Французская ежедневная газета L’Opinion опубликовала статью под названием «Arabie saoudite: les attaques «non-attribuables» changent le visage des guerres» — «Саудовская Аравия: атаки, за которыми «неизвестно кто стоит», меняют облик войн».

В предисловии к ней говорится так: «После инцидента прошло несколько дней, но до сих пор неясно, откуда и при помощи какого оружия были нанесены удары по саудовским нефтяным объектам. Такая принимающая всеобщий характер неопределенность чревата стратегическими последствиями».

Далее в самой статье излагается следующее: «По прошествии свыше трех дней после совершенных в субботу атак на саудовские нефтяные объекты выявляются два важных с военной точки зрения обстоятельства.

1) Это – такой мастерский выпад в самое сердце системы власти Королевства, который свидетельствует о том, что Запад утратил монополию на нанесение точечных стратегических ударов. Судя по сообщениям, на территории двух крупных нефтяных объектов были поражены 17 целей.

2) До сих пор нет определенного представления ни о том, откуда же была запущена атака, ни о том, какие же технические средства были при этом использованы. Подобная неосведомленность сама по себе является таким важным стратегическим фактором, который показывает, как же быстро война как таковая меняет свой облик. Правда, «американское официальное лицо» во вторник заверил, что «Соединенные Штаты уверены, что атака была запущена с территории Ирана», и объявил, что Вашингтон готовит «досье, призванное подтвердить правомерность его утверждений». Как говорится, подождите и посмотрите, тем более, что американский прецедент 2003 года по «доказательству» наличия в Ираке оружия массового уничтожения у всех остался в памяти».

Ливанская франкоязычная газета L’Orient-Le Jour опубликовала материал под названием «La production saoudienne sera rétablie fin septembre, assure , assure le ministre de l’Énergie»

— «Объемы производства саудовской нефти восстановятся к концу сентября, заверяет министр энергетики».

В нем говорится так: «Кризис также возродил страхи перед возможностью возникновения в регионе военного конфликта после того, как Вашингтон указал на причастность Ирана к этим атакам. Тегеран опроверг такого рода обвинения, но при этом отметил, что хуситы имеют право «защищаться» от военной интервенции Саудовской Аравии, а также ее союзников в Йемене.

Официальный представитель хуситов вчера вновь озвучил угрозы в адрес Саудовской Аравии. «Нефть не дороже крови йеменского народа», — заявил Мухаммед Абдессалам. Атаки на Саудовскую Аравию будут продолжаться до тех пор, пока она «не прекратит свою агрессию и блокаду» в отношении Йемена, сказал он в ходе выступления по телеканалу «Аль-Массира», контролируемому хуситами».

В относящихся к тематике субботней дроновой атаки материалах целого ряда англоязычных СМИ присутствует такой пассаж: «Масштабы и точность атак БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) на нефтяные объекты Саудовской Аравии показывают, что они были изначально запущены с западного и северо-западного направления, а не из Йемена, отметил высокопоставленный представитель администрации США в воскресенье». Такие сведения противоречат самому смыслу американской официальной версии, согласно которой, к этой дроновой атаке, скорее всего, причастны Иран или поддерживаемые им силы. Ибо к западу от Саудовской Аравии находится Красное море, а за ним Судан и Египет. А к северо-западу – Израиль и Иордания.

Так кто же в дейстительности может стоять за дроновой атакой на нефтяные объекты Saudi Aramco, характеризуемой сейчас уже как прямой вызов системе международной энергетической безопасности? Хотя йеменские повстанцы-шииты практически незамедлительно и вызывающим образом взяли на себя ответственность за нее, в экспертной среде возникают серьезные сомнения касательно наличия у них финансовых и, что самое главное, технических возможностей для самостоятельного осуществления столько четко выверенной акции. Но значит ли это то, что за такой атакой мог находиться Иран? Тегеран в этом смысле, конечно же, располагает неизмеримо большим, чем у йеменских мятежников, потенциалом для организации и проведения подобной акции. Но если учесть то, с какой же ювелирной точностью были поражены цели на территориях подвергшихся нападению нефтяных объектов, в отношении возможной непосредственной причастности иранской стороны к потрясшей весь мир дроновой атаке также возникают немалые сомнения.

Министерство обороны Саудовской Аравии в прямом телевизионном эфире продемонстрировало обломки четырех крылатых ракет, использовавшихся для осуществления атаки на одно из двух месторождений Хурайс на востоке страны. Полковник Турки аль-Малки заявил, что Иран ими наносил удары по месторождению. По его словам, ракеты прилетели не со стороны Йемена, а с севера. Бен Райли-Смит, редактор американского издания британской газеты Daily Telegraph («Trump slaps new sanctions on Iran as Saudi Arabia displays missile debris as ‘proof’ Tehran backed oil attacks»), резюмировал итоги выступления представителя оборонного ведомства Суадовской Аравии следующим образом: «Он сказал, что Иран «спонсировал» атаку, но не взялся утверждать, что ракеты были запущены с иранской территории». Одним словом, ясности не прибавилось.

Как бы то ни было, выходит, что она, кто бы ни стоял за ней, послужила, в первую очередь, подрыву интересов экономики Саудовской Аравии на фоне ожидающегося в течение последующих 12 месяцев первичного размещения акций Saudi Aramco на фондовом рынке, сулящего компании до $2 триллионов. По обнародованным еще до последних событий данным, 1-процентная доля активов компании могла бы составить $20 миллиардов. Последствия дроной атаки, согласно оценке экспертов с Уолл-стрит, уже успели обернуться понижением общей стоимости компании на $300 миллиардов.

Во вторую очередь, эта дроновая атака поспособствовала и продолжает способствовать нагнетанию напряженности на Ближнем Востоке по спиралеобразной линии восхождения.

