителям ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для стабилизации цен на рынке топлива. Глава правительства поручил минэнерго в ближайшие несколько дней провести консультации с российскими нефтяными компаниями и выработать соглашение, которое позволит сдерживать рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. «Мне лично доложить на эту тему», — сказал Д. Медведев.

«Мы же договорились о том, что будет принят план работы и определенное соглашение о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке», — напомнил премьер на совещании по вопросам развития РЖД, отметив, что, несмотря на принятые меры, цены на бензин продолжают расти.

Некоторые наблюдатели еще раньше отметили – в начале октября президент России Владимир Путин назвал «не совсем справедливой» ситуацию, когда работающие в России нефтяные компании пытаются «заработать все, что можно», ссылаясь на необходимость «по полной программе» использовать мировую конъюнктуру.

Если под выражением «мировая конъюнктура» иметь в виду опасения того, что эмбарго США на иранскую нефть может поднять цену «черного золота» на уровень, близкий к историческому максимуму, озабоченность российского руководства можно понять.

Согласно данным Росстата, только в сентябре производители бензина подняли цены на 10%. А по данным на 22 октября бензин на автозаправочных станциях (АЗС) в среднем стоил 43,39 руб., что в пересчете на тенге (по курсу 1 руб. = Т5,61) составляет чуть более Т243 за 1 л, дизельное топливо – 44,95 руб. (более Т252).

На фоне событий, происходящих у нашего соседа и стратегического партнера по ЕАЭС, у нас – на казахстанском топливном рынке – тишь да гладь, да Божья благодать!

Судите сами. На протяжении последних полутора месяцев и до сегодняшнего дня официальная розничная цена на дизельное топливо по Казахстану, по данным государственного мониторингового оператора – Центра нефти и газа РК, остается неизменной, составляя на сегодняшний день Т189,01. Более того, на ряде АЗС Алматы впервые после двух предыдущих недель, сопровождавшихся некоторым подорожанием дизельного топлива (в основном из-за сезонных с/х уборочных работ), к началу ноября максимальная стоимость 1 л этого вида горючего снизилась сразу на Т3 со Т194 до Т191.

То же самое можно сказать и в отношении всех видов бензина: официальные розничные расценки в среднем по республике за последние недели остаются неизменными.

Как исключение в южной столице к началу прошлой недели 1 л самого ходового бензина марки АИ-92 (официальная цена Т155,57) подорожал на Т2. Нижний предел его стоимости поднялся со Т151 до Т153, при этом изменился и ценовой разброс на него – Т153-156.

Цены на остальные марки бензина на АЗС топливных компаний южной столицы по состоянию на 7 ноября остаются прежними: на АИ-95 – соответственно от Т167-180 (по официальным данным по стране – Т175,03); АИ-98 – Т189-212 (Т191,44).

Но… Хорошо известно, что экономики России и Казахстана тесно взаимосвязаны (как, впрочем, и у других республик – участниц ЕАЭС). Причем, о взаимосвязи рынков тут можно говорить не только в сфере углеводородов, но и во многих других областях. В том числе и в финансовой сфере, памятуя, к примеру, о взаимозависимости рубля и тенге.

И где гарантия того, что эмбарго США с целью довести экспорт иранской нефти до нуля, вкупе с антироссийскими санкциями не вызовет взлета цен в топливном секторе нашего северного соседа, отозвавшись аналогичными процессами на казахстанском рынке ГСМ?

Разумеется, таких гарантий дать не может никто. Наряду с откровенно алармистскими предупреждениями ряда специалистов выдвигаются и более взвешенные предположения относительно возможных последствий антииранского эмбарго для мирового рынка углеводородов. Но даже авторы таких «успокоительных» прогнозов не рискуют заглядывать дальше конца текущего года, к тому же, ограничиваются лишь предположениями, что «сильного обвала предложения на мировом рынке нефти из-за санкций США к Ирану пока ждать не стоит»…

Подобной точки зрения придерживается директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Сильного обвала предложения на мировом рынке нефти, судя по всему, пока ждать не стоит. Импорт нефти из Ирана, вероятно, еще упадет по сравнению с октябрем – но общее падение добычи относительно квоты вряд ли превысит 1 млн барр. в день. Это значит, что в системе сохранятся резервные добычные мощности – факт, который не даст ценам взлететь до $100 за барр. в этом году. Более вероятно, что они пока останутся в диапазоне $70-80», — пояснил он.

«Снижение цен ниже $80 произошло на фоне смягчения позиции США по иранским санкциям, поэтому высокая вероятность выдачи специальных разрешений была уже учтена в ценах», — пояснил Д. Маринченко.

С его мнением перекликается точка зрения главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, который считает, что, несмотря на фактическое вступление санкций в отношении Ирана, нефтяные котировки пока реагируют сдержанно.

Эксперт обращает внимание на то, что, хотя, согласно заявлению госсекретаря США Майкла Помпео, на сегодняшний день восемь стран исключены из списка импортеров иранской нефти, к которым также могут быть применены ограничительные меры (в случае, если они не сократят объемы поставок нефти из Ирана), данные исключения сохранят свою силу в течение следующих 180 дней без возможности их дальнейшего продления.

Ограниченный во времени период отсрочки, по мнению наблюдателя, позволяет полагать, что такая льгота для некоторых импортеров установлена с целью предоставить больше времени для перераспределения и замещения нефтяных поставок и не несет в себе предпосылок ослабления санкционного давления на Иран.

Крайне жесткую риторику американского истеблишмента, стремящегося снизить нефтяные экспортные доходы Ирана до нуля, с одной стороны, и инертность нефтяных котировок к такого рода событиям, с другой, аналитик объясняет двумя факторами.

«Инвесторы продолжают наблюдать за развитием событий в Европе, где не все согласны с отказом от иранской нефти. Представители ЕС продолжают подавать рынку сигналы о разработке механизма обхода американских санкций для европейских компаний с экономическими связями с Тегераном. Также следует заметить, что наиболее крупные игроки европейской нефтяной отрасли уже отказались от иранской нефти», — говорит А. Покатович.

Кроме того, по его мнению, на этой неделе сказалось проведение выборов Конгресса США, пониженная нефтяная конъюнктура в период выборов является существенным фактором поддержки республиканской партии.

«Предположительные договоренности США и Саудовской Аравии по оказанию давления на нефтяные цены могут потерять свою актуальность после выборов, вернув «в рынок» риторику представителей ОПЕК+, направленную на повышение котировок нефтяных цен», — добавил он.

«В ближайшие недели стоит ожидать движения цен в диапазоне $72-74,3. По итогам выборов США на рынок может вернуться повышенная волатильность», — считает А. Покатович.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) – сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Д. Трамп обещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а госдепартамент США в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти.

Первая часть санкций возобновила действие в ночь на 7 августа. Эти ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана, торговлю золотом и металлами.

Оставшиеся санкции, в том числе против иранского нефтяного сектора, вступили в силу 5 ноября. Как объявило в понедельник министерство финансов США, санкции введены против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана. Среди внесенных в санкционный список организаций числится национальная авиакомпания Iran Air, Организация по атомной энергии и Центробанк Ирана.

Позднее стало известно, что госсекретарь США Майкл Помпео принял решение сделать исключение в отношении некоторых введенных против Ирана санкций, чтобы не препятствовать развитию иранского порта Чабахар на юго-востоке страны, имеющего важное значение для экономики соседнего Афганистана. Отмечалось, что это исключение сделает возможным строительство железной дороги из порта для использования ее Афганистаном и перевозок по ней товаров, которые не подпали под санкции, таких как продукты питания и медикаменты.

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