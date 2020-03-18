Кто кого будет спасать: правительство – народ, или наоборот?

Интервью 90 0
По одному из сценариев, именно народ должен прийти на помощь отечественной экономике

Нефть, закрытие границ США и коронавирус: что и как влияет на мировую экономику и экономику Казахстана. О взаимосвязях рассуждает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

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Сейчас все только и говорят о том, что мы отныне живем в новой реальности. К сожалению, вместо положительных и вдохновляющих изменений в стране и в мире мы получили совсем не ту реальность, которую бы хотели. Особенно, когда вся экономика завязана на нефти, и нефть падает в цене. Вас, как аналитика, эти изменения не удручают?

Юрий Мазур– Что имеем, то имеем. Мировая экономика продолжает стагнировать на фоне происходящих событий. Фондовые рынки не могут восстановить свою активность, несмотря на ряд мер, предпринятых центробанками США и некоторых стран Европы. Закрытие границ между государствами на срок от 14 до 30 дней, связанное с распространением коронавируса, несомненно, окажет негативное воздействие на мировую экономику в целом и на экономику отдельных стран.

Первыми под удар попали транспортные и авиакомпании, которые сегодня несут миллионные убытки, связанные с отменой рейсов и закрытием границ. К примеру, казахстанская авиакомпания Air Astana уже разрабатывает план реагирования в связи с введенными ограничениями пересечения границ с 16 марта по 15 апреля. Вероятнее всего, часть рейсов будет отменена вовсе, а ведь стоит учесть, что авиакомпании являются одними из главных потребителей нефтепродуктов.

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Естественно, что введение карантина во многих странах приводит и к снижению потребления нефти, а это еще больше обрушает цены на «черное золото».

Хотя бы небольшая надежда на то, что в обозримом будущем цены на нефть пойдут вверх, есть?

– В понедельник фондовые биржи открылись падением стоимости фьючерсов эталонной марки нефти Brent, которые торгуются на отметке в $31.02. В сравнении с пятницей цена нефти опустилась больше, чем на 8%.

В то время как Россия и Саудовская Аравия в коалиции с ОАЭ, Кувейтом и Ираном развязывают ценовую войну, стоимость на «черное золото» продолжает сокращаться, что приводит к усугублению мирового экономического кризиса.

От развала ОПЕК+ попадают под удар и другие страны-производители нефти, включая Казахстан. Пока что страна не планирует снижать объемы добычи нефти, но и повышать их не думает. Казахстан, как член ОПЕК+, продолжает настаивать на возобновлении сотрудничества между странами-поставщиками, чтобы нормализировать мировую стоимость нефти.

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Многие эксперты смотрят на эту ситуацию с нескрываемым пессимизмом – пока поводов для оптимизма действительно нет. А Национальный банк Казахстана прогнозирует дальнейшее снижение стоимости барреля нефти до отметки в $20. Если это действительно случится, то наполнение казны государства станет проблематичным.

Наше правительство и Нацбанк имеют рычаги влияния на ситуацию? Они способны не допустить катастрофичного сценария?

— Думаю, что вполне. Несмотря на падение экономики страны, связанное с влиянием внешних факторов, правительство обещает выполнить все социальные гарантии для граждан и будет четко следить за своевременной выплатой заработной платы, а также намерено не допустить сокращение численности штата.

10 марта Нацбанк повысил процентную ставку с 9,25% до 12%, чтобы удержать курс тенге и не допустить еще большего падения. В тот же день Казахстанский фонд гарантирования депозитов повысил рекомендуемые ставки по депозитам. Так, на данный момент ставки по несрочным вкладам поднялись с 9,5% до 12,5%, по срочным вкладам на три и шесть месяцев – с 10,3% до 13%, по сберегательным вкладам на три месяца – с 12,7% до 13%. Таким образом, банки получили новый импульс для привлечения вкладов населения. Все эти мероприятия направлены на предупреждение роста инфляции.

Если же говорить конкретно о влиянии на экономику Казахстана триггера этого кризиса — коронавируса, как именно он влияет на нас?

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С целью недопущения распространения эпидемии коронавируса в Казахстане, было принято решение о введении чрезвычайного положения. Это значит, что практически на месяц будет ограничено пересечение границы с Россией и другими странами, за исключением дипломатических поездок. Все места массового скопления людей будут закрыты, в школах и университетах объявлен карантин минимум на 3 недели. Людей призывают прибегнуть к самоизоляции и сократить любые передвижения.

Естественно, что это отразится и на экономике страны, и на бюджете: налоговые поступления от бизнеса уменьшатся. Они также существенно сократятся и от нефтяного сектора: здесь не только цены стремятся к историческому минимуму, но и спрос падает.

– Кстати, да, падение цены на нефть – почти апокалиптический сценарий для Казахстана. Если так дело пойдет, то очень скоро все запасы закончатся – Национальный фонд и при более высокой цене на нефть таял на глазах.

– Действительно, когда экономика страны по большей части сырьевая, ее благополучие напрямую зависит от стоимости сырья на мировом рынке. И эта ситуация не может не волновать правительство. Министр топлива и энергетики РК заявил, что будет присутствовать на очередном заседании ОПЕК+ и настаивать на возобновлении отношений между участниками организации. Ведь при расчете бюджета чиновники закладывали цену на нефть на уровне $55-60 за баррель. Снижение стоимости до отметки $31 приведет к огромному дефициту бюджетных средств, повышению инфляции, падению курса тенге и снижению доходов граждан.

Поэтому ближайшие несколько недель станут временем проверки на прочность решений правительства. Чтобы удержать курс тенге, необходимо направить все усилия на поддержание экономики страны, а сделать это в условиях вынужденной изоляции достаточно сложно. Искать поддержку руководство намерено в гражданах, мотивируя их вкладывать деньги в банк под более высокие проценты. Это позволит немного оживить финансовую систему, пока не решится вопрос с ценой на нефть.

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© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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