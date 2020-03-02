«Все мы, живущие в Казахстане и не являющиеся казахами, хотим понимать, что нас ждет в будущем»

Сетевые СМИ о межэтнических проблемах

Мади АЛИМОВ – ««Черносотенство» по-казахски: от раздражения до ненависти» — Все-таки это случилось, Рубикон перейден, и что будет дальше, ведомо только небесам. Я имею в виду трагедию в Кордайском районе. Хотя можно сказать и по-другому: мы опустились на самое дно, и дальше уже некуда. Но хотелось бы поговорить не столько о случившемся, сколько о том, что произошло потом. На мой взгляд, это оказалось намного страшнее. Потому что это был девятый вал ненависти к «чужакам».

После всего, что пришлось прочитать и выслушать, не покидает стойкое ощущение, что те идеологические заклинания и камлания о толерантности как основе нашей стабильности, которые мы слышали на протяжении тридцати лет независимости, фактически пошли коту под хвост. Есть подозрение, что наше общество уже не будет прежним. Да и восприятие нас в мире наверняка в корне изменится, а некогда страшно нас раздражавший Борат теперь выглядит смешным и жалким паяцем, на которого мы зря тратили нервы.

В последние годы простых граждан и общество почти в перманентном режиме пугали жупелом религиозного радикализма. Но, судя по последним событиям и реакции на них, в это же самое время в недрах массового казахского подсознания исподволь вызревала другая зараза, имя которой ксенофобия. Пока власть предержащие с упорством, достойным лучшего применения, долдонили о дружбе народов, основная масса простых казахов, сжав зубы, прозябала в стремительно деградирующих аулах либо бежала от безысходности в города, чтобы толкать тачки на бесчисленных базарах, а наши девушки и женщины торговали собой на оживленных улицах мегаполисов. Одним словом, делали все ради того, чтобы хоть как-то выжить и прокормить своих детей. При этом они с нескрываемым раздражением оглядывались по сторонам, видя, как на глазах растет разница в уровне жизни между ними и более удачливыми согражданами-неказахами. И неважно, о ком идет речь – дунганах, уйгурах, турках, курдах или о ком-то еще.

Следует понимать, что это не сулит ничего хорошего ни нам, казахам, ни другим нашим согражданам. Кордайские пожары запалили бикфордов шнур откровенной ксенофобии в самой отвратительной ее форме. Якобы спонтанные погромы в кордайских селах, на мой взгляд, почти сродни «хрустальной ночи» в Германии 30-х годов прошлого века. Там она стала своего рода водоразделом, после которой история нации покатилась по наклонной. А как-то сложится у нас?

Денис КРИВОШЕЕВ – «Обращение к Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву» — Господин Президент!

Неспокойно. Почти семь миллионов граждан Казахстана, в том числе и я, перестали чувствовать себя в безопасности и уже не так безмятежно спят по ночам. В семьях, где даже мысли не возникали об эмиграции, сейчас активно обсуждают потенциальные страны и города для переезда. В юности моего приятеля мучал один и тот же сон, как в Петропавловске, по улице Карима Сутюшева, в направлении Омска, идут обозы, груженные личным скарбом, и нескончаемая вереница людей плетется вслед. Апокалиптическая картина казалось тогда фантастикой.

События в Масанчи разделили времена и сегодня массовый исход не кажется уже чем-то невозможным, а беженцы на границе — чем то далеким. Пришло время для обстоятельного разговора, от которого будет завесить будущее миллионов. Нужно услышать их чаяния и понять их тревоги, найти ответы на вопросы.

Но не менее важно обратить внимание на последствия данной трагедии. Словно после землетрясения трещина прошла между народами страны. Можно это не замечать, но отрицать уже нельзя. Критическая масса коренного этноса, комментируя происходящее в социальных сетях и электронных СМИ, поддержала погромщиков. Впервые мы разделились на «хозяев земли» — гостеприимных, толерантных, великодушных, и гостей, которые беззастенчиво пользуются этими качествами. Выяснилось, что 6,5 миллиона человек недостаточно уважают казахский народ. Главная претензия и, возможно, вполне обоснованная — язык, который некоренное население так и не освоило за годы независимости.

