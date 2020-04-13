«Режим ЧП будет продлён, МСБ дадут послабления». «Ак Орда против коронавируса: вертикаль власти проверяется на прочность». «Скелеты» посткоронавирусного Казахстана». «Обращение молодого врача-инфекциониста Толкынай Ордабаевой»

Сетевой Казахстан 13 апреля 2020г.

INFORMBURO . KZ . «Режим ЧП будет продлён, МСБ дадут послабления. Полный текст выступления Токаева» — С 16 марта в Казахстане действует режим чрезвычайного положения, введённого главой государства. 10 апреля Касым-Жомарт ТОКАЕВ объявил о продлении режима ЧП как минимум до конца апреля. Публикуем полный текст выступления президента Казахстана на заседании госкомиссии. На время карантина мы требуем от граждан находиться дома. Понимаю, изоляция даётся нелегко, такого в нашей жизни не было. Но это необходимая мера, другого пути, к сожалению, не существует — Думаю, все герои антивирусной битвы – медики, полицейские, военнослужащие, волонтёры достойны отдельного монумента в нашей стране.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Ак Орда против коронавируса: вертикаль власти проверяется на прочность» — С точки зрения казахстанской элиты к коронавирусному кризису применима пословица: не было бы счастья, да несчастье – то есть кризис – помог… Таким образом, коронавирусный кризис, помимо очевидного ущерба экономике, может совершенно неожиданно иметь для Казахстана позитивные последствия. Во-первых, в виде преодоления периода политической неопределенности, с которым по вполне объяснимым причинам сопряжен транзит власти. Во-вторых, возникший кризис может запустить механизмы «естественного отбора» в госаппарате и управленческой элите – ведь в условиях санитарной войны от государственных менеджеров – будь то министр, аким, главврач больницы, полицейский чин – требуются «всамделишные», а не дутые показатели и достижения. Сильные госуправленцы выживут, слабые – уступят свои места сильным, а казахстанское общество от этого только выиграет.

«Токаев и Мамин: как власти не допустили продовольственный коллапс» — Жесткие меры контроля рынка продовольствия в условиях пандемии уберегли население от дефицита и паники. Форс-мажор, накрывший весь мир с пандемией вируса SARS-CoV-2, заставил большинство стран принимать срочные меры по стабилизации внутреннего продовольственного рынка. В мгновение ока вышло, что самыми востребованными товарами оказались обеспечивающие витальные потребности человека: продукты питания и лекарственные препараты. Причем, одним странам повезло меньше остальных: зависимые от импорта сельхозсырья и продовольствия им стало не по себе только от одной мысли о дефиците жизненно необходимых товаров, возможной паники и дестабилизации ситуации на рынке.

FORBES . KZ . Досым САТПАЕВ – ««Скелеты» посткоронавирусного Казахстана» — Кстати, довольно часто более подготовленными к разного рода угрозам являются те государства, где во власти больше пессимистов, так как они всегда исходят из худшего, что заставляет их выполнять свою работу лучше, чтобы это худшее, реальное или мифическое, не произошло. В результате этой качественной работы оптимистов в обществе становится больше. Хуже, когда во власти слишком много дутых оптимистов, которые делают вид, что все хорошо, в итоге — количество пессимистов в обществе растет, так как любимой работой таких оптимистов во власти является придумывание разных потемкинских проектов во всех сферах. Выходит, что все-таки лучше иметь пессимистов во власти и оптимистов в обществе, чем наоборот.

Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Нужно ли поддерживать бизнес сейчас?» — Почему реальная конкурентоспособность развитых стран быстро прогрессирует, а в Казахстане, несмотря на потраченные громадные суммы государственных вложений, не видно ощутимых результатов? Это связано с тем, что развитые страны прежде всего развивают и защищают рыночные отношения и конкуренцию в своих экономиках. В результате у них очень чётко работает процесс, когда с рынка оперативно уходят неэффективные компании, а вместо них приходит много новых и эффективных. К сожалению, из-за государственных мер по поддержке бизнеса в Казахстане практически не работает процесс естественного отбора конкурентоспособных предприятий. В результате у нас слишком низкий показатель по появлению нового бизнеса в отраслях, не связанных со сферой услуг.

