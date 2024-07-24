Зачем Смаилову народное одобрение? Энергетики объявили войну олигархам. Грязные танцы в шаныраке. Политика из США обвинили в получении взяток от Масимова

Обзор Telegram и Youtube каналов

Президент страны в отпуске, премьер в поездках по паводковым регионам, наши олимпийцы готовы к стартам в Париже…

Летняя повестка казахстанских Telegram и Youtube-каналов хоть и не насыщенная, но все же полна событий, происшествий и реплик экспертов. Последние обсуждают предвыборную гонку в США. Камала Харрис подтвердила свое участие в президентской гонке.

Камала Харрис. (Фото: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

За ночь ее партия собрала около $50 млн пожертвований на кампанию, «что свидетельствует об энтузиазме демократов и доноров». Пять лет назад Харрис уже выдвигалась в президенты, но сошла с дистанции, не дожидаясь праймериз, погружают в историю авторы каналов. Харрис 59 лет, она первая в истории женщина — вице-президент США. До этого была сенатором от штата Калифорния, а еще раньше — генеральным прокурором штата, где проживает 50 миллионов человек.

А в Казахстане зреет борьба за рынок электроэнергетики. Ассоциация энергетиков в своем ТГ назвала псевдореформой изменения в законе, которые касаются ликвидации энергоснабжающих организаций (ЭСО) – они продают электроэнергию конечным потребителям. Более 500 лицензий приостановлено. Ожидается, что ликвидация посредников приведет к снижению стоимости электроэнергии, но энергетики утверждают, что теперь стоимость электроэнергии, напротив, вырастет. Чиновники отдали всю энергетику в руки олигархов, заявили они. «1 января следующего года олигархи в дополнение к уже имеющимся сферам получат рынок с выручкой 1,5 трлн тенге». Дискуссия только начинается. Ассоциация запустила петицию «за справедливые и понятные тарифы, требуя вернуть энергетику в поле честной конкуренции».

Жизнь Казахстана сегодня полна расследованиями и происшествиями во всех сферах жизни. Ячейку экстремистской группировки «Хизб-ут-Тахрир» выявили в Шымкенте – более 20 человек задержаны. В Алматинской области за два года сотрудники Казпочты умыкнули из кассы 84 млн тенге. Кстати, как сообщают авторы, через «Казпочту» можно будет покупать криптовалюту — компания начнёт проводить транзакции с цифровыми активами на тех же условиях, что и коммерческие банки.

«Сплошной обман и приписки» — казахстанцев шокировали итоги Высшей аудиторской палаты, которая проверила систему ОСМС. Например, аудиторы выявили факты двойной оплаты за амбулаторную медпомощь на 1,7 млрд тенге, за стационарную — на 27,6 млрд тенге.

Экс-заместителю Карима Масимова предъявили новые обвинения. Даулета Ергожина подозревают теперь в отмывании денег и получении взятки. В апреле 2024 года его приговорили к 15 годам лишения свободы после Январских событий.



Куандык Бишимбаев уже этапирован в учреждение максимальной безопасности в Аршалы Акмолинской области.

В казахстанских зоопарках опять неспокойно — замдиректора зоопарка Караганды судят за попытку продать львят. На скамье подсудимых три человека — 45-летний зам директора зоопарка и двое его подчинённых. Обвиняют их по двум статьям — «Кража» и «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными». В июне прошлого года их задержали при пытке продать львят по цене три миллиона тенге за каждого.

Какие еще истории комментировали авторы каналов – расскажем подробнее.

И к черту клятву Гиппократа!

Всемирное шежіре — 18 669 подписчиков на этой неделе

Эксперты Telegram-канала взялись за Алихана Смаилова.

«Бывший премьер-министр Алихан Смаилов и его команда лютуют. Что ни проверка, то Высшая аудиторская палата (ВАП) находит гигантские бюджетные дыры», — пишут авторы канала.

15 июля госаудиторы опубликовали внушительный список нарушений в минздраве за 2023 год, когда ведомство возглавляла Ажар Гиният.

«По лекарствам 2023-й был, прямо скажем, грустным для бюджета. ВАП сообщила, что доля отечественных лекарств на рынке составила 18%. А всё остальное, что завозилось в страну, реализовывалось с запредельными наценками», — сообщает ТГ.

Со ссылкой на СМИ авторы цитируют Смаилова:

«Методика формирования предельных цен разработана Минздравом таким образом, что можно повышать цены на сотни процентов. Неправильное ценообразование вообще идет».

Он также отметил, что «конечная стоимость незарегистрированных лекарств, не охватываемых госрегулированием, вообще доходила до 2 тысяч процентов (!)от цен заводов-изготовителей».

Деятельность ТОО «СК-Фармация», которое постоянно попадает «под раздачу», у госаудита тоже вызвала массу вопросов, продолжают авторы.

«Даже эта государственная ТООшка, обеспечивающая лекарствами и медизделиями все больницы в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи, умудрилась закупаться по ценам сверх рыночных на 40-365 %! И приобретали как попало, без планирования. Лекарства на сумму 2,8 млрд тенге медучреждениям попросту не пригодились. Из них почти на 300 млн тенге были списаны в связи с истечением срока годности», — приводят эксперты шокирующие подробности госаудита.

