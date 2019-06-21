Война Миров. Дональд Трамп идет на второй срок

Фаза повышенного напряжения в геополитике продолжается

Мир получил четкий сигнал о том, что до расслабления ему еще далеко. Потому что 45-ый президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении оставаться в Белом доме на второй срок. Вроде бы президентские выборы еще не скоро – 3 ноября 2020 года. Однако в американской политической системе длительных электоральных пауз практически нет, ведь там если не избирают главу государства, то идут выборы в сенат или палату представителей по замысловатой ротационной модели. Однако в случае с нынешним хозяином Овального кабинета важна в первую очередь собственно фигура политического лидера – у г-на Трампа много врагов как внутри страны, так и за ее пределами, но сама позиция действующего президента США аккумулирует в его руках очень мощный ресурс.

Президент США Дональд Трамп. (Фото: REUTERS / Carlos Barria)

В объявлении Дональда Трампа о выдвижении на высший государственный пост много символичных моментов. Календарная дата старта его избирательной гонки совпадает с началом первой президентской кампании, сделавшей его победителем. Штат Флорида нельзя назвать логовом республиканцев – здесь побеждают то они, то демократы, поэтому 45-ый президент сделал во всех смыслах важное заявление фактически в отбитом им у политического противника бастионе. В американской избирательной системе за того или иного кандидата в президенты отдает голоса весь штат через институт выборщиков, то есть президента США фактически выбирают не граждане, а штаты. Штат Флорида при этом один из самых весовых по числу выборщиков, поскольку жителей в нем много (больше, чем в Казахстане).

С первых дней включения г-на Трампа в президентскую гонку стало ясно, что она будет чрезвычайно напряженной по степени политического накала. Демократическая партия, кстати, еще до объявления действующим главой государства своего намерения остаться на второй срок, интенсивно ищет ему спарринг-партнера в своих рядах. Спектр потенциальных кандидатов очень широкий – от демократического социалиста Берни Сандерса (77 лет) до экс-вице-президента (при Бараке Обаме) Джо Байдена (76 лет). На их фоне Дональд Трамп в свои 73 года не выглядит возрастным президентом.

Как-то довелось общаться со специалистом в вопросах управления (человеческий труд делится на три категории: физический, умственный, управленческий). Он среди прочего заметил, что в Казахстане управленцы процентов на 90 используют негативную мотивацию для работников (увольнения, штрафы, взыскания), тогда как на Западе процентов на 80 предпочитают позитивные меры (премии, отгулы и прочие виды поощрения). На наш вопрос, почему расклад именно такой, эксперт ответил, что каждый управленец использует тот инструмент, который лучше работает в данной конкретной ситуации.

Придя в Белый дом, президент Трамп сразу взялся за механизмы негативной мотивации, и практика показала, что арсенал подобных вещей у него очень обширный. Под прессом давления оказались Канада и Мексика – пограничные соседи США, с которыми когда-то Вашингтон состоял в НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли). НАФТА 45-ый хозяин Овального кабинета похоронил, как не соответствующую требованиям момента. Под жесткий прессинг попали страны Евросоюза (кроме Польши), которым Дональд Трамп категорически запрещает самостоятельную политическую линию. Даже Великобритания, как бы решившая выходить из ЕС, никаких поблажек от Вашингтона не получает. Внутри НАТО г-н Трамп строит всех жестко и строго, нет-нет огрызаться позволяет себе только Турция, у которой политический лидер тоже не подарок.

Похоже, что фактор возраста играет с Дональдом Трампом сложную игру. 45-ый президент США формировался в период очевидного могущества своей страны (американское поражение во Вьетнаме случилось позже). Когда г-н Трамп стал зрелым бизнесменом – рухнул Советский Союз и Вашингтон обрел статус единственной в мире гипердержавы. Но времена изменились и расклад сил на мировой арене тоже. Лидер США, спору нет, человек волевой и решительный, однако он ставит американской государственной машине такие задачи, на которые у нее уже не хватает мощности.