Немаловажный вопрос – трайбализм. Мы, представители других народностей, прекрасно отдаем себе отчет и видим, как принимаются решения о приеме на работу, о продвижении по службе, бизнесе. Если мы осознаем, что знание языка не сделает нас конкурентными на рынке, то шансов, что кто-то захочет его изучать, будет не много.

Все мы, живущие в Казахстане и не являющиеся казахами, хотим понимать, что нас ждет в будущем. Надежно ли мы защищены от сегрегации по национальному признаку. Где наше место в системе координат государства Казахстан. Сейчас все эти правила негласные, нам нужен реальный общественный договор, по результатам которого каждый примет для себя решение, оставаться и интегрироваться или уезжать.

Асель ОМИРБЕК – «Точка зрения: что дали русские независимому Казахстану?» — Их все чаще называют «ватниками» и «латентными сепаратистами». Их подозревают в нездоровой любви к главе соседнего государства и желании служить ему верой и правдой вопреки национальным интересам нашей страны. Их обвиняют в шовинизме, неуважении к титульному этносу и многих других «прегрешениях». На некоторую часть нашего общества они стали действовать как пресловутая красная тряпка на быка, поскольку не вписываются в прокрустово ложе пригрезившегося им мононационального будущего. Они – русские. И о них мы сегодня говорим с Манасом МАГУЛОВЫМ, полковником запаса, выпускником московской Военно-политической академии, который по долгу службы побывал во многих «горячих точках», где когда-то бушевали межнациональные конфликты, – в Азербайджане, Армении, Узбекистане, Кыргызстане — Знаете, я сторонник дальнейшего движения Казахстана по пути многонациональности и многоконфессиональности. Мы не имеем права сбрасывать со счетов вклад, вносимый в развитие государства всеми проживающими на его территории этносами. В этом наше богатство, наш успех в будущем. И говоря о русских, об их вкладе, я ничуть не умаляю заслуг представителей других национальностей. Наоборот, сегодня, когда реализуется такая нужная для нашего общества программа «Рухани жангыру», мы должны рассказывать про украинцев, белорусов, немцев, узбеков, киргизов, татар, про другие этносы, проживающие в Казахстане. Выдающиеся люди есть в каждой нации. Только надо вспоминать о них, или, точнее сказать, не забывать.

Мне непонятно, когда отдельные государственные деятели, такие, как бывший министр общественного развития, заявляют, что «не надо испытывать трагизма в связи с отъездом представителей нетитульной нации из страны». Как раз наоборот: надо кричать во все горло, бить в колокола. Люди — наше главное богатство, и их отъезд – это обкрадывание нас. Если они уезжают, значит, на то есть причины. И для нас это должно стать сигналом к их устранению.

В нынешнем году в Казахстане будет широко отмечаться 175-летие великого Абая. Это философ и мыслитель планетарного масштаба. Пользуясь случаем, хочу напомнить о том, что писал Абай про русский народ еще в 19-м веке: «Овладение русской наукой поможет нам (т.е. казахам) перенять все лучшие качества этого народа, ибо он раньше других разгадал тайны природы, и избежать его пороков. Знать русский язык — значит открыть глаза на мир. Знание чужого языка и культуры делает человека равноправным с этим народом, он чувствует себя вольно, и если заботы и борьба этого народа ему по сердцу, то он никогда не сможет остаться в стороне. Такова природа Человека». Лучше и точнее Абая не скажешь.

«Казахстан становится все менее привлекательным для проживания» — Политолог Данияр АШИМБАЕВ — В национальном вопросе есть парадокс: государство становится все более моноэтнично, но русский язык остался доминантным в госуправлении, да и во многих других сферах.

