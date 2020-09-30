Война Миров. Нагорно-карабахское принуждение к поражению

Азербайджан и Армения выясняют отношения на поле боя по-серьезному

Когда начинается война, всякое мнение, не берущее ее в расчет, начинает звучать неверно – об этом в свое время писал Альбер Камю. Война между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе развернулась вполне полномасштабная, если принять во внимание размеры и другие параметры эти двух государств. Боевые действия запустили стремительную динамику политических событий, которые на данном этапе больше усиливают конфронтацию, чем способствуют разрядке. В любом случае сегодня определяющим моментом выступает положение дел на поле боя, а все остальное проистекает из военных раскладов.

Азербайджан выбрал удачное время для полномасштабного наступления в Нагорном Карабахе. Лидер Армении Никол Пашинян ни капли не является человеком Кремля. К власти он шел под лозунгами выхода Еревана из ОДКБ, ЕАЭС, объединенной системы ПВО с Россией. Планировал добиваться безвизового режима с Евросоюзом и усиления сотрудничества с НАТО. Только уже в статусе премьер-министра (в армянской политической иерархии это главная позиция) несколько «подобрел» к Москве и российской военной базе в Гюмри. Тем не менее, в окружении Пашиняна явный переизбыток птенцов гнезда Сороса, которые постоянно педалируют тему вывода 102-ой военной базы РФ из страны.

Первым указом Никола Пашиняна стал перенос Дня Победы с 9 на 8 мая и переименование его в «День скорби и примирения». Российские телеканалы из сетки свободного телевещания удалялись, пророссийские политические силы в Армении системно преследовались вплоть до начала боевых действий с Азербайджаном. Практически единственным нормальным мостом между Ереваном и Москвой осталось министерство обороны под руководством Давида Тонояна, но и ему постоянно предъявляются претензии от российских коллег за биолаборатории США и отсутствие прогресса в военном сотрудничестве.

Ильхам Алиев за годы президентства капитально укрепил свою власть. Однако сформированный им культ отца Гейдара Алиева (в его честь названа высшая государственная награда страны), в лучах которого за компанию купается и президент Азербайджана, накладывает ряд ментальных обязательств. Раз Ильхам Алиев кругом сертифицированный и полновластный лидер нации и государства, то с него спрос особый. Потеря после распада СССР Нагорного Карабаха остается травмирующим элементом в массовом азербайджанском сознании. Отсюда перманентный спрос на реванш. Плюс государственная пропаганда постоянно включает форсаж реваншистских настроений, который после четырехдневных боев в 2016 году (азербайджанцы вернули себе 800 га территории) практически не прекращается. При этом из-за падения цен на нефть военный бюджет Азербайджана сократился с $4 млрд в 2015 году до $1 млрд в 2017-ом.

Боевые действия 2016 года показали, что азербайджанская армия уже совсем не та, что была в 1994 году. Например, со стороны Баку дебютировали турецкие беспилотники. Однако в июле 2020 года, когда стороны «разминались» перед нынешней войной, развитие боевых действий показало, что армянская сторона ликвидировала техническое отставание от азербайджанских вооруженных сил. Дело в том, что в условиях падения мировых цен на нефть и газ – главной статьи доходов Азербайджана, значительно ухудшились финансовые возможности по обслуживанию имеющейся в арсенале техники и сократились покупки новой. Ереван же эффективно использовал фактор нахождения в составе ОДКБ – от получения новейших российских средств РЭБ (радиоэлектронная борьба) до дисконта при модернизации танков на «Уралвагонзаводе» как государству-союзнику.

