Почему сложившийся на Западе имидж Казахстана и казахов противоречит действительности?!

После появления фильма «Борат» Астана предприняла чрезвычайно затратную попытку «вышибить клин клином». А именно – противопоставить негативному образу совсем не похожего на казахов киногероя позитивный образ таких же совсем не похожих на казахов спортивных героев

Газета Financial Times опубликовала статью под названием «Kazakhstan‘s image is at odds with the reality» — «Имидж Казахстана противоречит действительности».

В ней говорится так: «Исследование дает представление о том, как Казахстан тратил десятки миллионов долларов — а может быть, и больше – в рамках усилий, предполагающих использование правовых и иных инструментов для преследования проживающих за рубежом оппонентов, которые рассматриваются Астаной как угроза.

Это резко контрастирует с тем международным имиджем, который Казахстан с таким усердием формирует. А именно – с имиджем ответственного субъекта, которого вполне серьезно может восприниматься как участник (актор) международных отношений».

В самом деле, реально существующий на международной арене имидж Казахстана не соответствует действительности. И не только — с точки зрения правозащитной деятельности. У страны определенно имеются серьезные проблемы как в плане формирования своего положительного имиджа за рубежом, так и даже в плане реализации задачи достижения более или менее адекватной узнаваемости. Первое, что приходит в голову обывателю в дальнем зарубежье при упоминании названия «Казахстан», — это образ киногероя по имени Борат, который ни внешне, ни поведением ничуть не похож на представителей титульной нации нашей республики и который, в то же время, нашумел на весь мир. Власти РК предприняли очень и очень дорогостоящий ответный ход. Они создали мультиклуб «Астана», объединяющий под своим брендом профессиональную велокоманду мирового уровня Astana Pro Team, футбольный клуб «Астана», хоккейный клуб «Барыс», баскетбольный клуб «Астана», команду по ралли-рейдам «Astana Motosports». Но в результате получился эффект зеркала. Все эти клубы и команды чуть ли не на 98 процентов состоят из таких лиц, которые опять-таки «ни внешне, ни поведением ничуть не похожи на представителей титульной нации нашей республики». Иначе говоря, официальная Астана предприняла чрезвычайно затратную попытку «вышибить клин клином». А именно – противопоставить негативному образу совсем не похожего на казахов киногероя позитивный образ таких же совсем не похожих на казахов спортивных героев. Совершенно неудивительно, что это не возымело никакого эффекта. Спортивные герои из вышеназванных клубов и команд продолжают в восприятии широкой публики связываться с теми европейскими этносами, которые они представляют, а казахи по-прежнему ассоциируются с вздорным киногероем Боратом.

Впрочем, ничего удивительного в такой реальности нет. Теперь уже нет. Самих казахов на том же Западе как плохо знали прежде, так и мало знает нынче. А вот предметным образом озаботиться этим вопросом, похоже, некому.

Прежде в дальнем зарубежье казахами конкретно заниматься могли лишь ученые, специализирующиеся на изучении прошлого и настоящего так называемого Советского Востока. Такие, как многолетний бессменный секретарь Французской академии, француженка русского происхождения Элен Каррер д’Анкосс, один из авторов изданного в 1967 году Колумбийским университетом сборника «Центральная Азия: сто лет под российской властью» американец Йэн Мюррей Мэтлей… А вот широкая публика там имела о нас весьма смутное представление, так что в те времена о том, чтобы ей на потребу вывести художественный образ казаха, речи не могло быть.

После обретения государственной независимости названия «казах» и «Казахстан» сделались постепенно ходовыми в международном масштабе постольку, поскольку они стали для массового обывателя на Западе ассоциироваться с огромными природными богатствами, которые столь необходимы для развитых экономик. И вскоре дело дошло до выведения художественного образа казаха. В 1997 году Аллен Колман в фильме «Президентский самолет» («Air Force One») вывел образ казахского солдата. Сомнительно, чтобы этот киногерой поспособствовал формированию положительного имиджа казаха в сознании миллионов зрителей по всему миру, просмотревших эту картину. Скорее, как раз наоборот. Случай, упомянутый выше, говорит о том, что не только первый блин вышел комом.

При существующем у нас отношении к вопросу формирования имиджа казахов и Казахстана за рубежом трудно надеяться на иной результат не только сейчас, но и в обозримом будущем.

