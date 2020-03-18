Кто кого будет спасать: правительство – народ, или наоборот?

По одному из сценариев, именно народ должен прийти на помощь отечественной экономике

Нефть, закрытие границ США и коронавирус: что и как влияет на мировую экономику и экономику Казахстана. О взаимосвязях рассуждает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

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– Сейчас все только и говорят о том, что мы отныне живем в новой реальности. К сожалению, вместо положительных и вдохновляющих изменений в стране и в мире мы получили совсем не ту реальность, которую бы хотели. Особенно, когда вся экономика завязана на нефти, и нефть падает в цене. Вас, как аналитика, эти изменения не удручают?

– Что имеем, то имеем. Мировая экономика продолжает стагнировать на фоне происходящих событий. Фондовые рынки не могут восстановить свою активность, несмотря на ряд мер, предпринятых центробанками США и некоторых стран Европы. Закрытие границ между государствами на срок от 14 до 30 дней, связанное с распространением коронавируса, несомненно, окажет негативное воздействие на мировую экономику в целом и на экономику отдельных стран.

Первыми под удар попали транспортные и авиакомпании, которые сегодня несут миллионные убытки, связанные с отменой рейсов и закрытием границ. К примеру, казахстанская авиакомпания Air Astana уже разрабатывает план реагирования в связи с введенными ограничениями пересечения границ с 16 марта по 15 апреля. Вероятнее всего, часть рейсов будет отменена вовсе, а ведь стоит учесть, что авиакомпании являются одними из главных потребителей нефтепродуктов.

Естественно, что введение карантина во многих странах приводит и к снижению потребления нефти, а это еще больше обрушает цены на «черное золото».

– Хотя бы небольшая надежда на то, что в обозримом будущем цены на нефть пойдут вверх, есть?

– В понедельник фондовые биржи открылись падением стоимости фьючерсов эталонной марки нефти Brent, которые торгуются на отметке в $31.02. В сравнении с пятницей цена нефти опустилась больше, чем на 8%.

В то время как Россия и Саудовская Аравия в коалиции с ОАЭ, Кувейтом и Ираном развязывают ценовую войну, стоимость на «черное золото» продолжает сокращаться, что приводит к усугублению мирового экономического кризиса.

От развала ОПЕК+ попадают под удар и другие страны-производители нефти, включая Казахстан. Пока что страна не планирует снижать объемы добычи нефти, но и повышать их не думает. Казахстан, как член ОПЕК+, продолжает настаивать на возобновлении сотрудничества между странами-поставщиками, чтобы нормализировать мировую стоимость нефти.

Многие эксперты смотрят на эту ситуацию с нескрываемым пессимизмом – пока поводов для оптимизма действительно нет. А Национальный банк Казахстана прогнозирует дальнейшее снижение стоимости барреля нефти до отметки в $20. Если это действительно случится, то наполнение казны государства станет проблематичным.

– Наше правительство и Нацбанк имеют рычаги влияния на ситуацию? Они способны не допустить катастрофичного сценария?

— Думаю, что вполне. Несмотря на падение экономики страны, связанное с влиянием внешних факторов, правительство обещает выполнить все социальные гарантии для граждан и будет четко следить за своевременной выплатой заработной платы, а также намерено не допустить сокращение численности штата.

10 марта Нацбанк повысил процентную ставку с 9,25% до 12%, чтобы удержать курс тенге и не допустить еще большего падения. В тот же день Казахстанский фонд гарантирования депозитов повысил рекомендуемые ставки по депозитам. Так, на данный момент ставки по несрочным вкладам поднялись с 9,5% до 12,5%, по срочным вкладам на три и шесть месяцев – с 10,3% до 13%, по сберегательным вкладам на три месяца – с 12,7% до 13%. Таким образом, банки получили новый импульс для привлечения вкладов населения. Все эти мероприятия направлены на предупреждение роста инфляции.

– Если же говорить конкретно о влиянии на экономику Казахстана триггера этого кризиса — коронавируса, как именно он влияет на нас?

– С целью недопущения распространения эпидемии коронавируса в Казахстане, было принято решение о введении чрезвычайного положения. Это значит, что практически на месяц будет ограничено пересечение границы с Россией и другими странами, за исключением дипломатических поездок. Все места массового скопления людей будут закрыты, в школах и университетах объявлен карантин минимум на 3 недели. Людей призывают прибегнуть к самоизоляции и сократить любые передвижения.

Естественно, что это отразится и на экономике страны, и на бюджете: налоговые поступления от бизнеса уменьшатся. Они также существенно сократятся и от нефтяного сектора: здесь не только цены стремятся к историческому минимуму, но и спрос падает.

– Кстати, да, падение цены на нефть – почти апокалиптический сценарий для Казахстана. Если так дело пойдет, то очень скоро все запасы закончатся – Национальный фонд и при более высокой цене на нефть таял на глазах.

– Действительно, когда экономика страны по большей части сырьевая, ее благополучие напрямую зависит от стоимости сырья на мировом рынке. И эта ситуация не может не волновать правительство. Министр топлива и энергетики РК заявил, что будет присутствовать на очередном заседании ОПЕК+ и настаивать на возобновлении отношений между участниками организации. Ведь при расчете бюджета чиновники закладывали цену на нефть на уровне $55-60 за баррель. Снижение стоимости до отметки $31 приведет к огромному дефициту бюджетных средств, повышению инфляции, падению курса тенге и снижению доходов граждан.

Поэтому ближайшие несколько недель станут временем проверки на прочность решений правительства. Чтобы удержать курс тенге, необходимо направить все усилия на поддержание экономики страны, а сделать это в условиях вынужденной изоляции достаточно сложно. Искать поддержку руководство намерено в гражданах, мотивируя их вкладывать деньги в банк под более высокие проценты. Это позволит немного оживить финансовую систему, пока не решится вопрос с ценой на нефть.

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