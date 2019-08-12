«Грядет новая масштабная волна призыва во власть?». «Почти половина казахстанцев берут кредиты на похороны и свадьбы». «Конина из Аргентины дешевле нашей, «ножки Буша» доминируют». «Пришла еда, открывай ворота: почему в Казахстане дорожают продукты»

Сетевой Казахстан 12 августа 2019г.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Казахстан-2019: Грядет новая масштабная волна призыва во власть?» — 13 августа завершается публичное обсуждение проекта Указа президента РК «О некоторых вопросах Президентского кадрового резерва». 1 сентября начнется конкурсный отбор резервистов, и уже к концу года список из 300 молодых управленцев, которые смогут претендовать на должности высшего ранга – министров, акимов, председателей нацхолдингов и нацкомпаний и др. – будет сформирован. Однако должного общественного внимания и широкого обсуждения эта инициатива не получила. Гораздо больше кипения страстей вызвал Национальный совет общественного доверия, хотя орган это общественный, скорее с консультативно-совещательным статусом. Тогда как Президентский кадровый резерв может в потенциале стать одной из самых масштабных кампаний призыва во власть с начала 90-х годов, когда и был сформирован костяк нынешней управленческой элиты Казахстана, известный также как команда Нурсултана НАЗАРБАЕВА.

KURSIV . KZ . «Почти половина казахстанцев берут кредиты на похороны и свадьбы» — Всего треть казахстанцев полностью довольны своим финансовым положением. При этом не менее 9,4% граждан ежедневно испытывают беспокойство по поводу того, что у них не хватает денег, чтобы покупать достаточное количество еды. Чтобы провести свадебный той или похоронить родственника, 42,2% жителей страны вынуждены влезать в долги. Такие данные показало исследование «Качество жизни населения», которое Комитет по статистике РК опубликовал в июле текущего года.

ZAKON . KZ . Денис КРИВОШЕЕВ – «Нацбанк готовится к бегству населения в доллар» — Наивно предполагать, что в такой стране как Казахстан, события связанные с деньгами, могут происходить разрознено, сами по себе. Вот их ряд. В пятницу прошло закрытое совещание в Национальном банке. В святая святых тенге был приглашен узкий круг, включающий в себя и представителей АФК. В результате, на свет появилось несколько документов и заявлений. Два проекта постановлений НБРК: один о правилах организации обменных операций, другой по регулированию рынка ценных бумаг. После, вышло заявление Президента ТОКАЕВА об изменениях, связанных с деятельностью Национального фонда страны. Закончилось все публикацией совместного приказа и постановления министерства финансов и Нацбанка об ограничениях на покупку безналичной валюты.

TENGRINEWS . KZ . «Владельцы обменников рассказали о своем заработке и о новых требованиях Нацбанка» — Еще один представитель этого бизнеса Айгуль САЛЫБЕКОВА высказала свою обеспокоенность новыми требованиями Нацбанка. Предпринимательница с коллегами по цеху намерена подготовить открытое обращение. Айгуль состоит в Ассоциации небанковских обменных пунктов по городу Нур-Султану и сейчас, можно сказать, от имени столичного сообщества руководителей обменных пунктов выражает мнение. «Не можем понять, что это за решение и кем оно предложено. Чтобы вводить такие правила, нужно же проводить какие-то исследования, анализ, продумывать, обсуждать. А так постановили и все… Это же несерьезно«, — говорит Айгуль Салыбекова, отмечая, какими могут быть последствия, если постановление об их деятельности вступит в силу.

365 INFO . KZ . «Казахстанцы массово уходят в ипотеку» — В июне 2019 года банки выдали рекордный объем кредитов населению на строительство и приобретение жилья. Объем ипотечного кредитования превысил 92,2 млрд тенге. В результате установлен абсолютный рекорд. Таким образом рост ипотечного кредитования лишь подчеркнул тенденцию: население предпочитает Нур-Султан и Алматы другим регионам. Благодаря госпрограммам (и не только им), жилье строится по всему Казахстану. Однако чаще казахстанцы связывают будущее с двумя столицами, покупая квартиры в этих городах.

«Казахстан не может вытеснить аргентинскую конину со своего рынка» — Неоднозначная политика в области сельского хозяйства порождает парадоксы. Конина из Аргентины дешевле нашей, «ножки Буша» доминируют — но наши продукты пытаются продавать за границу… Отрасль в Казахстане явно не процветает. Несмотря на миллиардные субсидии из республиканского бюджета, с поголовьем скота проблемы. С овощеводством — проблемы. С переработкой сельхозпродукции — проблемы. В правильном ли направлении государство держит курс? Об этом нам рассказал известный государственный деятель, ученый-агроном Михаил ТРОШИХИН.