Дальше — больше. Свыше 10 млрд тенге единый дистрибьютор заплатил только за логистику медпрепаратов и медизделий из-за отсутствия собственной логистической инфраструктуры, пишет ТГ. ВАП установила, что «рынок по хранению лекарств монополизирован, и поставщики этим пользуются».

«Непродуманная политика тарифообразования, низкая автоматизация процессов логистики, учета и контроля за расходами привели к экономическим потерям на 17,2 млрд тенге, излишне выплаченным средствам в сумме 538 млн тенге, из которых восстановлены 220 млн тенге», —ВАП оценивает возможные потери бюджета в 21,7 млрд тенге.

Эксперты канала пишут, что «грядут расследования за воспрепятствование в проведении аудита, к административной ответственности привлечен руководитель Комитета медицинского и фармацевтического контроля».

А что в это время делает минздрав? Телеграмеры пишут, что спустя два дня после публикации итогов аудита, ведомство выкладывает на своем официальном сайте информационное сообщение — дескать, еще до ВАП «начали работать по линии лекарственного ценообразования. Внутреннее расследование выявило системные недостатки и отсутствие должного контроля, в результате чего были освобождены от должностей ключевые руководители ответственных подразделений министерства и его подведомственных организаций».

Но зачем в Комитете медицинского и фармацевтического контроля мешали ВАП проводить аудит? Причем, нигде не сообщают имя этого «героя». И если весь этот позор, наконец, вскрылся, собирается ли министр Акмарал Альназарова поменять оскандалившееся руководство Комитета? — интересуются авторы канала.

И, наконец, при чем тут Смаилов? Авторы ТГ видят в его назначении такую подоплеку.

«… зачем Смаилову удобный для пиара пост главы ВАП? Главный аудитор может всех критиковать и срывать цветы народного одобрения. За реализацию госполитики он уже не отвечает, расхлебывать его дела за время премьерства, будут другие. Неужели призрак третьего Президента не дает покоя бывшему Главе правительства?».

«Кто же его посадит, он же памятник!

Nege.Aqsha — 397 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал публикует скан с лота сайта госзакупок.

В Астане решили отремонтировать памятник Кенесары хана. Фигура историческая, а памятник если и войдет в историю, то только плохим качеством. Это во всем мире памятники стоят веками, а у нас от силы десятилетиями. Из чего их делают за бюджетные и, заметим, тоже немалые деньги — общественность не знает.

«Памятник Кенесары хана в Астане отремонтируют за четверть миллиарда тенге. При техническом обследовании специалисты пришли к выводу, что конструкция постамента и скульптуры выполнена некачественно и нуждается в капитальном ремонте», — сообщил авторы ТГ.

Памятник Кенесары хану был открыт 11 мая 2001 года. Скульптура представляет собой бронзовую фигуру хана, восседающего на коне. Установлена она на гранитном постаменте высотой 5,3 метра. Высота конной статуи 6 метров. Поверхность постамента облицована куртинским гранитом, сообщает Википедия. Вес конструкции почти 10 тонн. Авторы монумента — архитекторы Шота Валиханов и Нурлан Далбай.

282 миллиона тенге готовы отдать городские власти на ремонт памятника Кенесары хана. Для хана, конечно, ничего не жалко, но интересно – а во сколько обошелся бы сегодня новый памятник?

Обнадеживающая история

EGOV.PRESS – 48 632 подписчика на этой неделе

Telegram-канал рассказывает о вечеринке полицейских из города Оскемен с нестандартным финалом. Капитан полиции Аринов Нурбол и подполковник Битибаев Нурболат отмечали повышение звания начальника УМПС Оразбаева Нурлана. После распития спиртных напитков офицеры посадили за руль автомобиля пьяного Аринова Нурбола, пообещав ему неприкосновенность, сообщают телеграмеры, со ссылкой на постановление суда.

«Совершенно случайно их «хлопнули» местные коллеги и оформили по всем правилам. В результате Аринов Нурбол лишился водительских прав, а подполковники Битибаев Нурболат и Оразбаев Нурлан были уволены. Их начальник полковник Баяндинов Марат пытается теперь уйти на пенсию за косяк подчинённых», — пишут авторы канала.

Постановление суда телеграмеры прикрепили в комментариях. Учитывая, что сотрудники правоохранительных органов не редко садятся за руль «подшофе», такой принципиальности можно поаплодировать.

Пойман, но не вор?

Письма Президенту– 944 подписчика на этой неделе

Совершенно противоположную историю описывает новый Telegram-канал «Письма Президенту». Как сообщают авторы, Талдыкорганский судья Ермек Егеубеков оправдал Алдана Бекиева, которого обвиняли в хищении субсидии в особо крупном размере. Авторы утверждают, что следствие собрало все доказательства его вины.

Поводом для недоверия журналистов послужило и то, что пока решение не вступило в законную силу, его не публиковали на сайте суда в разделе «Судебный кабинет». Сделано это было, по версии телеграмеров, чтобы избежать широкого резонанса неожиданного решения судьи.

