Великолепный результат шахматистки Жансаи Абдумалик, «серебро» казахстанских стрелков из лука, итоги олимпийской квалификации у боксеров, завершение сезона могулистов и туман вокруг «плэй-офф» КХЛ

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Шахматы: 3-я в столь звездной компании!

Блестяще выступила на женском супертурнире, завершившемся в Лозанне (Швейцария), 19-летняя Жансая Абдумалик. Она заняла чистое 3-е место среди 12 участниц, в числе которых были пять шахматисток из «топ-10» текущего рейтинга FIDE и четыре из второй десятки. Сама Жансая к моменту начала турнира шла 23-й во взрослом и 1-й в юниорском рейтинге FIDE, причем она оказалась самой юной среди приехавших в Лозанну.

На снимке: Жансая Абдумалик на церемонии награждения

В стартовом туре наша соотечественница сыграла вничью с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Веньцзюнь, во втором уступила грузинке Нане Дзагнидзе. Зато следующие девять туров (согласно формату турнира, каждая участница по разу встречалась за доской со всеми остальными) она провела без поражений, одержав в них три победы и шесть раз сыграв вничью. Среди тех, кто проиграл ей, – экс-чемпионки мира россиянка Александра Костенюк и болгарка Антоанета Стефанова, а также знаменитая шведка Пиа Крамлинг, которая уже почти сорок лет входит в мировую элиту (кстати, именно она в 1983-м прервала гегемонию советских шахматисток, завоевав женский «Оскар»).

В итоге Жансая набрала 6,5 очка из 11 возможных и стала бронзовым призером. Выше нее расположились только упомянутая Дзагнидзе и россиянка Александра Горячкина, у которых на пол-очка больше. Ниже Жансаи в окончательной турнирной таблице оказались четыре шахматистки из «топ-10» рейтинга FIDE: сестры Анна и Мария Музычук из Украины (6,0 и 5,5 соответственно), индианка Дронавалли Харика (5,5) и действующая чемпионка мира Цзюй Веньцзюнь (4,5).

Стрельба из лука: командное «серебро» казахстанцев

На довольно представительном турнире, который прошел в столице Таиланда, казахстанские лучники стали серебряными призерами в командном первенстве.

В квалификации наши ребята показали третий результат, уступив только россиянам и малазийцам. Это позволило им выйти сразу в четвертьфинал, где Санжар Мусаев, Денис Ганькин и Ильфат Абдуллин победили финнов – 5:3. Еще более уверенно они преодолели следующую стадию, взяв верх над уже упомянутыми малазийцами – 6:2. В другой полуфинальной паре сошлись россияне и австралийцы (7-е в мировом рейтинге). В напряженном противостоянии больше повезло нашим северным соседям – 5:4. После этого должен был состояться финальный поединок, однако казахстанская делегация решила не оставаться дальше в Банкоке – видимо, ее отозвали домой в связи с эпидемией коронавируса. Как следствие, россияне объявлены победителями турнира, а казахстанцы заняли второе место.

На снимке: Санжар Мусаев

В личном первенстве лучший результат среди наших стрелков показали Абдуллин и Мусаев: они добрались до четвертьфинала, где проиграли россиянам — соответственно Галсану Базаржапову и Баиру Цыбекдоржиеву (воспитанникам знаменитой бурятской школы стрельбы из лука), которые затем стали соответственно серебряным и бронзовым призерами. А «золото» досталось опытнейшему австралийцу Дэвиду Барнсу, который становился медалистом чемпионата мира еще в 2003 году.

Фристайл: Дмитрий Рейхерд – 4-й, Юлия Галышева – 6-я

Заключительный этап Кубка мира по могулу, который должен был состояться 14-15 марта в Швеции, организаторы отменили из-за эпидемии коронавируса, и соответственно итоги зимнего сезона подвели без его учета.

В общем зачете Кубка мира у мужчин казахстанец Дмитрий Рейхерд занял 4-е место. В его активе 362 очка. На одном из этапов он стал серебряным призером (что принесло ему 80 баллов), а еще однажды завоевал «бронзу» (60). Первую тройку итоговой классификации составили канадец Микаэль Кингсбери (940 очков из 1000 возможных), который девятый раз подряд выиграл общий зачет КМ, японец Икума Хоришима (639) и француз Бенджамин Каве (531).

У женщин наша Юлия Галышева замкнула «топ-6». Лучшие ее результаты на этапах КМ – три «серебра». Она довольно долго шла 3-й в общем зачете, но потом из-за травмы вынуждена была пропустить два старта: в конце февраля в Алматы и 7-8 марта в Красноярске. Тогда как ее главные соперницы участвовали в этих соревнованиях и сумели пополнить свой очковый багаж. Итак, итоговая шестерка выглядит следующим образом: Перрин Лаффон (Франция) – 896, Джакара Энтони (Австралия) – 564, Джаэлин Кауф (США) – 470, Жюстин Дюфур-Лапойнт (Канада) – 460, Ханна Соар (США) – 423, Юлия Галышева (Казахстан) – 375.

