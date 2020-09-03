Выплата базового дохода – не утопия, а наше недалекое будущее?

Почти нет сомнений, что рано или поздно многие страны придут к новой финансовой модели и будут выплачивать своему населению базовый доход

В Германии, где еще недавно со скепсисом относились к введению базового дохода для граждан, начинается пилотный проект по выплате 1200 евро добровольцам, которым теперь необязательно работать (но они могут вполне, при желании, продолжать свою трудовую деятельность).

Эксперимент запускает некоммерческое объединение «МойБазовыйДоход» совместно с Немецким институтом экономических исследований (DIW) и экспертами Института Макса Планка и Кельнского университета. Экономисты хотят исследовать конкретные эффекты от наличия такого базового дохода в долгосрочном периоде.

ПРООН за ВБД

Сама концепция безусловного базового дохода вызывает немало споров. Подобные эксперименты по выплате базового дохода уже проводили ряд стран – Финляндия, Швейцария, Канада, Кения и др. Но каждый раз экспериментаторы не видели сколь-нибудь впечатляющих результатов.

Критиков у этой идеи традиционно больше, поскольку она, по их мнению, является социальной утопией. Слишком много вопросов без ответов: где брать деньги на выплату базового дохода населения? Кто будет выполнять в стране элементарную работу? Какие ценности несет этот свалившийся с неба доход и доставшийся без малейших усилий?

Экономисты, вооруженные классическими знаниями об устройстве экономики, вообще неохотно обсуждают такие перспективы.

Но с каждым годом, увы, появляется все больше сторонников выплаты базового дохода, поскольку они считают ее достойной альтернативой нынешним пособиям. Дескать, ничто не мешает государству сделать население более свободным и счастливым.

Удивительно, но именно пандемия, бушующая сейчас в мире, приблизила эту почти «сумасбродную» идею к реальности.

Испания недавно утвердила ежемесячный бюджет в размере 250 млн. евро для пополнения доходов 850 тыс. уязвимых семей и 2,3 млн. человек. А правительство Того выделило более $19,5 млн. в виде ежемесячной финансовой помощи более чем 12% населения через программу денежных трансфертов, в основном женщинам, работающим в неформальном секторе экономики.

Более того, Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) опубликовала доклад «Временный базовый доход (ВБД): защита бедных и уязвимых слоев населения в развивающихся странах», в котором содержатся рекомендации по незамедлительному введению временного базового дохода для беднейших слоев населения мира. И именно от ПРООН, как писала интернет-газета ЗОНАКZ, последовала рекомендация Казахстану серьезно рассмотреть вопрос о выплате базового дохода 13 млн. казахстанцам, которые нуждаются в денежной поддержке из-за экономической турбулентности.

Экономисты ведут в тупик?

Итак, какова же цель немцев? Они хотят выяснить, как выплата базового дохода влияет на жизнь человека.

Как пишет журнал Stern, начиная с весны 2021 года 120 участников эксперимента будут ежемесячно получать базовый доход в размере 1200 евро — независимо от того, сколько они зарабатывают и имеют помимо этого. Эти средства они будут получать в течение трех лет. Одновременно будет создана контрольная группа из 1380 человек, которые не будут получать денег, но за которыми эксперты будут наблюдать так же, как за получателями базового дохода.

Участники эксперимента из обеих групп будут отобраны из претендентов, которые зарегистрируются на интернет-сайте проекта. Чтобы выбор получился максимально репрезентативным, исследователи надеются, что к ноябрю интерес к участию проявят по меньшей мере миллион человек. Финансировать проект предполагается из пожертвований.

Единственной обязанностью участников проекта является прохождение регулярных опросов и интервью, цель которых выяснить, как наличие базового дохода влияет на их жизнь. Вопросы будут касаться как профессиональной сферы, так и общего удовлетворения жизнью и состояния здоровья.

Эксперты хотят понять, стал ли тот или иной человек работать больше, несмотря на наличие базового дохода? Насколько уменьшился его страх за собственное будущее, испытывает ли он стресс, велика ли опасность эмоционального выгорания? Что делают люди с дополнительной финансовой «подушкой», и как на них влияет сам факт ее наличия?

Инициаторы нового проекта говорят о том, что в Германии, в отличие, например, от Финляндии, где в течение 2 лет 2 тыс. безработным выплачивали по 560 евро в месяц, в немецком эксперименте будет участвовать максимальное количество социальных слоев.

Несмотря на то, что проект проводится под эгидой экономистов, чудес от пилотного проекта никто не ожидает, скорее всего, позитивные результаты будут зафиксированы только в эмоциональной сфере. Для экономистов это опять-таки тупик. То, что участники проекта станут более довольными своей жизнью и, вполне возможно, более счастливыми, к финансовому отчету не пришьешь.

Вероятно, именно поэтому уже запланировано еще одно исследование. Так, в 2022 году предполагается изучить вопрос, насколько положительными могут быть последствия первого исследования, если люди не будут получать дополнительные 1200 евро, а удовольствуются повышением зарплаты до этого уровня.

P . S . Конечно, вопрос введения базового дохода требует фундаментальных, серьезных исследований, а не экспериментального подхода. Именно этого не хватает многочисленными пилотным проектам, которые «проваливались» один за другим. Почти нет сомнений, что рано или поздно многие страны придут к новой финансовой модели.

Важно ответить на многочисленные вопросы. Какие страны в большей степени заинтересованы в введении таких выплат: развивающиеся страны для выравнивания доходов населения и борьбы с бедностью или развитые страны, для дальнейшего повышения качества жизни? Как определить источники выплат, масштабы и формы финансирования? Станет ли экономика бенефициаром таких трансформаций?

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