Старик, приходи!

Победит ли 70-летнего Трампа ещё более глубокий ветеран – ровесник Назарбаева, еврей-социалист Берни Сандерс?

Об этом наш обозреватель поговорил с Кириллом Бенедиктовым – российским писателем, главным редактором журнала Fitzroy

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– Кирилл Станиславович, что происходит с Америкой? В прошлый раз там выбрали президентом пожилого миллиардера. Теперь вот, пишут, его может победить 78-летний (всего лишь на год младше Нурсултана Назарбаева) еврей-социалист, выступающий за легализацию марихуаны.

Берни САНДЕРС. (Фото: Reuters)

­– Прежде всего, я не думаю, что Берни Сандерс – тот самый еврей-социалист – действительно может победить Дональда Трампа. В 2016 году это было весьма вероятно, но тогда у Берни украли победу еще на этапе праймериз. После первоначальных побед в том же Нью-Гемпшире и Айове, когда он лидировал по всем опросам среди демократов, истеблишмент Демпартии и Национальный демократический комитет разработали целую стратегию, целью которой было дискредитировать Сандерса и не дать ему вырваться вперед – единственным кандидатом от партии «ослов» истеблишмент видел Хиллари Клинтон. В июле 2016 года WikiLeaks обнародовала 19 252 электронных письма Национального комитета Демократической партии (НКДП) США, в которых видные демократы обсуждали способы как лучше подорвать популярность сенатора от штата Вермонт. В итоге, как известно, Клинтон – или, как называл ее Трамп, «лживая Хиллари» — проиграла 70-летнему миллиардеру. Интересно, что за два дня до выборов – 6 ноября 2016 г. – исследовательская компания Gravis Marketing провела опрос, согласно которому, если бы на месте Клинтон был Сандерс, за него проголосовали бы 56 процентов избирателей. Конечно, соцопросы и Хиллари предсказывали победу, но факт остается фактом – негативный рейтинг экс-госсекретаря, тянувшийся за ней шлейф скандалов и темных делишек делал Клинтон куда менее привлекательным для избирателя кандидатом, чем небогатый, похожий на голливудский типаж «чокнутого профессора», социалист Берни Сандерс.

Сандерс и теперь уверенно движется к победе на праймериз – хотя на прошедших в субботу праймериз в Южной Каролине он и уступил главному кандидату от демократического истеблишмента-2020, Джо Байдену. Но в Южной Каролине не менее 30 процентов избирателей – афроамериканцы, а Байден их однозначный фаворит (он ведь работал вице у первого черного президента США). А вот грядущий Супервторник (3 марта) сулит Сандерсу новые победы – и, вполне возможно, уже обозначит его как признанного лидера в гонке кандидатов-демократов.

Меняется и отношение к Сандерсу. Если до Невады общепризнанной была точка зрения, согласно которой сенатор-социалист Трампу не конкурент, то теперь вот что пишут уважаемые издания либерального лагеря:

«В отличие от каждого из его соперников, у него (Сандерса, — К.Б.) огромная база пылких, непоколебимых сторонников, которая может только расти, — сообщает Axios. – Вот факты: опрос Quinnipiac на прошлой неделе показал, что Сандерс побеждает Трампа в Мичигане и Пенсильвании. Опрос CBS News / YouGov показал, что Сандерс побеждает Трампа на национальном уровне».

Но тут я еще раз повторю – в победу социалиста Сандерса над действующим президентом я не верю. Потому что в активе у Трампа – показывающая отличные результаты американская экономика, самая низкая за последние полвека безработица (в январе 2020 года уровень безработицы составил 3,6 процента — в декабре 1969 года этот показатель был равен 3,5 процента, все остальное время был выше). 7 миллионов (!!!) новых рабочих мест по сравнению с ноябрем 2016 годом. Едва ли не самая низкая инфляция за все последние десятилетия (в декабре 2019 года – 0,6 процента).

Новые производства, рост доходов домохозяйств (за 2018 год средний доход американского домохозяйства составил $63.179 в год – понятно, что мы таким цифрам можем только завидовать, но даже для благополучных Штатов это очень много), бурно развивающийся бизнес – в общем, 45-му президенту США есть что предъявить избирателю, чтобы остаться на второй срок.

А что может противопоставить этому Берни Сандерс?

Экономические взгляды сенатора от Вермотна по меркам США почти революционны. Внедрение системы всеобщего здравоохранения, куда более радикальной и обременительной для бюджета, чем Obamacare, внедрение прогрессивного налогообложения по скандинавской модели, запрет офшоров, сверхпрогрессивный налог на прирост капитала самых богатых американцев, оплачиваемые отпуска, декретные и больничные, не только госслужащим, но и сотрудникам коммерческих компаний, рост минимальной зарплаты до 15 долларов в час и многое, многое другое, что для американского конкурентного капитализма выглядит не только чужеродно, но и просто дико.