RITMEURASIA . ORG . Сергей СМИРНОВ – «Карантин натощак. Казахстан под ударами пандемии» — В Казахстане 19 марта на карантин ушли два самых больших мегаполиса страны – столица и Алматы, а с 30 марта стали закрываться и регионы. В условиях жесткого карантина и ограничения на передвижения среди граждан страны, полностью или частично потерявших работу, все более острым становится вопрос поддержания уровня жизни. Карантин оставил без заработка миллионы казахстанцев. Более того, ряды безработных вскоре могут пополнить те, кто задействован в экономической опоре страны – ее нефтегазовом секторе. Снижение стоимости барреля ведет к дефициту бюджетных средств, росту инфляции, падению курса тенге и доходов граждан. К примеру, Deutsche Bank снизил прогноз средней цены нефти марки Brent до $25 за баррель во втором и третьем кварталах.

TIME . KZ . «Маски-шоу» — Обращение молодого врача-инфекциониста Толкынай ОРДАБАЕВОЙ из Меркенского района Жамбылской области, которая заразилась коронавирусной инфекцией, к министру здравоохранения Елжану БИРТАНОВУ вскрыло множество проблем в сфере здравоохранения страны. После публикации доктора медики со всей республики стали писать жалобы на то, в каких условиях они вынуждены работать. Министерство инициировало служебное расследование, а руководство больницы, в которой работает Толкынай, устроило ей “веселую жизнь”.

«Финал уж близок…» — Когда вспышка коронавируса достигнет в Казахстане своего пика? Кому вредны экспресс-тесты на определение инфекции? Об этом рассказали в Минздраве. Ведомство прогнозирует, что пик придется на середину или конец апреля — За последние четыре дня мы наблюдаем замедление прироста новых случаев. Но нужно сказать, что пик эпидемии в стране ещё не пройден. Хотя в Нур-Cултане и Алматы произошло существенное замедление за счёт усиления карантинных мер, в других регионах мы видим, что есть случаи, когда эпидемия развивается. В целом в стране эпидемия достигнет пика в течение следующих одной-двух недель, – сообщила ответственный секретарь Министерства здравоохранения Ботагоз ЖАКСЕЛЕКОВА.

«Коммунальные послабления» — В ряде регионов Казахстана снизили стоимость комуслуг на период действия ЧП. Квитанции с обновленными тарифами потребители получат в мае для оплаты счетов за апрель. По подсчетам ведомства, общая экономия потребителей за один только месяц составит 950 млн тенге. Так поставщики комуслуг исполняют поручение главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА принять комплексное решение по снижению коммунальных платежей для населения в период ЧП, отметили в профильном комитете МНЭ.

VLAST . KZ . «Болезнь, поразившая всю систему» — Пандемия коронавируса, затронувшая практически весь мир, в Казахстане обнажила скопившиеся за годы сложности в системе здравоохранения. Отсутствие оснащения больниц, методы распределения средств, и привычная практика давления на врачей в условиях пандемии создают большую угрозу. Vласть рассказывает истории медиков, решившихся сообщить о системных проблемах – и оказавшихся за это под давлением, а также – истории пациентов, своими глазами увидевших уровень готовности системы здравоохранения к пандемии.

TENGRINEWS . KZ . Вячеслав ЛОКШИН, ученый – «Почему врачи должны зарабатывать меньше нефтяника или чиновника?» — Ни врач, ни ученый не могут и не должны быть средними, и тем более плохими! Но почему-то они могут получать зарплату ниже нефтяника, или чиновника, или банковского служащего? Так, увы, сложилось, но так не должно продолжаться! Здравоохранению, как и науке, не хватает финансирования, врачу и ученому не хватает материальной поддержки и признания. Сегодня, во время пандемии, это стали осознавать, и не только в нашей стране. Это здорово, что медики, работающие с пациентами с коронавирусом, получат материальное вознаграждение. Но это не должно быть разовой акцией. Система отношения к медикам должна стать другой.

EXCLUSIVE . KZ . Мерей СУГИРБАЕВА – «В Казахстане любой (!) чиновник может редактировать указы президента и приказы министра» — На днях в Алматы произошёл очередной скандал: приемные покои двух инфекционных больниц – детской и взрослой имени И. Жекеновой, где проходят лечение все пациенты с подтвержденным диагнозом Covid-19, не получили обещанные государством надбавки за работу в группе риска… К сожалению, собственная трактовка решений правительства, а то и президента, наблюдается у многих чиновников на местах. Все это усиливает и без того напряженную социально-экономическую ситуацию в стране. Очевидно, к каждому приказу должны прилагаться самые подробные инструкции, включая наказания за их нарушения.