Смотрите сами: в правительстве, кроме Романа Скляра (заместитель премьер-министра) нет представителей других национальностей. На уровне вице-министров представителей других национальностей ненамного больше. На уровне акимов областей неказахов нет, на уровне акимов районов — процент других национальностей тоже достаточно низкий. В менеджменте нацкомпаний ситуация примерно такая же. При этом рабочий язык – русский.

С точки зрения языкового подхода дискриминации особо нет, тем более что если нужна справка о знании госязыка, то, сами понимаете, приобрести ее достаточно несложно.

Но на кадровую политику влияют не столько язык или профессионализм, сколько клановые, аппаратные, семейные, деловые связи, а здесь, понятно, у казахов есть преимущества. Не у всех, конечно, что порождает недовольство и отчасти миграционные настроения и в казахской среде.

Есть, конечно, небольшая категория славян, владеющих казахским языком, но их в основном продвигают в культурно-пропагандистских целях, нежели благодаря реальным заслугам.

Поэтому многим реализовать себя в науке, в бизнесе, на госслужбе проще в той же России или на Западе, чем здесь.

Дастан ЕЛЬДЕСОВ – «Казахстан в запутанном духовном лабиринте» — Многие нынешние беды, которые обрушились на нашу страну в последние годы в виде небывалой коррупции, хищений, экстремизма, терроризма, роста преступности, проституции, суицида, социальных конфликтов и т.д., в немалой степени появились на волне нравственной, духовной, личностной деградации.

Бегство многочисленных крупных чиновников, банкиров с огромными суммами денег, имуществом за границу, «всеобщая оффшоризация» явились следствием многих причин экономического, социального, криминального, идеологического характера.

Недаром наша страна переживает кризис государственности из-за отсутствия идеалов, идеологии и патриотизма: коррумпированным чиновникам очень трудно говорить о честности, нравственности, любви к родине, их мысли заняты своим обогащением и карьерой, а не высокими ценностями и интересами страны, поэтому работают чопорно, без должного патриотизма.

От этого слабеет не только государственная идеология, но и самочувствие общества, экономическое развитие страны. Тотальное бескультурье снижает конкурентоспособность республики и даже угрожает национальной безопасности.

Всесилье чиновников охватило многие сферы жизни страны: заметно упал уровень образования и науки, книжное производство давно в кризисе – писатели и поэты остались без своей аудитории, неграмотная латинизация привела к языковому кризису, закрылись многие СМИ и т.д.

Если произвести опрос казахстанцев о сути государственной идеологии, то наверняка многие затруднились бы ответить на такой вопрос. Надо признать, что в Казахстане до сих пор государственная идеология слаба, не определены национальные ориентиры, хотя есть немалые наработки, огромная база для формирования идеологического «каркаса» общества, как отказ от ядерного оружия, основа миролюбивой политики, межэтнического согласия, отсутствие больших социальных потрясений, казахский менталитет и гостеприимство и многое другое.

Ведь идеология обосновывает основные векторы развития государства, национальные ориентиры и социальную стабильность в обществе.

Если же проанализировать 30-летний путь становления Казахстана, то выяснится, что мы до сих пор не нашли ту «золотую нить Ариадны», которая привела бы нас к успеху. Все это время мы двигались от одной крайности к другой, от одного проекта к другому, даже если они явно противоречили друг другу.

Думаю, и нашей власти, и нашему народу следует, как императору Хирохито и японцам, публично признать свои ошибки, выработать адекватную национальную идеологию, избавиться от коррупции, возродить культуру и науку, вернуть в страну вывезенные богатства. Только в этом случае у нас появится шанс…

Даже государственные СМИ из-за неразвитости идеологии не выполняют в полной мере пропагандистскую функцию: как известно, не бывает идеологии без пропаганды.

Неопределенность идеологического ориентира страны зародила неопределенность общественной мысли, общественного развития. Общество, как в некоем запутанном лабиринте, движется в будущее без осмысленных больших целей, с нераскрытым потенциалом, без осознания своей роли и места в мировом контексте. Мы все оказались заложниками идеологической ловушки, и пока нет национальной идеи, которая сплотила бы народ Казахстана.

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