После того, как у Дональда Трампа не получилось маленькой победоносной войны с КНДР (нетрусливый Ким Чен Ын, северокорейское ядерное оружие и средства его доставки, АЭС в Южной Корее и Японии, фактор Китая), его взоры обратились к Ирану. У Тегерана ядерного оружия нет, мощных союзников, как показала история с американским эмбарго на иранский нефтяной экспорт – тоже. Президент Трамп хочет всем продемонстрировать мощь США на примере разгрома Исламской республики Иран. Однако все уперлось в военные возможности Пентагона.

Американская военщина заявляет, что для гарантированной победы над Тегераном требуется авиационная, флотская и сухопутная группировка общей численностью в полмиллиона военнослужащих. Чтобы сосредоточить такие силы на иранском направлении, Пентагону придется оголить китайский фланг. Если в это время Пекин решит реинтегрировать в себя Тайвань силой, то США ничего существенного противопоставить Народно-освободительной армии Китая не смогут. Американские спецслужбы, в свою очередь, не могут даже приблизительно спрогнозировать какой размах примет террористическая активность шиитских группировок на Ближнем Востоке, если дело дойдет до прямого военного столкновения с Ираном и из Тегерана поступит приказ в подконтрольную сеть ячеек и полномасштабных действиях.

Торговая война США с Китаем пока нанесла китайской экономике вреда больше, чем американской, но не факт, что Пекин не ударит по слабым американским точкам. Сегодня Поднебесная еще осмысливает линию поведения в отношении Вашингтона, поскольку для нее сложившаяся ситуация реально новая. Десятилетиями Китай пользовался режимом наибольшего благоприятствования на рынке США, а потом резко тарифы, пошлины, запреты и угроза новых пакетов санкций. Вряд ли можно назвать случайной ситуацию, когда лидер Китая Си Цзиньпин присутствовал в зале Петербургского экономического форума – 2019, где Владимир Путин бросал вызов американскому экономическому порядку в мире. Пекин свернул консультации с Вашингтоном по вопросам обороны и безопасности до прихода в Белый дом новой американской администрации. А если Дональд Трамп опять выиграет и останется на второй срок – ждать еще четыре дополнительных года?

Сложную партию президент Трамп ведет с Россией. Среди пятнадцати расследований, которые американские компетентные органы ведут в отношении 45-го президента США, «российский след» в президентской избирательной кампании 2016 года вроде бы формально не фигурирует, однако в информационном поле он остался. Вашингтон давит на Москву катком новых санкций и ограничений, а та вывела более $100 млрд из госдолга США, из-за чего стоимость его обслуживания у американцев увеличилась, мешает Белому дому свергнуть Мадуро в Венесуэле и троллит Европу. Из Кремля открыто указывают на то, как Дональд Трамп обращается с европейскими «подхрюкивающими» партнерами и предлагают дружить домами против Белого дома. Европейцы молчат, но газопровод «Северный поток – 2» тем временем достраивается. Сложность ситуации на российском направлении для хозяина Овального кабинета в том, что многие антироссийские санкции проведены в виде закона через конгресс, а это лишает 45-го президента свободы маневра.

В своей практической деятельности Дональд Трамп активно перетягивает ресурсное одеяло от финансового капитала США (фактически транснационального) в пользу национального промышленного капитала. Это грозит тем, что финансисты могут не пожалеть денег на кампанию Джо Байдена, который сегодня считается фаворитом в лагере демократической партии. Правда, в стане банкиров тоже не все просто. Президент Трамп сильно обласкал Израиль, «подарив» ему Иерусалим и Голанские высоты, поэтому еврейский капитал относится к нему доброжелательно.

Дональд Трамп четко видит свою группу поддержки и сфокусирован на завоевание ее симпатий, не заморачиваясь на реакцию тех, кто за него голосовать все равно не будет. Из этой области обещание 45-го президента начать массовую высылку из США незаконных иммигрантов, поскольку электорат г-на Трампа подобные меры поддерживает. Шоу в политической деятельности нынешнего главы Белого дома будет много, поскольку без такого важного ресурса для американской политической культуры ему в своем нынешнем положении не победить.

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