«Теперь непонятно, кто восстановит похищенные средства народу. Подсудимый является братом руководителя аппарата МВД РК Бекиева Онала и Председателя Кербулакского районного маслихата области Жетысу Кайрата Бекиева», — сообщает ТГ.

Приговор, авторы прикрепили в комментариях, сопроводив словами: «приговор полностью дискредитирует политику президента Касым-Жомарта Токаева». И обращением к Генпрокурору РК Берику Ногаевичу.

Срок для лоббиста

ORDA — 154 884 подписчика на этой неделе

Telegram-канала рассказывает о связи американского защитника Масимова и Аблязова с Казахстаном. Дело в том, что федеральный суд в Нью-Йорке 16 июля признал американского сенатора Роберта Менендеса виновным по 16 обвинениям в коррупции, в том числе в получении взяток от зарубежных Правительств и вымогательстве.

«В Казахстане эта новость могла бы остаться незамеченной, если бы Менендес не поддерживал Мухтара Аблязова и Карима Масимова», — пишет ТГ.

Коллаж/ТГ ORDA

Канал ссылается на издание The Times of Central Asia, которое сообщает, что «Менендес стал первым сенатором в истории США, которого судили как иностранного агента. По совокупности обвинений ему может грозить до 222 лет тюрьмы. Менендеса признали виновным в получении золотых слитков стоимостью более 100 тыс. долларов и 480 тыс. долларов наличными, а также автомобиля Mercedes для его жены — всё это ему предоставили власти Египта в обмен на продолжение американских поставок военной помощи».

The Times of Central Asia отмечает, что «уличённый в коррупции сенатор неоднократно выступал в интересах казахстанских олигархов. В июле 2019 года он стал одним из авторов письма президенту РК, в котором призывал освободить заключённого соучастника Мухтара Аблязова по делу о многомиллиардных хищениях в БТА Банке.

Хотя нет прямых доказательств того, что Роберт Менендес получал взятки или подарки от Мухтара Аблязова и Карима Масимова, его интерес к событиям в Центральной Азии мог быть небескорыстным. Особенно учитывая, что его лоббистская деятельность в пользу Армении, Египта и Катара — установленный судом факт».

Роберт Менендес не первый зарубежный политик, который вступался за Карима Масимова и стал фигурантом антикоррупционного расследования.

«В 2023 году французская прокуратура провела обыски в офисе депутата Юбера Жюльена-Лаферьера, который также очень своевременно высказывался в поддержку Масимова. Его подозревали в получении вознаграждения от лоббистов. У экс-главы КНБ могли быть и другие «доброжелатели» за рубежом, в том числе в Соединённых Штатах», — цитирует издание ТГ.

Грязные танцы в РК

За нами уже выехали – 71 065 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал предлагает мнение в защиту хореографа Алишера Султанбекулы — ему грозит семь лет тюрьмы за видео с откровенными танцами в юрте.

«Многие скажут – вполне заслуженно. Депутаты (и не только) усмотрели в ролике осквернение казахской культуры и пропаганду ЛГБТ. Правда, соответствующей статьи в Уголовном кодексе нет, поэтому дело завели по факту разжигания розни», — пишут авторы ТГ, напоминая, что в Парламенте в этом году «пытались продвинуть поправки, направленные против ЛГБТ – пока не получилось».

Телеграмеры сетуют, что «это лишь — дело времени». Канал публикует видео с Youtube-канала «Объективно. НО!», где автор убеждает зрителей, что «искусство не должно иметь границ, а провокационное — тем более». По его мнению, признаков преступления в том скандальном видео нет и танец, с точки зрения хореографии, исполнен на хорошем уровне.

Может и так, и уголовное дело — перебор. Но другое дело, где извивался в грязном плясе хореограф и зачем выбрал шанырак – национальный символ семейного благополучия и мира?

Все больше закладчиков

АХМЕТОВ – 2 204 подписчика на этой неделе

О масштабах казахстанского рынка наркотиков пишет Telegram-канал. Полицейские с начала года закрыли рекордное количество нарколабораторий — 31.

«17 из них специализировались на производстве синтетических наркотиков. У наркопроизводителей изъято порядка 186 кг готовой к употреблению «синтетики» и свыше двух тонн прекурсоров», — пишет автор канала.

Все также стоит остро проблема с вербовкой «закладчиков». Причем, их возраст становится все моложе, а жильцы тюрем пополняются молодыми гражданами в геометрической прогрессии. Как сообщает канал, в Актобе задержана 34-летняя жительница с 440 граммами мефедрона, расфасованными в пакеты для оптовой реализации, а в Семее задержаны 20-летние парень и девушка с 64 свертками наркотиков в их барсетке и еще 38 пакетами в квартире, общим весом 100 грамм гашиша и мефедрона. А на одной из АЗС по трассе Самара-Шымкент задержан 21-летний житель Шымкента с 300 граммами мефедрона.

И, добавим, свежее сообщение – полицейские задержали в Кокшетау 14-летнего «закладчика». Причем, оказалось, что парень из благополучной семьи с хорошим достатком.

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