TIME . KZ . «Ответный ход» — Учреждение строгого режима в поселке Заречном Алматинской области (ЛА 155/8) гудело в минувший четверг, словно растревоженный улей: в зону нагрянул министр внутренних дел Ерлан ТУРГУМБАЕВ. Его сопровождали первый зампредседателя комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД Тенизжан ДЖАНИБЕКОВ, другие официальные лица, а также корреспонденты “Времени” — единственные представители СМИ.

«Медицинская вертикаль: будет ли толк?» — Эксперты, опрошенные нашим корреспондентом, поделились мнением, насколько целесообразно подчинить региональные управления здравоохранения напрямую головному медицинскому ведомству. С новой инициативой выступил сам глава Минздрава Елжан БИРТАНОВ. Аналитик в области финансирования здравоохранения Марат МАМАЕВ считает, что предложение Биртанова — вынужденная мера, и поддерживает такой шаг. А вот президент Ассоциации семейных врачей Казахстана Дамиля НУГМАНОВА категорически не согласна с предложением Елжана Биртанова.

«Лига чемпионов» — Создание нового Министерства торговли и интеграции было ожидаемым в деловых кругах, однако вызвало полярные оценки в обществе — от воодушевления “государство нам поможет!” до скепсиса, мол, возрождается советская традиция регулирования всего и вся, включая магазины у дома. Что же на самом деле ждет страну и ее торговую сферу? О чем ведут переговоры представители ретейла и новое министерство, мы расспросили Азамата ОСМАНОВА, председателя объединения юридических лиц “Союз торговых сетей РК” и одновременно председателя правления одной из крупнейших частных компаний страны — ведущего продуктового ретейлера Казахстана “Magnum”.

CARAVAN . KZ . «Пришла еда, открывай ворота: почему в Казахстане дорожают продукты» — Пока картошка едет из фермерского хранилища до прилавка – дорожает в 3–5 раз. С какого корнеплода? Почему социально-предпринимательские корпорации, призванные сбивать цены на картофель и овощи зимой и весной, не всегда справляются с этой задачей? Что мешает им кормить казахстанцев по вменяемым ценам? Что нужно и можно сделать, чтобы стоимость еды в Казахстане стала ниже? Частично на эти вопросы ответил глава картофелеводов и овощеводов республики Кайрат БИСЕТАЕВ.

«Лекарство от заблуждений: почему увеличивается количество обращений пострадавших от деятельности сект в Алматы» — Количество обращений пострадавших от деятельности деструктивных и псевдорелигиозных сект в Алматы увеличивается, сообщил советник акима Алматы по вопросам общественного согласия Нурлан КИКИМОВ — На сегодняшний день в центр консультации и реабилитации при управлении общественного развития Алматы обратилось 438 человек, из них, правда, только 194 смогли вернуться к нормальной жизни. В прошлом году к нам обратились 186 человек. В секту в основном попадают люди, имеющие тяжелое материальное положение, изгои общества, безработные и подростки.

CAMONITOR . KZ . «Медиация как образец превентивной дипломатии» — Медиация в Казахстане становится все более популярной и востребованной процедурой разрешения конфликтов. Особенно активно в этом направлении работает Ассамблея народа Казахстана (АНК), призванная обеспечивать общественное согласие и общенациональное единство в стране. Об итогах и перспективах медиативной деятельности этой организации мы беседуем с профессором кафедры политологии ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, доктором политических наук, членом научно-экспертного совета АНК Натальей КАЛАШНИКОВОЙ — Вообще медиация существует так же давно, как существуют конфликты. Во все времена для их разрешения прибегали как к переговорам между конфликтующими сторонами, так и к медиации, которую можно назвать особым видом переговоров с участием нейтрального лица.

AZATTYQ . ORG . ««Магданыч, ты меня поймал, но ничего не добился». Бывший инспектор — о борьбе с браконьерами» — Что делать, чтобы людей, охраняющих животный мир Казахстана, не убивали при исполнении? Этот вопрос — один из многих, прозвучавших в беседе с Нурланом ТАЖГАЛИЕВЫМ, который более десяти лет прослужил старшим инспектором филиала «Охотзоопрома» по Западно-Казахстанской области. С начала года в результате травм, полученных в результате конфронтации с браконьерами, погиб уже второй инспектор — Каныш Нуртазинов. В феврале скончался его коллега Ерлан Нургалиев. Их напарники серьезно пострадали. Пока ни под одному из этих случаев виновные не привлечены к ответственности.

««Рыба гибнет, мелеет русло». Почему высыхает Урал?» — На уходящей неделе в своих публикациях региональные издания рассказали о сложной ситуации на реке Урал, о привлечении к суду занимающейся проблемами многодетных матерей костанайской активистки, обвинённой в «организации несанкционированного митинга». В Восточно-Казахстанской области родственники погибшего при загадочных обстоятельствах заключённого обратились с видеообращением к президенту.

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