Что волнует душу казаха (в первой декаде февраля)

Сетевые СМИ о казпрессе

Захар МОСТОВОЙ – «Вакцина халяльная или нет?» — Представители Духовного управления мусульман России направили письмо в Национальный исследовательский центр им. Гамалеи, который разработал вакцину против коронавируса, и потребовали открыто указать состав прививки «Спутник V».

Также попросили рассказать о том, не противоречит ли продукт религиозным убеждениям. Халяльность вакцины обсуждалась и в казахстанском обществе, пишет Skifnews.kz. В ходе онлайн-брифинга заместитель министра здравоохранения Ерлан КИЯСОВ сообщил, что ничего не может сказать о халяль в медицинском плане.

На вопрос касательно халяльности вакцины недавно ответил и главный имам мечети при университете «Нур-Мубарак» Кайрат ЖОЛДЫБАЙУЛЫ — Главное, чтобы вакцина была безвредная и полезна для здоровья человека. Смешивать религию с этой областью нельзя. Это удел профессионалов, — написал он.

«Вакцина от COVID безопаснее колбасы неизвестного происхождения» — Отечественная вакцина QazCovid-In создана не для чипирования или зомбирования, и она безопаснее колбасы непонятного происхождения, которая попадается на полках магазинов. Так считает профессор научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Берик ХАЙРУЛЛИН, пишет Baq.kz.

Досымжан НАУХАНОВ – «Религиовед предостерег мужчин от сплетен о собственных женах» — Известный религиовед Нурлан кажы БАЙЖИГИТУЛЫ раскритиковал мужчин, которые ругают своих жен перед посторонними. Мнение имама приводит Skifnews.kz со ссылкой на KAZ.NUR.KZ.

Имам также отметил, что сегодняшние мужчины ближе к матери, чем к отцу, что тоже имеет свое влияние на воспитание.

«Раньше наши матери склоняли сына к отцу, а дочь к себе. Это делалось для того, чтобы мальчик стал таким же мужественным, как его отец. А девочка растет рядом с мамой, учась домашнему хозяйству и будущей жизни в качестве невестки. Однако мало кто сегодня прибегает к этой мудрости. Стало много парней, которые сплетничают со своими матерями», — отметил религиовед.

Нурлан кажы Байжигитулы призвал мужчин воздержаться от такого поведения.

«Раздать казахстанцам по 20 соток — это не убыточная инициатива» — Депутат мажилиса Айкын КОНУРОВ предложил построить дома для казахстанцев и для ведения личного хозяйства выделить на семью по 20 соток, передает Stan.kz.

Народный избранник считает, что таким образом можно ликвидировать бедность и построить общество с высоким благосостоянием.

«Народная партия Казахстана не просто делает такое предложение. Это не просто обещание. Имея ряд государственных программ и стратегий, сегодня не менее важно представление о том, какое общество мы строим. К сожалению, в наших планах на ближайшие пять лет нет инструкций по улучшению уровня жизни людей. Наш народ становится все беднее. Вместо повышения доходы населения в долларовом исчислении с 2008 года падают», — сказал мажилисмен.

«Люди путают латинский алфавит с латинским языком» — Так сказала заведующая отделом истории языка института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы Айнур АТАШБЕККЫЗЫ. В интервью Baq.kz она назвала главное преимущество нового алфавита.

Кроме того, она рассказала, какие трудности могут возникнуть при освоении нового алфавита — Я думаю, молодежи, изучающей английский язык, это не доставит проблем. А вот для людей старше 50 лет, как и представителям других национальностей, переход на латиницу может быть немного проблематичным, особенно на первых порах, — предположила Аташбеккызы.

«На латиницу должен перейти и русскоязычный Казахстан» — Журналист Асхат КАСЕНГАЛИ считает, что власти совершают большую историческую ошибку, следуя принципу «Латиница — для казахскоязычной среды, а русскоязычная среда может использовать кириллицу». Мнение Касенгали привел Abai.kz.

Касенгали считает, что алфавит в стране должен быть один. Поэтому русскоязычная среда, как и казахскоязычная, должна перейти на латиницу.

«Правильно ли мы говорим по-казахски?» — Подсказка для тех, кто учит и совершенствует свой казахский язык. Портал Stan.kz опубликовал статью, посвященную синонимам — когда и как их правильно употреблять?

«Ағыл-тегіл» или «егіл-тегіл»? В языке применимы оба варианта. Но в большинстве случаев мы используем «ағыл-тегіл» (в изобилии). «Қолғап» или «қолбақ»? Правильный вариант «қолғап» (перчатки). А «қолбақ» — вариант с фонетическими изменениями. «Әкелерім» или «әкемдер»? Правильный вариант «әкелерім» (отцы). «Ақымақ» или «ахмақ»? Правильный вариант «ақымақ» (глупый). «Елу жастамын» (мне пятьдесят лет) или «Елудемін»? Оба варианта правильны. «Меніңше» или «менімше»? Правильно «меніңше» (по-моему). «Сөйлеймін» (говорю) или «сөйлейм»? В языке встречаются сокращенные слова. Поэтому в устной речи мы можем использовать «сөлейм». Но при написании правильный вариант «сөлеймін». «Әдейі» или «әдей»? Правильно «әдейі» (намеренно). «Ақылды» или «ақылман»? Правильно «ақылды» (умный). В некоторых источниках также встречается «ақылман».

«Вузы с онлайн-обучением должны снижать цены» — Предприниматель Ахметбек НУРСИЛА считает, что вузы, оказывающие образовательные услуги онлайн, должны снизить годовую плату за обучение. Мнением бизнесмена поделился Zamana.kz.