И тем не менее – бешеная популярность, особенно среди молодежи всех социальных слоев и этнических групп. Не в последнюю очередь, конечно, из-за тех пунктов программы, которые непосредственно задевают интересы молодых – легализация марихуаны, например, бесплатное обучение в госуниверситетах, облегчение иммигрантам получения гражданства США, поддержка ЛГБТ. Но, возможно, не только поэтому. В отличие от подавляющего большинства других американских политиков, Берни Сандерс похож на живого человека, а не на прилизанный продукт деятельности профессиональных имиджмейкеров. Это, как ни парадоксально, роднит его с нынешним хозяином Белого дома – Дональдом Трампом. Тот тоже выглядел белой вороной на фоне политкорректных и правильных политиков-республиканцев, и именно в силу этой непохожести выиграл главный приз на выборах 2016 г.

– И всё же. Вы полностью исключаете возможность такого развития событий: 2030 год. В США построен социализм с человеческим лицом. Весь мир завидует. Российские и казахские диссиденты по ночам слушают «Голос Америки» и пишут в самиздате, что наш капитализм это мрак, ужас и тупик. Что заря новой, справедливой жизни опять разгорается на Западе…

– Нет, как ни странно, полностью такую возможность исключать нельзя. Правда, в самом начале 2000-х, я написал футурологический роман «Война за «Асгард», в котором предсказал, напротив, правый реванш Запада, наступление глобальной реакции под знаменами Белого Возрождения, как ответ на опасность мультикультурализма, толерантности и всепобеждающей политкорректности. Но события 2017-2020 годов показали, что даже если попытка такого реванша и будет предпринята, то усилия глобальных левых, поддержанные влиятельными финансовыми кругами (вспомним пресловутого Сороса!) по крайней мере, смогут его существенно притормозить. Наверное, маятник когда-нибудь сможет качнуться вправо дальше, чем это происходит сейчас в отдельных странах – в Австрии, например, или в Италии – но нынешний исторический момент характеризуется, прежде всего, доминированием левых идей.

В этом смысле, я вполне могу допустить, что не в этом электоральном цикле, так в следующем – 2024 году, который и для России может стать судьбоносным – в США к власти может прийти политик-социалист. Навряд ли Сандерс – ему будет сильно за 80 – но ведь кроме сенатора из Вермонта, в Штатах есть и другие левые политики. Вот, например, группа в Конгрессе, известная под названием «Отряд» (Squad) – в нее входит маскирующаяся под «демократическую социалистку» Александрия Окасио-Кортес, афроамериканка Аянна Прессли и совсем уже радикальные мусульманки Ильхан Омар и Рашида Тлейб (одна из них родилась в Сомали, а вторая — хоть и в Детройте, но в семье беженцев из Палестины). Вчетвером они организовали группу «независимых левых женщин», намеренных бороться за чрезвычайно прогрессивные идеалы той Америки, которую строил, но не достроил Барак Хусейнович Обама – однако собираются пойти гораздо дальше, чем было позволено последнему.

На помощь левым может прийти какой-нибудь «черный лебедь» — то есть непрогнозируемое событие, которое, однако, задним числом всем кажется совершенно логичным и неизбежным. Например, нынешняя эпидемия коронавируса – если предположить самое страшное, и от этой болезни действительно начнут умирать десятки и сотни тысяч людей, то у социалистов, конечно, появится мощный аргумент в пользу всеобщей системы здравоохранения (нынешняя не гарантирует защиту от COVID-19 всем американцам – ведь медстраховка по-прежнему есть не у всех). А кроме того, распространение пандемии может привести к новому экономическому кризису (в конце прошлой недели индекс Доу-Джонса уже опустился до значений кризисного 2008 года) – что негативно скажется на имидже Дональда Трампа и его «трампономики».

В общем, в теории все это возможно – однако вероятность того, что по крайней мере еще пять лет США проживут под руководством патентованного капиталиста, миллиардера и убежденного сторонника частной собственности и конкуренции Дональда Трампа гораздо выше. А вот что будет дальше, зависит от многих факторов, и в первую очередь, от демографического. Когда белое англоговорящее большинство перестанет быть большинством, а испаноязычные избиратели и представители других нынешних «меньшинств» займут их место – вот тогда политическую систему США ждут серьезные перемены и потрясения.

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