Баку дальше не мог откладывать наступление с решительными целями в Карабахе, поскольку взвинченное военно-патриотической истерией общество имеет ограниченный во времени ресурс для выплеска, а истощенные золотовалютные резервы не располагают хорошим горизонтом цен на «черное золото» и «голубое топливо». К тому же Россия удачно завязла на белорусском направлении, из-за чего имеет ограниченные ресурсы для использования на южном фланге своих интересов. Турция сейчас играет мускулами в отношении Кипра, Греции и поддерживающих их Франции и Италии на Средиземном море. Война нервов в тех краях порой настолько напряженная, что запросто может перерасти в боестолкновение среди членов «дружной» семьи НАТО. Пока Анкара и Афины не сцепились по полной программе, Гейдар Алиев решил поторопиться. Учитывая тот момент, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган полностью поддержал Азербайджан, в данном аспекте расчет оправдался.

У нынешней карабахской кампании своеобразный правовой формат. По итогам войны 90-ых гг. Армения взяла под свой контроль не только почти всю бывшую Нагорно-Карабахскую автономную область Азербайджанской ССР, но и значительную часть других территорий азербайджанской стороны. Если взглянуть на карту сентябрьских боев, то четко видно, что Баку пытается наступать не только в землях бывшей НКАО, но и по участкам прежней собственно азербайджанской территории. Карабах не является членом ОДКБ, поэтому формально у России нет повода для военного вмешательства, если руководствоваться уставом Договора о коллективной безопасности.

Правовой момент не в силах заслонить собой геополитические соображения. Если Тегерану достаточно предупредить Армению и Азербайджан о том, чтобы их снаряды и мины не залетали на территорию Ирана и призвать враждующие стороны к мирным переговорам, то Москве крайне сложно дистанцироваться от схватки. При сценарии, где Ереван разберется с азербайджанским наступлением собственными силами, а уже сейчас видно, что после спада эффекта внезапности и серии контрударов армянской стороны продвижение азербайджанских военных затормозилось, то потребность в России у нынешней правящей элиты Армении станет еще меньше. Победа Баку (тем более сокрушительная) еще больше ослабит позиции Кремля, поскольку Гейдар Алиев ориентируется строго на Турцию, а у той масса претензий к Москве за Сирию, Ливию, Кипр и Египет тоже. Поражение страны-участницы ОДКБ неизбежно ляжет темным пятном на весь блок и его гегемона.

У военно-политических экспертов по региону прогнозы относительно исхода войны сильно отличаются. Одни прогнозируют победу Азербайджана. Основания к этому: более многочисленная армия с заметным превосходством в авиации, танках, артиллерии (особенно самоходной), беспилотниках. Плюс активная турецкая помощь (от политической и информационной поддержки, до поставок военной техники и содействия инструкторами). Скептики такого взгляда указывают на слабость азербайджанских военнослужащих в ближнем бою (при отступлении могут бросить исправную технику) и специфику горного театра боевых действий, который нивелирует превосходство Баку в бронетехнике. За турецкой армией нет громких или хотя бы знаковых побед за последнее десятилетие, а значит и ее инструкторам нечем поделиться с азербайджанскими союзниками. Зато все сходятся на том, что война будет носить жестокий характер (в том числе и по отношению к попавшемуся под горячую руку гражданскому населению противоборствующей стороны). Правда, ничего нового в этой жестокости нет, если обратиться к фактам предыдущей войны и крупных боестолкновений до сентября текущего года.

Подавляющее большинство заявивших свою позицию стран мира призывают стороны к прекращению огня и возобновлению переговоров. Однако все годы, прошедшие после начала Минского процесса 1994 года (не путать с Минскими договоренностями по Украине) показали, что мирного решения у проблемы нет. Вернее так: если начинаются мирные переговоры, то Карабах остается под контролем Еревана на завоеванных в 90-ые рубежах. Поэтому Гейдар Алиев делает громкие заявления, а его армия продолжает вести наступление, чтобы добиться перелома на поле боя. Переговоры начнутся лишь тогда, когда Баку (или Анкара, как старший союзник) убедится в бесперспективности военного варианта – 2020. Но сегодня противоборствующие стороны не имеют четкого видения перспектив в силу тумана войны. Поэтому они вынуждены продолжать воевать хотя бы до момента более полной определенности.

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