CAMONITOR .KZ . «После кризиса: кто будет нужен Казахстану, а кто окажется «лишним»?» — Сколько бы государство и бизнес ни пытались переориентировать отечественный рынок труда на свои нужды, он все эти годы жил сам по себе. Как следствие, его заполонили миллионы абсолютно бесполезных для отечественной экономики кадров. Исправить этот перекос могут внезапно обрушившиеся на планету пандемия коронавируса и глобальный экономический кризис…

«Пандемия и преступность: затишье перед бурей?» — Пока официальные органы рапортуют о стремительном снижении уровня преступности в Казахстане (в областях до 40 процентов), некоторые эксперты предупреждают граждан о возможном ее всплеске после снятия карантина.

VECHER . KZ . «Идеальный мегаполис» — Известный казахстанский политолог Эдуард ПОЛЕТАЕВ рассказал об урбанистике, «душевном мегаполисе» и что будет с городами после пандемии — Для раскрутки темы сначала сообщу следующую статистику: по оценкам ООН, к 2050 году порядка 70% населения Земли – вдумайтесь только в эти проценты! – будут проживать в городах! Но уже сейчас многие мегаполисы мира перенаселены. Местные муниципалитеты не всегда даже справляются с элементарной уборкой мусора, что там уж говорить об эпидемии коронавируса. В Казахстане власти приняли ограничительные меры достаточно вовремя. К действиям республиканских и городских властей у меня в целом отношение позитивное, можно поставить оценку «хорошо». На отлично, увы, не сработали – много нелогичных действий наблюдается. Но, с другой стороны, оглянитесь – а где сработали в мире на отлично?

365 INFO . KZ . «Ретейл в Казахстане в преддефолтном состоянии. Открытое письмо Союза торговых сетей» — 120 млрд тенге потеряли торговые сети Казахстана с момента введения чрезвычайного положения. Об этом говорится в письме на имя премьер-министра РК Аскара МАМИНА, с которым обратился Союз торговых сетей Казахстана.

LITER . KZ . «Казахстанские предприниматели поделились лайфхаками по сохранению бизнеса в режиме ЧП» — Режим ЧП, объявленный в Казахстане в марте 2020 года, стал для местных бизнесменов проверкой на прочность. В условиях изоляции и карантина бизнес выживает как может. Кому-то пришлось закрыть свое дело, а кто-то адаптировался под новые вызовы времени. Журналист узнал у казахстанских предпринимателей, как им удается удерживаться на плаву.

KURSIV . KZ . «Как службы доставки готовой еды зарабатывают во время карантина» — Службы доставки готовой еды в условиях карантина стали единственным связующим мостиком между ресторанами и их клиентами. Kursiv.kz опросил ведущих участников этого рынка о том, что происходит со спросом, как меняются условия работы и поведение клиентов в новых условиях. Среднее число обращений в службу доставки в марте 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 23,5% — такие данные приводит директор Chocofood.kz Николай ЩЕРБАК. По городам картина выглядит так: в Нур-Султане рост составил 51%, в Караганде — 56%, в Шымкенте — 35%, в Актау — 41%.

NP . KZ . «Карантинная зависимость» — Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что карантин может спровоцировать всплеск алкоголизма. Запертые в своих домах граждане все чаще стали прикладываться к бутылке, а спиртное, как известно, ослабляет иммунитет и ухудшает способность организма противостоять инфекциям и вирусам, в том числе COVID-19. Получается замкнутый круг.

AZATTYQ . ORG . «Карантин бьет по фермерам и портит урожай» — Фермеры, выращивающие помидоры, огурцы и капусту в теплицах Туркестанской области, говорят, что терпят убытки из-за объявления карантина в связи с распространением коронавируса. В ассоциации теплиц считают, что необходимо рассмотреть такие пути решения проблемы, которые позволят фермерам не терпеть убытки в условиях карантина. В акимате обещают помочь с реализацией овощей.

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