По мнению Нурсилы, дистанционное обучение дает недостаточный уровень знаний. Многим студентам по завершении такого обучения могут понадобиться курсы повышения квалификации. А это дополнительные расходы.

««Старая гвардия» не дает дорогу молодежи» — «Мы живем в обществе, где старики не отступают» — журналист Касым АМАНЖОЛ недоволен тем, что два вуза и две редакции газет возглавляют люди старше 60 лет, пишет paryz.kz.

«Недавно были назначены главы двух крупных университетов и двух крупных газет. Всем за шестьдесят. Я не настроен враждебно к старшим, но Туймебаеву 62 года, а Сыдыкову 64 года. Разве они уже не показали свой потенциал? Умирбек Жолдасбеков, человек, который сделал имя КазГУ (сейчас КазНУ — ред.), стал ректором в 39 лет, — отмечает Аманжол.

— Что может сделать 62-летний Кали Сарсенбай, сменивший Жанарбека в «Ана Тілі»? Да, он хороший человек, сильный журналист и великая личность. Однако за многие годы он уже доказал, что имеет опыт и профессионализм. Вместо Калекена в «Алматы Акшамы» пришел наш 60-летний брат Данияр Торехан. Не понимаю, что он сможет сделать, что поменять…».

«Был ли Чокан Валиханов русским шпионом?» — Много тайн хранит в себе жизнь Чокана ВАЛИХАНОВА — потомка Абылай хана, великого казахского ученого, историка-этнографа, географа-просветителя и востоковеда.

На самом ли деле он в тридцать лет умер от легочной болезни? Правда ли, что был тайным шпионом русских и китайцев? Журналист Дархан АБДИК, снявший о нем документальный фильм, рассказал Stan.kz много нового о жизни Валиханова.

«Арест врача породил бурю в соцсетях в Мангистауской области» — Начальник управления здравоохранения Мангистауской области Жамал ЖАМАНБАЕВА задержана по подозрению в превышении должностных полномочий.

Тем временем в социальных сетях появляется все больше и больше публикаций о том, что она является «жертвой» группировок и клеветы, пишет paryz.kz. Несколько человек написали открытое письмо властям с требованием освободить врача.

Виктор МАЙЛИН – «О чем писали и снимали передачи казахскоязычные СМИ за последнее время?» — Например, передачи сватовского характера – когда студия обсуждает парня и девушку, которые как бы ищут себе пару для семейных уз. Это топовые передачи для казахскоязычной аудитории, и они сильно отличаются от аналогов на русском языке. А в Казахстане, кажется, сватовские передачи остались только на казахском языке и имеют бешеную аудиторию… Производятся на двух республиканских каналах сразу – НТК и 1-м канале «Евразия».

Есть передачи, посвященные традициям и народным обычаям – они тоже проходят в жанре сватовских тем, где две семьи перед телекамерами договариваются об этих самых традициях применительно к самому главному – свадьбе. Одну из таких передач недавно высмеяла известный критик-аналитик Салима ДУЙСЕКОВА, пишущая рецензии на все творческие акты – кинофильмы, книги, тематические телепередачи и т.д.

Но есть полностью «желтые» ток-шоу, и таковым можно считать «Астарлы акикат» на КТК.

Надо сказать, что шоу сделано очень качественно, материал обычно богатый, тонко рассчитанный на, скажем так, массовую казахскоязычную аудиторию. Ну а бессменный ведущий Дина ТОЛЕПБЕРГЕНОВА неподражаема и ведет свою передачу буквально железной рукой.

Перейдем к предмету обсуждения. Итак, Туркестанская область, одно из многочисленных сел. Как выясняется в одной из местных семей невестка спала со свекром, и после обнародования такого безобразия, они уходят, отделяются в самостоятельную «ячейку общества».

Жанр обзора казахскоязычных СМИ возник еще на заре суверенитета. Сейчас многие ресурсы практикуют этот уже самостоятельный жанр. Есть прекрасные полновесные переводы, едва ли не художественного образца. Есть короткие выжимки в телетайпно-телеграфном стиле. Но никто не обращает внимание на определенного рода диссонансы. В чем они заключаются? Дело в том, что существует определенное неформальное мнение, но вполне себе оформленное в СМИ, о том, что наиболее традиционными, чтящим некие заветы Ислама и предков, хранящими сокровищницу казахских народных уложений и всего в таком же духе, являются выходцы из нынешней Туркестанской области. Так ли это? А как же тогда домашнее насилие, возрастающее число эпизодов с похищениями невест? Кстати, так же есть мнение, что хищения эти по договоренности, чтобы не платить калым за невесту (из-за экономии, короче) – ведь это продуцирует наш Юг.

А вот что случилось в маленьком ауле под Карагандой, сообщает Арайлым ЕРКЕБАЕВА в «Жас Алаш» в своем повествовании под заголовком «Имамдыққа жете алмаған имансыз» («Стремившийся к религиозному званию имама оказался бесчестным»). Некий аульный имам (одно из значений) насиловал молоденькую особу, и весь аул, зная об этом, молчал. Есть слухи, что то же самое он проделывал и с матерью девочки. Все это вопиющее безобразие вскрыл блогер по имени Айсултан ЖАКЫП, который достучался до властей и полиции. А потом настала чехарда. Областной имам стал открещиваться от своего коллеги и единоверца-насильника. Мол, он его не назначал в тот аул имамом и даже не имеет к этому никакого отношения…

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