Бокс: мужская команда добыла полный комплект лицензий

Мужская команда Казахстана на первом же лицензионном турнире завоевала максимально возможное количество олимпийских путевок – восемь. Неделю назад мы сообщали о том, что семь наших боксеров вышли в полуфинальную стадию азиатского отборочного турнира (его принимала столица Иордании) и тем самым гарантировали себе поездку на летние Игры. Восьмому же, Сакену Бибосынову, выступавшему в самом легком весе до 52 кг и оступившемуся в 1/4 финала, нужно было выиграть утешительный поединок, и он успешно справился с этой задачей.

На снимке: Бекзат Нурдаулетов

А семеро казахстанцев, пробившихся в полуфинал, продолжили борьбу за медали. В итоге двое из них поднялись на верхнюю ступень пьедестала почета – это действующий чемпион мира Бекзат Нурдаулетов (до 81 кг) и олимпийский призер Василий Левит (до 91 кг). Серебряными медалистами отборочного турнира стали Закир Сафиуллин (до 63 кг) и Абилхан Аманкул (до 75 кг). Еще трое довольствовались бронзовыми наградами – Серик Темиржанов (до 56 кг), Аблайхан Жусупов (до 69 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 кг). Последний не стал выходить на полуфинальный бой – он получил травму, и тренеры решили не рисковать его здоровьем.

Чаще всех наградами высшей пробы награждались наши соседи – три боксера из Узбекистана стали чемпионами. Но зато команда из этой страны завоевала меньше олимпийских лицензий, чем казахстанская, – шесть. По пять получили Индия и Иордания.

Хоккей: продолжится ли серия «плэй-офф»?

Завтра должен состояться первый матч второго раунда серии «плэй-офф» КХЛ с участием казахстанского «Барыса» и новосибирской «Сибири». Но до сих пор нет точных ответов на вопросы, касающиеся дальнейшей судьбы турнира.

Введенное в Казахстане в связи с распространением коронавируса чрезвычайное положение предусматривает отмену всех спортивных соревнований внутри страны. Кстати, финский «Йокерит», который должен был во втором раунде «плэй-офф» встречаться с санкт-петербургским СКА, уже сообщил о прекращении своего участия в турнире. Руководство же «Барыса» заявило, что команда готова играть с «Сибирью» при любом раскладе. В частности, домашние поединки она может проводить либо в Нур-Султане при пустых трибунах, либо в каком-то из российских городов. Скорее всего, окончательное решение будет принято сегодня. Пока КХЛ продолжает консультации с клубами, одновременно отслеживая ситуацию, которая постоянно меняется. Не исключен вариант досрочного завершения сезона.

«Барыс» прошел во второй раунд «плэй-офф», выиграв с общим счетом 4:1 у магнитогорского «Металлурга». Что касается «Сибири», то ей понадобилось столько же матчей (пять), чтобы одолеть «Автомобилист» из Екатеринбурга. В другой паре Восточной конференции должны встретиться клубы из столиц Татарстана и Башкортостана – «Ак Барс» и «Салават Юлаев».

Футбол: «Астана» привычно захватила лидерство

Не успел стартовать чемпионат Казахстана, как начались переносы матчей. Видимо, понятие «ритмичность календаря», которому стараются следовать в Европе, – это не про нас. В среду «Астана» и «Кайрат» провели игры (обе они состоялись в Алматы, куда временно перебрался чемпион всех последних лет) из будущих туров: столичный клуб разошелся миром с шымкентским «Ордабасы» (1:1), а алматинский разгромил «Окжепес» (5:0). В выходные же состоялись поединки 2-го тура.

«Каспий» — «Астана» 2:3. Результат вроде бы говорит о том, что матч получился напряженным, но на самом деле «Астана» еще до перерыва забила в ворота новичка премьер-лиги три безответный мяча, после чего несколько расслабилась и в компенсированное время даже позволила сопернику сократить разницу в счете до минимума.

«Шахтер» — «Кайрат» 1:0. Один из фаворитов чемпионата понес первые очковые потери. Пропустив на 17-й минуте гол после точного удара своего бывшего форварда Бауыржана Турысбека, «Кайрат» затем много атаковал, но безрезультатно.

«Жетысу» — «Тобол» 0:0. Эта игра проходила на нейтральном для обеих команд поле в Алматы и получилась довольно скучной. Так что счет можно назвать вполне закономерным.

«Окжетпес» — «Кайсар» 0:1. Кызылординский клуб в прошлом году набирал очки в основном на чужих полях. Похоже, и в нынешнем сезоне он не намерен изменять этой традиции. А команда из Кокшетау потерпела третье поражение в трех проведенных матчах.

«Тараз» — «Ордабасы» 3:2. Участники южноказахстанского дерби не дали зрителям скучать. До перерыва гости дважды забили …в свои ворота, в начале второго тайма пропустили третий, затем в течение четверти часа дважды получили право на пенальти (оба реализовал Абдулла Диакате), после чего предприняли попытки спасти матч, но все же проиграли.

«Иртыш» — «Кызылжар» 1:1. Имея серьезное игровое преимущество, хозяева поля не смогли сломить сопротивление команды, вернувшейся в высший дивизион.

Турнирное положение: «Астана» — 7 очков (провела на один матч больше), «Кайсар» — 6, «Кайрат» — 6 (провел на один матч больше), «Тобол» и «Жетысу» — по 4, «Ордабасы» — 4 (провел на один матч больше), «Тараз» и «Шахтер» — по 3, «Иртыш» и «Кызылжар» — по 1, «Каспий» — 0, «Окжетпес» — 0 (провел на один матч больше).

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