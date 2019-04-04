Сокращение прочих обязательств не несет высоких рисков «Цеснабанку»

Алматы. 4 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Сокращение прочих обязательств не несет высоких рисков АО «Цеснабанк», считает эксперт аналитического центра ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов.

«В отчетном месяце (феврале – КазТАГ) указанное снижение (активов «Цеснабанка» на 42% – КазТАГ) было обусловлено сокращением прочих обязательств, в то время как депозитный портфель банка снизился всего лишь на 62,4 млрд тенге, что составляет 13,3% от совокупного снижения обязательств», — прокомментировал Досов для КазТАГ сообщение о том, что в феврале активы БВУ страны показали снижение на 2,5%, а 41,8% этой доли принадлежит «Цеснабанку».

Тем временем, продолжил эксперт, снижение капитала «Цеснабанка» (-187,3 млрд тенге) происходило на фоне роста расходов на формирование дополнительных провизий (+424,6 млрд тенге), что также негативно отразилось на рентабельности банка.

«Так, если в январе превышение доходов над расходами составило 50,5 млрд тенге (переоценка по справедливой стоимости части реструктуризированных долговых обязательств), то в феврале убытки банка составили 215,5 млрд тенге», — полагает собеседник агентства.

В S&P, к примеру, дополнил спикер, не ожидают оттока ни корпоративных, ни розничных депозитов, и прогнозируют восстановление стабильности ресурсной базы.

«6 февраля S&P повысило рейтинги банка до уровня «B-/B» в связи со сменой собственника и продажей части кредитного портфеля, прогноз – «стабильный», — отметил Досов.

На вопрос, как он может прокомментировать факт роста доли NPL или просроченных кредитов с 8,1% до 8,3% в феврале в основном за счет признания проблемных ссуд «Цеснабанком» и Bank RBK, эксперт ответил, что «признание проблемных ссуд является подтверждением намерений финансового учреждения по улучшению качества ссудного портфеля, и соответственно его финансовой устойчивости.

«Отметим, в результате неустойчивого финансового положения некоторых заемщиков, риск невозврата ранее выданных банком кредитов, растет, что оказывает негативное влияние на финансовое состояние банка», — признал собеседник агентства.

Рост провизий на 22,6% в месяц, заметил спикер, «в основном обусловлен формированием дополнительных провизий «Цеснабанком» (рост в 2 раза).

«И хотя указанный резкий рост скорее исключение нежели обычный тренд, умеренный рост провизий в банковском секторе происходит на фоне вступления в силу МСФО 9 (международный стандарт финансовой отчетности – КазТАГ), предусматривающих в том числе более консервативный подход в оценке кредитных портфелей и введение более жестких требований для определения ухудшившихся кредитов», — подытожил Досов.

Напомним, ранее сообщалось, что в феврале активы БВУ страны показали снижение на 2,5%. Причем основное негативное влияние оказал «Цеснабанк» (-41,8%). При этом ссудный портфель системы показал достаточно сдержанное снижение (-0,5%), в то время как выдача новых кредитов увеличилась на 10,3% по сравнению с январем. NPL за прошлый месяц выросли до 8,3% с 8,1% ранее.